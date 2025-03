https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-captive-says-ceasefire–only-hope–in-new-al-qassam



Israelischer Gefangener sagt in neuem al-Qassam-Video, Waffenstillstand sei „einzige Hoffnung“

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

7. März 2025

Ein israelischer Soldat, der in Gaza gefangen gehalten wird, fordert US-Präsident Donald Trump zu einem Waffenstillstandsabkommen auf, da dies „die einzige Hoffnung“ sei.

Die al-Qassam-Brigaden, der militärische Arm der Hamas, veröffentlichten am Freitag ein Video mit dem gefangenen israelischen Soldaten Metan Anglist, der dazu aufrief, zur zweiten Phase des Gefangenenaustauschs überzugehen, um seine Freilassung zusammen mit anderen israelischen Gefangenen zu erwirken.

In dem Video betonte Anglist, dass „der einzige Weg, uns zurückzubringen, ein Gefangenenaustausch und der Übergang zur nächsten Phase ist“. Er drückte seine wachsende Verzweiflung über das Ausbleiben greifbarer Bemühungen der israelischen Regierung und des Militärs zur Sicherung ihrer Freilassung aus und erklärte, dass sie begonnen hätten, die Hoffnung zu verlieren.

An die Adresse der israelischen Militärführung gerichtet, versicherte Anglist: „Es wird Ihnen nicht gelingen, uns durch militärische Gewalt zurückzubringen; der einzige Weg ist ein Gefangenenaustausch.“

Er gab zu, von den verschiedenen Phasen eines möglichen Abkommens gehört zu haben, betonte jedoch, dass alle Gefangenen lebend nach Hause zurückkehren wollen. Er beschrieb die schwierigen Bedingungen, unter denen sie leiden, und erklärte: “Es gibt kein Sonnenlicht, und die Winterkälte setzt uns zu.“

Anglist forderte diejenigen, die bei früheren Gefangenenaustauschen freigelassen worden waren, auf, sich für die verbleibenden Gefangenen einzusetzen, und forderte, dass sie wie Soldaten behandelt werden. Er appellierte auch an US-Präsident Donald Trump, zu intervenieren, und behauptete, dass „er der Einzige ist, der die Regierung Netanjahus beeinflussen kann“.

Darüber hinaus forderte er die israelischen Siedler auf, auf die Straße zu gehen und die Freilassung der Gefangenen zu fordern, und flehte sie an, ihre Bemühungen nicht aufzugeben.

Die Veröffentlichung des Videos erfolgt einen Tag, nachdem der Sprecher der al-Qassam-Brigaden, Abu Obeida, erklärt hatte, dass die israelischen Kriegsdrohungen Tel Aviv nur scheitern lassen und nicht zur Freilassung seiner Gefangenen führen würden.

In einer Videobotschaft, die anlässlich des Beginns des heiligen Monats Ramadan auf seinem Telegram-Konto veröffentlicht wurde, erklärte Abu Obeida: „Wir sind in Alarmbereitschaft und auf alle Eventualitäten vorbereitet, und die Wiederaufnahme des Krieges wird uns dazu bringen, das, was vom Bild des Feindes noch übrig ist, zu zerschmettern.“

Er betonte, dass „der Feind nicht durch Krieg erreichen kann, was er nicht durch Drohungen und Tricks erreichen kann“, und warnte, dass jede Eskalation der Aggression gegen Palästinenser zum Tod mehrerer israelischer Gefangener führen würde.

An die muslimische Gemeinschaft gerichtet, erinnerte Abu Obeida die zwei Milliarden Muslime daran, dass die Menschen in Gaza „Völkermord, Hunger und Vertreibungsversuchen vor den Augen der Welt“ ausgesetzt seien, und fragte: „Was werden Sie tun, um Ihre Würde zu verteidigen, bevor die Hand der Unterdrücker Sie in Ihren eigenen Häusern erreicht?“

“Israel“ könnte den Völkermord in Gaza wieder aufnehmen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu behauptete, dass „Israel“ sich das Recht vorbehält, „jederzeit ab dem 42. Tag aus den Verhandlungen auszusteigen und zu den Kämpfen zurückzukehren, wenn wir den Eindruck haben, dass die Gespräche sinnlos sind“.

Er sagte, er stimme dem US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff zu, der erklärte, dass die Hamas und „Israel“ zu weit voneinander entfernt seien, um in die zweite Phase der Verhandlungen einzutreten, was laut Netanjahu die Gespräche gefährdet.

„Uns liegt ein Vorschlag vor. Wir halten uns immer noch an das Abkommen, wir verletzen das Abkommen nicht, aber wir kehren nicht sofort zum Krieg zurück“, erklärte der israelische Ministerpräsident.

Er fügte hinzu: ‚Wer weiß, vielleicht müssen wir das.‘ Witkoff biete eine Möglichkeit, alle Gefangenen aus Gaza ‚in zwei Phasen‘ freizulassen.

Netanjahu wandte sich direkt an die Hamas und warnte: „Wenn Sie unsere Geiseln nicht freilassen, wird das Konsequenzen haben, die Sie sich nicht einmal vorstellen können.“

Übersetzt mit Deepl.com

