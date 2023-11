https://www.middleeastmonitor.com/20231125-israeli-settler-colonialism-not-occupation/



Neue Gebäude in der israelischen Siedlung in Bethlehem im besetzten Westjordanland

Israelischer Siedlerkolonialismus, nicht Besatzung

von Akram Al Deek

25. November 2023

Wir müssen die illegale Existenz Israels und seine Handlungen gegen die Palästinenser mit der korrekten Terminologie bezeichnen, um imperiale Rahmen zu dekolonisieren und imperiale dominante Konstruktionen und Kräfte von Sprache und Kultur zu vermeiden, denn die Dekolonisierung des Geistes kommt zuerst.

Der vorhersehbare Tod des so genannten „Friedensprozesses“ und das unvermeidliche Ende der „Zweistaatenlösung“ hat den Fokus von der Beendigung der so genannten „Besatzung“ auf das größere und tiefgreifendere Problem der kolonialen Unterdrückung durch Israel in ganz Palästina verlagert. Die verstreuten palästinensischen Gemeinden im Westjordanland, im Gazastreifen, innerhalb Israels, im Exil und in der Naqab-Wüste haben es noch schwieriger gemacht, die palästinensische Bevölkerung in den Grenzen eines Nationalstaates zusammenzufassen. Die Aufteilung des Westjordanlandes in alphabetische Miniaturreihenfolgen, die sich in den Zonen A, B und C manifestieren, die unterschiedlichen politischen und militärischen Zuständigkeiten unterliegen, erfordert eine ernsthafte Überarbeitung des Völkerrechts. Die kolonisierten Gebiete Palästinas werden nicht als „besetzte Gebiete Palästinas“ bezeichnet, da es bei der Besatzung in diesem Fall nicht nur darum geht, das Land anderer Menschen mit militärischen und politischen Mitteln in Besitz zu nehmen, ohne sie zu vertreiben und sich ihre Kultur anzueignen.

Die Besatzung ist eher räumlich auf die Geografie und die Unterbringung ausgerichtet, während der Kolonialismus tiefgreifendere Anwendungen wie kulturelle, wirtschaftliche und psychologische Praktiken umfasst, um die Kontrolle zu übernehmen. Während Besatzung Übertragung bedeutet, bedeutet Kolonialismus Zerstörung. Während die Besatzung per definitionem vorübergehend ist, ist der Kolonialismus langfristig. Während die Besatzung eine gewisse wirtschaftliche Ausbeutung freier Arbeitskräfte und natürlicher Ressourcen mit sich bringen kann, ernährt sich der Kolonialismus von ihnen. Beispiele für historische Besetzungen sind die jordanische Besetzung des Westjordanlandes, die ägyptische Besetzung des Gazastreifens, die indische Besetzung von Goa und die indonesische Besetzung von Neu-West-Guinea. Koloniale Beispiele aus der Geschichte sind der britische Kolonialismus, der französische Kolonialismus, der spanische Kolonialismus und der portugiesische Kolonialismus.

Was fälschlicherweise als israelische „Siedlungen“ bezeichnet wird, sind also in Wirklichkeit Siedlerkolonien. Was fälschlicherweise als israelische Besatzung bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit Siedlerkolonialismus, bei dem Unterdrückung durch Völkermord und Apartheid angewendet wird, um Palästinenser zu vertreiben und durch andere Bevölkerungsgruppen zu ersetzen. Israel ist ein Siedlerkolonialprojekt, das vor 126 Jahren mit der Gründung des Zionismus und der zionistischen Bewegung begann, die darauf abzielte, in Palästina ein exklusives Heimatland für eine jüdische „Bevölkerung“ auf Kosten der einheimischen Bewohner dieses Landes im späten 19.

Während die Besatzung in der Regel mit der Annexion endet, endet der Kolonialismus nicht. Der Kolonialismus endet erst mit der Entkolonialisierung, der Unabhängigkeit und dem Sturz der Kolonialmächte. Dies wird nur durch wirtschaftliche, kulturelle und psychologische Selbstbestimmung und Autonomie erreicht.

Das israelische Rückkehrgesetz und die nationale Staatsbürgerschaft zum Beispiel sind der Inbegriff von Rassismus. Einerseits gewähren die israelischen nationalen Rückkehrgesetze jedem Juden überall auf der Welt das ultimative Recht, nach Israel und in die kolonisierten Gebiete Palästinas einzuwandern und automatisch die israelische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Andererseits verweigert Israel einheimischen vertriebenen Palästinensern das Recht auf Rückkehr in ihre Heimat, weil sie keine Juden sind. Schlimmer noch, es behandelt die innerhalb des Staates Israel lebenden Palästinenser, die auch „arabische Israelis“ genannt werden und mehr als 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmachen, als Bürger zweiter Klasse. Viele Einwanderer aus Äthiopien geben an, Nachkommen äthiopischer Juden zu sein, sind aber vor mehreren Generationen zum Christentum übergetreten. Einige werden im Rahmen des Rückkehrgesetzes in den Staat Israel aufgenommen, während andere aufgrund humanitärer Ausnahmeregelungen akzeptiert werden und in Lagern leben. Andere große Gruppen jüdischer Abstammung sind ebenfalls aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert. Die Integration dieser verschiedenen Gruppen innerhalb des Staates Israel ist in der Tat sehr problematisch.

Das israelische Staatsbürgerschaftsgesetz verhindert zudem die Zusammenführung palästinensischer Familien, so dass Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft, die mit Palästinensern aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen verheiratet sind, weder die Staatsbürgerschaft noch dieselben Rechte erhalten. Das Gesetz verbietet auch die Vereinigung mit Ehepartnern aus „Feindstaaten“, darunter Syrien, Libanon, Irak und Iran. Die Diskriminierungen beruhen hier auf nationaler, religiöser und ethnischer Zugehörigkeit, während Israel sich immer noch als Demokratie versteht. Solange diese Apartheidgesetze nicht abgeschafft sind, kann Israel nicht als Demokratie betrachtet werden: Zionismus und der Staat Israel sind gleichbedeutend mit Rassismus.

Die Bezahlung von palästinensischem Olivenöl, palästinensischen Schulbüchern und Literatur mit israelischen Schekeln geht über die räumliche Besatzung hinaus und dringt tiefer in das Innere der palästinensischen Psyche ein. Wenn Israel seinen LGBTQ+-Gemeinschaften die uneingeschränkten Rechte und Möglichkeiten einräumt, ihre Identität durch verschiedene Praktiken der Geschlechter und der Sexualität auszudrücken, während die Palästinenser immer noch mit grundlegenden menschlichen Bedürfnissen wie Wasser, Strom und Mobilität zu kämpfen haben, spiegelt dies nicht die Praktiken einer Besetzung wider. Mehr als 100 Jahre Exil, Vertreibung, Nostalgie, falsche Hoffnungen auf Rückkehr, Flüchtlingslager, Siedlerkolonien, Kulturimperialismus, generationenübergreifendes Trauma, rassistischer Zionismus, Siedlerkolonien im Westjordanland, in Ostjerusalem und auf den Golanhöhen, kollektive Depression, Entmenschlichung, Akkulturation, Mord, ein Völkermord nach dem anderen, koloniale Vorurteile und kollektive und individuelle Gefangenschaft sind keine Besetzung. Es ist Kolonialismus par excellence. Heute definieren wir die sprachlichen und politischen Sprachen neu. Wir definieren neu, was es bedeutet, Palästinenser zu sein.

