Israelischer Beamter dementiert Berichte, dass der „endgültige“ Entwurf des Waffenstillstandsabkommens für Gaza an Israel und die Hamas übergeben wurde

„Sehr, sehr kurz vor dem Abschluss eines Abkommens“: Quellen zufolge konzentrierten sich die Gespräche am Montagabend auf die Einzelheiten der Rückverlegung der israelischen Armee in den Gazastreifen und fügten hinzu, dass die USA beide Seiten unter Druck setzen, eine Einigung zu erzielen

Protest für die Freilassung der Geiseln in Tel Aviv, letzten Samstag. Bildnachweis: Moti Milrod

Jack Khoury

Jonathan Lis

13. Januar 2025, 11:24 Uhr IST

Eine an den Verhandlungen über ein Abkommen zur Freilassung von Geiseln beteiligte Quelle teilte Reuters mit, dass in den Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln gegen Mitternacht in der Nacht zum Montag ein Durchbruch erzielt wurde und dass ein von ihm als „endgültig“ bezeichneter Entwurf sowohl an Israel als auch an die Hamas geschickt wurde.

Die Quelle fügte hinzu, dass der besagte Durchbruch nach Gesprächen zwischen Mossad-Chef David Barnea, Shin-Bet-Sicherheitsdienstleiter Ronen Bar, dem von Donald Trump ernannten Gesandten für den Nahen Osten Steven Witkoff und dem katarischen Premierminister Mohammed Al Thani erzielt wurde.

Andere Quellen, sowohl israelische als auch ausländische, gaben an, dass die Parteien „sehr, sehr kurz davor stehen, eine Einigung zu erzielen“.

Palästinensische Quellen in Katar berichteten, dass sich die Gespräche am Montagabend unter anderem auf die Einzelheiten der Rückverlegung der israelischen Armee in den Gazastreifen konzentrierten. Den Quellen zufolge üben die Vereinigten Staaten Druck auf beide Seiten aus, um eine Einigung zu erzielen, und haben sich verpflichtet, die Umsetzung aller Phasen des Abkommens zu garantieren.

Der Leiter der palästinensischen Kommission für Häftlinge, Qadura Fares, sagte, er werde am Montag nach Katar aufbrechen, nachdem bei den Geiselverhandlungen Fortschritte erzielt worden seien.

In einem Interview mit Al-Shams Radio sagte Fares, sein Ziel in Katar sei es, herauszufinden, welche palästinensischen Gefangenen im Rahmen des Abkommens freigelassen werden. Seinen Angaben zufolge werden unter den freigelassenen Gefangenen Kranke, ältere Menschen, Frauen und Kinder sein.

Zu den anderen palästinensischen Gefangenen gehören diejenigen, die im Austausch für Gilad Shalit freigelassen worden waren, einen Soldaten, der 2006 von der Hamas entführt und fünf Jahre später freigelassen wurde und seitdem von Israel erneut festgenommen wurde.

Fares fügte hinzu, dass er sich für eine Verbesserung der Bedingungen der Gefangenen einsetzen werde, die nicht freigelassen werden. Weiterlesen in haaretz. com

