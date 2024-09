https://www.jungewelt.de/artikel/484761.spanien-streik-f%C3%BCr-pal%C3%A4stina.html



Streik für Palästina

Spanien: Dem Aufruf linker Gewerkschaften folgen am Freitag landesweit Tausende

Von Carmela Negrete

IMAGO/SOPA Images Gegen Völkermord, Besatzung und Apartheid: Propalästinensische Demonstranten am Freitag in Málaga

Erneut haben die Bevölkerung und Zivilgesellschaft Spaniens gezeigt, dass sie trotz der Entscheidungen der Regierung solidarisch mit Palästina bleiben: Tausende haben am Freitag ihre Arbeit niedergelegt, um gegen den Genozid in Gaza zu protestieren. Die anarchosyndikalistische Gewerkschaft CGT hatte für diesen Tag zu einem Generalstreik aufgerufen. Auch am Sonnabend fanden landesweit Demons­trationen statt. »Wir glauben, dass die klassenbezogene und kämpferische Gewerkschaftsbewegung zusammen mit Hunderten von politischen und sozialen Organisationen ein Beispiel für die unerschütterliche Würde und uneingeschränkte Solidarität mit dem palästinensischen Volk gesetzt hat«, hieß es in einer Erklärung der Organisation, die laut eigenen Angaben spanienweit mehr als 100.000 Beschäftigte repräsentiert. In manchen Regionen, in denen die CGT besonders stark ist, sei lediglich die Grundversorgung aufrechterhalten worden, etwa in der Verwaltung oder im Bildungssektor. Weiterlesen in jungewelt.de

