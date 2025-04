https://theintercept.com/2025/04/26/rubio-israel-leahy-law-state-department-human-rights/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter



Marco Rubio unterbindet jede noch so kleine Kritik an Israel im Außenministerium

Rubio will das einzige interne Forum für Kritiker Israels abschaffen – und den einzigen Ort, an dem diese Kritik überhaupt Gehör finden konnte.

Matt Sledge

26. April 2025

Außenminister Marco Rubio und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begrüßen sich am 16. Februar 2025 in Jerusalem. Foto: Ohad Zwigenberg/AFP via Getty Images

Als Außenminister Marco Rubio am Dienstag eine umfassende Umstrukturierung des Außenministeriums vorschlug, hob er ein Menschenrechtsbüro hervor, das seiner Meinung nach zu einer Plattform für „linke Aktivisten“ geworden sei, um „Waffenembargos“ gegen Israel zu verfolgen: das Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit.

Rubio schlägt vor, das Büro umzubenennen, zu verkleinern und einer anderen Abteilung des Außenministeriums zu unterstellen. Zu den Aufgaben des Büros gehören die Erstellung eines jährlichen Menschenrechtsberichts – der Israel kritisch gegenübersteht – und die Durchsetzung eines Gesetzes, das die Hilfe für Militäreinheiten verbietet, die Menschenrechte verletzen, was die israelische Führung verärgert hat.

Auf einer Ebene verwirrte der Vorwurf, das Büro sei eine Brutstätte für antiisraelischen Aktivismus, Kritiker der Vorgehensweise des Außenministeriums im Gaza-Krieg. Ihr Vorstoß, Waffenverkäufe an Israel zu blockieren, lief unter Joe Bidens Außenminister Antony Blinken ins Leere.

Selbst einige der skeptischsten Stimmen gegenüber Israel im Kongress haben nie auf ein vollständiges Waffenembargo gedrängt. Stattdessen haben sie erfolglos versucht, den Verkauf bestimmter Offensivwaffen zu blockieren, die bereits zahlreiche zivile Opfer gefordert haben.

Auf einer anderen Ebene, so sagen Befürworter, sei Rubios Erklärung ein beunruhigendes Zeichen dafür, dass die Trump-Regierung eines der wenigen Foren lahmlegt, in denen Kritiker Israels überhaupt ihre Argumente vorbringen können – wenn auch regelmäßig von den Spitzen des Ministeriums ignoriert.

„Diese ‚antiisraelische‘ Haltung ist völlig falsch“, sagte Charles Blaha, der von 2016 bis zu seiner Pensionierung 2023 als Direktor des Büros für Sicherheit und Menschenrechte im Menschenrechtsbüro tätig war. “Die Tendenz im Ministerium ist genau umgekehrt. Das Ministerium ist so pro-israelisch, dass es sogar grobe Menschenrechtsverletzungen übersieht. Das Ministerium verschließt davor die Augen.“

Langer Kampf vergeblich

Tage nach den Angriffen der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem Beginn der Bombardierung palästinensischer Zivilisten durch Israel verließ der langjährige Mitarbeiter des Außenministeriums Josh Paul seinen Posten im Büro für politisch-militärische Angelegenheiten aus Protest gegen die fortgesetzten Waffenlieferungen an Israel.

Paul bezeichnete den Angriff der Hamas auf Israel als „Monstrosität“ und fügte hinzu, dass „die Reaktion Israels und die damit einhergehende Unterstützung der USA sowohl für diese Reaktion als auch für den Status quo der Besatzung nur zu mehr und tieferem Leid für das israelische und das palästinensische Volk führen werden“.

Sein vielbeachteter Rücktritt war der Auftakt zu monatelangen internen Streitigkeiten innerhalb des Außenministeriums darüber, ob Israel weiterhin mit Offensivwaffen beliefert werden sollte, darunter 2.000-Pfund-Bomben, die in den dicht besiedelten Stadtgebieten Gazas verheerende Zerstörungen angerichtet hatten.

Kritiker Israels standen fast immer auf der Verliererseite, selbst als die Biden-Regierung öffentlich Sympathie für die palästinensische Zivilbevölkerung bekundete.

Nur einmal, als die Biden-Regierung im Vorfeld der Wahlen 2024 Kritik aus dem linken Flügel der Demokratischen Partei ausgesetzt war, stoppte die Regierung einen einzigen Waffenverkauf von 2.000-Pfund-Bomben. Die Entscheidung hatte kaum operative Auswirkungen, aber republikanische Kritiker behaupteten dennoch, dass dies einem „teilweisen Waffenembargo“ gleichkomme.

Innerhalb des Außenministeriums galt das Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit als eine der wenigen bürokratischen Fraktionen, die Blinken und Biden zu einer härteren Haltung gegenüber Israel drängten.

Das Menschenrechtsbüro, sagte Paul in einem Interview am Mittwoch, „hatte sicherlich eine Rolle dabei gespielt, für die Aussetzung“ der Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben zu argumentieren. Angesichts der Art und Weise, wie Israel die Aufforderungen der Biden-Regierung zur Zurückhaltung abgewiegelt habe, sei daran jedoch nichts Unangemessenes gewesen, sagte er.

„Dies sind Instrumente der Außenpolitik, daher ist es absolut angemessen, dass Waffenlieferungen als Druckmittel ausgesetzt werden, wenn ein Partner in einer Weise handelt, die den Interessen der USA zuwiderläuft und gegen US-amerikanisches und internationales Recht verstößt“, sagte er.

Das Außenministerium gab diese Woche bekannt, dass die Behörde in „Bureau of Democracy, Human Rights, and Religious Freedom“ umbenannt wird – wobei der Schwerpunkt auf „Arbeit“ wegfällt – und einem neuen Koordinator für Auslandshilfe und humanitäre Angelegenheiten unterstellt wird, wodurch sie mit einer anderen Behörde zusammengelegt wird.

Paul sagte, dass die Unterstellung der Behörde unter den Koordinator an sich nicht unbedingt einen Einflussverlust bedeute, dass diese Maßnahme jedoch in einem größeren Zusammenhang gesehen werden müsse.

„Ich denke, es wird wirklich sehr davon abhängen, wer diese Rolle übernimmt, und natürlich von den allgemeinen Absichten des Außenministers und des Außenministeriums“, sagte er.

Rubio erklärte am Dienstag in einem Substack-Beitrag, warum er die Umstrukturierung vorantreibt.

„Das Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit wurde zu einer Plattform für linke Aktivisten, um Vendetten gegen ‚anti-woke‘-Führer in Ländern wie Polen, Ungarn und Brasilien zu führen und ihren Hass auf Israel in konkrete Maßnahmen wie Waffenembargos umzusetzen“, sagte er.

Blaha, der ehemalige Direktor des Büros, wies diese Darstellung zurück. Er sagte, die Rolle des Büros im Außenministerium als Sprachrohr für Menschenrechtsaktivisten müsse gegen die Macht der US-Botschaft in Jerusalem und des Büros für Nahost-Angelegenheiten – der Nahost-Abteilung des Außenministeriums – abgewogen werden, die sich beide für eine uneingeschränkte Unterstützung Israels aussprachen.

„Das Menschenrechtsbüro ist die Stelle, mit der Aktivisten in Bezug auf Israel am häufigsten zu tun haben. Der Israel-Referat will meiner Erfahrung nach wirklich nichts damit zu tun haben“, sagte er. “Wie will das Außenministerium mit der Zivilgesellschaft interagieren?“

Unter Berufung auf Quellen wie Amnesty International und Human Rights Watch war das Büro für die Erstellung jährlicher Berichte verantwortlich, die Israel kritisch gegenüberstanden. Der letzte unter der Biden-Regierung erstellte Bericht stellte fest, dass es „glaubwürdige Berichte“ gebe, wonach Israel „willkürliche oder rechtswidrige Tötungen, einschließlich außergerichtlicher Tötungen“, „Verschleppungen“ und „Folter oder grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung durch Regierungsbeamte“ begangen habe.

Das Außenministerium plant, diese vom Kongress vorgeschriebenen Menschenrechtsberichte zu reduzieren, berichtete NPR letzte Woche.

Die Zukunft der Sicherheitsüberprüfung?

Blahas ehemaliges Büro stand unter der Biden-Regierung im Mittelpunkt einer noch pointierteren Debatte darüber, ob die Hilfe für bestimmte israelische Militäreinheiten, denen Verbrechen vorgeworfen werden, blockiert werden sollte – im Gegensatz zu der allgemeineren Frage der Waffenverkäufe an Israel insgesamt.

Die Zukunft dieses Büros unter Rubios vorgeschlagener Umstrukturierung des Außenministeriums ist unklar. Sein Name taucht in einer hochrangigen Übersicht über die neue vorgeschlagene Struktur nicht auf. (Das Außenministerium reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.)

Nach einem Gesetz, das nach dem ehemaligen Senator Patrick Leahy (D-Vt.) benannt ist, der es Ende der 1990er Jahre vorangetrieben hatte, ist es dem Außen- und dem Verteidigungsministerium verboten, ausländische Sicherheitseinheiten zu unterstützen, denen „schwere“ Menschenrechtsverletzungen glaubhaft vorgeworfen werden.

Das Büro für Sicherheit und Menschenrechte war für die Überprüfung bestimmter Einheiten auf ihre Förderungswürdigkeit durch die USA zuständig.

Zum Leidwesen seines Namensgebers wurde das Leahy-Gesetz jedoch nie auf Israel angewendet. Monate nach Beginn des Krieges im Gazastreifen empfahl ein spezielles Forum zur Überprüfung Israels jedoch, die Hilfe für mehrere israelische Militär- und Polizeieinheiten einzustellen – eine Empfehlung, die Blinken letztendlich ignorierte.

Berichte, wonach Blinken eine Einheit sanktionieren könnte, führten im vergangenen Jahr zu einem Aufschrei des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu. Rubio, damals Senator, sagte, dies würde „die gesamte IDF stigmatisieren und die Hamas, die Hisbollah und das iranische Regime ermutigen“. Blinken hat dies nie umgesetzt.

