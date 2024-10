https://thecradle.co/articles/israeli-opposition-leader-calls-to-revive-south-lebanon-army-to-assist-with-occupation



Israelischer Oppositionsführer fordert Wiederbelebung der „Südlibanon-Armee“ zur Unterstützung der Besatzung

Israel gründete die Südlibanon-Armee (SLA) als Stellvertretertruppe, um die Besetzung des Südlibanons in den 1980er Jahren zu unterstützen

10. OKTOBER 2024

(Bildnachweis: Amos Ben Gershom, Pressestelle der israelischen Regierung)

Der israelische Oppositionsführer und ehemalige Premierminister Yair Lapid hat die Wiedererrichtung der Südlibanesischen Armee (SLA) gefordert, einer Hilfstruppe, die der israelischen Armee in den 1980er Jahren bei der Besetzung des Südlibanon half.

In einem am 8. Oktober in The Economist veröffentlichten Meinungsbeitrag forderte Lapid die „Reorganisation der politischen Struktur des Libanon und vor allem den Wiederaufbau seiner Armee“.

Lapid befürwortete einen Regimewechsel im Libanon und sagte: „Die internationale Gemeinschaft muss eine Art Aufsichtsgremium für den Libanon ernennen, das für einen festgelegten Zeitraum das zivile Leben verwaltet, bis Wahlen abgehalten werden können und eine neue Regierung die Kontrolle übernehmen kann.“

Entscheidend für diese Bemühungen wäre die Einrichtung einer libanesischen Armee, die mit Israel und seinen Verbündeten im Westen und in den Golfstaaten zusammenarbeitet.

„Libanesische Soldaten verdienen derzeit 120 US-Dollar im Monat, und selbst dieses Geld kommt nicht immer an. Mit Investitionen, die im internationalen Vergleich vernachlässigbar wären, kann eine Armee im Südlibanon aufgebaut werden, die südlich des Awali-Flusses stationiert ist und als Puffer zwischen Israel und der Hisbollah fungiert“, so Lapid.

„In der Vergangenheit war die in diesem Gebiet existierende Südlibanesische Armee von einer völlig anderen und begrenzteren Natur. Entscheidend war, dass sie eine völlig separate Einheit von den libanesischen Streitkräften, der offiziellen Armee des Libanon, war und ohne Koordination oder Anweisung der Regierung des Landes handelte. Diesmal muss es anders sein“, fügte Lapid hinzu.

Lapid behauptete, es sei einfach, Libanesen zu rekrutieren, indem man Soldaten in einer neuen Armee 500 Dollar pro Monat zahle. Neue Rekruten würden dann von französischen, emiratischen und US-amerikanischen Militäroffizieren ausgebildet werden.

Die Südlibanesische Armee (SLA) wurde 1976 von Israel nach dem Zusammenbruch der libanesischen Regierung aufgrund eines Bürgerkriegs gegründet.

Die SLA diente nach der israelischen Invasion und Besetzung des Libanon im Jahr 1982 als Kollaborationsmacht. Unter der Führung von General Antoine Lahad setzte sich die SLA aus Männern aller Religionen zusammen, wobei Christen 60 Prozent der Truppe ausmachten.

Die Hisbollah, die islamische Widerstandsbewegung, die Israel nun zu zerstören versucht, entstand aus dem schiitischen Widerstand gegen die israelische Besetzung des Südlibanons.

Laut einer Einschätzung der CIA aus dem Jahr 1986 half die SLA Israel dabei, eine „Sicherheitszone“ im Südlibanon aufrechtzuerhalten. Ihre Kämpfer trugen im Kampf gegen den libanesischen Widerstand die Hauptlast der Opfer, wodurch „politisch inakzeptable israelische Verluste minimiert“ wurden.

Die CIA-Bewertung fügte hinzu, dass die SLA-Opfer in den israelischen Medien nicht ausführlich behandelt wurden und nur geringe Auswirkungen auf die öffentliche Meinung hatten.

In der Bewertung hieß es auch, dass der SLA-Führer Lahad von den libanesischen Schiiten, die 75 Prozent der Bevölkerung der besagten Sicherheitszone ausmachten, als „Handlanger Israels“ angesehen wurde.

