Mediziner gefoltert Von Helga Baumgarten

https://www.jungewelt.de/artikel/495531.brief-aus-jerusalem-mediziner-gefoltert.html



Aus: Ausgabe vom 08.03.2025 , Seite 6 / Ausland Brief aus Jerusalem

Mediziner gefoltert

Brief aus Jerusalem: Ärzteorganisation berichtet über illegale Inhaftierung und Behandlung von Gesundheitspersonal aus Gaza

Von Helga Baumgarten

Stringer/REUTERS Der Klinikdirektor Husam Abu Safija wurde wegen seiner Arbeit von der israelischen Besatzungsmacht inhaftiert und misshandelt (Beit Lahia, 18.12.2024)

Der Bericht von PHRI: kurzlinks.de/PHRI-Bericht Dies ist der 29. »Brief aus Jerusalem« der emeritierten Professorin für Politik der Universität Birzeit.

Husam Abu Safija, Arzt und Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahia im Norden Gazas, wird nach wie vor im Gefängnis Ofer im besetzten Westjordanland festgehalten. Oneg Ben Dror von »Physicians for Human Rights Israel« (PHRI, Ärzte für Menschenrechte – Israel) berichtete mir, dass es keine neuen Informationen über seine Lage gebe. Sein Rechtsanwalt konnte ihn vor etwa zwei Wochen kurz sehen. Seit der Zerstörung des Krankenhauses und der Verschleppung Abu Safijas am 27. Dezember wurde keine Anklage gegen ihn erhoben. Er ist aber offensichtlich kontinuierlich brutal geschlagen, ausgehungert, gefoltert und in Einzelhaft gehalten worden – und das ohne jegliche medizinische Versorgung.

Damit ist er kein Einzelfall. Abu Safija steht beispielhaft für zahllose Ärzte und Krankenpfleger. Israel hat seit Beginn des Völkermordes in Gaza im Oktober 2023 Hunderte von ihnen verhaftet, meist direkt weg vom Operationstisch oder von der Arbeit im Krankenhaus. Mehr als 70 Ärzte und medizinische Mitarbeiter wurden bis heute in israelischer Haft getötet, genauer gesagt: Sie sind durch systematische Misshandlung zu Tode gefoltert worden. Weiterlesen in jungewelt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …