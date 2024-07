https://www.trtworld.com/middle-east/israeli-soldiers-gang-rape-palestinian-detainee-in-sde-teiman-prison-18189138



Israelische Soldaten „Gruppenvergewaltigung“ eines palästinensischen Häftlings im Sde Teiman-Gefängnis

Israelische Medien berichten, dass der Gefangene mit schweren Verletzungen an einem intimen Körperteil in ein Krankenhaus gebracht wurde, so dass er nicht mehr gehen konnte.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) erklärte Anfang des Jahres, dass Häftlinge behaupteten, sie seien misshandelt worden. / Foto: AP

Ein palästinensischer Häftling wurde nach Angaben israelischer Medien von israelischen Soldaten im Sde Teiman-Gefängnis in der Negev-Wüste im Süden Israels vergewaltigt.

Der öffentliche israelische Rundfunk KAN berichtete am Montag unter Berufung auf eine Sicherheitsquelle, der Häftling sei mit schweren Verletzungen an einem intimen Körperteil in ein Krankenhaus gebracht worden, so dass er nicht mehr gehen könne.

Laut KAN trafen Ermittler der israelischen Polizei in der Haftanstalt ein, um die an der Vergewaltigung beteiligten Soldaten zu verhaften.

Das israelische Militär teilte mit, dass es neun Soldaten zur Befragung festhalte, nachdem ein Gefangener in einer geheimen Einrichtung, in der Israel palästinensische Gefangene festgehalten hat, angeblich „schwer misshandelt“ worden sei.

Abgrundtiefe Bedingungen

Eine Untersuchung der Nachrichtenagentur Associated Press und Berichte von Menschenrechtsgruppen haben „abgrundtiefe Zustände“ in der Einrichtung Sde Teiman, dem größten Gefangenenlager des Landes, aufgedeckt.

In einem Bericht des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) von Anfang des Jahres hieß es, dass Häftlinge behaupteten, sie seien in israelischem Gewahrsam misshandelt und missbraucht worden, ohne die Einrichtung zu nennen.

Das israelische Militär hat die Misshandlung von Gefangenen generell bestritten.

Israelische Medien berichteten, dass Militärpolizisten, die in Sde Teiman im Süden Israels eintrafen, um die Soldaten festzunehmen, mit Protesten und Handgemengen konfrontiert wurden.

Die Inhaftierung der Soldaten löste einen Aufschrei unter den Mitgliedern der rechtsextremen israelischen Regierung aus, die die Untersuchung ihres Verhaltens verurteilten und sagten, es sei ein Affront gegen ihren Dienst.

