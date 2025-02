https://www.972mag.com/gaza-human-shield-mosquito/



Israelische Soldaten benutzten einen 80-jährigen Bewohner des Gazastreifens als menschlichen Schutzschild. Dann töteten sie ihn

Soldaten legten dem Mann eine Sprengschnur um den Hals und zwangen ihn, acht Stunden lang Gebäude auszukundschaften. Nach seiner Freilassung wurde er von einer anderen Abteilung erschossen.

Von Illy Pe’ery

16. Februar 2025

Illustratives Foto von israelischen Soldaten, die am 28. November 2024 in Beit Lahiya, im nördlichen Gazastreifen, im Einsatz waren. (Oren Cohen/Flash90)

In Zusammenarbeit mit

Ein ranghoher Offizier der Nahal-Brigade der israelischen Armee band einem 80-jährigen Palästinenser eine Sprengschnur um den Hals und zwang ihn, als menschlicher Schutzschild zu dienen, indem er ihm befahl, verlassene Häuser auszukundschaften, unter Androhung, ihm den Kopf wegzublasen. Nachdem er seinen Zweck erfüllt hatte, befahlen die Soldaten dem Mann, mit seiner Frau zu fliehen, aber als sie von einem anderen Bataillon entdeckt wurden, wurden beide auf der Stelle erschossen.

Soldaten, die am Tatort anwesend waren, berichteten der israelischen Enthüllungsplattform The Hottest Place in Hell, dass sich dieser Vorfall im Mai im Stadtteil Zeitoun in Gaza-Stadt ereignete. Bei einer Razzia in den Häusern der Gegend stießen die Soldaten auf das ältere Ehepaar in seinem Haus, das den arabisch sprechenden Soldaten mitteilte, dass sie aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität nicht in den Süden von Gaza fliehen könnten; ihre Kinder waren bereits geflohen und der Mann benötigte einen Stock zum Gehen.

„Zu diesem Zeitpunkt beschloss der Kommandeur, sie als „Mücken“ einzusetzen“, erklärte ein Soldat und bezog sich dabei auf ein kürzlich aufgedecktes Verfahren, bei dem die Armee palästinensische Zivilisten in Kampfgebieten zwingt, als menschliche Schutzschilde zu dienen, um Soldaten vor Beschuss oder Bombenangriffen zu schützen.

Mehrere Soldaten nahmen die Frau in ihrem Haus fest, während der Mann mit seinem Stock gezwungen wurde, vor den Soldaten der Brigade herzulaufen. „Er betrat jedes Haus vor uns, damit er, falls sich [Sprengstoff] oder ein Militanter darin befand, [den Treffer] anstelle von uns abbekam“, erklärte ein Soldat.

Einem der Soldaten zufolge nahm ein Offizier vor Beginn der Durchsuchung eine Detonationsschnur – eine Sprengschnur, die zur Verbindung von Ladungen und Sprengstoffen verwendet wird – nahm sie, befestigte sie an einer Zündladung und band sie dem älteren Mann um den Hals, „damit er nicht weglaufen konnte, obwohl er am Stock ging. Man sagte ihm, dass der Soldat hinter ihm an der Schnur ziehen würde und sein Kopf vom Körper getrennt würde, wenn er etwas falsch machte oder den Anweisungen nicht Folge leistete.“

Veranschaulichendes Foto von israelischen Soldaten, die am 28. November 2024 in Beit Lahiya im nördlichen Gazastreifen im Einsatz waren. (Oren Cohen/Flash90)

Nach acht Stunden brachten die Soldaten den älteren Mann zurück in sein Haus und befahlen ihm und seiner Frau, zu Fuß in Richtung der „humanitären Zone“ im Süden des Gazastreifens zu evakuieren. Den Zeugenaussagen zufolge informierten die Soldaten die in der Nähe stationierten Truppen verschiedener Divisionen nicht darüber, dass ein älteres Ehepaar das Gebiet durchqueren wollte. „Nach 100 Metern sah das andere Bataillon sie und schoss sofort auf sie“, sagte ein Soldat. „Sie starben so, auf der Straße.“

Wie auch aus weiteren Zeugenaussagen hervorgeht, die bei The Hottest Place in Hell eingegangen sind, besagen die Vorschriften der Armee für das Schießen in Gaza ausdrücklich, dass jede Person, die sich nach Ablauf der festgelegten „Evakuierungszeit“ in einem Kampfgebiet bewegt, als feindlicher Kämpfer betrachtet wird – selbst wenn es sich um ein älteres Ehepaar in den Achtzigern handelt. Die israelischen Streitkräfte bestreiten dies, aber das Protokoll existiert.

Letzten Monat deckte „The Hottest Place in Hell“ einen weiteren Fall des Moskito-Verfahrens auf, das ebenfalls von der Nahal-Brigade durchgeführt wurde. Laut diesem Bericht wurde ein Palästinenser, der die Erlaubnis erhalten hatte, mit den Soldaten in einem Gebäude zu bleiben, von einem Kommandanten erschossen, der nicht über seine Anwesenheit informiert worden war. Als Reaktion auf den Artikel erklärte die Armee, dass der Vorfall untersucht worden sei und dass „Lehren daraus gezogen wurden“.

Als Reaktion auf eine Untersuchung von Haaretz im vergangenen August, bei der das Moskito-Verfahren aufgedeckt wurde, erklärte der IDF-Sprecher: „Die Richtlinien und Befehle der IDF verbieten den Einsatz von Zivilisten aus Gaza, die in dem Gebiet angetroffen werden, für militärische Aufgaben, die ihr Leben absichtlich gefährden. Die IDF-Befehle und -Anweisungen zu diesem Thema wurden den Streitkräften klargemacht.“ Der Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde wurde auch vom Obersten Gerichtshof Israels während der Zweiten Intifada verboten, nachdem die Armee diese Strategie im Rahmen des sogenannten „Nachbarschaftsverfahrens“ angewandt hatte. Soldaten sagten jedoch gegenüber The Hottest Place in Hell aus, dass dieses Verfahren insbesondere seit dem 7. Oktober „im Militär zur Routine geworden ist“.

„Das Moskito-Verfahren ist vollständig institutionalisiert und stellt eine Grauzone innerhalb der Armee dar“, erklärte ein Soldat der Nahal-Brigade und fügte hinzu, dass die Armee versuche, dies zu vertuschen, indem sie die Schuld auf junge Soldaten abwälze. “Es handelt sich um einen ausdrücklichen Befehl, der vom Bataillonskommandeur und darunter erteilt wird. Aber irgendwo auf der Ebene des Brigadekommandeurs wird dies vollständig geleugnet. Wenn Probleme auftreten, schieben sie die Verantwortung nach unten und sagen, man solle es nicht tun.“

„Selbst wenn [die Ergebnisse] von Untersuchungen veröffentlicht werden, wird die IDF niemals zugeben, dass es sich um einen offiziellen Befehl handelt“, erklärte ein Soldat. “Aber wenn Sie einen Kampfsoldaten fragen, der in Gaza gekämpft hat, wird Ihnen kein einziger sagen, dass so etwas nicht passiert. Es gibt kein Bataillon, zumindest nicht in der regulären Armee, das ehrlich sagen kann, dass es diese Praxis nicht angewendet hat.“

Über die Verwendung einer Sprengschnur im Rahmen des Moskito-Verfahrens wurde bisher nicht berichtet. „Es ist möglich, dass es auch anderswo passiert ist, aber dies war ein extremer Vorfall“, sagte ein Soldat.

Der Sprecher der israelischen Streitkräfte antwortete: „Nach einer Untersuchung auf der Grundlage der in diesem Antrag bereitgestellten Informationen scheint der Fall nicht bekannt zu sein. Sollten weitere Einzelheiten bekannt werden, werden weitere Untersuchungen durchgeführt.“

Eine Version dieses Artikels wurde zuerst auf Hebräisch auf The Hottest Place in Hell veröffentlicht. Lesen Sie ihn hier.

Illy Pe’ery ist Enthüllungsjournalist und Mitherausgeber des unabhängigen israelischen Online-Magazins The Hottest Place in Hell.

Übersetzt mit Deepl.com

