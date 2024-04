Israeli doctor at detention facility says grim conditions ‚break the law‘ In a letter to Israeli officials, doctor says Palestinian detainees have had limbs amputated due to handcuff injuries and were forced to defecate in nappies

Ein Mann, der vom israelischen Militär im nördlichen Gazastreifen festgenommen wurde, zeigt die Verletzungen an seinen Handgelenken im al-Najjar Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen am 24. Dezember 2023 (AFP/Said Khatib)

In einem Brief an offizielle israelische Stellen erklärt der Arzt, dass palästinensischen Gefangenen aufgrund von Verletzungen durch Handschellen Gliedmaßen amputiert werden mussten und sie gezwungen wurden, in Windeln zu defäkieren

Israelischer Arzt sagt, dass die grausamen Bedingungen in der Haftanstalt „gegen das Gesetz“ verstoßen

Von MEE-Mitarbeitern

: 4. April 2024

Ein Arzt eines israelischen Feldlazaretts, in dem Palästinenser aus dem Gazastreifen festgehalten werden, hat erschütternde Details über die Zustände beschrieben, darunter die Amputation von Gliedmaßen aufgrund von Verletzungen durch Handschellen und Gefangene, die gezwungen sind, in Windeln zu defäkieren.

Der namentlich nicht genannte Arzt, der in der Einrichtung Sde Teiman zwischen Gaza und Bersheeba in der Negev-Wüste arbeitet, hat in einem Brief an den israelischen Verteidigungsminister, den Gesundheitsminister und den Rechtsberater der Regierung über seine Erfahrungen berichtet. Der Brief wurde am Donnerstag von Haaretz veröffentlicht.

Sde Teiman wurde nach dem Ausbruch des Krieges im vergangenen Jahr als vorübergehende Einrichtung für die Inhaftierung von Personen eingerichtet, die beschuldigt werden, an dem Angriff der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein.

Viele der Festgenommenen haben keine Verbindung zur Hamas und wurden nach dem Verhör wieder freigelassen.

„Von den ersten Tagen des Betriebs der medizinischen Einrichtung bis heute bin ich mit schwierigen ethischen Dilemmata konfrontiert“, heißt es in dem Schreiben. „Mehr noch, ich schreibe, um zu warnen, dass die Merkmale der Aktivitäten der Einrichtung in keinem der Abschnitte, die sich auf die Gesundheit der inhaftierten Kämpfer beziehen, mit dem Gesetz übereinstimmen.“

Der Arzt sagte, dass das Krankenhaus in der Einrichtung nicht regelmäßig mit Medikamenten und Ausrüstung versorgt wird.

Von den ersten Tagen des Betriebs der medizinischen Einrichtung bis heute bin ich mit schwierigen ethischen Dilemmas konfrontiert“.

– Israelischer Arzt

Sie sagten auch, dass alle Patienten den ganzen Tag über mit Handschellen an allen vier Gliedmaßen gefesselt sind, ihre Augen bedeckt sind und sie mit einem Strohhalm gefüttert werden, unabhängig davon, wie gefährlich sie sind. Viele werden gezwungen, ihren Stuhlgang in einer Windel abzulegen.

„Unter diesen Bedingungen verlieren in der Praxis selbst junge und gesunde Patienten nach ein oder zwei Wochen Krankenhausaufenthalt an Gewicht“, so die Forscher.

Die meisten Patienten befinden sich aufgrund von Verletzungen im Krankenhaus, die sie sich während ihrer Festnahme und der langen Fesselung zugezogen haben, was zu schweren Verletzungen geführt hat, „die wiederholte chirurgische Eingriffe erfordern“, so der Arzt.

Drei Quellen berichteten gegenüber Haaretz, dass im vergangenen Jahr einem Gefangenen die Hand amputiert werden musste, nachdem er durch die langen Handschellen verwundet worden war. Die israelische Armee teilte mit, dass nach einer ersten Untersuchung keine umfassendere Untersuchung eingeleitet wurde, da kein strafrechtliches Vergehen festgestellt werden konnte.

Ein Militärsprecher erklärte, die Art und Weise des Anlegens von Handschellen stehe im Einklang mit dem Gesetz und „dem Gefährlichkeitsgrad des jeweiligen Gefangenen“.

Verletzung der Verpflichtungen gegenüber den Patienten

Der Arzt fügte hinzu, dass es an Medikamenten für chronisch Kranke fehle und dass einige Gefangene unter epileptischen Anfällen litten. Die Patienten würden nicht angemessen behandelt und nach Operationen oder Eingriffen oft zu früh entlassen.

Außerdem sei das Krankenhaus oft nur mit einem Team von Krankenschwestern und einem einzigen Arzt besetzt, bei dem es sich um einen Orthopäden oder einen Gynäkologen handeln könne.

„Das führt zu Komplikationen und manchmal sogar zum Tod des Patienten“, so der Arzt.

Palästinensische Gefangene erleben während des Ramadan einen „nicht enden wollenden Albtraum“ in israelischer Haft

„Wir alle – die medizinischen Teams und Sie, die für uns zuständige Ebene im Gesundheitsministerium und im Verteidigungsministerium, [sind] Partner bei der Verletzung des israelischen Rechts und – was für mich als Arzt vielleicht noch schlimmer ist – bei der Verletzung meiner grundlegenden Verpflichtung gegenüber den Patienten, wo immer sie Patienten sind, wie ich es bei meinem Abschluss vor 20 Jahren geschworen habe.“

Israelische Beamte, die den Brief erhalten haben, erklärten gegenüber Haaretz, sie nähmen die angesprochenen Probleme „sehr ernst“, und deuteten an, dass wahrscheinlich eine Untersuchung stattfinden werde.

Ein Sprecher des Militärs sagte, dass es bei der Behandlung von Gefangenen „im Rahmen der Gesetze“ handele.

„Jedes Verfahren wird dokumentiert und überwacht und erfolgt mit äußerster Rücksicht auf die Menschenwürde der Gefangenen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des israelischen und internationalen Rechts“, so der Sprecher.

Sie fügte hinzu, dass es unter den „Terrorverdächtigen“ auch solche gebe, die „sehr gefährlich seien und beabsichtigten, jedem Israeli, auch dem medizinischen Personal, Schaden zuzufügen“.

Ein Beamter des Gesundheitsministeriums erklärte, die medizinische Versorgung in Sde Teiman entspreche „den internationalen Regeln und Verträgen, denen Israel verpflichtet ist“.

Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation HaMoked befanden sich am 1. April 849 palästinensische Gefangene aus dem Gazastreifen in israelischen Gefängnissen.

