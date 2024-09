Israelischer Krieg gegen Gaza live: Hisbollah sagt, dass bei Pager-Explosionen drei Menschen getötet und viele verletzt wurden

Pager-Explosion: „Ein riesiger Sicherheitsverstoß für die Hisbollah“

Navvar Saban, Sicherheits- und Konfliktanalyst am Omran Center for Strategic Studies, bezeichnete den Vorfall als groß angelegten Cyberangriff, von dem nicht nur Hisbollah-Aktivisten im Libanon, sondern auch Mitglieder des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) in Syrien betroffen waren.

In einem Gespräch mit Al Jazeera aus Istanbul sagte Saban: „Die Leute denken, dass Pager alt sind, aber es gibt ein fortschrittliches Modell, das die Hisbollah kürzlich erhalten hat und das sie zusammen mit den Revolutionsgarden in Syrien und im Libanon einsetzt.

„Sie zu haben, ist also ein Hinweis auf eine massive Sicherheitslücke für die Hisbollah“, fügte er hinzu.

Saban bemerkte zum Ausmaß des Angriffs: „Es sind Tausende von Mordanschlägen zur gleichen Zeit, die in verschiedenen geografischen Gebieten stattgefunden haben. Die psychologische Wirkung ist enorm, sie wird die Hisbollah treffen.“

Saban sagte, dass das Hauptziel dieses Angriffs darin bestehe, einen psychologischen Fußabdruck zu hinterlassen. “Es wird die Gegend in Angst und Schrecken versetzen, es wird die Region in Angst und Schrecken versetzen und es wird mehr Druck auf die Hisbollah ausüben.“

Acht Tote und 2.750 Verletzte im Libanon: Gesundheitsminister

Der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad hat gerade eine Pressekonferenz abgehalten, auf der er bekannt gab, dass acht Menschen durch explodierende Pager im ganzen Land getötet und 2.750 verletzt wurden.

