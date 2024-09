https://www.aljazeera.com/news/2024/9/30/israeli-attacks-kill-105-people-in-lebanon-as-war-escalates



Israelischer Angriff auf das Zentrum von Beirut markiert weitere Eskalation

Der Angriff im Herzen der libanesischen Hauptstadt, der zum ersten Mal seit Jahren stattgefunden hat, signalisiert, dass Israel „keine roten Linien“ sieht.

Menschen stehen auf den Trümmern am Ort des israelischen Luftangriffs, bei dem der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah am 29. September in Beirut getötet wurde [Ali Alloush/Reuters]

Von Al Jazeera Staff

Veröffentlicht am 30. September 2024

|

Aktualisiert:

vor 2 Stunden

Der Libanon hat weitere blutige 24 Stunden erlebt, in denen bei einem unerbittlichen israelischen Bombardement nach Angaben von Gesundheitsbehörden mindestens 105 Menschen getötet und 359 weitere verletzt wurden.

Am Sonntag und in der Nacht zum Montag wurden im gesamten Libanon Luftangriffe gemeldet. Zu den Zielen gehörte erstmals seit Jahren ein Treffer im Herzen der Hauptstadt Beirut, was auf eine weitere mögliche Eskalation in Richtung eines totalen Krieges hindeutet.

Während Israel angab, Dutzende Hisbollah-Ziele angegriffen zu haben, berichteten libanesische Beamte, dass die Bombardierungen Häuser und Gebäude im Südlibanon, im Bekaa-Tal, im Gouvernement Baalbek-Hermel und in den südlichen Vororten von Beirut getroffen hätten.

Libanesische Politiker bezeichneten die Angriffe als „Massaker“.

In den frühen Morgenstunden des Montags wurde ein israelischer Angriff im Bereich der Kola-Brücke im Zentrum von Beirut gemeldet.

Anzeige

Der Bombenangriff war der erste Angriff Israels innerhalb der Stadtgrenzen der Hauptstadt seit Beginn der Feindseligkeiten im vergangenen Jahr und wird als weitere Eskalation des Konflikts angesehen.

„Keine roten Linien“

Die Bombardierung des Stadtgebiets von Beirut deutet darauf hin, dass die libanesische Hauptstadt, die bisher als sicherer Zufluchtsort vor israelischen Angriffen galt, nun ebenfalls in der Schusslinie liegt – wie der Großteil des restlichen Landes.

Bei dem Angriff wurden mindestens drei Menschen getötet, berichteten libanesische Nachrichtenagenturen. Die Volksfront für die Befreiung Palästinas, eine im Libanon und im Gazastreifen aktive bewaffnete Gruppe, gab an, dass es sich bei den drei Toten um ihre Mitglieder handelte.

„Dies ist das erste Mal, dass ein Gebiet in der Hauptstadt getroffen wurde. Frühere Angriffe fanden in den südlichen Vororten statt“, berichtet Zeina Khodr von Al Jazeera aus Beirut. “Das ist Israel, das sich sehr stark fühlt und das Gefühl hat, dass es mit wenig Zurückhaltung handeln kann und dass es keine roten Linien gibt.“

Bei einem separaten Angriff im südlichen Flüchtlingslager el-Buss wurde der Hamas-Kommandeur im Libanon, Fateh Sharif, getötet, wie die bewaffnete Gruppe am Montag in einer Erklärung mitteilte. Auch seine Familienmitglieder wurden Berichten zufolge getötet.

Am Sonntag wurden bei einem israelischen Angriff in Ain al-Delb in der Nähe von Sidon im Süden des Libanon zwei Wohngebäude dem Erdboden gleichgemacht, wobei 32 Menschen getötet wurden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Unter den Opfern waren viele vertriebene Familien, die auf dem Gelände Schutz gesucht hatten.

Nachfolgepläne

Die Angriffe erfolgten im Anschluss an die Tötung des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah durch Israel bei einer Reihe von Luftangriffen auf die südlichen Vororte von Beirut, bei denen mehrere Gebäude zerstört wurden.

Das israelische Militär gab am Sonntag bekannt, dass auch der hochrangige Hisbollah-Politiker Nabil Kaouk getötet wurde

Die mit dem Iran verbundene Gruppe hat noch keine Nachfolgepläne für die Nachfolge ihres getöteten Anführers bekannt gegeben, der als eine wesentliche Figur in den früheren Auseinandersetzungen der Gruppe mit Israel angesehen wurde, einschließlich der Befreiung des Südlibanons von der israelischen Besatzung im Jahr 2000.

Die Hisbollah wies am Sonntag Medienberichte über ihre Pläne zur Ablösung von Nasrallah zurück und betonte, dass alle Nachrichten über organisatorische Veränderungen innerhalb der Gruppe keinen Wert hätten, „es sei denn, sie werden durch eine offizielle Erklärung“ der Partei bestätigt

Trotz der schweren Schäden, die die israelischen Attentate der politischen und militärischen Führung der Hisbollah zugefügt haben, setzte die Gruppe am Sonntag ihre Angriffe gegen Israel fort.

Die Hisbollah kündigte mehrere Militäroperationen gegen israelische Stützpunkte sowie einen Raketenangriff auf die Stadt Safad an.

Israel startete am 23. September eine groß angelegte Bombenkampagne gegen den Libanon mit dem erklärten Ziel, die Hisbollah von seiner Grenze zu vertreiben

Die Offensive hat Hunderte Menschenleben gefordert und in Dörfern und Städten im ganzen Libanon, insbesondere im Süden des Landes, weitreichende Zerstörung angerichtet.

Vertreibungskrise

Der libanesische Premierminister Najib Mikati sagte am Sonntag, dass bis zu eine Million Menschen durch die Gewalt vertrieben worden seien, und beschuldigte Israel, „täglich kriminelle Operationen“ im ganzen Land durchzuführen

Mikati sagte, dass etwa 118.000 vertriebene Menschen in 778 ausgewiesenen Notunterkünften untergebracht seien, die tatsächliche Zahl jedoch viel höher sei, da viele Menschen bei Freunden und Verwandten unterkämen oder ihre eigenen Wohnungen vermieteten.

„Eine Million Menschen sind in der größten Vertreibungskrise der Region innerhalb weniger Tage von einem Ort zum anderen gezogen“, sagte er

Als Israel Anfang des Monats mit Angriffen auf den Südlibanon begann, warnte es die Menschen, Gebiete zu verlassen, in denen die Hisbollah möglicherweise Waffen lagert, bevor es in einer beispiellosen Kampagne damit begann, Häuser in Hunderten von Dörfern in der gesamten Region zu bombardieren.

Am frühen Samstag erließ das israelische Militär spezifische Evakuierungsbefehle für große Teile der Vororte im Süden Beiruts – ähnlich den erzwungenen Vertreibungsanweisungen, die im vergangenen Jahr im Gazastreifen angewendet wurden.

Dies führte dazu, dass Tausende von Menschen versuchten, die Stadtgrenze von Beirut zu erreichen Viele haben auf den Straßen der Stadt übernachtet.

Ali Hijazi, der Direktor der internationalen Wohltätigkeitsorganisation Lutheran World Relief für den Libanon, sagte, dass vertriebene Libanesen ihre Häuser innerhalb weniger Minuten mit nur wenigen Habseligkeiten verlassen mussten, da sie um ihr Leben flohen.

„Die Menschen leben jetzt wirklich in Angst und sie begeben sich wirklich ins Ungewisse“, sagte Hijazi gegenüber Al Jazeera.

„Sie haben wirklich Angst und sind besorgt, ob diese Krise länger andauern wird … sie befinden sich wirklich in der Schwebe.“

Videodauer 27 Minuten 30 Sekunden 27:30

Eskalation

Seit Ausbruch des israelischen Krieges gegen Gaza liefern sich die Hisbollah und Israel täglich Gefechte.

Die libanesische Gruppe hat angekündigt, ihre Angriffe auf israelische Stützpunkte im Norden des Landes fortzusetzen, bis Israel seine Gaza-Offensive beendet.

Monatelang war die Gewalt auf die Grenzregion beschränkt. Doch Anfang dieses Monats startete Israel eine Eskalationskampagne gegen die Hisbollah

Am 17. und 18. September explodierten im ganzen Libanon mit Sprengfallen versehene drahtlose Kommunikationsgeräte, die mit der Hisbollah in Verbindung gebracht wurden, und verletzten Tausende und töteten Dutzende, darunter auch Zivilisten. Der Libanon machte Israel für den beispiellosen Angriff verantwortlich.

Tage später tötete ein israelischer Angriff auf einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur in den südlichen Vororten von Beirut mindestens 45 Menschen und verletzte Dutzende weitere.

Mittlerweile ähneln die Kämpfe immer mehr einem regelrechten Krieg Die jemenitischen Huthis und mit dem Iran verbundene irakische bewaffnete Organisationen haben ebenfalls Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert, um die Hisbollah und palästinensische Gruppen in Gaza zu unterstützen.

Am Sonntag führte Israel Luftangriffe auf Häfen und Kraftwerke im Jemen durch.

Unterdessen hat das israelische Militär seine Offensive in Gaza fortgesetzt, bei der mehr als 41.500 Palästinenser getötet und große Teile des Gebiets zerstört wurden.

Quelle: Al Jazeer

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …