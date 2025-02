Für ein neutrales Deutschland Wir erklären: Deutschland soll neutral werden – nach dem Grundgedanken von Schweiz und Österreich. Die Rüstungsindustrie sollte in ihrer Macht begrenzt werden und jegliche Konzernkartelle sollten zerschlagen werden. Alle Firmen Banken und Konzerne sollten Werkzeuge und Diener der Menschen sein und niemals ihre Beherrscher.

Diese lagerübergreifende Kampagne habe ich sehr gern erstunterzeichnet und unterstütze das Anliegen für ein neutrales Deutschland aus voller Überzeugung. Evelyn Hecht-Galinski

Für ein neutrales Deutschland

Eine lagerübergreifende Kampagne – initiiert von der AG Frieden dieBasis Köln

Wir erklären: Deutschland soll neutral werden – nach dem Grundgedanken von Schweiz und Österreich.

Dann wird sich Deutschland nicht mehr in Kriege im Ausland einmischen.

Dann wird Deutschland keinen Bündnissen mehr angehören, über die es in Kriege hineingezogen werden kann.

Dann wird es auf deutschem Boden keine ausländischen, der Kriegführung dienenden Militäreinrichtungen mehr geben.

Dann werden in Deutschland keine Atomwaffen und keine Mittel- und Langstreckenraketen stationiert sein.

Dann wird Deutschland kein Kriegsmaterial mehr ins Ausland liefern.

Dann wird die Bundeswehr nur der Landesverteidigung dienen.

Dann wird von deutschem Boden Frieden ausgehen und sich Deutschland als aktiver Friedensvermittler verstehen.

Nur so gewinnen wir auf Dauer Sicherheit.

Wer unterzeichnen möchte, bitte hier per eMail:

unterzeichnen@deutschlandNEUTRAL.de

(mit Vorname, Nachname, Ort, Land und gerne kurze Angabe zur Person und ggf. Kommentar – Bei Schwierigkeiten bitte ganz normal eine eMail an unterzeichnen@deutschlandNEUTRAL.de schicken)

Unterstützende Organisationen/Initiativen:

Aachener Bündnis „Diplomatie statt Waffen und Sanktionen!“ Aachener für eine menschliche Zukunft Antiimperialistische Koordination AIK (Österreich) Arbeiterfotografie (Bundesverband) Arbeitskreis GewerkschafterInnen Aachen Berliner Kommunarden Bündnis für Frieden, Berlin – Wir sind viele Bündnis für Neutralität (Österreich) Bündnis gegen Krieg, Basel (Schweiz) Bürgerinitiative Gemeinwohl-Lobby dieBasis dieBasis Stadtverband Köln Freidenker-Landesvorstand Niedersachen Freie Linke Aachen Freie Linke Berlin Friedensinitiative Querdenken 241 Aachen Krieg – Nicht in meinem Namen! Ich gebe dem Frieden meine Stimme! Koblenz: im Dialog Köln ist aktiv Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg NachDenkSeiten-Gesprächskreis Köln Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden Selberdenken Köln Soldaten für Neutralität (Österreich)

Erstunterzeichner:

Patrik Baab (Politikwissenschaftler und Publizist) Ute Bales (Politikwissenschaftlerin, Germanistin, Schriftstellerin) Hartmut Barth-Engelbart (Vorstand Arbeiterfotografie, Freidenker, Grafiker, Schriftsteller, Musiker, Publizist) Prof. Dr. Rudolph Bauer (Politikwissenschaftler, Schriftsteller, Künstler, Antikriegskonferenz Berlin und Bremen) Volkmar Becker (AG Frieden dieBasis Köln, Dipl. Kaufmann) Bettina Irmgard van den Berg-Graef (viele Jahre aktiv in der Free-Assange-Bewegung) Peter Betscher (Vorstand Arbeiterfotografie) Dr. Wolfgang Bittner (Schriftsteller, Autor) Dr. med. Jürgen Borchert (Internist-Homöopathie-Psychotherapie, Bremen) Frank Braun (Deutscher Freidenker-Verband, Hannover) Mathias Bröckers (Autor und Journalist) Dr. Almuth Bruder-Bezzel (Psychoanalytikerin, Neue Gesellschaft für Psychologie) Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bruder (Psychoanalytiker, Neue Gesellschaft für Psychologie) Captain Future (aktiv für Frieden und Verständigung) Jens Carstensen (Gründungsmitglied der Linken, Kreisvorstand der Linken Oberhausen, 13 Jahre im Rat der Stadt, ehem. Betriebsratsvorsitzener, stellv. Gesamtbetriebsratsvorsitzender) Willy Clev (AG Frieden dieBasis Köln, technischer Redakteur) Dr. Diether Dehm (Linker, Künstler, Unternehmer) Perin Dinekli (Ärztin für Homöopathie, Liedermacherin und Sängerin) Andrea Drescher (Bündnis für Neutralität, Österreich) Dr. Eugen Drewermann (Theologe und Psychoanalytiker) Birgit Dünkler (Protestsängerin) Irene Eckert (Studienrätin i.R., Publizistin, bis 2023 Vorstand im „Arbeitskreis für Friedenspolitik – atomwaffenfreies Europa“) Wolfgang Effenberger (Publizist, ehem. Major d.R. und NATO-Kritiker) Anneliese Fikentscher (AG Frieden dieBasis Köln, Herausgeberin „Neue Rheinische Zeitung“ und KROKODIL, Vorsitzende Arbeiterfotografie) Jens Fischer Rodrian (Musiker und Lyriker) Wolfram Fischer (Ingenieur, Deutscher Freidenker-Verband Sachsen) Heinrich Frei (Hochbauzeichner, Diplom-Architekt, Publizist, Vorstand des Somalia-Hilfswerks Swisso Kalmo, Schweiz) Daniele Ganser (Historiker und Friedensforscher, Schweiz) Uta Gantzel (Wir sind viele, Berlin) Dr. Ulrich Gausmann (Publizist und Sozialwissenschaftler) Annette van Gessel (Lektorin) Senne Glanschneider (Vorstand Arbeiterfotografie) Adi Golbach („Werder Steht Auf“ und „Gemeinwohl Lobby“) General Günther Greindl, ret (Soldaten für Neutralität, Österreich) Manfred Grzybek (AG Frieden dieBasis Köln, Dipl. Volkswirt) Prof. Dr. Ulrike Guerot (Politikwissenschaftlerin, Publizistin und Bestsellerautorin) Gabriele Gysi (Regisseurin, Schauspielerin, Dozentin) Prof. Dr. Franz Hamburger (Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik, ehem. Universität Mainz) Evelyn Hecht-Galinski (Publizistin) Eva Heizmann (Bündnis gegen Krieg, Basel) Markus Heizmann (Bündnis gegen Krieg, Basel) Skadi Helmert (Bundesvorsitzende dieBasis) Anne Hoffer (Kinderkrankenschwester und Heilerzieherin, aktiv als Freidenkerin und Arbeiterfotografin) Michael Höhn (Pfarrer i.R., Erstunterzeichner des Krefelder Appells) Monika Höhn (Autorin, Erstunterzeichnerin des Krefelder Appells) Edith Humeau (Vorstand Arbeiterfotografie) Prof. Dr. Sönke Hundt (Wirtschaftswissenschaft und Betriebswirtschaftslehre, ehem. Hochschule Bremen) Sabiene Jahn (Veranstalterin von „Koblenz: Im Dialog“, Künstlerin und Kommunikationswirtin, Trägerin des Kölner Karlspreises für Engagierte Literatur und Publizistik) Jean-Theo Jost (Schauspieler, Wir sind viele, Berlin) Dr. Ansgar Klein (OStR, Aachener für eine menschliche Zukunft, Aachener Bürgerinitiative ‚Gute Nachbarschaft mit Russland‘) Helene Klein (OStR, Würselener Initiative für den Frieden, Aachener für eine menschliche Zukunft) Peter Koenig (Wirtschaftswissenschaftler, geopolitischer Analyst, über 30 Jahre für Weltbank und WHO tätig) Ulrich Köhne (Qualitätsplaner aus Warstein – wünscht sich für seine Kinder und Kindeskinder eine Zukunft in Sicherheit und Frieden) Dr. med. Andrea Köster (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie) Anne Krämer (Agrar-Ingenieurin) Patrick Krone (dieBasis-NRW-Landesvorsitzender) Michaele Kundermann (Initiatorin der Vernetzungsinitiative „Zusammen für Frieden jetzt“) Klaus-Peter Kurch (Blogger, opablog.net) Wilhelm Langthaler (Antiimperialistische Koordination AIK, Österreich) Luz María De Stéfano Zuloaga de Lenkait (Chilenische Rechtsanwältin und Diplomatin a.D.) Anselm Lenz (Journalist, Dramaturg, Gründer der Demokratiebewegung „NichtOhneUns“ und der Wochenzeitung „Demokratischer Widerstand“) Sven Lingreen (Bundesvorsitzender dieBasis) Dr. Pascal Lottaz (Betreiber des Netzwerks „Neutrality Studies“, Schweiz, Associate Professor, Rechtsfakultät Uni Kyoto/Japan) Dr. Manfred Lotze (Arzt, seit 1980 aktiv in der Friedensbewegung, die eine andere, echte Demokratie braucht) Jens Löwe (Publizist und Friedensaktivist) Rainer Ludes (AG Frieden dieBasis Köln, Dipl. Kaufmann) Friedrich Lüeße (Speditionskaufmann, friedensbegeistert) Dr. med. Mechthild Merschhemke-Borchert (Allgemeinmedizin, Homöopathie, Psychotherapie, Bremen) Dr. Priscilla Metscher (Historikerin, Malerin) Prof. Dr. Thomas Metscher (Literaturwissenschaftler und Philosoph, ehem. Universität Bremen) Ullrich Mies (Publizist, Buchautor und -herausgeber) Andreas Neumann (AG Frieden dieBasis Köln, Herausgeber „Neue Rheinische Zeitung“ und KROKODIL, Vorstand Arbeiterfotografie) Bernhard Nolz (Träger des Aachener Friedenspreises, Sprecher der „Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden“) Jo Opladen (AG Frieden dieBasis Köln, Verwaltungswirt) Prof. Dr. Max Otte (Unternehmer und Demokrat) Dr. Yavuz Özoguz (Enzyklopädie des Islam und Muslim-Markt) Christiane Pahnke (Wir sind viele, Berlin) Rudolf-Andreas Palmer (Studienrat i.R., bis 2023 Vorsitzender „Arbeitskreis für Friedenspolitik – atomwaffenfreies Europa“) Gottfried Pausch (Oberst i.R., Soldaten für Neutralität, Österreich) Wolfgang Pawlik (AG Frieden dieBasis Köln, Dipl. Ingenieur) Christoph Pfluger (Autor, Verleger „Zeitpunkt“ und Initiant der Bewegung für Neutralität – in Gründung, Schweiz) Hermann Ploppa (Verleger, Publizist, Buchautor) Dirk Pohlmann (Free21-Chefredakteur und Autor) Harry Popow (Blogger, Rezensent und Buchautor, ehem. Redakteur der NVA-Wochenzeitung „Volksarmee“) Brigitte Queck (Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg) Sonja Raschke (AG Frieden dieBasis Köln, staatl. geprüfte Betriebswirtin) Arnulf Rating (Kabarettist) Christiane Reymann (Publizistin) Dr. Günter Rexilius (Psychol. Psychotherapeut) Lutz Richter (Dipl. Wirtschaftsinformatiker, Remscheid) Walter van Rossum (Journalist und Publizist) Dr. Artur Rümmler (Schriftsteller, ver.di, Werkkreis Literatur der Arbeitswelt) Petra Scharrelmann (Lehrerin) Prof. Dr. Sebastian Scheerer (Soziologie und Kriminologie, ehem. Universität Hamburg) Uwe Werner Schierhorn (BundesAG Frieden dieBasis, Initiative „Atomkrieg aus Versehen“) Oliver Schindler (Wir sind viele, Berlin; Radio Berliner Morgenröte) Robert Schmid (M.A., Politologe und Journalist) Helmut Schmidt (Gymnasiallehrer, aktiv als Freidenker, Arbeiterfotograf und Montagsspazierer) Marion Schneider (Unternehmerin und Autorin, Initiatorin der Friedenskongresse auf Ordensburg Liebstedt) Prof. Dr. Michael Schneider (ehem. Filmakademie Baden-Württemberg; Schriftsteller, Publizist, Zauberer) Renate Schoof (Schriftstellerin) Fred Schumacher (Autor und Projektentwickler) Walter Schumacher (Dipl. Mathematiker, Herausgeber „Kritische Aachener Zeitung“ (KRAZ)) Ernesto Schwarz (Musiker, Mitglied Deutscher Freidenker-Verband und Arbeiterfotografie) Ekkehard Sieker (Wissenschaftsjournalist) Hendrik Sodenkamp (Kulturwissenschaftler, Gründer der Demokratiebewegung „NichtOhneUns“ und der Wochenzeitung „Demokratischer Widerstand“) Markus Stockhausen (Trompeter und Komponist) Mathias Tretschog (Freier Journalist und Gründer der Friedensinitiative Stop the WAR in Yemen) Thierry Vandries (Sprecher NachDenkSeiten-Gesprächskreis Köln) Gisela Vormann (Augenoptikerin, Deutsch-Russische Friedenstage e.V.) Georg Maria Vormschlag (Arbeiterfotografie) Norbert Voß (Friedensaktivist, beratender Ingenieur für Bauwesen und Architekt, heute noch jeden Montag aktiv beim Montagsspaziergang in Berlin/Charlottenburg-Wilmersdorf) Marie Wasilewski (Aktivistin für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit, viele Jahre aktiv in der Free-Assange-Bewegung) Günther Wassenaar (Dipl. Ing. päd, Lutherstadt Wittenberg, aktiv in der Friedensbewegung) Lutz Weber (Selberdenken Köln, Vorstand Arbeiterfotografie) Peter Weinfurth (Herausgeber linkezeitung.de) Prof. Dr. Claudia von Werlhof (Soziologin, Politikwissenschaftlerin, Österreich) Alexander Werner (Fotodesigner) Dr. Wolfgang Wodarg (Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde, bis 1994 Amtsarzt, danach bis 2009 Gesundheitspolitiker im Bundestag) Manal Noura El Zein (dieBasis-NRW-Landesvorsitzende) Elke Zwinge-Makamizile (Vorstand Arbeiterfotografie)

Weitere Unterzeichner:

Rainer Leidholdt (Berlin, in der DDR Bausoldat – Waffe verweigert, Kommentar: Das Versprechen nie wieder Krieg vom deutschen Boden einlösen. Danke) Christiane Färber (Weimar, Lehrerin, Kommentar: Danke für diese Initiative.) Franz-Ferdinand Meilinger (Holling/Frankreich, alter Mann für Frieden, Kommentar: gute Initiative) Irene Dittberner (Bremen, Kommentar: ich wünsche viel Erfolg!) Dipl. Ing. Katrin Wildhagen (Borkheide) Gerald Hahn (21255 Wistedt, stellv. Kreisvorsitzender der Partei dieBasis, KV Harburg, Kommentar: Ich unterstütze die Kampagne für ein neutrales Deutschland, weil ich sie grundsätzlich für zielführend und wünschenswert halte. Wir brauchen dafür aber erst eine wahre Zeitenwende. Denn diese Forderung wird unter den aktuellen Umständen nicht umsetzbar sein, da die Beendigung der Westbindung und damit der NATO-Mitgliedschaft gegen den Willen aller unserer „Freunde“ in Europa und USA praktisch nicht durchsetzbar sein dürfte. Man erinnere sich an die ursprüngliche Zielsetzung der NATO: „die Amerikaner drinnen, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten.“ Deutschland würde dann wieder als die unberechenbare Gefahr in der Mitte Europas geframed werden.) Dipl. Päd. Ursula Platz-Dumas (Erftstadt/NRW) Anna Prangenberg (Köln, Kommentar: Politische Neutralität ist dei beste Möglichkeit, tatsächlich jede Beteiligung an bereits ausgebrochenen oder in der Zukunft drohenden Krieg zu vermeiden) Uwe Stodolny (Dresden, Kommentar: Tolle Initiative! Viel Erfolg!) Katja Greiner (79713 Bad Säckingen, Elektrotechnikerin, Friedensaktivistin, Kommentar: Deutschland sollte immer nur als Friedenskraft auftreten, und das geht nur bei Neutrlität. Danke für die Aktion.) Andrea Korn (Aachen) Ina Beyer (Ribnitz-Damgarten, Kommentar: Befürworte ich absolut. Sehr gute Initiative. Weiter so!) Evamarie Drews-Diederich (Kommentar: Liebe Freunde des Friedens, ich möchte mich dieser Aktion mit ganzem Herzen anschließen. Nur ein neutrales Deutschland wird endlich ein zuverlässiger Garant für Frieden in Europa sein. Dieses Ziel zu erreichen bedarf es Stärke und Durchsetzung gegenüber den USA.) Sebastian Busch (Weimar) Aribert Schilling (Berlin, Kommentar: Auch wenn es noch lange Utopie bleiben wird, es ist eine Vision – die Beste, für die es sich zu kämpfen lohnt!) Daniela Christine Nischik, 13125 Berlin, Pastorin Ebangelischer Blindendienst Berlin) Nadine Stange (Köln) Andrea Fischer (Rotenburg, Kommentar: Nur ein neutrales Deutschland hat eine friedliche Zukunft! ) Sven Frischmann (Mainz, Kommentar: Für Frieden und gegen die Fähigkeit Angriffskriege führen zu können.) Beate Diederichs (Malchow) Marius Simon (51580 Reichshof) Michael Klein (Herold) Rainer Hecht (Niederneisen/Rheinland-Pfalz, Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin) Jörg Michael Arthur Lenhard (65520 Bad Camberg, Kommentar: Als ein Vertreter des Jahrganges 1945 bin ich ein lebender Zeitzeuge der letzten 80 Jahre und habe auch die politischen Bewegungen und ihre Einflussnahme auf die Schule und den Medien persönlich miterlebt. Es ist an der Zeit, dass wir Menschen in unserer Heimat wieder souverän und frei über die Geschicke unseres Landes entscheiden können. Der Lauf der Geschichte hat unser Land immer wieder in Konflikte eingebunden, die kein deutscher Staatsangehöriger zugestimmt hatte. Die Urheber dieser Konflikte war niemals die deutsche Bevölkerung, sondern, kleine Gruppen von Interessenten, die dadurch ihre wirtschaftliche Vormachtstellung behaupten konnten. Deutschland wurde zum Spielball derer, die durch Kriege gegen Deutschland ihre wirtschaftliche Dominanz und die damit verbundene Weltherrschaft ausgebaut haben. Ein Sprichwort sagt: „Wer Deutschland beherrscht, beherrscht Europa“. Um künftig nicht mehr der Spielball dieser satanischen Kräfte zu werden, ist eine neutrale politische Position unabdingbar.) Michaela Ritter (Halle/Saale) Ulrich Lenz (56368 Katzenelnbogen, Mit-Koordinator Nachdenkseiten-Gesprächskreis Diez-Limburg-Bad Camberg, Mitglied des BSW, Kommentar: Wir müssen mithelfen, das schlimmste und letzte Kriegsbündnis (NATO), friedlich zu einem Teil der Irrwege der Geschichte zu machen!) Nina Schinkowski (Wuppertal), Kommentar: vielen Dank für eure Initiative!) Mia Heiartz (Aachen/NRW, Kommentar: Nur das ist der richtige Weg – Menschen wollen sich nicht gegenseitig abschlachten. Die Wirtschaftssysteme, die Gier und fanatisch ausgelegte Religionen bringen uns gegeneinander auf. Die Milliardäre müssen weg – wer so viel Geld hat, kann nur böse sein.) Prof. Dr. Johannes Feest (Bremen, Kommentar: Ich fände es sehr schön, wenn die Selbstverpflichtung zur „immerwährenden Neutralität“ (Österreich) sich auch in Deutschland und anderswo durchsetzt. Streng genommen müsste es im Aufruf „würde“ statt „wird“ heißen. Aber unabhängig von solchen Spitzfindigkeiten unterzeichne ich gerne.) Andreas Wolfschlag (36433 Bad Salzungen, Kommentar: Schon lange überfällig) Frank Hübner (09599 Freiberg/Sachsen) Christina Lipps (Baden-Baden, Friedensaktivistin, aktiv für eine humane zinseszinsfreie Geldwirtschaft, jahrelange Unterstützerin der Free-Assange-Bewegung, Kommentar: Danke für diese Initiative – die Zeit ist überreif!) Marc Heinecke (30966 Hemmingen/Niedersachsen, Frei-, Vor-, Klar-, Tief- und natürlich Querdenker, Kommentar: Entweder wird Deutschland in Bälde neutral sein (Vorbild: Die Blockfreien, Schweiz, früher Schweden/Finnland)und Vorbild für ein neues, freies, souveränes Europa im Sinne Ulrike Guerots, oder es wird gar nicht mehr sein) Gisela Pelzer (36179 Bebra) Susanne Fischer (Hürth) Rüdiger und Erika Leiska (71111 Waldenbuch, Rentnerehepaar 70 + 76 Jahre) Heike Bernhardt (Raum Bad Hersfeld/Hessen, Kommentar: Ich bin auch für ein neutrales Deutschland und sogar einen Austritt aus NATO & EU (+++). Ich halte diese Kriegstreiberei von unseren Politikern und der EU kaum noch aus. Sollen diese doch bitte ihre Kinder und Enkelkinder an die Ostfront schicken und vielleicht kann sich da auch gleich mal die ANTIFA etwas austoben. Werden ja schließlich dafür auch bezahlt. „Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, dass er der Faschismus ist, sondern, dass er der Antifaschismus ist.“) Jens Göken (Völksen,freier Schriftsteller, Kommentar: Danke für die Kamapgne!) Gabriel Hacke (Halle/Saale, Pazifist, selbst denkend, Vater von drei Kindern, Kommentar: Deutschland soll neutral werden – nach dem Grundgedanken von Schweiz und Österreich) Reinhard Kau (40764 Langenfeld/Rheinland, Kommentar: ich bin 1955 geboren und bin schon immer Pazifist) Andreas Pelzer (36217 Ronshausen, Kommentar: Am besten superneutral, also auch raus aus EU, UNO und alle Unterorgas, WEF etc.) Brigitte Breidenbach (Kommentar: auch ich möchte als Privatperson und anarchistische Pazifistin unterschreiben! Krieg gegen Russland – nie in meinem Namen! Kriege in aller Welt, vom kriegsbesoffenen Deutschland unterstützt – nicht in meinem Namen!) Ingrid Stanimirov (Fellbach, 75 Jahre alte Pensionärin und Grossmutter, Kommentar: das Anliegen entspricht dem Grundgesetz.) Thomas Gotterbarm (79106 Freiburg) Klaus Sauerland (Augenoptiker und Friseurmeister, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses Integrierte Gesamtschulen Niedersachsen) Carola Arnold (17406 Usedom) Almut Stackmann-Carnier (Berlin, lange Zeit aktiv für FreeAssange Berlin) Marion E. Schmidt Rudolf Gensch (Berlin) Christiane Ebeling (Hamburg, Lehrerin, Musiktherapeutin) Franz Witsch (22769 Hamburg) Carola Lutz (Hamburg, Kommunikationstrainerin, Kommentar: Gute Kommunikation lebt vom umfänglichen Zuhören als Grundlage zur Dialogbereitschaft. Es geht immer um Bedürfnisse, diese zu würdigen und in einer Haltung der freundlichen Stärke zu verhandeln. Auf dieser Basis lassen sich Konflikte größtenteils vermeiden oder auch lösen. Das erfordert Mut, Vertrauen und Zuversicht. Ganz besonders braucht es die Orientierung an der Menschlichkeit, welche die Fähigkeit zur Vision, zur Impulskontrolle, zum Bedürfnisaufschub, zur Empathie und eines spirituellen Inputs beinhaltet.) Roland Peppler (Ilmenau/Thüringen) Gabriele Kammerer (70376 Stuttgart, Kommentar: Ich unterzeichne!!! Danke für diese Aktion.) Friedemann Winkler (Berlin, Immobilienfachwirt, Kommentar: Mein einer Opa kam als Krüppel mit einem zerschossenen Knie aus dem I. WK, mein anderer Opa fiel im II. WK in Russland, ebenso mein Onkel. Meine Mutter hat als Kind die Zerstörung Gubens erlebt, mein Vater saß als kleiner Junge während der Bombardierungen in den Berliner Luftschutzkellern. NIE WIEDER KRIEG ist jetzt.) Ulrike Overbeck (Ratingen, Kommentar: Frieden schaffen ohne Waffen- nur so geht es.) Mag. Patrizia Schröder (Düsseldorf, Politikwissenschafterin, Unternehmerin, Kommentar: Herausragende Idee! Ich bin in einem neutralen Land aufgewachsen und habe dessen politische Auswirkungen miterlebt. Ein neutrales Land hat nicht nur die Chance den Frieden für die eigene Bevölkerung sicher zu stellen, sondern auch zwischen anderen Ländern glaubwürdig und neutral zu vermitteln. Letztendlich ist Frieden der einzige Weg für die Menschheit!) Max Schmidt (Landshut, Partei dieBasis, Kommentar: Diese gegenwärtige Zeit der politischen Fixierung so vieler Menschen, die denken, nur Kriege können die großen Konflikte lösen, muss durch eine konsequente Friedenspolitik ersetzt werden. Denn Frieden ist nicht alles – aber ohne Frieden ist alles nichts!) Corinna Kirchhoff (Berlin) Matthias Göhler (Friedberg/Hessen, Kommentar: Für Neutralität im Herzen Europas!) Edith Moog (51109 Köln, Kommentar: vielen Dank für Euer großartiges Engagement, das ich mit unterzeichnen möchte – Ich bin Mitglied der dieBasis und dankbar darüber, dass trotz der vielen Steine, die in den Weg gelegt wurden und werden, so viel bewegt werden kann…) Jutta Wesenick (Aachen, Kommentar: sehr zukunftsträchtiger Vorschlag) Dariya Lieck Dipl.Ing. Oberstleutnant a.D. Klaus Koch (Berlin, Vorstandsmitglied im „Deutschen Friedensrat“ e.V., Mitglied des Internationalen Antifaschistischen Informationszentrum Moskau, Kommentar: Im Zeitalter der möglichen Totalvernichtung der Erde durch uns Menschen muss die Beseitigung der Ursachen von Kriegen unsere Hauptaufgabe sein. Ein Mittel zur Durchsetzung aggressiver Politik sind Militärbündnisse, die nicht zu Frieden, sondern zu Kriegseskalation führen. Abrüstung und Neutralität sind der einzig gangbare Ausweg aus dieser Eskalationsspirale. Zurück zu Interessenausgleich durch Diplomatie!) Wolfgang Wobido (65604 Elz/Hessen) Prof. Dr. Armin Bernhard (Monheim, Erziehungswissenschaftler) Karin Spangenberg (Gröbenzell, Mutter, Trainerin, Gemeinderätin, Lebenskünstlerin, Kommentar: Wie im Kleinen so im Großen, Oben wie unten, innen wie außen und links wie rechts; Liebe Grüße und Danke für die Initiative) Christian Hegt (82140 Olching, Kommentar: Stell Dir vor, es ist Krieg, und Keiner geht hin.) Dr. Simone Wild (Dresden, Kommentar: Leider kann dieBasis hier nicht gewählt werden!!!!!) Heiner Jestrabek (Heidenheim, Publizist) Erika Bhavata Hoffmann (Gemmenich/Belgien, Deutsche in Ostbelgien, 83 Jahre alt, ehemals 30 Jahre in Köln, Kommentar: Kein Krieg, keine Waffen! Frieden Frieden Frieden Jetzt und Hier! Danke für diese Aktion) Robert Fitzthum, Nanning/China, Ökonom, Autor) Angela Mäder (Aachen, Ärztin für Frieden) Andreas Krennerich (Stuttgart, Musiker, Musiklehrer) Rolf Bueskens (Melbourne/Australien, Deutsch-Englischer Übersetzer, Amateur-Historiker) Dipl.-Ing. Herbert M. Krug (Ort: Freiberg, Pazifist, Kommentar: Als Rentner, Pazifist und Vater von Kindern und Enkeln ist mir die Neutralität von Deutschland sehr wichtig. Keine Atomwaffen und keinerlei weitreichende Raketen. Nur Polizei, Techn. Hilfswerk und Armee zur Abwehr. Keine ausländische Armee auf deutschem Boden. Um mit Herrn Lafontain zu sprechen: AMI, IT IS TIME TO GO! Und eine fast vergessene Losung: AMI, GO HOME.) Sabine Pusch (Bremen) jan fabricius (hamburg, musiker/komponist, Kommentar: unser land als diplomatischer mittler – eine wunderbare idee! Gregor Hesse (Monte Cristo, Argentinien, Schreiner, Mitglied dieBasis SV Köln, Kommentar: Mögen mehr Menschen verstehen, dass Neutralität Frieden bringt! Danke für diese Aktion!) Jenny Bertram (Feldberg, Mutter, Kommentar: Dem Frieden die Freiheit! Doris Wünschmann Marienmünster/NRW,Angestellte, Mitglied bei EGlobal Women for Peace United against NATO (GWUAN) und Ehrfurcht vor allem Leben (EVAL) – Danke für diese Aktion! Wie gerne ich diese unterzeichne. Deutschland muss wieder zurück zur Zivilmacht, ganz dringend!) Roswitha Jörren (29303 Bergen, Briefzustellerin, Mutter, Ehefrau, liebt die Pflanzen und Tiere auf dieser Erde.) Elke Bastius-Broich (52072 Aachen, Dipl.-Ing. Architektin) Friederike Vorhof (Berlin, freiberufliche Fördermittelberatung für gemeinnützige Organisationen, Kommentar: Kommunikation und Diplomatie sind das Bindeglied im Kleinen und Großen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für Frieden stark machen. Vielen Dank) Lars Benke (68794 Oberhausen-Rheinhausen, Kommentar: Nach 2 Weltkriegen sollte Deutschland besser Battalione von Diplomaten statts Soldaten aufstellen.) Ute Schnabel (Heitersheim, Kinderschutzaktivistin, engagiert für Menschen mit Behinderung, Aktivistin für Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Kommentar: Danke für diese grossartige Initiative Deutschland neutral.) Ingo Daniel Trost (StUffz d.R., 53757 Sankt Augustin, Urheber Kritisches Netzwerk, Kommentar: Dieses Bestreben unterschreibe ich sehr gern, da es zu 100% meine Überzeigung ist! Gern dürfen Sie mich auf Ihrer Webseite auflisten, damit jeder sehen kann, dass sogar Reservisten der Bundeswehr diese Überzeugung teilen!) Helga Stellmann (Burgdorf/Niedersachsen) Kerstin Gundermann (Bremen, Kommentar:Ich unterschreibe, weil ich eine wirkliche Demokratie will, Volksabstimmung wie in der Schweiz. Keine Diktatur!) Marion Sonnenfroh Cornelia Schröder (Aachen, Rentnerin, Kommentar: gerne unterzeichne ich den aufruf für die absolute, d.h. konsequente neutralität deutschlands. ich bin tochter von eltern, die die beiden weltkriege mitgemacht, überlebt und die traumen dieser erfahrung an ihre kinder und kindeskinder weitergegeben haben – welch unsägliches leid in so vielen familien, in so vielen generationen in all den ländern…das soll endlich mal aufhören. danke, dass ihr diese arbeit so engagiert tut für uns alle) Christiane Koschke Ralf Hesse Bertram Weller (10115 Berlin, Kommentar: Ich unterzeichne diesen Aufruf, weil die NATO kein Verteidigungsbündnis sein darf, wenn sie als Angriffsbündnis agiert.) Dr. phil. Savitri Braeucker (10625 Berlin, Psychotherapeutin, Autorin, Yogalehrerin, Lebenskünstlerin, Kommentar: Es wäre wunderbar … endlich NEUTRAL … die Lösung für die ständige Kriegstreiberei …) Corina Lermer (94368 Perkam) David Hanemann (Borkheide, Immobilienmakler) Bele (Gabriele) Ludwig (aus dem Westen (Köln) kommend, bin ich vor 10 Jahren in das Bundesland Brandenburg, Eberswalde verzogen. Ich engagiere mich in der GemeinWohlLobby, wie z.B. bei unseren Aktionen zu Julian Assange und unserer Postkartenaktion „No WAR“. Über diese Aktion der dieBasis freue ich mich sehr, denn es ist so wichtig, dass wir friedenbewahrenwollenden Menschen uns zusammenschließen und unsere Stimmen lauter ertönt, als jedes Säbelrasseln der UNverantwortlichen Politikerkaste, welche uns ohne mit der Wimper zu zucken in den Krieg führen will. NEIN zu Krieg, JA zu FRIEDEN. Deuschland muss neutral sein!) Peter Sauer (Neugersdorf, aufstehen Oberlausitz, Aufstehen Basis Trägerverein e.V.) Gerhard: Fischer (Überlingen, Bürgerinitiative Gemeinwohl-Lobby, Kommentar: Für ein neutrales Deutschland, für eine Direkte Demokratie bringe ich mich gerne ein!) Rita Hempel-Schwarz (60435 Frankfurt, verdi-Mitglied und Freidenkerin) Alexander Kramer (Görlitz, GF und privat Person, Kommentar: Für eine Politik ohne Lobbyismus, Ohne die Interessen der Rüstungsindustrie, Finanz/ und Pharmaindustrie.) Martin Adam (Blankenfelde-Mahlow, Ich bin Programmierer und in der neuen Welt seit 2020 Aktivist. Ich habe Zahlen analysiert, bin mit ihnen an die Öffentlichkeit gegangen, bin Teil einer größeren Analystengruppe geworden, zu der auch Tom Lausen gehört, habe Schwester Emma mit fünf weiteren Leuten gegründet und organisiere Veranstaltungen für die Friedens-/Freiheitsbewegung.) Holdger Platta (Sudershausen/Niedersachsen, Autor und Wissenschaftsjournalist) Gordana Milanovic-Kovacevic (Berlin, Kommentar: Mit Freude unterzeichne ich Eure Initiative! Liebe Grüße aus Berlin) Uli Gellermann (Berlin, Journalist) Bärbel Risch (Berlin, 76 Jahre, Rentnerin, Kommentar: So darf es nicht weitergehen. Ich bin aufgewachsen mit dem Spruch NIE WIEDER. und bin entsetzt über das was hier seit Jahren geschieht. Werde den Aufruf an mehrere Bekannte weiterleiten, die das auch so sehen.) Elisabeth Büttner-Schwab (Köln, Künstlerin, Meditations-Lehrerin, Kommentar:warum nicht schon längst neutral Dorissa Lem (Köln, Kommentar: das ist lange überfällig und war bereits verlangt worden vom russischen Präsidenten Gorbatschow.) Hans-Günther Koch (Naumburg (Saale), Sachsen-Anhalt, Kommentar: Neutralität ist seit Jahrzehnten überfällig und aktuell die dringendste Antwort auf die wahnsinnige Kriegstreiberei!) Uwe Burkhardt (Mühlhausen/Thüringen) Olaf Müller (Düsseldorf) Bodo Klimpel (26736 Krummhörn, Sozialpädagoge, Kommentar: Gemeinsam für einen Frieden, der auch für unsere Nachkommenschaft hält. Keine Stimme für Waffenlieferungen und Kriegstreiber.) Hedi Walter (63505 Langenselbold, Mitglied GEW, Kommentar: Neutralität ist mindestens 76 Jahre überfällig.) Heide Meyer (35096 Weimar) Erich Sturm (Bremen, Religionswissenschaftler) Jürgen Tessling (21756 Osten, Kommentar: Offensichtlich drehen unsere etablierten Parteien frei und treiben uns durch ihr handeln immer weiter zum einen in den sozialen abstieg und wollen einen bürgeerkrieg und einen krieg gegen russland… nun ich will und kann es nicht gut heissen was hier „abgeht“.. und ja der amerikanische vizepräsident hat es bei der MSCe schön auf den punkt gebracht. der feind von innen…dieses land braucht weder ein „korruptes“ parteisystem noch eine wie geardete Bundeswehr weder für innen noch für aussen sondern ordentliche diplomatische „handels“-beziehungen, die neutral sind.) Monika Kremmer (Berlin, Lehrerin a.D., Kommentar: Ich möchte nicht der Spielball von Großmächten sein. Frieden ist mir oberstes Gebot.) Karin Dröse (Bremen, Ergotherapeutin) Hannelore Garrels (Bremen, Dipl. Soz. Päd., friedensbewegte Menschenfreundin) Thomas Graef (Mönchengladbach, Freiheitsliebender Unternehmer, Kommentar: Frieden schaffen, ohne Waffen) Dr. Gerhard Klisserath (Berlin, Soziologe und Kulturwissenschaftler, Kommentar: Für Frieden in einem neutralen Deutschland und auf der Welt. Für Frieden mit Russland. Für eine Rückbesinnung europäischer und deutscher Kultur und Emanzipation besonders von angloamerikanischer Einflussnahme. Findung einer europäischen und deutschen Stellung in einer multipolaren Welt. Aufarbeitung der Coronapolitik. Für freies und sicheres Internet und Ende der machtoptimierten Überwachung durch Digitalindustrie und Staaten.) Martina Bacher-Schweiger (Großweil) Angela Banerjee (Bremen, Kommentar: Das ist eine wunderbare Initiative. Vielen Dank an Euch.) Irmgard Ludwig (Bremen, Rentnerin) Wolfgang Vormann (Bremen, Bildungsmanager) Silke Gottfriedsen (Bremen)

Kommentare von Erstunterzeichnern:

Die Rüstungsindustrie sollte in ihrer Macht begrenzt werden und jegliche Konzernkartelle sollten zerschlagen werden. Alle Firmen Banken und Konzerne sollten Werkzeuge und Diener der Menschen sein und niemals ihre Beherrscher. (Birgit Dünkler)

Wir, die Gemeinwohl-Lobby, unterstützen diese Initiative als einen Weg in die Souveränität, Frieden und Freiheit.

Jawoll! (Arnulf Rating, Kabarettist)

Gerne dürft ihr mich als Erstunterzeichner aufführen, weil ich der Meinung bin, dass ein neutrales, selbstbewusstes Deutschland, am besten für den Frieden in Europa sein könnte.

Ich möchte auch, dass Deutschland neutral wird. Am Beispiel der Schweiz kann man sehr gut belegen, dass es förderlich für den Frieden ist, sich als Staat neutral zu verhalten.

Für ein neutrales Deutschland dürft ihr mich ganz sicher als Erstunterzeichner anführen.

Jedenfalls bitte ich darum, mich mit als Erstunterzeichnerin aufzunehmen, auch wenn ich leider keinen Bekannt- oder Berühmtheitsmodus einbringen kann. Ich bedanke mich für eure Arbeit!!!!!!!

es wäre mir eine Ehre, als Erstunterzeichner mit dabei zu sein! Erst 2014 bin ich „aufgewacht“ – als sich die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen stark von Augenzeugenberichten, der Charta der UN und unserem Grundgesetz unterschied. Bei den Mahnwachen für den Frieden musste ich zeigen, dass die Politiker, die Parlamentarier und die Regierung, unser Volk nicht vertreten können – oder wollen? Selbst Gesicht zeigen! Reden! Verantwortung übernehmen! Erst als Moderator, 2021 auch als unabhängiger Direktkandidat für den Deutschen Bundestag. „Demokratie wagen“, so nannte es Willy Brandt. Die Corona Inszenierung hat dann ALLES ans Licht gebracht. Die Probleme der Menschheit sind nicht mehr durch Wahlen zu lösen. Vor allem nicht durch vorausgewählte Berufspolitiker! Frieden kann nur durch Diplomatie geschaffen werden. Eine Verhandlungsführung durch ein neutrales Deutschland wäre die längst überfällige Rückbesinnung des Volkes der Dichter und Denker.

Danke Euch für diese schöne Initiative und dass Ihr an mich gedacht habt! Gerne mache ich mit als Erstunterzeichnerin.

Aus meiner Sicht ist der Neutralitätsweg geradezu eine Handlungskonstante für die kommenden Jahre

Ja, sehr gern! Damit würde auch mein Traum in Erfüllung gehen, den z.B. Brecht in der Kinderhymne besingt. Danke für diese wichtige Initiative!

für ein neutrales Deutschland dürft ihr mich ganz sicher als Erstunterzeichner anführen.

Das Thema „Deutschland neutral“ ist eine Punkt-Landung…

Ja, danke, sehr gern sind wir auch Erstunterzeichner!!

Von Herzen gern unterstütze ich Ihren Aufruf

Ja, natürlich unterstütze ich diesen Aufruf, der gerade zur rechten Zeit kommt und alles beinhaltet, was wir in Zukunft nicht mehr wollen… Allerdings glaube ich nicht, dass dieser Aufruf zur Neutralität derzeit das Zeug hätte, eine entsprechende Massenkampagne auszulösen. Dafür ist das herrschende Narrativ, dass Russland uns bedrohe und nach der Ukraine weitere europäische Länder angreifen werde – so absurd es auch ist – noch viel zu sehr in den Herzen und Köpfen unserer Mitbürger verankert. Die schlafwandeln lieber in den nächsten Weltkrieg hinein, als „aufzustehen“ und massenhaft gegen die Kriegstreiber der herrschenden Parteien zu demonstrieren. Leider!

Na klar, mache ich da mit. Sehr gerne. Euch herzlichen Dank für die Initiative.

Eine gute Initiative. Bitte nehmt mich als Erstunterzeichner auf. Mit Österreich als Neutralitätsvorbild sollten wir allerdings vorsichtig sein. Das Land ist EU Mitglied und die Außen- und Sicherheitspolitik der EU ist weit entfernt von Neutralität. Und wie schnell sind die vormals neutralen Länder Schweden und Finnland in die NATO gekommen… Es sollte hier um Neutralität ohne Hintertüren gehen.

Euren Text kann ich zu 100 Prozent mittragen, und mein Name steht Euch zur Verfügung!

und ja, klares ja von meiner Seite, setze mich da ein

vielen Dank für diese sehr gute Nachricht. Ich kann euch nur für diese Initiative gratulieren, die ich selbstverständlich voll und ganz unterstütze, denn ich glaube im Ernst, dass es der einzige Weg ist, dass Deutschland sich von seinem kriegerischen Potential trennt. D.h. im Fall einer Neutralität dürfte die deutsche Rüstungsindustrie sogar keine Waffen mehr ins Ausland exportieren, und das ist verdammt wichtig, denn diese Industrie wird mittels unserer Steuergelder finanziert.

Ja, gerne könnt ihr mich als einer der ersten Unterzeichner mit der reinnehmen. Danke für eure wertvolle Friedensarbeit.

das ist radikal vernünftig und gerecht. Und da ich gerade für ein Bündnis für den Bundestag kandidiere, das sich Vernunft und Gerechtigkeit auf die Fahne geschrieben hat, bin ich SEHR GERNE bereit, zu den Erstunterzeichnern zu gehören. Danke für diese tolle Ini!

ja, natürlich könnt Ihr mich auf die Liste der Erstunterzeichner setzen, eine hervorragend wichtige Sache, die Ihr da mit der Partei dieBasis angeht!

Ich finde die Idee eines Aufrufs zur Neutralität sehr gut. Ich unterzeichne gerne

diese Idee finde ich hervorragend, denn es war schon seit Jahrzehnten meine Vorstellung, ein neutrales Land zu sein. Das unterschreibe ich sofort.

Selbstverständlich

Gerne können Sie mich als Erstunterzeichner anführen!

es wäre natürlich eine große Ehre für mich, wenn ich zu den Erstunterzeichnern gehören dürfte. Selbstverständlich könnt Ihr meinen Namen hinzufügen

ich möchte zu den Erstunterzeichnern „Für ein neutrales Deutschland“ gehören. Der Aufruf ist kurz und prägnant und die Forderung ist überzeugend… Für Deutschland wäre die Neutralität ein großer Gewinn für das Ansehen in der sich verändernden Welt.

als sozialistischer Pazifist unterzeichne ich diese Vision, Deutschland für neutral zu erklären.

Eine interessante und kühne Initiative. Übrigens wäre es im geopolitischen Interesse Europas sich in einer künftigen multipolaren Welt als neutral zu positionieren. Ich bin gerne bereit als Erstunterzeichner die Initiative zu unterstützen.

gerne als Erstunterzeichner! Auf jeden Fall, wenn auch komplett illusorisch.

Eure Ansichten und Hoffnungen teile ich, gern könnt Ihr mich als Erstunterzeichner aufnehmen.

Ja, klar, eine gute Idee

Selbstverständlich könnt ihr mich als „Unterschreiber“ dieser Initiative aufführen. Wir haben nämlich in der Schweiz eine ähnliche Bewegung gestartet für eine Neutrale Schweiz – weil unsere Regierung der schweizerischen traditionellen Neutralität immer mehr abtrünnig wird. Einen zusätzliche Punkt, den ihr vielleicht in Betracht ziehen könntet, speziell auf NATO bezogen – „dann sind wir kein NATO Mitglied mehr“, oder so ähnlich. Sich von der NATO entfernen ist WICHTIG.

ihr könnt mich gern als Unterzeichner angeben

ja, unterschreibe ich gerne.

Ihr könnt mich als Erstunterzeichner dazunehmen. Der Neutralitätsgedanke war schon 1953 unpopulär (abgesehen von der KPD), und heute ist er ebenfalls unpopulär, vielleicht sogar noch mehr. Trotzdem: ein guter Vorschlag der Basis-Partei, den man verbreiten sollte.

Ja, ich finde Ihre Initiative sehr gut und wichtig. Das will ich sehr gerne unterstützen. Leider hat Adenauer 1952/53 aktiv ein neutrales dafür aber wiedervereinigtes Deutschland verhindert (gibts ein sehr gutes dickes Buch dazu von Michael Gehler). Aber was noch nicht ist kann ja noch werden.

ja mach ich gern… Ich halte zwar freilich die Neutralität allein für keine hinreichende Voraussetzung für wirkliche dauerhafte Friedlichkeit der Außenpolitik („Dann wird die Bundeswehr nur der Landesverteidigung dienen“), aber dennoch ist 1. die Forderung (Neutralität) ungeheuer wichtig, 2. vielen Menschen verständlich und 3. ein extrem wichtiger Riesenschritt in Richtung Völkerfrieden.

Wir sind gerne als Erstunterzeichner dieser tollen Initiative mit dabei.

Lieben Dank für Eure Initiative und Eurer Anfrage, dass wir als Erstunterzeichner benannt werden sollen. Wir sind gerne dazu bereit.

ja, ich bin gerne Erstunterzeichnerin

Ich unterzeichne natürlich. ich freue mich über Ihre Initiative. Mit meinem Projekt „Deutschland raus aus der NATO!“ verfolge ich natürlich die gleiche friedenspolitische Absicht wie Sie.

gute Idee. Sie dürfen.

Ja, ich mache als Erstunterzeichner mit!

Euer Anliegen finde ich gut. Der neutrale Grundgedanke der Schweiz ist ja gut. Ich gehöre aber zu den Miesmachern die die Neutralität der Schweiz als schönes Märchen bezeichnen. Man denke nur an die Waffenexporte an Nato-Staaten, die Kriege führen. Man denke nur an Nato-Truppen, die in der Schweiz üben. Ihr erinnert euch sicher noch an den deutschen Kampfjet, der in der Schweiz in eine Felswand raste und zerschellte. Der Pilot übte, um in Afghanistan für Deutschland den Frieden zu sichern. Auch Briten übten in der Schweiz für Afghanistan. Die Schweizer Konzerne sind «neutral» lehnten aber die Konzernverantwortungsinitiative ab. Sie wurde angenommen, aber scheiterte am Ständemehr. Die Mehrheit der Kantone hätte auch zustimmen müssen. Jetzt gerade wurde eine neue Konzernverantwortungsinitiative gestartet. Man hofft, dass man diesmal durchkommt.

Das unterschreibe ich! Prima!

Sehr gerne unterschreibe ich diesen Appell; eigentlich müsste es ja ein Appell für ein neutrales EUROPA werden, aber den machen wir dann halt als nächstes…:-)

gerne unterschreiben wir

da bin ich dabei! Das wäre ein Traum! Sie dürfen mich gerne auflisten.

ihr könnt mich gerne als Erstunterzeichner mit aufnehmen. Das ist ja mein Reden seit 33.

ihr habt meine volle Zustimmung

Selbstverständlich, tragt mich mit als Erstunterzeichner ein, Die Idee ist ausgezeichnet. Bin voll einverstanden.

danke, dass Ihr anfragt. Klar: Deutschland neutral! Wir unterschreiben.

Ja, das finde ich gut. Darfst mich gerne als Erstunterzeichner aufführen. Deutschland sollte aus der NATO austreten und neutral sein wie CH und Österreich.

Ganz herzlichen Dank. Natürlich könnt Ihr mich als Erstunterzeichnerin auflisten, die Initiative ist sehr gut.

das könnt ihr gerne tun! In nächster Zeit sollte Deutschland dann sozialistisch werden, sonst ist das noch voller Schlupflöcher

das findet meine volle Zustimmung

Vielen Dank für die Einladung. Den Aufruf unterschreibe ich mit freudigem Herzen.

wir danken euch für die Anfrage und wir sind gerne bereit als Erstunterzeichner zu fungieren.

