Israel im Krieg Tag 356 |

Israelische Minister lehnen möglichen Waffenstillstand mit Hisbollah ab: „Der Feind darf sich nicht erholen können“

USA, Frankreich leitet Initiative für vorübergehenden Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon ■ Hamas teilt saudischer Zeitung mit, dass sie mit der Fatah eine Einigung über die Verwaltung ziviler Angelegenheiten in Gaza erzielt hat ■ IDF: Soldaten eröffneten das Feuer auf verdächtige Bewegungen an der libanesischen Grenze, Durchsuchungen im Gange ■ IDF bereitet sich auf Bodenoffensive im Libanon vor ■ Drohne aus dem Irak explodiert in Eilat, Südisrael ■ Zwei Verletzte durch Rakete aus dem Libanon in nordisraelischer Gemeinde. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

