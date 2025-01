https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-evacuation-orders-contradict-un-law–unrwa



Israelische Räumungsbefehle widersprechen UN-Recht: UNRWA

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

26. Januar 2025

Nachdem die israelischen Behörden die UNRWA aufgefordert hatten, ihre Gebäude im besetzten Ost-al-Quds bis Ende dieses Monats zu räumen, antwortete die Agentur und betonte, dass diese Maßnahme den Verpflichtungen der UN-Mitglieder, einschließlich „Israel“, nach internationalem Recht widerspricht.

Ein Besuch im UNRWA-Gesundheitszentrum in der Altstadt von Ost-al-Quds, Teil einer diplomatischen Mission in den besetzten palästinensischen Gebieten, in Ramallah, Palästina, am 24. Mai 2024. (AFP)

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) reagierte auf eine Aufforderung der israelischen Behörden, die die Agentur anwiesen, „alle Räumlichkeiten im besetzten Ostjerusalem zu räumen und ihre Tätigkeit dort bis zum 30. Januar 2025 einzustellen“.

In einer Erklärung am Sonntag betonte UNRWA den „Widerspruch zu den völkerrechtlichen Verpflichtungen der UN-Mitgliedstaaten, einschließlich des Staates Israel, der an das Allgemeine Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen gebunden ist“.

Es fügte hinzu, dass „die Räumlichkeiten der Vereinten Nationen unverletzlich sind und gemäß der Charta der Vereinten Nationen Privilegien und Immunitäten genießen“.

Die Agentur betonte, dass „der Staat Israel das Allgemeine Übereinkommen über Privilegien und Immunitäten der Vereinten Nationen ohne Vorbehalte unterzeichnet und dessen Bestimmungen in sein innerstaatliches Recht übernommen hat. Diese Bestimmungen verpflichten den Staat Israel, die Privilegien und Immunitäten der Vereinten Nationen zu respektieren, einschließlich der Achtung der Räumlichkeiten der Vereinten Nationen.“

Es wurde auch betont, dass das Eigentum und die Vermögenswerte der UNRWA, einschließlich derer in Ost-al-Quds, vor Durchsuchung, Beschlagnahme oder jeglicher Form von Einmischung geschützt sind.

Die UN-Agentur erklärte weiter: „Behauptungen der israelischen Behörden, dass UNRWA kein Recht habe, die Räumlichkeiten zu besetzen, entbehren jeder Grundlage.“ Sie fügte hinzu: „Sie fördern eine Anti-UNRWA-Rhetorik und gefährden die Einrichtungen und das Personal der Agentur. Die israelische Regierung hat öffentlich erklärt, dass das Ziel der Räumung der UNRWA-Räumlichkeiten in Sheikh Jarrah darin besteht, die illegalen israelischen Siedlungen im besetzten Ostjerusalem zu erweitern.“

UNRWA betonte abschließend, dass die israelische Besatzungsmacht alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen muss, um im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen den Schutz des Eigentums und der Einrichtungen der Agentur zu gewährleisten.

„Israel“ fordert von UNRWA Einstellung der Beiträge in al-Quds bis zum Monatsende

Es ist erwähnenswert, dass der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, am Freitag bekannt gab, dass das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) seine Arbeit einstellen und seine Räumlichkeiten im besetzten al-Quds bis zum 30. Januar 2025 räumen muss.

In einem an UN-Generalsekretär António Guterres gerichteten Schreiben erklärte Danon: „UNRWA ist verpflichtet, seine Tätigkeit in Jerusalem einzustellen und alle Räumlichkeiten, in denen es in der Stadt tätig ist, bis spätestens 30. Januar 2025 zu räumen.“

Dem Schreiben zufolge ist die Anordnung aufgrund ‚akuter nationaler Sicherheitsrisiken‘ erforderlich, die mit der von ‚Israel‘ behaupteten ‚Unterwanderung‘ von UNRWA durch die Hamas verbunden sind.

Diese Ankündigung folgte auf gesetzgeberische Maßnahmen Ende Oktober, als das israelische Parlament Gesetzesvorlagen verabschiedete, die darauf abzielten, die Aktivitäten der UNRWA im besetzten Palästina und in Gebieten unter israelischer Kontrolle zu verbieten. In den Gesetzesvorlagen wurde die Beteiligung von UNRWA-Mitarbeitern an der Operation al-Aqsa Flood angeführt.

Ein UN-Bericht über die Aktivitäten der Agentur widerlegte diese Behauptungen jedoch und wies darauf hin, dass die israelische Besatzungsmacht noch keine Beweise für eine Verbindung zwischen UNRWA-Mitarbeitern und „terroristischen Aktivitäten“ vorlegen konnte.

Übersetzt mit Deepl.com

