Israel genehmigt Aufsichtsgremium für Trumps Gaza-Plan und gewährt 13 Siedlungen im Westjordanland Unabhängigkeit

Israel beschleunigt seine Pläne sowohl zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens als auch zur Ausweitung jüdischer Siedlungen im Westjordanland in Vorbereitung auf die Annexion

23. MÄRZ 2025

(Bildnachweis: Mohammed Dahman / Associated Press)

Das israelische Sicherheitskabinett genehmigte einen von Verteidigungsminister Israel Katz vorgelegten Plan zur Einrichtung einer neuen Verwaltung im Verteidigungsministerium, die Palästinenser in die Lage versetzen soll, den Gazastreifen „freiwillig“ zu verlassen, wie israelische Medien am 23. März berichteten.

In einer Erklärung teilte das Büro von Katz mit, dass die neue Direktion dazu beitragen werde, „die sichere und kontrollierte Ausreise von Bewohnern des Gazastreifens in Drittländer vorzubereiten und zu ermöglichen, einschließlich der Sicherung ihrer Bewegungsfreiheit, der Einrichtung von Bewegungsrouten, der Kontrolle von Fußgängern an ausgewiesenen Übergängen im Gazastreifen sowie der Koordinierung der Bereitstellung von Infrastruktur, die die Durchreise auf dem Land-, See- und Luftweg in die Zielländer ermöglicht“.

In der Erklärung wurde behauptet, dass die Bemühungen, denjenigen, die aus dem Gazastreifen auswandern wollen, dies zu ermöglichen, „unter Einhaltung des israelischen und internationalen Rechts und in Übereinstimmung mit der Vision von US-Präsident Donald Trump“ durchgeführt werden.

„Wir leisten mit allen Mitteln unseren Beitrag zur Umsetzung der Vision des US-Präsidenten und werden jedem Einwohner des Gazastreifens, der in einen Drittstaat auswandern möchte, dies ermöglichen“, sagt Katz.

Menschenrechtsgruppen haben erklärt, dass Trumps Plan nach internationalem Recht illegal ist und einer ethnischen Säuberung gleichkommt.

Seit Beginn des Völkermords an den Palästinensern in Gaza im Oktober 2023 haben sich israelische Politiker, Minister und Journalisten für die Zwangsvertreibung der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen eingesetzt. Viele in der israelischen Gesellschaft wollen Gaza von Palästinensern befreien, den Streifen an Israel annektieren und dort ausschließlich Siedlungen für jüdische Israelis bauen.

Ein Plan zur Zwangsvertreibung der Palästinenser unter dem Vorwand, ihnen zu einem besseren Leben zu verhelfen, wurde nur eine Woche nach Kriegsbeginn vom Informationsministerium geleakt.

Der Plan sieht vor, dass Israel Gaza massiv zerstört und tötet, damit die Palästinenser so verzweifelt werden, dass sie den Streifen verlassen wollen. Israel kann dann behaupten, es helfe ihnen, indem es sie als Flüchtlinge in Drittländer schickt.

Durch israelische Bombenangriffe und Bodenoperationen wurden in Gaza weit über 50.000 Menschen getötet und ein Großteil der belagerten Enklave zerstört, darunter Wohngebäude, Häuser, Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, Kirchen, Friedhöfe sowie die Wasser- und Strominfrastruktur, wodurch ein Großteil von Gaza unbewohnbar wurde.

Der israelische Plan, die Palästinenser unter humanitären Vorwänden zum „freiwilligen“ Verlassen des Gazastreifens zu zwingen, wurde umgestaltet und als Donald Trumps eigener Plan ausgegeben, nachdem dieser im Januar sein Amt angetreten hatte.

Verteidigungsminister Katz sagte, sein Plan sei darauf ausgerichtet, sich der „Vision von US-Präsident Donald Trump“ anzupassen.

Im besetzten Westjordanland genehmigte das israelische Sicherheitskabinett auch einen Vorschlag von Finanzminister Bezalel Smotrich, 13 Siedlungen von ihren benachbarten Siedlungen zu trennen und sie als „unabhängige Siedlungen“ einzustufen, berichtete The New Arab am Sonntag.

„Dieser Schritt, der als Versuch angesehen wird, die israelische Kontrolle über das Westjordanland auszuweiten, fällt mit Plänen zusammen, Tausende neuer Wohneinheiten in der Region zu genehmigen“, so das katarische Medium.

In der vergangenen Woche warnte das UN-Menschenrechtsbüro, dass Israel im Rahmen einer Kampagne zur illegalen Annexion dieser Gebiete an den Staat Israel jüdische Siedlungen im besetzten Westjordanland erweitert und konsolidiert hat.

„Israel muss alle Siedlungsaktivitäten sofort und vollständig einstellen und alle Siedler evakuieren, die gewaltsame Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung stoppen und Angriffe seiner Sicherheitskräfte und Siedler verhindern und bestrafen“, sagte der UN-Hochkommissar Volker Turk in einer Erklärung.

US-Präsident Donald Trump unterstützt seit seiner letzten Amtszeit die Annexion des Westjordanlands durch Israel.

Trump gab Israel grünes Licht für die illegale Annexion großer Teile des besetzten palästinensischen Westjordanlands, wie aus einem Brief hervorgeht, der 2022 von israelischen Medien veröffentlicht wurde.

In dem dreiseitigen Schreiben vom 26. Januar 2020 wurde die Vision der Trump-Administration für die palästinensischen Gebiete dargelegt, die unter anderem vorsah, dass Israel große Teile des Westjordanlands annektiert und nur kleine Landstriche für einen palästinensischen Staat übrig bleiben.

In dem Schreiben, das an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gerichtet war, hieß es, dass die „Vereinigten Staaten die israelische Souveränität in den Gebieten des Westjordanlands anerkennen werden, die meiner Vision zufolge Teil Israels sind“.

