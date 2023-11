https://www.middleeastmonitor.com/20231114-us-uk-impose-new-sanctions-on-hamas-linked-people-businesses/



US-Außenminister Antony Blinken am 10. November 2023 [JONATHAN ERNST/POOL/AFP via Getty Images]

USA und Großbritannien verhängen neue Sanktionen gegen Hamas-nahe Personen und Unternehmen

14. November 2023

Die USA und Großbritannien haben heute neue Sanktionen gegen Personen und Organisationen verhängt, denen sie Verbindungen zur palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas nachsagen.

In einer Erklärung teilte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums mit, dass es seit dem 7. Oktober die dritte Runde von Sanktionen gegen mit der Hamas verbundene Personen und Einrichtungen verhängt habe.

„Diese Maßnahme betrifft wichtige Hamas-Funktionäre und die Mechanismen, mit denen der Iran die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) unterstützt. Die heutigen Maßnahmen sind mit denen des Vereinigten Königreichs abgestimmt und zielen darauf ab, das internationale Finanzsystem vor dem Missbrauch durch die Hamas und ihre Ermöglicher zu schützen. Das US-Außenministerium benennt gleichzeitig einen Anführer des militärischen Flügels des PIJ“, heißt es weiter.

Großbritannien fügte seiner Sanktionsliste zur Terrorismusbekämpfung sechs neue Namen hinzu, darunter vier Personen, die mit der Hamas in Verbindung stehen, wie aus einer Aktualisierung auf der Website der britischen Regierung hervorgeht.

„Die Vereinigten Staaten werden weiterhin mit unseren Partnern, einschließlich Großbritannien, zusammenarbeiten, um der Hamas die Möglichkeit zu nehmen, Gelder zu beschaffen und zu verwenden, um ihre Gräueltaten zu verüben“, sagte Finanzministerin Janet Yellen in einer Erklärung.

Die Maßnahme Washingtons richtete sich speziell gegen Mahmoud Khaled Zahhar, ein ranghohes Mitglied und Mitbegründer der Hamas, den Vertreter des PIJ im Iran und den in Damaskus ansässigen stellvertretenden Generalsekretär des PIJ und Führer seines militanten Flügels.

Auch das im Libanon ansässige Geldwechselunternehmen Nabil Chouman & Co. wurde zusammen mit seinem Eigentümer und Gründer ins Visier genommen. Das Finanzministerium erklärte, die Hamas nutze das Unternehmen, um Geld aus dem Iran in den Gazastreifen zu transferieren, und beschuldigte es, Dutzende von Millionen Dollar an die Gruppe überwiesen zu haben.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte in einer separaten Erklärung, dass die Unterstützung des Irans die Aktivitäten der Hamas und der PIJ ermögliche, u. a. durch den Transfer von Geldern und die Bereitstellung von Waffen und operativem Training, und fügte hinzu, dass Teheran PIJ-Kämpfer für die Herstellung und Entwicklung von Raketen in Gaza ausgebildet habe.

Washingtons Schritt friert alle US-Vermögenswerte der betroffenen Personen ein und verbietet Amerikanern generell, mit ihnen Geschäfte zu machen. Diejenigen, die bestimmte Geschäfte mit ihnen tätigen, riskieren ebenfalls Sanktionen. Übersetzt mit Deep.com



