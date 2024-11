https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-lawmaker-dismissed-from-combat-service-over-lebanon



Israelischer Abgeordneter wegen Libanon-Foto aus Kampfeinsatz entlassen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

4. November 2024

Der israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir verteidigte den Abgeordneten und bezeichnete ihn als eine Quelle des „Stolzes“ für „Israel“.

Der israelische Knesset-Abgeordnete Yitzhak Kroizer mit israelischen Soldaten in einem Haus im Südlibanon, am 1. November 2024 (Social Media)

Der israelische Knesset-Abgeordnete Yitzhak Kroizer von der Otzma-Yehudit-Partei wurde aus dem aktiven Reservedienst entlassen, nachdem ein Foto von ihm zusammen mit anderen Soldaten in einem Haus im Südlibanon aufgetaucht war, auf dem im Hintergrund Graffiti mit der Aufschrift „Büro von MK Kroizer“ zu sehen war, wie israelische Medien berichteten.

Daraufhin versetzte das israelische Besatzungsheer Kroizer von seiner Kampffunktion in eine Reserveeinheit für Beamte, wodurch sein derzeitiger Reservedienst effektiv beendet wurde.

Israelische Medien berichteten, dass das israelische Militär erklärte, dass es Knesset-Mitgliedern verboten sei, am Reservedienst teilzunehmen, außer in Ausnahmefällen, und dass Kroizers Antrag auf Dienstzeit gewährt worden sei.

In einem Versuch, sein Image im andauernden Krieg gegen den Libanon aufzupolieren, erklärte das israelische Militär, es betrachte das Graffiti und die Verbreitung des Fotos als „eine Aktion, die keinerlei operativen Bedarf auf dem Schlachtfeld erfüllt“.

„Der Vorfall wurde untersucht und es wurde beschlossen, den Reservedienst der betreffenden Person zu beenden“, kommentierte die Sprecherabteilung des israelischen Militärs Kroizers Entlassung.

Das Foto wurde auf X von dem israelischen Besatzungspolizeiminister Itamar Ben-Gvir geteilt, der kommentierte: „Wir haben das Glück, in Otzma Yehudit den Abgeordneten Kroizer zu haben. Ein Kämpfer in der Knesset und im Libanon. Bleib sicher, Itzik, wir warten auf dich.“

„Kroizer, du bist ein Kämpfer für die jüdische Sache und für das Volk Israel. Wir danken Ihnen für die zehn Gebote, an die Sie sich im vergangenen Jahr gehalten haben. Wir empfehlen Ihnen, sich an den Datenschutzbeauftragten zu wenden, der Sie über die Datenschutzerklärung informiert – in der Annahme, dass Sie diese von Ihrem Land erhalten haben. Ihr Anführer hat gerade erst angekündigt, dass er bereit ist, sich dem Feind zu ergeben.

Es gibt Menschen, die … pic.twitter.com/a2MqbgYdl8

– איתמר בן גביר (@itamarbengvir) 2. November 2024

Doch kurz nach der Entscheidung des israelischen Militärs gegen Kroizer teilte Ben-Gvir das Foto erneut und schrieb: „MK Kroizer, Sie sind der Stolz von Otzma Yehudit und Sie sind der Stolz des Volkes Israel.“

„Danke für die Dutzenden von Reservetagen, die Sie im vergangenen Jahr freiwillig geleistet haben. Schande über das IDF-Kommando, das Sie wegen der Veröffentlichung dieses Fotos gefeuert hat.“

„Kroizer, Sie sind eine Ehre für die jüdische Gemeinschaft und Sie sind eine Ehre für das Volk Israel. Wir danken Ihnen für die zehn Gebote, an die Sie sich im vergangenen Jahr gehalten haben. Wir empfehlen Ihnen, sich an den Datenschutzbeauftragten zu wenden, der Sie über die Datenschutzerklärung informiert – in der Annahme, dass Sie diese von Ihrem Land erhalten haben. Ihr Chef hat gerade angerufen und gesagt, dass er sich mit seinem „Lieblingskämpfer“ treffen wird.

Es gibt Menschen, die … pic.twitter.com/a2MqbgYdl8

– איתמר בן גביר (@itamarbengvir) 2. November 2024

Kroizer bestätigte seine Entlassung auch gegenüber X und führte sie auf eine Anfrage der Tageszeitung Haaretz zurück. In einem Gespräch mit Army Radio am Sonntagmorgen behauptete er, dass er weder das Graffiti geschrieben noch das Foto in Umlauf gebracht habe.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …