Gaza und die Doppelmoral des Westens in Bezug auf Gewalt

Von Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen Englisch

29. Juli 2024

Der europäisch-westliche Diskurs, der darauf abzielt, globale Ungleichheiten und unterdrückerische Strukturen aufrechtzuerhalten, die ausschließlich den westlichen kapitalistischen Interessen zugute kommen, versagt regelmäßig dabei, die Psychologie hinter antikolonialer Gewalt zu verstehen.

Es gibt eine Episode in „The Mosquito Coast“, einer Apple TV+ Dramaserie über eine Familie auf der Flucht vor der US-Regierung, in der Margot, eine Umweltschützerin, die wegen ihrer Rolle bei einem verpfuschten Bombenanschlag auf ein Biotech-Labor gesucht wird, und ihr Teenager-Sohn Charlie sich über das Thema Gewalt unterhalten.

Auf die Frage, ob es in Ordnung ist, Gewalt anzuwenden, antwortet Margot: „Manchmal tue ich das irgendwie, ja. Ich denke, wenn es sich um eine gute Sache handelt und wenn man keine andere Wahl hat. Manchmal finde ich es sogar mehr als in Ordnung. Manchmal ist es sogar eine Verpflichtung.“

Als ich die Serie kürzlich sah, erinnerte mich diese Szene unwillkürlich an den bewaffneten palästinensischen Widerstand im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland, der gegen die Vernichtung seines Volkes kämpft, und an die Doppelmoral, mit der der europäisch-westliche Diskurs die Frage der Gewalt behandelt: koloniale Gewalt wird als von Natur aus gut und antikoloniale Gewalt als grundsätzlich schlecht angesehen.

Der Westen hat diese perverse Umkehrung der Realität seit dem ersten Tag des Aufstands der Hamas gegen „Israel“ am 7. Oktober propagiert und sich dabei routinemäßig auf eine schlecht ausgeführte Opfer-Täter-Umkehrung eingelassen. Zu nennen sind hier vor allem die „Do-you-condemn-Hamas“-Masche und das Orwell’sche Mantra der Selbstverteidigung, das das Recht des Täters, sich gegen seine Opfer zu verteidigen, bekräftigt.

Manipulative Spielereien wie diese haben verzweifelt versucht, jede wahrheitsgetreue Analyse dieses historischen Datums zu verschleiern, das die Schriftstellerin Susan Abulhawa in einem Meinungsbeitrag für die Electronic Intifada am 12. Oktober als den Tag beschrieb, an dem „tapfere palästinensische Kämpfer israelische Siedlungen überrannten, die auf den Dörfern ihrer Vorfahren errichtet worden waren“.

Die reale Anwendung dieser auf den Kopf gestellten, binären Unterscheidung zwischen guten und schlechten Formen der Gewalt können wir immer noch in der fortgesetzten asymmetrischen Behandlung der Kriegsparteien sehen: Koloniale Gewalt wird um jeden Preis gefeiert und geschützt, während antikoloniale Gewalt bestraft wird.

Wie die Journalistin Abby Martin berichtet, erhielt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der den Völkermord der zionistischen Siedlerkolonie in Gaza beaufsichtigt, 58 stehende Ovationen, als er vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses seine fauligen Lügen verbreitete. Die britische „Stop the War“-Koalition bezeichnete die Rede als „die beschämendste und dystopischste Kongressansprache in der Geschichte der USA“.

Israelische Athleten, die dieses völkermörderische Gebilde repräsentieren, wurden von den französischen Behörden bei den Olympischen Spielen in Paris rund um die Uhr geschützt, obwohl bekannt wurde, dass einer ihrer Fahnenträger sich an dem wahrhaft üblen zionistischen Zeitvertreib beteiligt hat, Bomben zu unterschreiben, die auf Zivilisten in Gaza abzielen.

Die deutsche Regierung verzögert aktiv die IStGH-Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen Sicherheitsminister Yoav Gallant, die vom Haager Gerichtshof wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht werden.

Doch wehe dem, der sich der kolonialen Gewalt widersetzt! In Deutschland, das sich durch seine bedingungslose moralische und militärische Unterstützung des faschistischen Regimes in Tel Aviv als leidenschaftlicher Teilnehmer an „Israels“ großangelegtem Abschlachten der Palästinenser erwiesen hat, hat Berlin ein islamisches Zentrum in Hamburg wegen angeblicher Verbindungen zur Hisbollah verboten. Die libanesische Widerstandsgruppe, die in Deutschland seit 2020 als terroristische Organisation eingestuft ist, wird in der nicht-westlichen Mehrheitswelt weithin als legitimer politischer Akteur angesehen.

Der europäisch-westliche Diskurs, der darauf ausgelegt ist, globale Ungleichheiten und Unterdrückungsstrukturen aufrechtzuerhalten, die ausschließlich westlichen kapitalistischen Interessen dienen, verkennt regelmäßig die Psychologie hinter antikolonialer Gewalt. Ein Zitat aus Frantz Fanons bahnbrechendem Werk The Wretched of the Earth (Die Elenden der Erde) ist eine wertvolle Lektion für hartnäckige Eurozentristen und ihre unterdrückerische Ideologie der kolonialen Herrschaft: „Gewalt ist eine reinigende Kraft. Sie befreit den Eingeborenen von seinem Minderwertigkeitskomplex und von seiner Verzweiflung und Untätigkeit; sie macht ihn furchtlos und gibt ihm seine Selbstachtung zurück.“

Ein entscheidendes Merkmal antikolonialer Gewalt ist es, sich die Macht der Befreiung zurückzuholen, wenn Diplomatie und friedlicher Widerstand gescheitert sind. Aus diesem Grund gründete Nelson Mandela, die Ikone des gewaltlosen Anti-Apartheid-Kampfes in Südafrika, nach dem Massaker von Sharpeville die uMkhonto weSizwe, den paramilitärischen Flügel des ANC. Erinnern wir uns daran, dass die US-Regierung Mandela bis 2008 als „Terrorist“ einstufte, was ein unwiderlegbarer Beweis für die Willkür und allzu oft auch für die schiere Unvernunft solcher imperialer Bezeichnungen ist.

Fanons Psychoanalyse der Gewalt manifestiert sich im tragischen, aber auch befreienden Lebensweg zahlloser Palästinenser in den besetzten Gebieten und darüber hinaus; die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Determinanten der israelischen Besatzung führen sie unweigerlich zu einem Leben des gewaltsamen Widerstands von unten nach oben und der organisierten Militanz.

Dies wird durch die Worte eines Kämpfers aus dem Flüchtlingslager Tulkarm verkörpert, die in dem Kurzfilm „Inheriting Resistance“ zu sehen sind: „Wir kämpfen, um ein anständiges Leben zu führen. Ich wollte einfach nur leben wie jeder andere auch. Deshalb war es für mich selbstverständlich, Kämpfer zu werden.“

Das erklärt die wachsende Unterstützung der Palästinenser für den islamischen Widerstand, seit „Israel“ seinen völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen gestartet hat, selbst in dem von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwalteten Westjordanland, wo die israelischen Besatzungstruppen ihre tödlichen Angriffe verstärkt haben. Vor dem 7. Oktober war die Hamas in weiten Teilen der Bevölkerung des Gazastreifens relativ unpopulär: Laut einer Umfrage des Palästinensischen Zentrums für Politik- und Umfrageforschung aus dem Jahr 2019 gaben 27 % der Bewohner des Gazastreifens der Hamas die Schuld an ihren schlechten Lebensbedingungen in dem dicht besiedelten Streifen, der seit 2007 von „Israel“ und Ägypten blockiert wird.

„Gute Sache“, ‚keine Wahl‘, ‚Verpflichtung‘: Diese Begriffe aus Margots philosophischen Betrachtungen über die Legitimität von Gewalt in ‚Die Mückenküste‘ fassen perfekt zusammen, was den antikolonialen Kampf gegen ‚Israel‘ antreibt.

Ein Widerstand, der von zähen bewaffneten palästinensischen Gruppen angeführt und von ebenso zähen Verbündeten bis in den Jemen hinein unterstützt wird, wobei die ausgefeilten militärischen Fähigkeiten der Ansar-Allah-Regierung vom arroganten und faulen Orientalismus des euro-westlichen Diskurses grob unterschätzt werden.

Gibt es einen besseren Grund als die Befreiung von Unterdrückung? Wer kann es ihnen verdenken, wenn alle anderen Möglichkeiten des Widerstands ausgeschöpft sind und den Unterdrückten keine andere Wahl bleibt, als zur Gewalt zu greifen?

Da der Völkermord der israelischen Siedlerkolonie an der indigenen Bevölkerung Palästinas in den zehnten Monat geht und die offizielle Zahl der palästinensischen Todesopfer bald 40.000 übersteigen wird, wobei eine kürzlich in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie schätzt, dass die kumulativen Auswirkungen von „Israels“ Krieg die tatsächliche Zahl der Toten auf über 186.000 erhöhen könnte, sollte sich der europäisch-westliche Diskurs eine einfache Frage stellen: Wenn die Verhinderung dessen, was als der Holocaust unserer Generation bezeichnet wird, kein akzeptables Szenario ist, in dem die Anwendung von Gewalt nicht nur in Ordnung, sondern sogar eine Pflicht ist, was dann?

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem B.A. in Asien- und Afrikastudien.

