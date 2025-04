https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/smotrich-speeds-land-theft-west-bank



Smotrich beschleunigt Landraub im Westjordanland

Tamara Nassar

23. April 2025

Ein israelischer Siedler lächelt neben israelischen Soldaten, als Siedler am 29. März 2025 in Khirbet at-Twail südlich von Nablus im besetzten Westjordanland einfallen, wo eine kürzlich vertriebene palästinensische Gemeinde lebt.

Avishay Mohar ActiveStills

Die israelische Regierung beschleunigt die Fakten vor Ort, um das besetzte Westjordanland zu annektieren.

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich bezeichnete 2025 als das „Jahr der Souveränität in Judäa und Samaria“ – den pseudobiblischen Namen, den Israel für das Westjordanland verwendet, um seiner Besatzung und illegalen Kolonisierung einen Anschein von Legitimität zu verleihen.

In Verbindung mit der zunehmenden Gewalt der Siedler, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent zugenommen hat, hat die israelische Regierung eine Reihe von politischen und administrativen Änderungen im Westjordanland umgesetzt, die den Charakter des Gebiets grundlegend verändern und gleichzeitig der internationalen Kontrolle entgehen.

Dies trägt dazu bei, die langjährigen Bestrebungen Israels zu verwirklichen, die palästinensischen Bantustans zu verschärfen und gleichzeitig die Kontinuität zwischen den jüdischen Siedlungen und dem heutigen Israel zu stärken.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden mehr israelische Siedlungseinheiten genehmigt als im gesamten Jahr 2024.

Der sogenannte Höhere Planungsrat Israels, der die Siedlungsaktivitäten verwaltet, genehmigte in weniger als drei Monaten über 14.000 Wohneinheiten und übertraf damit die fast 10.000 Einheiten, die im gesamten letzten Jahr genehmigt wurden.

Dies ist zum Teil auf den „dramatischen“ Politikwechsel der aktuellen israelischen Regierung zurückzuführen, die den Prozess zugunsten einer Beschleunigung des Siedlungsbaus und der Expansion neu gestaltet hat, so die Siedlungsbeobachtungsgruppe Peace Now.

Diese politische Ausrichtung sowie „der detaillierte Plan zur Annexion des Westjordanlands wurden in den Koalitionsvereinbarungen bei Regierungsantritt festgelegt“, berichtete die Zeitung „The Jerusalem Post“.

Stille Annexion

Das Ziel ist es, „die Kontrolle Israels über das Gebiet zu festigen, ohne der formellen Annexion bezichtigt zu werden“, wie es die New York Times im Juni letzten Jahres angesichts einer Rede von Smotrich vor Siedlern beschrieb.

„Ich sage Ihnen, es ist mega-dramatisch“, sagte Smotrich zu den Siedlern.

„Solche Veränderungen verändern die DNA eines Systems.“

Smotrich arbeitete daran, die israelische Militärhoheit über das Westjordanland auf zivile Kontrolle zu übertragen, indem er 2023 eine „Siedlungsverwaltung“ innerhalb des israelischen Verteidigungsministeriums schaffen wollte, die direkt ihm unterstellt sein sollte.

„Das wird im internationalen und rechtlichen Kontext leichter zu schlucken sein“, sagte Smotrich, “damit sie nicht sagen können, dass wir hier eine Annexion durchführen.“

Israelische Juristen sind der Ansicht, dass „dieser Schritt an sich schon eine Annexion des Westjordanlands darstellt“, schrieb die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz diesen Monat.

Der Stabschef der Verwaltung macht auch keinen Hehl aus seinen Zielen, nämlich dass der Staat das Westjordanland wie jede andere Region Israels – wie Galiläa im Norden oder die Negev-Wüste im Süden – behandeln und „die israelische Souveränität in Judäa und Samaria durchsetzen“ soll.

Nur wenige Monate vor dem 7. Oktober 2023 übertrug die israelische Regierung die Zuständigkeit für die Planung von Siedlungen an Smotrich.

Die Regierung änderte auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Bau und die Erweiterung von Siedlungen. So ist beispielsweise die Zustimmung des Premierministers nicht mehr erforderlich.

Durch die Änderungen wurden mehrere Phasen der Siedlungsgenehmigung gestrichen, in denen der israelische „Verteidigungsminister“ Einfluss auf den Prozess nehmen konnte, wodurch die Frage der Ausweitung der Siedlungen im besetzten Westjordanland – die alle nach internationalem Recht illegal sind und ein Kriegsverbrechen darstellen – effektiv zu einer „inneren Angelegenheit Israels, ähnlich wie die Erweiterung eines Stadtviertels innerhalb der Grenzen Israels“ wurde, sagte Peace Now.

Dies ermöglichte „uneingeschränkte Bautätigkeit im Westjordanland“, erklärte Peace Now damals.

„Diese Entscheidung treibt Israel in Richtung einer vollständigen Annexion und der Errichtung eines Apartheidregimes. Die Planung liegt nun in den Händen von Smotrich“, fügte die Gruppe hinzu.

Nun, fast zwei Jahre nach diesen Änderungen, tagt der Siedlungsplanungsrat, der früher viermal im Jahr zusammentrat, wöchentlich. In diesen Sitzungen werden Hunderte von Bauplänen für Siedlungen bearbeitet und genehmigt.

Dieser Wandel scheint Teil der Strategie der Regierung zu sein, die Siedlungsplanung zu normalisieren, die nationale und internationale Kontrolle zu verringern und die weltweite Aufmerksamkeit auf Gaza zu nutzen, um den Ausbau der Siedlungen rasch voranzutreiben“, erklärte Peace Now im vergangenen Monat.

Die Beschleunigung des von der Regierung genehmigten Siedlungsausbaus durch den Rat geht Hand in Hand mit einer starken Zunahme der Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser, durch die Dutzende palästinensischer Hirtengemeinschaften aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Zugangsbeschränkungen

Im vergangenen Monat unternahm die israelische Regierung Schritte, um den nördlichen und südlichen Teil des Westjordanlands voneinander zu trennen.

Das sogenannte Sicherheitskabinett Israels stellte mehr als 90 Millionen Dollar für den Bau einer Straße bereit, die nur von Israelis genutzt werden kann und „ein riesiges Gebiet im Herzen des Westjordanlands für Palästinenser abschotten“ würde.

Der Bau dieser Straße würde Israel helfen, sein langjähriges Ziel zu erreichen, die Mega-Siedlung Maaleh Adumim im sogenannten E1-Gebiet östlich von Jerusalem auszubauen und damit die Isolation des nördlichen und südlichen Teils des Westjordanlands voneinander zu vollenden.

Aus diesem Grund bezeichnete Naftali Bennett sie als „Souveränitätsstraße“, als er israelischer Verteidigungsminister war.

In der Zivilverwaltung – dem bürokratischen Arm der israelischen Militärbesatzung – ist sie als „Lebensader“ bekannt, angeblich „weil sie den Palästinensern ermöglichen soll, ihr Leben weiterzuführen, nachdem Israel ihnen den gesamten Bereich abgeschnitten hat“, so Peace Now.

Das Kabinett stellte außerdem fast 3 Millionen Dollar für eine Straße bereit, die den Palästinensern nach der Schließung des Zentrums den Weg von Bethlehem nach Jericho im westlichen Teil des Westjordanlands ermöglichen soll.

„Diese Straße dient nicht der Verbesserung des palästinensischen Verkehrs. Stattdessen zielt sie ausschließlich darauf ab, die Annexion eines riesigen Gebiets, das etwa 3 Prozent des Westjordanlands ausmacht, an Israel zu erleichtern“, erklärte die Gruppe.

Hauptursache für gewaltsame Vertreibung

Seit dem 7. Oktober 2023, als die israelischen Militäreinsätze in palästinensischen Städten und Flüchtlingslagern einen neuen Höhepunkt der Gewalt erreichten, hat Israel die Bewegungsfreiheit der Palästinenser in der Westbank stark eingeschränkt.

Die Überwachungsgruppe OCHA der Vereinten Nationen begann 2009 mit der Erfassung von Daten über die stetige ethnische Säuberung der Palästinenser in der Westbank. Bis vor kurzem waren israelische Hauszerstörungen wegen Bauens ohne Genehmigung die Hauptursache für die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser.

Ein palästinensischer Bewohner des Dorfes Jinba im Gebiet Masafer Yatta im südlichen Teil des besetzten Westjordanlands sitzt am 30. März 2025, wenige Tage nach einem Angriff von Siedlern, an einem Brunnen mit der Graffiti-Aufschrift „Wir werden hier bleiben“.

Israel hat fast alle palästinensischen Bauvorhaben in der Zone C, die 60 Prozent des Westjordanlands ausmacht und gemäß den Bestimmungen der Osloer Verträge zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation aus den 1990er Jahren vollständig unter israelischer Militärherrschaft steht, verboten. In Wirklichkeit kontrolliert das israelische Militär das gesamte Westjordanland und führt Razzien in den kleineren Gebieten durch, die nominell unter der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde stehen.

Die Verweigerung von Baugenehmigungen durch Israel zwingt die Palästinenser, ohne Genehmigung zu bauen und in ständiger Angst zu leben, dass ihre Häuser oder Gemeinden zerstört werden.

In den letzten zwei Jahren gab es jedoch eine Veränderung.

Im Jahr 2023 wurde die Gewalt durch Siedler zur Hauptursache für die Vertreibung von Palästinensern. Mehr als 1.600 Palästinenser – hauptsächlich Beduinen und Hirtengemeinschaften in diesen Gebieten – wurden aufgrund der eskalierenden Gewalt durch Siedler und Zugangsbeschränkungen gewaltsam aus ihren Häusern und Gemeinden vertrieben. Durch die Abrissmaßnahmen Israels ohne Genehmigung wurden in diesem Jahr 300 Menschen in diesen Gemeinden gewaltsam vertrieben.

Im Jahr 2024 beliefen sich diese Zahlen auf 620 Menschen, die durch Gewalt von Siedlern und Zugangsbeschränkungen vertrieben wurden, und fast 370 durch Abrissmaßnahmen in diesen Gemeinden.

Zwischen 2020 und 2024 nahmen die Vorfälle von Siedlern gegen Palästinenser um fast das Siebenfache zu.

Mehr Außenposten, mehr Gewalt

Ein Grund für die starke Zunahme der Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser ist die beschleunigte Errichtung illegaler Außenposten in der gesamten Westbank.

Was Israel als „Außenposten“ bezeichnet, wird oft ohne Genehmigung Israels errichtet und gilt nach israelischem Recht als illegal.

In ihrer Anfangsphase bestehen sie oft aus einer kleinen Gruppe extremistischer Siedler, die sich in einem bestimmten Gebiet mit wenigen Wohnwagen oder Gebäuden versammeln, oft ohne Wasser- und Stromanschluss. Smotrich versucht, den Prozess der Legalisierung und Anerkennung von Außenposten nach israelischem Recht zu vereinfachen, indem er sie mit grundlegenden Dienstleistungen versorgt und Fakten vor Ort schafft.

Im vergangenen Jahr wurden mindestens 59 israelische „Außenposten“ im Westjordanland errichtet – eine noch nie dagewesene Zahl.

Zum Vergleich: Seit 1996 wurden im Westjordanland durchschnittlich weniger als sieben Außenposten pro Jahr errichtet.

In den letzten drei Jahren haben israelische Siedler große Teile des palästinensischen Landes gestohlen, indem sie in der gesamten besetzten Westbank sogenannte Hirten- oder Landwirtschaftsaußenposten errichtet haben.

Israelische Siedler dringen am 29. März 2025 in Khirbet at-Twail südlich von Nablus im besetzten Westjordanland ein, wo eine kürzlich vertriebene palästinensische Gemeinde mit Kühen lebt.

Avishay Mohar ActiveStills

Dies ist seit langem ein Instrument, das von israelischen Siedlern – die als koloniale Fußsoldaten des Staates agieren – eingesetzt wird, um palästinensisches Land zu stehlen.

Smotrich hatte zuvor über die Schaffung einer „Legalisierungs-Umgehungsroute“ für Außenposten diskutiert, indem diese finanziell unterstützt und mit Dienstleistungen versorgt werden, um so den Weg für die Übernahme palästinensischen Landes zu ebnen.

„Die landwirtschaftlichen Außenposten sind ein mega-strategisches Instrument zum Schutz von Land„, sagte er.

„Wir haben das Rad nicht erfunden. In Israel waren Weideflächen schon immer das wirksamste Instrument zur Erhaltung von Land“, fügte er hinzu.

Ein aktueller Bericht von Peace Now und Kerem Navot, einer Organisation, die die israelische Landpolitik im Westjordanland beobachtet und untersucht, enthüllt, dass 14 Prozent der Gesamtfläche des Westjordanlands durch „Hirtenaußenposten“ beschlagnahmt wurden.

Allein in den letzten drei Jahren wurden jedoch 70 Prozent aller von Siedlern beschlagnahmten Flächen unter dem Deckmantel von Weideaktivitäten genommen.

Fast 36 Prozent dieser Flächen befinden sich in Privatbesitz von Palästinensern.

Der Bericht enthüllte, dass Siedler „Verträge“ von der „Siedlungsabteilung“ der World Zionist Organization erhielten, die „vom [israelischen] Staat mit der Verwaltung von Hunderttausenden Dunam Land betraut wurde – ohne Aufsicht und außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung“.

Die Verträge sichern den Siedlern Hunderte, wenn nicht Tausende Hektar Land für angebliche „Weidezwecke“. Die World Zionist Organization übergibt dieses Land den Siedlern ohne Ausschreibungsverfahren und ohne finanzielle Gegenleistung.

Wie zu erwarten war, „haben die Siedler in fast allen Fällen illegale Außenposten auf oder in der Nähe des Landes errichtet“, heißt es in dem Bericht.

In fast der Hälfte der Verträge, die die israelischen Überwachungsgruppen durch eine Informationsfreiheitsanfrage beim Landwirtschaftsministerium erhalten haben, wird die Größe der den Siedlern zugewiesenen Flächen nicht einmal erwähnt.

Die meisten waren schlecht gezeichnet und enthielten keine genauen Angaben zu den Grenzen der Grundstücke, wobei einige auf privatem palästinensischem Land lagen.

„Dies verstößt gegen das Militärrecht im Westjordanland, das die Zuweisung von Privatland an irgendjemanden – weder an die Siedlungsabteilung noch an Siedler – verbietet“, heißt es in dem Bericht.

„Diese mangelhaften Kartierungspraktiken sind kein Zufall. Die Verwirrung und Unklarheit dienen den Interessen der Siedler, die so möglichst viel Land an sich reißen und palästinensische Bewohner systematisch vertreiben können.“

Die Siedler werden auch materiell von der israelischen Regierung unterstützt, die „über ein komplexes Finanzsystem jährlich Dutzende Millionen Schekel in diese illegalen Außenposten fließen lässt“, heißt es in dem Bericht.

Auf diese Weise agieren die Siedler als Fußsoldaten Israels, um Fakten vor Ort für die Annexion des Westjordanlandes zu schaffen.

Übersetzt mit Deepl.com

