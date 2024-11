https://mondoweiss.net/2024/11/israeli-justice-minister-calls-for-20-year-prison-sentence-for-citizens-promoting-sanctions-against-the-state/



Israelischer Justizminister fordert 20-jährige Haftstrafe für Bürger, die Sanktionen gegen den Staat befürworten

Der israelische Justizminister Yariv Levin fordert eine 20-jährige Haftstrafe für Bürger, die Sanktionen gegen israelische Staats- und Militärangehörige fordern.

Von Jonathan Ofir

2. November 2024

Yariv Levin (Foto: Wikimedia)

Der israelische Justizminister Yariv Levin fordert eine 20-jährige Haftstrafe für Bürger, die Sanktionen gegen den Staat fordern – seien es Sanktionen gegen seine Staats- und Regierungschefs, Militärangehörige oder Bürger.

Der Aufruf folgte auf eine Rede des Verlegers von Haaretz, Amos Shocken, auf einer Konferenz in London, auf der er Sanktionen gegen Israel forderte. Er sagte:

„In gewisser Weise ist das, was jetzt in den besetzten Gebieten und in Teilen des Gazastreifens geschieht, eine zweite Nakba … Ein palästinensischer Staat muss gegründet werden, und der einzige Weg, dies zu erreichen, ist meiner Meinung nach die Verhängung von Sanktionen gegen Israel, gegen die Führer, die sich dem widersetzen, und gegen die Siedler.“

Als Reaktion darauf schickte Levin einen offiziellen Brief an Generalstaatsanwalt Gili Baharav Miara, der inzwischen auch in den sozialen Medien weit verbreitet wurde. Hier ist der Text seines Briefes (übersetzt von Ofer Neiman):

An: Gali Baharav Miara, Generalstaatsanwalt

Betreff: Gesetz gegen die Förderung und Unterstützung der Verhängung von Sanktionen gegen den Staat Israel

Laut Nachrichten von gestern Abend hat der Herausgeber der Zeitung Haaretz, Amos Schocken, während seines Auslandsaufenthalts dazu aufgerufen, Sanktionen gegen den Staat Israel und israelische Führungspersönlichkeiten zu verhängen. Dies ist nicht das erste Mal, dass israelische Bürger auf diese Weise handeln.: Weiterlesen in mondoweiss,net

Übersetzt mit Deepl.com

