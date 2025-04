https://www.middleeasteye.net/news/Israeli-official-accuses-UK-minister-blood-libel-over-Gaza-aid-worker-killings



Israelischer Offizieller beschuldigt britischen Minister wegen „Blutverleumdung“ im Zusammenhang mit der Tötung von Hilfsarbeitern in Gaza

Die Äußerungen des Sprechers des israelischen Außenministeriums erfolgten, nachdem ein britischer Abgeordneter eine Untersuchung der Angriffe gefordert hatte, bei denen Hilfsarbeiter getötet wurden.

Der britische Abgeordnete Hamish Falconer spricht am 20. Januar 2025 bei einer Sitzung des Sicherheitsrats im Hauptquartier der Vereinten Nationen (britische Regierung).

Von Imran Mulla

Veröffentlichungsdatum: 27. April 2025

Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums hat einen britischen Minister offenbar der „Blutverleumdung“ beschuldigt, weil dieser angedeutet hatte, Israel habe palästinensische Helfer in Gaza gezielt angegriffen.

Hamish Falconer, Labour-Abgeordneter und britischer Minister für den Nahen Osten und Nordafrika, postete am Samstag auf der Social-Media-Plattform X: „Hilfsarbeiter brauchen Schutz und dürfen niemals ins Visier genommen werden.“

Er fügte hinzu: “Nachdem Israel die Verantwortung für die jüngsten Angriffe auf UN-Einrichtungen in Gaza übernommen hat, muss es alle Angriffe untersuchen, bei denen Hilfsarbeiter getötet wurden, die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiert.“

Wenige Stunden später teilte Oren Marmorstein, ein Sprecher des israelischen Außenministeriums, den Beitrag des britischen Ministers und sagte: „Israel greift niemals Hilfsarbeiter an. Israel greift nur Terroristen an, und jede andere Behauptung ist reine Blutverleumdung und muss zurückgenommen werden.“

Er riet Falconer, ‚die Ermittlungen und Maßnahmen zur Rechenschaftspflicht in allen Fällen zu überprüfen, in denen das Vereinigte Königreich für den Tod von Zivilisten während bewaffneter Konflikte verantwortlich war. Wir hoffen, dass das Maß an Rechenschaftspflicht dem Israels entspricht‘.

Anfang dieser Woche gab das israelische Militär zu, dass es Marin Valev Marinov, einen bulgarischen Mitarbeiter des Büros der Vereinten Nationen für Projektdienste (UNOPS), im vergangenen Monat mit Panzerbeschuss getötet hatte.

Marinov starb am 19. März in einem UN-Gelände in Deir al-Balah im Gazastreifen. Zunächst hatte das israelische Militär behauptet, es habe den Ort nicht angegriffen, doch nach einer Untersuchung gab es am Donnerstag zu, dass seine Truppen Marinov getötet hatten.

Das Militär erklärte, seine Truppen seien fälschlicherweise zu dem Schluss gekommen, dass sich in dem UN-Gebäude „Feinde“ befanden.

Falconer schien in seiner Erklärung vom Samstag auf diesen Vorfall Bezug zu nehmen.

Über 400 Helfer in Gaza getötet

Seit dem 7. Oktober 2023 sind laut UN nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 400 Helfer in Gaza bei israelischen Angriffen getötet worden.

Eine im Februar veröffentlichte Untersuchung der Zeitung „The Guardian“ ergab, dass bis Januar dieses Jahres mehr als 1.000 medizinische Mitarbeiter in dem belagerten Gebiet getötet worden waren.

Falconer hat auf Marmorsteins Forderung, seine Erklärung zurückzuziehen, nicht reagiert.

Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe kleinerer Auseinandersetzungen zwischen der britischen und der israelischen Regierung.

Anfang dieses Monats wurde den Labour-Abgeordneten Abtisam Mohamed und Yuan Yang von den israelischen Behörden die Einreise in die besetzten palästinensischen Gebiete mit der Begründung verweigert, sie beabsichtigten, „Hassreden zu verbreiten“. Diese Maßnahme löste eine scharfe Verurteilung durch den britischen Außenminister David Lammy aus.

Im vergangenen Monat kritisierte die Familie eines britischen Entwicklungshelfers, der bei einem israelischen Drohnenangriff in Gaza getötet wurde, die britische Regierung scharf dafür, dass sie sich weigerte, Informationen über den Angriff, die von einem Spionageflugzeug der Royal Air Force (RAF) gesammelt worden waren, freizugeben.

James Kirby, ein 47-jähriger ehemaliger Schütze der britischen Armee, arbeitete in Gaza für die World Central Kitchen, als er im April letzten Jahres bei einem gezielten israelischen Angriff auf einen aus drei Fahrzeugen bestehenden Hilfskonvoi getötet wurde. Er starb zusammen mit mehreren anderen Menschen, darunter zwei weitere britische Veteranen.

Israels Untersuchung eine „Vertuschung“

Das britische Verteidigungsministerium (MoD) teilte der Zeitung „The Times“ mit, dass es über Aufnahmen eines RAF-Spionageflugzeugs verfüge, das am Tag des Angriffs über Gaza geflogen sei, um israelische Gefangene zu lokalisieren. Das MoD weigerte sich jedoch, die Aufnahmen unter Berufung auf nationale Sicherheits- und Verteidigungsausnahmen zu veröffentlichen.

In einem Interview mit The Times stellte die Familie Kirby die Frage, warum sie nicht über das Filmmaterial informiert worden sei.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zunächst behauptet, die Tötung der britischen Entwicklungshelfer im April letzten Jahres sei „unbeabsichtigt“ gewesen. Das israelische Militär entließ später zwei Offiziere und rügte zwei hochrangige Kommandeure mit der Begründung, ein Drohnenpilot habe den Konvoi versehentlich ins Visier genommen.

Die Familie Kirby hat die Untersuchung des Militärs jedoch als „Vertuschung“ bezeichnet und eine unabhängige Untersuchung gefordert.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte gegenüber Middle East Eye im vergangenen Monat, dass Überwachungsflüge über Gaza „unbewaffnet sind, keine Kampfaufgabe haben und ausschließlich der Sicherung der Freilassung der Geiseln dienen“.

„Das Vereinigte Königreich kontrolliert, welche Informationen weitergegeben werden, und nur Informationen im Zusammenhang mit der Befreiung von Geiseln werden an die zuständigen israelischen Behörden weitergeleitet. Wir geben Informationen nur dann weiter, wenn wir davon überzeugt sind, dass sie im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht verwendet werden.“

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 sind bei Israels Krieg gegen Gaza mindestens 51.495 Palästinenser getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Samstag in einer Erklärung mit.

Seit Israel am 18. März den Waffenstillstand gebrochen hat, wurden mindestens 2.062 Palästinenser getötet und 5.375 verletzt, fügte das Ministerium hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com

