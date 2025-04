https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/24/hloz-a24.html



Israelischer Minister für nationale Sicherheit verspricht Bombardierung von Lebensmittellagern, während die Blockade des Gazastreifens den 50. Tag erreicht

Andre Damon

24. April 2025

Der rechtsextreme israelische Abgeordnete und Vorsitzende der Partei „Jüdische Kraft“, Itamar Ben-Gvir, gestikuliert nach den ersten Hochrechnungen der israelischen Parlamentswahlen im Hauptquartier seiner Partei in Jerusalem. 2. November 2022. [AP Photo/Oren Ziv]

Am Dienstag nahm der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, an einem Treffen mit führenden Mitgliedern des Kongresses in Donald Trumps Mar-a-Lago-Club in Palm Beach, Florida, teil, wo er versprach, Lebensmittel- und Hilfsgüterverteilungszentren in Gaza zu bombardieren, und behauptete, seine Vorschläge würden von den Gesetzgebern unterstützt.

„Ich hatte die Ehre und das Privileg, mich mit hochrangigen Vertretern der Republikanischen Partei in Trumps Anwesen Mar-a-Lago zu treffen“, schrieb Ben-Gvir in einem Beitrag auf X. “Sie bekundeten ihre Unterstützung für meine sehr klare Position, wie in Gaza vorzugehen ist, und dass die Lebensmittel- und Hilfsdepots bombardiert werden sollten, um militärischen und politischen Druck auszuüben, damit unsere Geiseln sicher nach Hause gebracht werden können.“

Ben-Gvir brachte damit die tatsächliche Politik der israelischen Regierung zum Ausdruck, die darauf abzielt, die palästinensische Bevölkerung in Gaza durch gezielte Aushungerung ethnisch zu säubern.

Am Dienstag dauerte die vollständige Blockade Israels, die die Lieferung von Lebensmitteln, Wasser, Strom und medizinischer Versorgung nach Gaza verhindert, bereits 50 Tage an.

In einer Erklärung erklärte das UN-Hilfskoordinierungsbüro, dies sei nun die längste Zeit ohne jegliche Lieferungen in den Gazastreifen seit Beginn der israelischen Offensive im Oktober 2023.

„Derzeit ist es wahrscheinlich die schlimmste humanitäre Lage, die jemals während des Krieges in Gaza herrschte“, sagte UN-Sprecher Jens Laerke am Dienstag und wies darauf hin, dass die gesamte Bevölkerung Gazas unter akutem Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten, Treibstoff und sauberem Wasser leidet.

„Der Hunger breitet sich aus und verschärft sich – absichtlich und von Menschen verursacht“, sagte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini in einer Erklärung am Dienstag. “Gaza ist zu einem Land der Verzweiflung geworden … humanitäre Hilfe wird als Verhandlungsmasse und Kriegswaffe eingesetzt.“

Die Bäckereien in Gaza mussten schließen, und das gesamte Gesundheitssystem bricht aufgrund des Mangels an medizinischer Versorgung zusammen. „Zwei Millionen Menschen – darunter überwiegend Frauen und Kinder – werden kollektiv bestraft“, sagte Lazzarini.

Letzte Woche veröffentlichte der Euro-Med Human Rights Monitor einen vernichtenden Bericht über Gaza, das am Rande einer Hungersnot steht:

Das Feldteam von Euro-Med Monitor im Gazastreifen hat alarmierende Anzeichen für eine schwere Nahrungsmittelkrise beobachtet, die bald das Ausmaß einer Hungersnot erreichen könnte. Die anhaltende Blockade durch Israel hat zu einer schweren und anhaltenden Verknappung lebenswichtiger Nahrungsmittel wie Getreide, Proteine und Fette geführt. Ein Großteil der verbliebenen landwirtschaftlichen und Nahrungsmittelinfrastruktur der Enklave wurde entweder bombardiert oder auf andere Weise zerstört und/oder steht derzeit unter israelischer Militärkontrolle. Infolgedessen sind die Menschen gezwungen, ihre grundlegendsten Habseligkeiten zu verkaufen, um sich überhaupt noch ernähren zu können, was den Beginn eines Zusammenbruchs ihrer Fähigkeit, den Hunger zu ertragen, signalisiert.

Familien im Gazastreifen sind gezwungen, die Anzahl ihrer täglichen Mahlzeiten zu reduzieren, was zu einem deutlichen Gewichtsverlust der Bewohner geführt hat. Da frische und nahrhafte Lebensmittel fast vollständig fehlen, sind die meisten Menschen nun fast ausschließlich auf die begrenzten Vorräte an Konserven in der Enklave angewiesen, während viele andere für ihre täglichen Mahlzeiten vollständig von Lebensmitteltafeln abhängig sind. Diese Lebensmitteltafeln sind jedoch in den letzten Wochen verstärkt von israelischen Militärangriffen betroffen, wodurch die Bewohner noch stärker von der Versorgung mit den grundlegendsten Lebensmitteln abgeschnitten sind.

In einer am 17. April veröffentlichten Erklärung warnte eine Gruppe humanitärer Organisationen, darunter Oxfam und Save the Children, dass „das humanitäre Hilfssystem in Gaza vor dem völligen Zusammenbruch steht“.

In der Erklärung heißt es: „Dies ist eine der schlimmsten humanitären Katastrophen unserer Generation. Jeder einzelne Mensch in Gaza ist auf humanitäre Hilfe angewiesen, um zu überleben. Diese Lebensader wurde vollständig abgeschnitten, seit die israelischen Behörden am 2. März eine Blockade aller Hilfslieferungen verhängt haben.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Seit Oktober 2023 wurden in Gaza mehr als 400 Helfer und über 1.300 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet, obwohl humanitäre Helfer nach dem humanitären Völkerrecht geschützt sind.“

Die Äußerungen von Ben-Gvir machen deutlich, dass die Angriffe des israelischen Militärs auf humanitäre Organisationen eine bewusste Politik sind, die darauf abzielt, eine Hungersnot in der gesamten Region zu provozieren.

Ben-Gvirs Reise nach Mar-A-Lago ist Teil einer Tour durch die Vereinigten Staaten, die am Mittwoch einen Besuch der Yale University in New Haven, Connecticut, umfasst. Ben-Gvirs Büro teilte mit, dass unter den anwesenden Kongressabgeordneten auch der republikanische Kongressabgeordnete Tom Emmer, der dritthöchste Vertreter des US-Repräsentantenhauses, war.

Am Mittwoch bekräftigte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz die Position der Regierung Netanjahu, dass „keine humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen wird“.

Der Besuch von Ben-Gvir folgt zwei Wochen nach der Reise des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu zu US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus, wo Netanjahu erklärte, dass die israelische Regierung „an Trumps Versprechen arbeitet“, Gaza ethnisch zu säubern.

Dieser Plan wird durch die absichtliche Aushungerung der palästinensischen Bevölkerung, die täglichen Bombardierungen und Massenmorde an der Zivilbevölkerung sowie die aktiven Vorbereitungen für die vollständige, dauerhafte militärische Besetzung des Gazastreifens und den Aufbau der Infrastruktur zur gewaltsamen Vertreibung und Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen umgesetzt.

Im vergangenen Monat berichteten NPR, die Financial Times und Haaretz, dass das israelische Militär einen Plan ausgearbeitet hat, um den Gazastreifen vollständig zu besetzen, die verbleibende Bevölkerung intern zu vertreiben und nur die „zum Überleben notwendige Mindestkalorienmenge“ bereitzustellen, wie es Haaretz formulierte.

Vor einem Monat hat das israelische Sicherheitskabinett offiziell beschlossen, ein Büro einzurichten, das die ethnische Säuberung des Gazastreifens überwachen soll.

Verteidigungsminister Katz erklärte, dass das Büro „die Ausreise in Drittländer, einschließlich der Sicherung ihrer Bewegungsfreiheit, der Festlegung von Bewegungsrouten, der Kontrolle von Fußgängern an bestimmten Übergängen im Gazastreifen sowie der Koordinierung der Bereitstellung von Infrastruktur, die die Durchreise auf dem Land-, See- und Luftweg in die Zielländer ermöglicht“, verwalten werde.

Im Jahr 2007 wurde Ben-Gvir von einem israelischen Gericht wegen rassistischer Aufwiegelung und Unterstützung von Gruppen auf Terrorismus-Schwarzen Listen verurteilt. Seit 2023 werden seine Politik der ethnischen Säuberung und Massenmorde von der israelischen Regierung in ihrem genozidalen Angriff auf Gaza unter dem Vorwand des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 übernommen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei dem Völkermord bisher mindestens 51.300 Palästinenser getötet, davon 1.928 seit Israel am 18. März einseitig ein Waffenstillstandsabkommen aufgekündigt hat.

Am Mittwoch wurden bei israelischen Luftangriffen 25 Menschen getötet, darunter 11 Menschen in einer Schule, die zu einer Notunterkunft umfunktioniert worden war. Dies folgte auf die Tötung von mindestens 17 Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, bei Angriffen am Dienstag.

Trotz der anhaltenden Hungersnot ist die Berichterstattung über die humanitäre Lage in den Vereinigten Staaten fast vollständig aus den Nachrichten verschwunden. Und nachdem sie unter Präsident Joe Biden den Völkermord in Gaza mitverantwortet haben, haben die Demokraten wiederholt gegen jegliche Beschränkungen der US-Waffenverkäufe an Israel unter der Trump-Regierung gestimmt.

