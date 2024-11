https://redflag.org.au/article/why-is-the-slogan-from-the-river-to-the-sea-palestine-will-be-free-so-controversial



Warum ist der Slogan „Vom Fluss zum Meer wird Palästina frei sein“ so umstritten?

2. November 2024

Sandra Bloodworth

„Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein!“ Dieser Aufruf zur Beendigung der Unterdrückung der Palästinenser hallt jedes Wochenende durch die Straßen unserer Städte. Zehntausende erheben ihre Stimme in der Hoffnung auf einen Staat im historischen Palästina, in dem Menschen aller Religionen oder ohne Religion gleichberechtigt und in Frieden zusammenleben.

Doch Universitäten in ganz Australien, die sich für Redefreiheit und Gleichberechtigung für alle einsetzen, verbieten nacheinander diesen Slogan auf dem Campus. Sie behaupten, dass sich jüdische Studenten dadurch bedroht fühlen. Ebenso wurde ein Antrag im Bundessenat, der den Slogan verurteilte und behauptete, dass diejenigen, die ihn verwenden, „jüdische Australier durch antisemitische Handlungen einzuschüchtern versuchen“, mit 56 zu 12 Stimmen angenommen. Und der Premierminister der Labour Party, Anthony Albanese, hat sich mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Dennis Richardson darauf geeinigt, dass der Slogan „sehr gewalttätig“ ist, und mit dem ehemaligen liberalen Finanzminister Josh Frydenberg, dass er „keinen Platz auf unseren Straßen“ hat.

Warum also prangern Unterstützer Israels einen Slogan an, der Freiheit und Gleichberechtigung fordert? Und warum schimpfen sie nicht über die offen völkermörderischen Äußerungen israelischer Regierungsminister oder über die unaussprechlichen Gräueltaten, die Israel im Gazastreifen begeht? Um dieses Rätsel zu lösen, reicht es nicht aus, nur ihre Heuchelei festzustellen. Wir müssen zu den Grundlagen zurückkehren.

Die Ideologie des Zionismus lehnt die Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens von Juden und Nichtjuden ab. Diese menschenfeindliche Ideologie ist der Dreh- und Angelpunkt der Unterstützung für einen jüdischen Staat. 1948 wurden 750.000 Palästinenser mit brutaler Gewalt und Terror vertrieben, um Platz für Israel zu schaffen. Gaza ist nur das jüngste Beispiel für den anhaltenden schrecklichen völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser.

Die Verteidigung Israels beruht auf einer verdrehten Logik. Zionisten vermischen das Judentum mit der Ideologie des Zionismus, obwohl es viele antizionistische Juden gibt. Dementsprechend bestehen Zionisten darauf, dass jeder Widerstand gegen Israel kein Angriff auf einen marodierenden Staat ist, sondern auf das jüdische Volk als Ganzes. Sie können Feindseligkeit gegenüber dem Ethno-Staat Israel nur als Widerstand gegen die bloße Existenz von Juden in diesem Land interpretieren.

Aber die instinktive Reaktion der politischen Klasse auf den Slogan lässt sich nicht nur durch diese Ideologie erklären. Sie wird durch die materielle Realität des Imperialismus zu einem Imperativ.

Israel ist Amerikas Bulldogge, um seine imperialistischen Interessen in dieser ölreichen, strategischen Region zu schützen. Um in angesehenen Kreisen Australiens akzeptiert zu werden, geschweige denn als Premierminister dieses loyalen Verbündeten der USA, ist eine praktisch unkritische Unterstützung Israels eine nicht verhandelbare Bedingung. Das bedeutet, moralisch nicht zu rechtfertigende Handlungen zu verteidigen und sich dazu zu verpflichten, jede Stimme zum Schweigen zu bringen, die sich gegen Israels Gräueltaten erhebt. Daher die Ächtung und Verurteilung dieses Slogans und die zunehmende Unterdrückung der Palästinenser und ihrer Unterstützer.

Dies erklärt, warum Albanese kein Wort gegen die wahrhaft völkermörderische Bedrohung in der Plattform der Likud-Partei des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu von 1977 erhebt. „Zwischen dem Meer und dem Jordan wird es nur israelische Souveränität geben“, heißt es darin. Daniella Weiss, eine der israelischen Siedler, die sich für die Verwirklichung dieses Ziels einsetzen, sprach im vergangenen November mit dem New Yorker und erläuterte die Ablehnung der Siedler, den in Gaza, im Westjordanland und in Jerusalem lebenden Palästinensern irgendwelche Rechte zuzugestehen. Ihre Vision ruft zu ethnischer Säuberung und Völkermord an Arabern auf, um den jüdischen Ethno-Staat vom Euphrat bis zum Nil im Südwesten auszudehnen. Dies umfasst viel mehr als das historische Palästina, das sie als „Heimat der Juden“ beanspruchen.

Die Unterstützung dieser reaktionären Ideen hat seit den frühesten Tagen der Existenz Israels zu einer abstoßenden Gleichgültigkeit gegenüber der Unterdrückung der Palästinenser geführt. Palästinenser werden als „Tiere“ und mit anderen rassistischen Begriffen bezeichnet, die sie entmenschlichen, und gelten als nichts anderes als ein Hindernis für Israels Anspruch auf das Land eines Großteils des Nahen Ostens.

Die Bewegung zur Unterstützung der Palästinenser und zu ihrem Schutz vor Völkermord schafft eine Vision menschlicher Solidarität, die allen Bewegungen für die Rechte unterdrückter Völker gemeinsam ist. Sie strebt nach Freiheit – etwas, das Anhänger der Barbarei des Kapitalismus, seiner imperialistischen Kriege und folglich Israels nicht gutheißen können.

Seit 1948 ist klar, dass die Existenz des hoch militarisierten, expansionistischen und aggressiven Staates Israel, der von den westlichen Mächten unterstützt wird, mit allem, was im Nahen Osten auch nur annähernd mit menschlicher Freiheit zu tun hat, unvereinbar ist. „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein!“, wenn es von pro-palästinensischen Aktivisten erhoben wird, entspringt dem Glauben an die Möglichkeit der Befreiung, selbst gegen einen so einschüchternden Gegner, und stärkt diesen. Deshalb muss es energisch verteidigt werden.

