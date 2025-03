Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Israelische Regierung genehmigt Büro für die „freiwillige Auswanderung“ von Palästinensern aus dem Gazastreifen

Verteidigungsminister Katz sagte, das Büro werde tätig werden, um die „sichere und überwachte Überfahrt“ von Bewohnern des Gazastreifens in Zielländer zu erleichtern. Die Minister genehmigten auch die Abtrennung von 13 Stadtvierteln in Siedlungen im Westjordanland und gewährten ihnen einen unabhängigen Siedlungsstatus

Vertriebene Palästinenser in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen an diesem Wochenende. Bildnachweis: Jehad Alshrafi/AP

Jonathan Lis

Yaniv Kubovich

23. März 2025, 14:17 Uhr IST

Das israelische Sicherheitskabinett hat die Einrichtung eines „Büros für freiwillige Auswanderung für Bewohner des Gazastreifens, die an einer Umsiedlung in Drittländer interessiert sind“ genehmigt, wie Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag bekannt gab.

In seiner Erklärung sagte er, dass die Direktion in Abstimmung mit internationalen Organisationen und anderen Regierungsstellen gemäß den Anweisungen der Regierung arbeiten und die Aktivitäten der zuständigen Ministerien koordinieren werde. Katz fügte hinzu, dass die Verwaltung an das israelische und internationale Recht gebunden sein werde.

In einer Diskussion, die eigentlich der Rückkehr der Geiseln gewidmet war, stellten Sicherheitsbeamte den Ministern Optionen zur Verstärkung des militärischen Drucks auf die Hamas in Gaza vor, um ihre Freilassung zu erleichtern.

In seiner Erklärung zur Regierung erwähnte Katz, dass sie „die sichere und überwachte Ausreise von Bewohnern des Gazastreifens in Drittländer vorbereiten und erleichtern“ werde.

Katz fügte hinzu, dass die Ausreise der Palästinenser aus Gaza, deren Unterstützung Vorwürfe der ethnischen Säuberung nach sich gezogen hat, durch die „Einrichtung einer Straße und Sicherheitskontrollen für Fußgänger an ausgewiesenen Übergängen in Gaza sowie die Koordinierung des Aufbaus einer Infrastruktur, die die Durchreise auf dem Land-, See- und Luftweg in Zielländer ermöglicht“, erfolgen würde. Katz kündigte außerdem an, dass er in Kürze den Kandidaten für die Leitung der Behörde bekannt geben werde. Weiterlesen in haaretz.com

