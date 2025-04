Khan Yunis, Gazas Stadt des Gemetzels Gideon Levy

Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-04-20/ty-article/.premium/in-the-city-of-slaughter/00000196-4f6b-d9fb-a79f-6feb48d10000



Meinung |

Khan Yunis, Gazas Stadt des Gemetzels

In den letzten 120 Jahren ist der Pogrom von Kischinew zu einem Mythos geworden, der das jüdische Bewusstsein für immer geprägt hat. Es gibt kein Kind in Israel, das nicht davon gehört hat. Aber die Unruhen von Kischinew sind für die Menschen in Gaza Teil eines ganz normalen Tages.

Palästinenser gehen am Freitag im Norden Gazas an der Stelle vorbei, an der Israel ein Haus angegriffen hat. Bildnachweis: Mahmoud Issa/REUTERS

Gideon Levy

20. April 2025, 5:52 Uhr IDT

„Erhebt euch und geht nun in die Stadt des Gemetzels; / Schlängelt euch in ihren Hof; / Dort berührt mit euren eigenen Händen und seht mit euren eigenen Augen / Auf Bäumen, auf Steinen, auf Zäunen, auf Wandverputz / Das verspritzte Blut und die getrockneten Gehirne der Toten.“ (aus ‚In der Stadt des Gemetzels‘, Haim Nahman Bialik)

Am Ostersonntag 1903 brachen in Kischinjow (heute Chisinau, Hauptstadt Moldawiens) Unruhen gegen Juden aus. Die russische Presse berichtete nicht darüber. Die New York Times tat dies ausführlich.

US-Präsident Theodore Roosevelt traf sich nach den Ausschreitungen mit einer jüdischen Delegation und drückte den Opfern sein tiefes Mitgefühl aus. Amerikanische Zeitungen veröffentlichten Fotos von in Leichentücher gehüllten Opfern auf ihren Titelseiten. Der russische Begriff „Pogrom“ war geboren. Leo Tolstoi und Maxim Gorki verurteilten die Ausschreitungen und gaben der russischen Regierung die Schuld.

Ostersonntagabend, nach dem Massaker von Kischinew (April 1903). Veröffentlicht in L’Assiette au Beurre – Die Verbrechen des Zarismus und die Massaker von Kischinew. Illustration: Vaclav Hradecky 1865–1940 (Foto: Culture Club/Getty Images)

Der spätere „Nationaldichter“ Haim Nahman Bialik schrieb schnell ein kurzes Gedicht mit dem Titel „Über das Gemetzel“ und reiste als Teil einer vom Historiker Simon Dubnow organisierten Delegation von Odessa nach Kischinew. Er blieb fünf Wochen in der Stadt, nahm an dem Prozess gegen eine Handvoll Randalierer teil, die zu nur wenigen Jahren Gefängnis verurteilt wurden, und stellte eine Liste der Opfer zusammen.

Nach seiner Rückkehr veröffentlichte er „In der Stadt des Gemetzels“, das Ze’ev Jabotinsky ins Russische übersetzte. Theodor Herzl entwarf einen Plan für eine jüdische Heimat in Ostafrika, genauer gesagt in Uganda. In den folgenden 120 Jahren wurde das Pogrom von Kischinew zu einem Mythos, der das jüdische Bewusstsein für immer prägte. Es gibt kein Kind in Israel, das nicht davon gehört hat.

Bialiks Worte in „Über das Gemetzel“ – „Eine angemessene Rache für das Blut eines kleinen Kindes / hat Satan noch nicht ersonnen“ oder „Und wenn es Gerechtigkeit gibt, dann soll sie sich sofort zeigen!“ – sind in der hebräischen Sprache verankert und werden immer verwendet, um jüdische und israelische Opfer zu beschreiben.

Ein Ölgemälde, das die Folgen des Pogroms von Kischinew 1903 darstellt.

Der brutale Pogrom dauerte drei Tage. Er begann am Ostersonntag, der wie in diesem Jahr auf den letzten Tag des Passahfestes in der Diaspora fiel, also auf den 19. April. Hunderte jüdische Häuser wurden geplündert und zerstört. Der örtliche Bischof segnete die Randalierer, die vergewaltigten, Babys aus hohen Fenstern warfen, ihren Opfern Nägel in den Kopf schlugen und sie blendeten. Bialik entdeckte verstümmelte Gliedmaßen in einem Gemüsegarten und einem Stall, der zu einem menschlichen Schlachthaus geworden war.

Wie viele Menschen wurden bei diesen Unruhen getötet? 49. Fast genauso viele wie am Freitag im Gazastreifen. Ein ganz normaler Tag in Gaza. Sie wurden bei israelischen Luftangriffen und durch Artilleriefeuer getötet, im Rahmen der Selbstverteidigung der Juden.

Die israelischen Zeitungen berichteten, genau wie die russischen vor 120 Jahren, kaum darüber. Die örtlichen „Bischöfe“, unsere Rabbiner und Lehrer des jüdischen Gesetzes, der Halacha, hörten nicht auf, die Mörder, die Bombenwerfer und die Artilleristen zu segnen, wie 1903 in Kischinew.

Palästinenser beten am Freitag neben der Leiche eines Menschen, der bei einem israelischen Angriff getötet wurde, im indonesischen Krankenhaus in Beit Lahia. Bildnachweis: Mahmoud Issa/REUTERS

Unter den Opfern in Gaza waren am Freitag eine schwangere Frau und viele Kinder. Vier der Kinder wurden bei einem Luftangriff auf einen Friseursalon in Khan Yunis getötet. Fünf Mitglieder einer Familie wurden am Rande dieser Stadt getötet. Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt die Leichen von Babys, schwarz, verbrannt, auf weißen Laken in einem Krankenhaus liegend. Ich habe in meinem Leben noch nie so schreckliche Fotos gesehen.

Im Gegensatz zu Kischinew werden in Gaza keine Babys aus Fenstern geworfen. Aber sie werden verbrannt. Welcher moralische Mensch würde es wagen zu behaupten, dass das Verbrennen von Babys in einem Flüchtlingslager in einem angeblich „sicheren“ Gebiet weniger schockierend ist als sie aus Fenstern zu werfen? Welcher Heuchler würde es wagen zu sagen, dass IDF-Soldaten „nicht vorhaben“, Babys zu töten, nachdem sie bereits Tausende von Babys und Kleinkindern getötet haben?

Ahmed Dalloul trauert um seine vierjährige Tochter Siwar, die bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, in der Leichenhalle des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen am Donnerstag. Bildnachweis: Abdel Kareem Hana, AP

Die Kischinewer Unruhen sind Teil eines gewöhnlichen Tages für die Armee unter dem Kommando von Eyal Zamir in Gaza; die Schrecken des 7. Oktober sind dort wie ein durchschnittlicher Monat.

Bialik kann die Stadt des Gemetzels in Gaza nicht besuchen. Israel erlaubt keinem Journalisten, den Beitrag zu leisten, den unser Nationaldichter geleistet hat, um die Schrecken zu dokumentieren und „Die Stadt des Gemetzels“ 2 zu schreiben. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …