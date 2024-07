https://english.almayadeen.net/news/politics/syrian-druze-confront–war-criminal–netanyahu-s-visit-to-ma



Syrische Drusen protestieren gegen den Besuch des „Kriegsverbrechers“ Netanjahu in Majdal Shams

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen + Israelische Medien

29. Juli 2024

Bewohner des besetzten syrischen Dorfes Majdal Shams haben am Montag gegen Netanjahu demonstriert und ihn als „Kriegsverbrecher“ und „Kindermörder“ beschimpft.

Syrische Einwohner von Majdal Shams im israelisch besetzten syrischen Golan haben versucht, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aus dem Dorf zu vertreiben, indem sie ihn als „Faschisten“ und „Verbrecher“ bezeichneten, berichtet die Syrian Arab News Agency (SANA).

Netanjahu war zusammen mit einem Konvoi hochrangiger Sicherheitsbeamter in Majdal Shams eingetroffen, wo bei einem brutalen Angriff 12 Kinder auf dem Fußballplatz der Stadt getötet wurden.

Gestern wurde sein Finanzminister Bezalel Smotrich von den Einwohnern der Stadt konfrontiert, die den rechtsextremen Beamten beschuldigten, sich am Blut ihrer Kinder zu bereichern.

Netanjahu, israelische Beamte und Politiker beschuldigen den Islamischen Widerstand im Libanon, eine Rakete auf die Stadt abgefeuert zu haben, eine Behauptung, die die Hisbollah kategorisch zurückweist.

Der israelische Premierminister sprach am Montag vom Fußballplatz aus und versprach eine „harte Antwort“.

Netanjahu und andere Beamte haben das grausame Massaker zum Anlass genommen, es als Waffe zu benutzen, um eine vermutlich intensive Aggression gegen den Libanon zu rechtfertigen.

„Die Hisbollah hat hier mit iranischer Unterstützung eine iranische Rakete abgefeuert, die zwölf Menschen das Leben gekostet hat“, sagte Netanjahu, als er eine Rechtfertigung für einen umstrittenen Angriff auf den Libanon lieferte.

Netanjahu sagte auch, dass sein „Herz von der schweren Tragödie zerrissen ist“, da er sich seiner Verantwortung für das Blut von mindestens 16.000 palästinensischen Kindern im Gazastreifen nicht bewusst sei.

Lesen Sie mehr: Hat eine israelische „Iron Dome“-Rakete das Massaker von Majdal Shams verursacht?

Wie begegneten die Bewohner von Majdal Shams Netanjahu?

Der Korrespondent vonAl Mayadeen in den besetzten Gebieten berichtete, dass Netanjahu gegen 14.00 Uhr (Ortszeit) in Majdal Shams eintraf und vom Vorsitzenden des Stadtrats in einem örtlichen Verwaltungsgebäude empfangen wurde. Netanjahu betrat das Gebäude durch die Hintertür, um nicht gesehen zu werden.

Es ist erwähnenswert, dass der Bürgermeister von der israelischen Besatzungsregierung ernannt wird.

