Israeli child „burned completely" by Israeli tank fire at kibbutz Survivor Yasmin Porat provides new details of 7 October bloodbath.



Das israelische Mädchen Liel Hatsroni, 12, wurde getötet, nachdem die israelischen Streitkräfte am 7. Oktober ein Haus im Kibbuz Be’eri mit einem Panzer beschossen hatten, so ein Israeli, der die Gewalt überlebt hat. (über Twitter)

Israelisches Kind durch israelischen Panzerbeschuss im Kibbuz „völlig verbrannt“

Von Ali Abunimah und David Sheen

Die elektronische Intifada



25. November 2023

Ein israelisches Kind, das im Kibbutz Be’eri vollständig verbrannt ist, wurde durch zwei Panzergranaten getötet, die von israelischen Streitkräften am Ende eines stundenlangen Feuergefechts abgefeuert wurden, so ein Überlebender des Gemetzels gegenüber dem israelischen Staatssender Kan Anfang des Monats.

Yasmin Porat, die am 7. Oktober zusammen mit mindestens einem Dutzend anderer israelischer Zivilisten gefangen genommen wurde, berichtete dem Radiosender Kan, dass ein weiterer Gefangener, der 12-jährige Liel Hatsroni, bis zum Ende des Gefechts überlebte und erst starb, als die israelischen Streitkräfte zwei Panzergranaten auf das Haus abfeuerten, in dem sie von Hamas-Kämpfern als Geiseln gehalten wurden.

Hatsronis Auslöschung durch israelisches Panzerfeuer wurde diesen Monat bekannt, nachdem ihre Familie beschlossen hatte, sie mit einem öffentlichen Begräbnis zu betrauern, obwohl die Regierung sie nicht offiziell für tot erklärt hatte.

Während Hatsronis 69-jähriger Großvater Aviyah und ihr Zwillingsbruder Yanai zwei Wochen nach ihrem Tod am 7. Oktober beigesetzt wurden, erfolgte die Beisetzung ihrer 73-jährigen Tante und Betreuerin Ayala erst am 15. November, einen Tag nachdem Israel sie offiziell für tot erklärt hatte.

An diesem Tag hielt die Familie Hatsroni auch die Beerdigungszeremonie für Liel ab, obwohl der Staat sie immer noch als vermisst einstufte, weil „bis heute keine ihrer Überreste gefunden wurden“, so Yasmin Porat am 15. November gegenüber Kan.

In diesem Video mit englischen Untertiteln können Sie Porat in diesem Interview sprechen hören:

Drei Tage später wurde die Familie Hatsroni darüber informiert, dass Archäologen, die mit der von den Kahanisten geführten israelischen Altertumsbehörde zusammenarbeiten, Liels Überreste in dem Haus gefunden haben, wie die israelische Nachrichtenseite Ynet berichtete.

Obwohl bei diesem Blutbad mindestens 50 Menschen starben – darunter mindestens 10 israelische Zivilisten – überstand Porat selbst die Schlacht unversehrt, als sich ein Hamas-Kommandeur aus einer Truppe von etwa 40 Kämpfern ergab.

Die an den Ort des Geschehens gerufenen israelischen Streitkräfte wiesen den Hamas-Kommandeur an, mit Porat herauszukommen, wodurch sie praktisch zu einem menschlichen Schutzschild wurde.

„Zwei große Knalle“

In ihrem Interview vom 15. November in der Sendung Kalman Liberman von Kan erzählt Porat, wie von den etwa einem Dutzend Israelis, mit denen sie am 7. Oktober gefangen gehalten wurde, nur eine weitere Person – Hadas Dagan aus Be’eri – die Tortur überlebte.

Die beiden Panzergranaten, die ganz am Ende der Schlacht auf das Haus abgefeuert wurden, töteten die Partner der beiden Frauen, den jungen Liel Hatsroni und alle anderen im Haus, die bis zu diesem Zeitpunkt noch am Leben waren, sagte sie.

Gegen 19.30 Uhr, nach etwa vier Stunden Kreuzfeuer mit „Hunderttausenden von Kugeln“, spähte Porat hinter den israelischen Linien hervor und beobachtete, wie ein israelischer Panzer zwei Granaten auf das kleine Kibbuzhaus abfeuerte.

„Ich dachte mir, warum schießen sie mit Panzergranaten auf das Haus“, so Porat gegenüber Kan. „Und ich fragte einen der Leute, die bei mir waren, warum schießen sie? Sie erklärten mir, dass sie damit die Mauern einreißen, um das Haus zu reinigen.

Zu dieser Zeit war die gefangene Hadas Dagan stundenlang im Kreuzfeuer zwischen den beiden Seiten gefangen und lag mit dem Gesicht nach unten auf dem grasbewachsenen Rasen. Als die israelischen Panzergranaten einschlugen, spürte Dagan deren Einschlag am ganzen Körper, erzählte sie Porat, nachdem sie schließlich zerfetzt aus der Kampfzone kam.

„Yasmin, als die beiden großen Granaten einschlugen, fühlte ich mich, als würde ich durch die Luft fliegen“, erinnert sich Porat an eine zerzauste Dagan, die ihr Minuten nach Ende der Schlacht erzählte. Dagan war noch immer mit dem Blut ihres Mannes bedeckt, ihre Haare standen ihr zu Berge, sie war voller Staub und Styropor. „Ich brauchte zwei oder drei Minuten, um die Augen zu öffnen, ich spürte meinen Körper nicht. Ich war völlig gelähmt“, sagte Dagan zu ihr, so Porat.

Als sie das Bewusstsein wiedererlangte, erkannte Dagan, dass die Gefangenen, die auf beiden Seiten von ihr gelegen hatten – ihr Ehemann Adi Dagan und Porats Partner Tal Katz – gerade durch Granatsplitter gestorben waren. „Als ich meine Augen öffnete, sah ich, dass mein Adi im Sterben lag“, erinnert sich Porat an Dagans Worte. „Auch dein Tal bewegte sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.“

Obwohl weder Porat noch Dagan den Moment miterlebten, in dem ihre Mitgeisel Liel Hatsroni von israelischen Panzergranaten verbrannt wurde, verstanden beide sofort, dass sie bei den Explosionen ums Leben gekommen war, denn nachdem sie seit Beginn der Schlacht stundenlang geschrien hatte, verstummte sie plötzlich.

„Ich erinnere mich, dass sie in der ersten Stunde, als ich dort war, nicht aufhörte zu schreien“, sagte Porat zu Kan und merkte an, dass sich ihre Erinnerungen an Hatsroni mit dem deckten, was Hadas Dagan ihr erzählt hatte.

„Das Mädchen [Liel Hatsroni] hat all die Stunden nicht aufgehört zu schreien. Sie hörte nicht auf zu schreien“, erinnert sich Porat an Dagans Worte. „Yasmin hörte auf zu schreien, als die beiden Granaten einschlugen. Dann herrschte Stille.“

„Und was schließen Sie daraus? Dass nach diesem sehr massiven Vorfall, der Schießerei, die mit zwei Granaten endete, so ziemlich jeder gestorben ist“, sagte Porat zu Kan.

Sechs Wochen nach der Tortur vom 7. Oktober kommt Porat zu dem Schluss, dass die sterblichen Überreste von Liel Hatsroni noch nicht geborgen werden konnten, weil der israelische Panzerbeschuss sie und den größten Teil des Hauses vollständig verbrannt hat und viele Hamas-Kämpfer und alle anderen überlebenden Gefangenen getötet hat.

„Ein Teil des Hauses ist niedergebrannt. Das Haus von Hadas und Adi [Dagan] gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das passiert ist“, sagte Porat. „Wenn Sie mich fragen, schätze ich, basierend auf dem, was in anderen Häusern passiert ist, dass sie [Liel Hatsroni] offenbar komplett verbrannt ist.“

Die Tatsache, dass Israel den Tod von Liels Tante Ayala nur 38 Tage nach dem 7. Oktober bestätigte, legt nahe, dass auch sie wahrscheinlich bis zur Unkenntlichkeit durch israelische Panzergranaten verbrannt ist.

Einen Tag nach Porats Enthüllung im Live-Radio, dass Liel Hatsroni durch Panzerbeschuss zu Tode gebrannt wurde, bestätigte ein israelischer Beamter, dass sie nicht annähernd die einzige Person war, die am 7. Oktober und in den Tagen danach von Israel verbrannt wurde.

Der israelische Regierungssprecher Mark Regev gab in einem MSNBC-Interview am 16. November versehentlich zu, dass es sich bei den 200 Leichen, von denen Israel wochenlang behauptet hatte, sie seien von Palästinensern verbrannt worden, nun um die Leichen von palästinensischen Kämpfern handelt, die von Israel verbrannt wurden.

„Ursprünglich hatten wir die Zahl der Opfer des grausamen Hamas-Angriffs auf unser Volk am 7. Oktober mit 1.400 angegeben, und jetzt haben wir diese Zahl auf 1.200 korrigiert, weil wir eingesehen haben, dass wir uns verschätzt und einen Fehler gemacht haben. Es gab tatsächlich Leichen, die so stark verbrannt waren, dass wir dachten, sie gehörten uns, aber am Ende waren es offenbar Hamas-Terroristen“, sagte Regev dem MSNBC-Moderator Mehdi Hasan.

Unterdessen wird Hatsronis Tod von israelischen Politikern benutzt, um Israels rachsüchtiges Abschlachten tausender palästinensischer Kinder im Gazastreifen anzustacheln und zu rechtfertigen.

Risse im offiziellen Narrativ

Nachdem Israel die Leichen von etwa 200 palästinensischen Kämpfern, der 12-jährigen Israelin Liel Hatsroni und einer unbekannten Zahl anderer israelischer Zivilisten verbrannt und die Welt darüber belogen hat, wer sie verbrannt hat, und ihren Tod und ihr Leid als Vorwand für die Zerstörung des Gazastreifens und die Vernichtung von bisher mehr als 14 000 Palästinensern benutzt hat, beginnt es nun endlich, seinen tatsächlichen Anteil an der Zahl der Todesopfer an diesem schrecklichen Tag offenzulegen.

Letzte Woche berichtete die israelische Tageszeitung Haaretz, dass eine polizeiliche Untersuchung der Ereignisse vom 7. Oktober „darauf hindeutet, dass ein Kampfhubschrauber der IDF [israelisches Militär], der am Ort des Geschehens eintraf und dort auf Terroristen schoss, offenbar auch einige Festivalteilnehmer traf“, die an jenem Tag auf dem Supernova-Rave in der Nähe der Gaza-Grenze gefeiert hatten.

Eine andere Polizeiquelle kritisierte Haaretz und schien die Aussage am nächsten Tag zurückzunehmen, bestritt aber nicht, dass Israel einige Israelis getötet hatte.

Die ersten Risse in der offiziellen israelischen Erzählung über den 7. Oktober entstanden durch die Aussage von Yasmin Porat, einer 44-jährigen Mutter von drei Kindern, die mit ihrem Partner Tal Katz vom Supernova-Rave floh und im Kibbutz Be’eri bei den Anwohnern Adi und Hadas Dagan vorübergehend Schutz fand – bis zum Nachmittag. Zu diesem Zeitpunkt nahmen Hamas-Kämpfer alle vier gefangen und brachten sie nach nebenan, wo sie mit einer anderen Gruppe von acht oder mehr Kibbutzbewohnern zusammengelegt wurden.

In ihrem ersten Interview mit Kan am 15. Oktober, über das The Electronic Intifada am folgenden Tag erstmals auf Englisch berichtete, enthüllte Porat, dass zumindest einige der mehr als ein Dutzend Israelis, die mit ihr in Be’eri als Geiseln gehalten wurden, durch israelische Schüsse ums Leben kamen.

Auf die Frage des Kan-Radiomoderators Aryeh Golan, ob einige der israelischen Opfer dieses Gefechts durch eigenen Beschuss ums Leben gekommen seien, antwortete Porat: „Zweifelsohne“.

Porat erklärte gegenüber Kan und anderen israelischen Medien, dass sie und die anderen Israelis nicht misshandelt worden seien, als sie am 7. Oktober von Hamas-Kämpfern festgehalten wurden. „Sie haben uns nicht misshandelt. Sie haben uns sehr menschlich behandelt“, sagte Porat gegenüber Kan. „Sie gaben uns hier und da etwas zu trinken. Wenn sie sehen, dass wir nervös sind, beruhigen sie uns. Es war sehr beängstigend, aber niemand hat uns gewaltsam behandelt.“

Das Ziel ihrer Hamas-Gefangenen sei es gewesen, die Gefangenen gegen palästinensische Gefangene auszutauschen, die von Israel inhaftiert worden waren, so Porat weiter.

Die etwa 40 Hamas-Kämpfer, die die Israelis sechs Stunden lang gefangen hielten, hatten die Absicht, Porat und die anderen Israelis zurück nach Gaza zu bringen – und das hätten sie auch leicht tun können, sagt sie.

Die Kämpfer gingen jedoch fälschlicherweise davon aus, dass die israelischen Streitkräfte, die im Morgengrauen überrascht wurden, sich bis zum Mittag bereits neu formiert und ihre Position bis zum Nachmittag eingekreist haben würden. „Sie hätten mit uns zehnmal hin und her gehen können“, sagte Porat.

Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die israelischen Streitkräfte entweder aus Leichtsinn oder mit Absicht eine nicht unerhebliche Anzahl von Israelis am und nach dem 7. Oktober getötet haben.

Yasmin Porat wurde inzwischen von so gut wie allen israelischen Mainstream-Medien interviewt, aber es scheint immer noch so, als würde Israel ihr nicht zuhören.

Porat und Hadas Dagan, die einzigen Überlebenden ihrer Gruppe von Gefangenen, bestätigen, dass zwei israelische Panzergranaten das Haus, in dem sie festgehalten wurden, in Brand setzten und mindestens drei Menschen aus ihrer Gruppe töteten: ihre beiden Partner und die 12-jährige Liel Hatsroni.

Bei der Bekanntgabe von Hatsronis Tod in der vergangenen Woche kam Ynet jedoch zu dem Schluss, dass Hamas-Kämpfer „alle ermordet“ hätten. Danach haben sie das Haus angezündet“.

Ali Abunimah ist Geschäftsführer von The Electronic Intifada.

David Sheen ist der Autor von Kahanism and American Politics: The Democratic Party’s Decades-Long Courtship of Racist Fanatics.

Mitschrift des Interviews mit Yasmin Porat

Quelle: Kan Radio

Kalman Liberman Programm

Datum: 15. November 2023, 9:18 Uhr

Yasmin Porat: Wir kamen heraus und plötzlich herrschte ein sehr angespannter Waffenstillstand. Alle Waffen waren auf uns gerichtet. Die ganze Hamas war auf ihn und mich gerichtet. Er beginnt, sich im Gehen zu entkleiden, er zieht Unterwäsche, Socken und Unterhemd aus, so dass er so nackt ist wie am Tag seiner Geburt. So fangen wir an, vor allen Leuten zu laufen, er nackt und ich als menschliches Schutzschild vor ihm. Wenn wir dann am Wohnzimmer und an der Veranda mit dem Essbereich vorbeikommen, wo wir vorher waren, gehe ich in den Hof hinaus. Und da erkenne ich meinen [Partner] Tal, Hadas, Adi Dagan und einen anderen Tal, den Sohn des einen Ehepaares, und ein anderes älteres Ehepaar, auf dem Boden liegend, der Rasen, Sie können sich nicht vorstellen, wie es aussah. Einfach so auf dem Boden verteilt. Und voller Schrapnelle. Endlose Schüsse, und sie liegen auf dem Rasen, wie Leichen, aber sie waren alle noch am Leben, das kann man sehen. Ich schaffte es, meinen Tal zu fragen: „Tal, bist du okay?“, und er hob den Kopf, und er war sehr verängstigt, weil sie nicht einmal merkten, dass ich herauskam, weil ihre Köpfe auf dem Boden lagen. Alle steckten ihre Köpfe in den Boden, um sich zu schützen.

Kalman Liebskind (Moderator): Sie gehen mit ihm nach draußen, und wohin gehen Sie?

Yasmin Porat: Wir gehen den Hof entlang, erreichen die beiden Terrassenfelsen, klettern auf sie hinauf und stehen dann direkt auf der Straße. Wir sind direkt gegenüber der YAMAM [israelische Streitkräfte] und es ist eine kleine Straße, eine schmale Straße. Viele Polizisten zielen mit ihren Gewehren auf uns. Sie schreien ihm über das Megaphon zu, was ich mir so vorstelle: „Lass sie gehen! Lasst sie gehen!“ Wir nähern uns ihnen ein wenig, er gibt mir einen Stoß, ich laufe schnell zur Polizei, die ihn schnell festnimmt. Das ist die Geschichte, wie ich gerettet wurde. Dort wurde ich gerettet und von der Polizei festgehalten. Ich bleibe bei ihnen für weitere drei Stunden Kampf. Ich bin einfach auf die Seite der Polizei gewechselt, aber ich blieb bis 20:30 Uhr am Tatort in Be’eri und bei diesem Vorfall.

Asaf Liberman (Moderator): Und der Terrorist, der Sie befreit hat, was haben sie mit ihm gemacht?

Yasmin Porat: Sie haben ihn verhaftet. Sie verhafteten ihn und verhörten ihn. Und übrigens weiß ich heute von den Leuten, die mit mir dort waren, dass er viele Informationen preisgegeben hat, sie haben viele, viele Informationen von ihm bekommen, die im Nachhinein viele Menschen gerettet haben, was wir als ermutigend bezeichnen können.

Kalman Liebskind (Moderator): Wenn Sie gerettet werden, wenn er auf die Seite der Polizei wechselt, bleiben dann alle, die Sie zurückgelassen haben, unsere Leute, am Leben?

Yasmin Porat: Sie bleiben in genau derselben Situation, sie sind alle am Leben. Wissen Sie, ich habe nicht gezählt. Wenn Sie 40 Terroristen hatten, bleiben immer noch 40 Terroristen übrig, denn von den 40 hat sich nur einer ergeben. Es ändert also nichts am Kräfteverhältnis. Die Situation bleibt dieselbe.

Kalman Liebskind (Moderator): Aber es waren etwa 15 von unseren Leuten.

Yasmin Porat: Großartig. Jetzt sind sie also 14 mit 39 Terroristen, nur noch zwei Leute sind übrig. Und es waren Massen von Menschen. Und dann gehe ich rüber zur Polizei. Und sofort sage ich ihnen, dass ich in der Lage bin zu reden, und dass sie mich verhören und fragen können, was sie wollen. Und ich saß tatsächlich mit dem Kommandeur der Einheit zusammen und habe ihm beschrieben, wie das Haus aussieht und wo die Terroristen sind und wo die Geiseln sind. Ich habe sogar für ihn gezeichnet: „Sehen Sie, hier auf dem Rasen liegen vier Geiseln, die so auf dem Rasen liegen. Hier sind zwei, die unter der Terrasse liegen. Und im Wohnzimmer liegt eine Frau so, und eine Frau liegt so.“ Und ich erzähle ihnen von den Zwillingen [Yanai und Liel Hatsroni] und [ihrer Betreuerin und Tante Ayala Hatsroni], ich habe sie nicht gesehen. Wisst ihr was, wenn ich weggehe, sind sie die einzigen, die ich nicht sehe. Ich habe Liel die ganze Zeit gehört, also weiß ich mit Sicherheit, dass sie da waren. Ich glaube, sie standen links von mir – ist ja auch egal. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass ich die Schreie von irgendwo in der Nähe der Küche aus gehört habe. Ich sehe sie nicht, aber ich höre sie, und ich höre, woher die Schreie kommen. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, wo alle Geiseln sind. Offensichtlich befanden sich mehr Terroristen als Geiseln im Haus. Die Terroristen waren in dem verstärkten Schutzraum, sie waren im Badezimmer, sie waren unter der ganzen Terrasse verteilt, unter einem Wohnzimmerfenster, das Schutz bot. Es gab ein Fenster, das vor Kugeln schützte, also saßen viele Terroristen darunter. Sagen wir, sie haben sich die besseren Verstecke ausgesucht.

Ich bleibe während dieser drei Stunden dort, sie verhören mich mindestens drei- bis viermal, um zu verstehen, wie das Haus aussieht und was zu tun ist, und wie viele Geiseln es gibt. Und man sieht, dass sie das Ausmaß einfach nicht begreifen. Das erste Mal, als ich ihnen sage, dass es etwa 40 Terroristen sind, sagen sie mir: „Das kann nicht sein. Sie scheinen zu übertreiben.“ Sie sagen es nicht [abschätzig]. „Schaut uns an, wir sind vierzig“, sage ich ihnen. „Es gibt mehr von ihnen als von euch. Sie haben mir nicht geglaubt! Auch unsere Armee war noch naiv.

Kalman Liebskind (Moderator): Die Polizei hat also selbst zu diesem Zeitpunkt das Ausmaß des Ereignisses nicht begriffen.

Yasmin Porat: Sie hat das Ausmaß des Ereignisses nicht begriffen. Wenn ich 40 sage, denken sie, dass ich vielleicht ein bisschen übertreibe, dass ich hysterisch bin.

Asaf Liberman (Moderator): Wow.

Yasmin Porat: Das war’s. Und jetzt verbinde ich Sie mit einem kleinen Teil der Aussage von Hadas Dagan. Es war keine Zeugenaussage, ich meine, dass ich mit ihr persönlich gesprochen habe, um zu verstehen, was mit meinem Partner passiert ist. Denn am Ende wurde er neben ihr getötet, und ich wollte es verstehen. Und durch diese Geschichte habe ich dann auch die Antwort über Liel erfahren, mehr oder weniger. Auf jeden Fall gehe ich. Verstehen Sie, alle [anderen] bleiben dort. Es findet ein Kampf statt. Jetzt wissen sie mehr Details als ich. Und der Kampf nimmt kein Ende. Es gab Versuche, zu verhandeln. Sogar der Terrorist, der sich ergeben hat, hat über das Megaphon mit seinen Freunden gesprochen, um sie vielleicht zu überzeugen.

Kalman Liebskind (Moderator): Diesmal für die [israelische] Polizei.

Yasmin Porat: Ja, für die [israelische] Polizei, er spricht in das Megaphon auf Arabisch, während er nackt ist. Er schreit sie an. Es war wirklich … Sie wissen schon. Und sie sind nicht überzeugt.

Kalman Liebskind (Moderator): Darf ich hier etwas in Klammern sagen, Yasmin? Wir müssen davon ausgehen, dass, wenn diese große Gruppe, die bei Ihnen war, diese Gruppe von Terroristen, gewusst hätte, wie gut ihre Position im Kibbuz war – wenn sie anderswo im Kibbuz gewesen wäre, wäre diese Geschichte anders ausgegangen, richtig?

Yasmin Porat: Sie meinen, wenn sie gewusst hätten…

Kalman Liebskind (Moderator): Dass sie dich einfach hätten mitnehmen und entführen können!

Yasmin Porat: Ah ja, ja, ja.

Kalman Liebskind (Moderator): Sie müssen mit niemandem verhandeln, sie müssen nicht 100 Mal die Polizei rufen. Nichts!

Yasmin Porat: Sehen Sie, die erste … Heute sehen wir die ganze Entführungsgeschichte. Man sieht, dass die meisten Entführungen am Morgen stattfanden, um 10, 11, 12 Uhr. Um 15 Uhr, wie es jeder [israelische] Bürger könnte, denken sie, dass die Armee schon überall ist. Sie hätten mit uns 10 Mal hin und her gehen können. Aber das haben sie nicht geglaubt, also haben sie nach der Polizei gefragt. Auf jeden Fall werde ich es für Sie abkürzen. Noch drei Stunden lang kämpfe ich sehr intensiv. Aber jetzt bin ich auf der Seite der so genannten Guten. Aber alle anderen stehen unter sehr, sehr schwerem Kreuzfeuer, mit Terroristen, die, wie ich verstanden habe, nicht kooperieren und sagen: „Wenn ihr uns nicht lebendig gehen lasst, dann sterben alle.“ Und irgendwann kommt dann ein Panzer gegenüber dem Haus an. Ich glaube, es war 19 oder 19:30 Uhr. Verstehen Sie, es war noch Sommerzeit, und es fing an, dunkel zu werden. Und ich dachte mir, warum schießen sie mit Panzergranaten auf das Haus. Und ich fragte einen der Leute, die bei mir waren, warum schießen sie? Sie erklärten mir, dass sie damit die Wände einreißen, um das Haus zu reinigen. Ich möchte nun kurz auf mein Gespräch mit Hadas eingehen. Ich kenne Hadas Dagan, die, wie ich schon sagte, eine von vier Personen war, die draußen nebeneinander lagen. Und zwei weitere lagen unter der Terrasse.

Kalman Liebskind (Moderator): Ich erinnere Sie daran, dass Hadas die Dame des Hauses war [in dem sie ursprünglich von Hamas-Kämpfern gefangen wurden].

Yasmin Porat: Ja. Die Dame des Hauses Hadas Dagan. Sie glaubt, dass es zwei Knallgeräusche gab. Ich weiß, dass es zwei Granaten waren, die der Panzer abgeschossen hat. Sie wusste nicht einmal das, denn auch hier können sie nichts sehen. Sie liegen flach auf dem Boden. Sie sagte es mir mit diesen Worten: „Yasmin, als die beiden großen Granaten einschlugen, fühlte ich mich, als ob ich durch die Luft flöge.“ Sie hatte das Gefühl, sie sei gestorben und wieder zum Leben erwacht. Kurzzeitig hatte sie das Gefühl, in der Luft zu fliegen und zu landen, aber ich glaube nicht, dass dies der Fall war. Sie sagte mir: „Ich brauchte 2-3 Minuten, um meine Augen zu öffnen, ich spürte meinen Körper nicht. Ich war völlig gelähmt. Als ich meine Augen öffnete, sah ich, dass mein Adi [Dagan] im Sterben lag.“ Seine Hauptschlagader wurde durchtrennt und er blutet am ganzen Körper. Sie erzählt mir, dass sie ihren Daumen auf seine Hauptschlagader legte, aber er war bereits tot. Und dann sagte sie mir: „Dein Tal hat auch aufgehört, sich zu bewegen“, denn sie lagen auf beiden Seiten von ihr. Heute glaube ich, dass sie natürlich menschliche Schutzschilde für sie waren. Es waren zwei große Kerle und sie ist eine kleine Frau. Sie lagen auf ihren Seiten und sie haben einfach…

Asaf Liberman (Moderator): Yasmin, es gibt zwei Dinge, die für einen Moment der Klärung bedürfen.

Yasmin Porat: Ja.

Asaf Liberman (Moderator): Zu welchem Zeitpunkt und wie sind alle Geiseln, die noch im Haus festgehalten werden, gestorben? Und wie kommt Hadas da lebendig wieder raus?

Yasmin Porat: Richtig.

Kalman Liebskind (Moderator): Der einzige. Es muss gesagt werden, dass von diesem ganzen Ereignis nur Sie und Hadas lebend herausgekommen sind.

Yasmin Porat: Stimmt. Um den ganzen Vorfall zu verstehen – ich verließ das Haus um 20:30 Uhr. Ich verlasse [das Haus], um 17:30 Uhr bin ich bei der Polizei. Und ich bleibe bis 20:30 Uhr, während ein verrückter Kampf stattfindet. Ein stundenlanger Kampf zwischen den beiden Seiten. Sie sind alle da! Verstehe. Es waren 4 Personen, die nebeneinander auf dem Rasen im Garten lagen. Sie sind also immer dort, verwundbar durch Hunderttausende von Kugeln und Schrapnells in der Luft dort. Da gibt es keine Möglichkeit, Schäden zu vermeiden. Um am Ende zu sagen, wer durch wessen Kugel gestorben ist? Das kann man nicht wissen. Es war im Kreuzfeuer. Soweit ich weiß. Denn Hadas kam lebend heraus. Und sie sagt, es gab keine Hinrichtungen oder ähnliches. Zumindest nicht die Leute, die bei ihr waren. Denn sie erzählt mir, dass sie, nachdem sie nach den beiden Explosionen aufgestanden war, den Kopf hob, oder so etwas in der Art, sie spürte, dass ihr Mann auf ihr blutete. Sie war mit seinem Blut bedeckt. Ich habe sie danach auch getroffen. Und sie erzählte mir auch, dass mein Tal, der am Boden lag, sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bewegte. Und dann, wenn ich mich recht erinnere, erzählte sie mir das: „Das Mädchen [die 12-jährige Liel Hatsroni] hörte all die Stunden nicht auf zu schreien. Sie hörte nicht auf zu schreien.“ Also sagte ich: „Ich erinnere mich, als ich die erste Stunde dort war, hörte sie nicht auf zu schreien.“ Und dann erzählte sie mir: „Yasmin, als diese beiden Granaten einschlugen, hörte sie auf zu schreien. Dann war es still.“ Was können Sie daraus schließen? Dass nach diesem sehr massiven Vorfall, der Schießerei, die mit zwei Granaten endete, so ziemlich jeder gestorben ist. Das ist zumindest das, was ich aus meinem Gespräch mit Hadas weiß, die es beschreibt. Und sie, aus irgendeinem Grund, vielleicht weil sie eine kleine Frau ist und all die Granatsplitter auf ihren Mann und meinen Partner flogen, hat sie irgendwie – hören Sie, sie sah nicht normal aus, als sie rauskam. Sie sah – ich habe sie am Morgen getroffen, und wenn Sie gesehen hätten, wie sie am Abend aussah, wäre es nicht dieselbe Person gewesen. Aber irgendwie hat sie es überlebt. Kein Schrapnell hat sie getroffen. Sie wurde auch von Schrapnell getroffen, aber kein Schrapnell hat sie getroffen, wo –

Asaf Liberman (Moderator): Also wurden alle Terroristen dort einfach getötet?

Yasmin Porat: Sie wurden alle getötet. Alle Geiseln und alle Terroristen. Ein Haus voller Leichen. Verstehen Sie…

Asaf Liberman (Moderator): Und Hadas hat irgendwie…

Yasmin Porat: Irgendwie ist es so, als ob Gott wollte, dass sie bei uns ist und sie gerettet hat. Sie ist diesem ganzen Inferno entkommen. Als ich sie sah, war sie – verstehen Sie, als ich sie am Morgen traf, war sie gut gekleidet, ihr Haar war gekämmt, wissen Sie, ein normaler Mensch. Als sie da rauskam, war ihr ganzes Haar aufgesteckt, voller Staub, mit Styropor drin.

Asaf Liberman (Moderator): Verstehen Sie, warum bis gestern nicht klar war, dass Liel gestorben ist?

Yasmin Porat: Ich habe verstanden, dass man bis heute keine Überreste von ihr gefunden hat. Ich denke, dass einige der Sprengsätze dort Granaten und – ich weiß nicht viel über Munition – geworfen wurden. Einiges davon war größer als Gewehrkugeln. Ich weiß, dass sie Feuer fingen – und ich sehe jetzt auch auf Fotos, dass ein Teil des Hauses abgefackelt ist. Das Haus von Hadas und Adi gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich kann nicht beschreiben, wie diese Häuser aussehen. Okay, du siehst es. Wenn du mich fragst, schätze ich, basierend auf dem, was in anderen Häusern passiert ist, dass sie anscheinend komplett verbrannt ist. Sie [Liel] ist nicht von dort geflohen. Sie haben sie nicht gekidnappt. Ich sage Ihnen, sie sind nicht von dort weggekommen. Es war nicht mehr die Phase, in der irgendjemand von dort wegkam. Nein. Wir sprechen von 20.30 Uhr, völliger Dunkelheit, das Haus ist verbrannt, voll mit – zu diesem Zeitpunkt war eine Menge Armee dort. YAMAM und MATKAL und sie umzingelten das Haus. Das bedeutet, dass Liel dort nicht mehr herauskommen konnte. Und Hadas, der die ganzen vier Stunden des Kampfes dabei war, erinnert sich, dass sie nicht aufhörte zu schreien, das Mädchen [Liel Hatsroni]. Und plötzlich hört sie auf.

Asaf Liberman (Moderator): Ok.

Kalman Liebskind (Moderator): Yasmin Porat. Yasmin, vielen Dank für die…

Yasmin Porat: Danke an Sie.

Kalman Liebskind (Moderator): -dass Sie diese wirklich verrückte Geschichte mit uns geteilt haben.

Yasmin Porat: [Seufzt]. Ja. Danke, und mögen wir nur bessere Tage erleben.

Kalman Liebskind (Moderator): Nur bessere Tage.

Asaf Liberman (Moderator): Danke, Yasmin. Ich danke Ihnen vielmals.

Übersetzt mit Deepl.com

