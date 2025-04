https://www.middleeasteye.net/news/israeli-settlers-kidnap-two-palestinian-children-tie-them-tree



Israelische Siedler entführen zwei palästinensische Kinder und fesseln sie an einen Baum

Die Kinder im Alter von 13 und drei Jahren wurden in der Nähe ihres Wohnortes in Nablus im besetzten Westjordanland entführt

Palästinensische Schulkinder gehen am 6. Februar 2025 an einer Wandmalerei an einer Schule der Vereinten Nationen im Lager Balata östlich von Nablus im besetzten Westjordanland vorbei (AFP)

Von Fayha Shalash in Ramallah, Palästina

Veröffentlichungsdatum: 20. April 2025,

Israelische Siedler haben am Samstag zwei palästinensische Kinder entführt und sie in der Nähe der Stadt Nablus im nördlichen Teil des besetzten Westjordanlandes an einen Baum gefesselt.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag, als eine Gruppe von Kindern in der Nähe ihrer Häuser am Rande von Beit Furik östlich von Nablus spielte. Eine Gruppe von Siedlern näherte sich und entführte die beiden Kinder.

Anwohner konnten die Siedler einholen und die Kinder befreien. Die Jungen befinden sich jedoch weiterhin in einem psychisch angeschlagenen Zustand.

Mohammed Hanani, der Onkel der Kinder, berichtete Middle East Eye, dass seine beiden Töchter und ihre Cousins vor ihrem Haus spielten, als eine Gruppe von Siedlern aus einer neu errichteten Siedlung auf dem Gelände der Stadt kam.

Die Siedler entführten die 13-jährige Maryam und ihren dreijährigen Bruder Ahmed und brachten sie in eine abgelegene Gegend, wo sie sie an einen Olivenbaum fesselten. Einer ihrer Cousins versuchte einzugreifen, wurde jedoch von den Siedlern mit Steinen angegriffen.

„Meine beiden kleinen Mädchen kamen weinend und schreiend zurück, also rannten wir den Siedlern hinterher. Schließlich fanden wir die Kinder bewusstlos und an einen Baum gefesselt“, sagte er. ‚Die Siedler waren mit einem Geländewagen zum Außenposten geflohen. Wir befreiten die Kinder und brachten sie ins Gesundheitszentrum‘, fügte er hinzu.

Die Kinder erlitten zwar keine körperlichen Verletzungen, stehen jedoch weiterhin unter extremem Schock und leiden unter psychischen Traumata.

„Meine Tochter, die Zeugin des Vorfalls war, weigert sich immer noch, das Haus zu verlassen, und weint ununterbrochen.“

Alarmglocken

Dies ist der erste gemeldete Vorfall, bei dem Siedler Kinder in der Stadt entführt haben, die seit der Errichtung des neuen Siedlungsaußenpostens nach Beginn des Krieges im Gazastreifen wiederholt angegriffen wurde.

Hanani sagte, dass Siedler in den letzten Monaten sein Auto und den Lastwagen, den er für seine Arbeit benutzt, in Brand gesteckt, seine Ernte verbrannt und sein Haus wiederholt mit Steinen beworfen hätten.

„Der gesamte Sachschaden wird ersetzt, aber die Entführung und der Angriff auf Kinder schlagen Alarm und bringen unser Leben in direkte Gefahr“, sagte er.

Laut Hanani ist das Ziel dieser Angriffe, die Palästinenser von ihrem Land und aus ihren Häusern zu vertreiben, um den Weg für Siedler frei zu machen, die das Gebiet übernehmen wollen.

Die israelische Armee war während des Vorfalls zu keinem Zeitpunkt vor Ort, sagten Anwohner, obwohl sie schnell reagiert, wenn Siedler irgendwo im Westjordanland bedroht werden.

Im Juli 2014 entführten israelische Siedler den palästinensischen Teenager Mohammed Abu Khdeir aus der Stadt Shuafat im besetzten Ostjerusalem. Sie brachten ihn in ein Waldgebiet, wo sie ihn folterten und anschließend lebendig verbrannten.

Die Angriffe von Siedlern auf Palästinenser und ihr Eigentum im Westjordanland haben unter der derzeitigen rechtsextremen Regierung zugenommen. Seit dem Amtsantritt dieser Regierung im Jahr 2022 wurden die höchsten Zahlen an Landbeschlagnahmungen, Übergriffen auf Landbesitzer, Viehdiebstählen und der Errichtung von Siedlungsaußenposten verzeichnet.

Was diese Regierung auszeichnet, ist das Ausmaß der Unterstützung und Ermutigung, die sie den Siedlern gewährt, sei es durch die Lieferung von Waffen oder die Finanzierung der Errichtung neuer Außenposten. Diese Unterstützung hat es den Siedlern ermöglicht und sie ermutigt, Angriffe auf Palästinenser zu verüben, mit dem Ziel, Gemeinden zu vertreiben und ihr Land zu annektieren.

