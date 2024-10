https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/israeli-extermination-plan-underway-northern-gaza



Israelischer Vernichtungsplan im nördlichen Gazastreifen in vollem Gange

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

20. Oktober 2024

Palästinenser an einer Lebensmittelausgabestelle in Jabaliya, im nördlichen Gazastreifen, am 19. Oktober.

Hasan Alzaanin TASS

Dutzende Menschen wurden am Samstag in Beit Lahiya getötet, als israelische Kampfflugzeuge ganze Wohnblöcke dem Erdboden gleichmachten, nur wenige Tage nachdem die UNO davor gewarnt hatte, dass Zehntausende Palästinenser im Norden des Gazastreifens „in großer Gefahr“ seien.

Die Realität für die Palästinenser im gesamten Gazastreifen, wo seit letztem Oktober mehr als 43.000 Menschen getötet wurden, Tausende weitere starben und unzählige unter den Trümmern begraben sind, wird von Tag zu Tag brutaler.

„Überlebenswichtige Güter und humanitäre Hilfe werden auf Schritt und Tritt blockiert“, berichtete ein hochrangiger UN-Beamter diese Woche dem Sicherheitsrat.

Joyce Msuya, die amtierende UN-Nothilfechefin, fügte am Mittwoch hinzu, dass der Sicherheitsrat und alle UN-Mitgliedstaaten ‚ihren ganzen Einfluss geltend machen‘ müssten, um die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten.

„Die Gräueltaten in Gaza müssen ein Ende haben, aber das kann nicht durch Worte geschehen; es muss durch Taten geschehen – dringende, unmissverständliche Taten“, fügte sie hinzu.

Drei prominente palästinensische Menschenrechtsgruppen – Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – sagten diese Woche, dass Zivilisten im Norden Gazas ‚dafür bestraft werden, dass sie sich weiterhin weigern, Israels rechtswidrige Zwangsumsiedlungsanordnungen zu befolgen‘.

Da es keinen sicheren Zufluchtsort gibt, haben die Palästinenser im Norden des Gazastreifens Angst, dass sie, wenn sie fliehen, nie mehr zurückkehren können.

Der Plan Israels, den Gazastreifen durch die illegale Umsiedlung seiner eigenen Zivilbevölkerung in den Norden und die Annexion des Nordens neu zu besiedeln, „wird mit jedem Tag deutlicher“, so die palästinensischen Menschenrechtsgruppen.

Um diesen Punkt zu verdeutlichen, planen mehrere israelische Abgeordnete der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu, an einer Konferenz mit dem Titel „Vorbereitung der Umsiedlung des Gazastreifens“ teilzunehmen, die am Montag stattfinden soll.

Palästinenser, die versuchen, aus Jabaliya, Beit Lahiya und Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens zu fliehen oder auf der Suche nach Nahrung oder Sicherheit umherziehen, „werden von israelischen Scharfschützen, Quadrocoptern und Drohnen beschossen und getötet“, so die Menschenrechtsgruppen.

„Vertreibung unter Beschuss“

Die palästinensischen Gruppen gaben an, dass Israel einen Plan umsetzt, der von Giora Eiland, einem engen Berater des Verteidigungsministers Yoav Gallant, angeführt wird und darauf abzielt, Palästinenser im Norden des Gazastreifens auszurotten oder zu vertreiben.

Das Vorhaben beinhaltet „eine vollständige Belagerung, die Verweigerung des Zugangs von humanitärer Hilfe, die Vertreibung von Palästinensern und die rechtswidrige Erklärung derjenigen, die bleiben, zu einem militärischen Ziel“, fügten sie hinzu.

Zu Beginn des Völkermords hatte sich Eiland dafür eingesetzt, dass Israel Epidemien zulässt oder fördert, um die palästinensische Bevölkerung in Gaza zu dezimieren und so den „Sieg näher zu bringen“ und die „Zahl der Opfer“ unter den israelischen Soldaten zu verringern.

Anfang dieser Woche bezeichneten mehr als drei Dutzend humanitäre Organisationen den Befehl Israels, etwa 400.000 Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen zu evakuieren, als „Zwangsumsiedlung unter Beschuss“.

„Der Norden des Gazastreifens wird von der Landkarte getilgt“, warnten die Organisationen, wobei Zivilisten ausgehungert und bombardiert werden und Krankenhäuser keine lebenswichtigen Vorräte mehr haben, um das Leben von Menschen zu retten, die bei israelischen Angriffen verletzt wurden.

Die Gruppen forderten einen sofortigen Waffenstillstand, ein Ende der israelischen Besatzung und die Einstellung von Waffentransfers, ‚die für weitere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verwendet werden könnten‘.

Vier Menschenrechtsgruppen in Israel forderten ebenfalls internationale Maßnahmen, um die gewaltsame Vertreibung von Zivilisten im nördlichen Gazastreifen durch Belagerung und Aushungerung zu verhindern.

Wenn Drittstaaten weiterhin abwarten und dadurch „Israel die Möglichkeit geben, den nördlichen Gazastreifen zu liquidieren, machen sie sich mitschuldig“, fügten die Menschenrechtsgruppen in Israel hinzu.

„Alle Staaten und relevanten internationalen Institutionen sollten jetzt handeln und alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel – rechtliche, diplomatische und wirtschaftliche – nutzen, um dies zu verhindern“, so die israelischen Gruppen.

Die drei palästinensischen Menschenrechtsgruppen stellten fest, dass ihre Appelle an die „internationale Gemeinschaft“ im vergangenen Jahr ignoriert wurden, und riefen „freie Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, maximalen Druck auf ihre Regierungen auszuüben“, um den Völkermord in Gaza zu beenden.

Warnung der USA

Am Montag schickten die US-Außen- und Verteidigungsminister einen Brief an hochrangige israelische Beamte, in dem sie Israel aufforderten, Maßnahmen zur Verbesserung der Bereitstellung humanitärer Hilfe in Gaza zu ergreifen. Sie wiesen darauf hin, dass die im September zugelassene Menge „die niedrigste aller Monate im vergangenen Jahr“ war.

Die US-Beamten gaben Israel 30 Tage Zeit, um „alle Formen der humanitären Hilfe im gesamten Gazastreifen“ zu verstärken, um mögliche Einschränkungen der US-Militärhilfe zu vermeiden.

In der Zwischenzeit schickte Washington diese Woche ein fortschrittliches US-Raketenabwehrsystem nach Israel und 100 Soldaten, um es zu bedienen, nachdem am 1. Oktober eine Flut ballistischer Raketen aus dem Iran drei Militär- und Geheimdienstanlagen getroffen hatte.

Es ist das schärfste Ultimatum, das die Biden-Regierung im vergangenen Jahr an Israel gerichtet hat. Aber der Zeitpunkt, da mögliche Konsequenzen erst nach den US-Wahlen Anfang November eintreten könnten, hat bei vielen Beobachtern für Verwunderung gesorgt.

Die Forderungen der US-Öffentlichkeit nach mehr Hilfe werden zudem durch die tatsächliche Politik Washingtons im letzten Jahr untergraben: Wissentlich gefälschte Regierungsberichte sollen vertuschen, dass Israel die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter nach Gaza absichtlich blockiert hat.

Würde man die Realität eingestehen, würden Bestimmungen des US-Rechts in Kraft treten, die den Transfer von Waffen an Regierungen verbieten, die humanitäre Hilfe blockieren – genau das, was Israel mit Washingtons Wissen und Zustimmung die ganze Zeit über getan hat.

Netanjahu setzt auf „maximalen Druck“

Unterdessen hat Netanjahu jegliche Aussicht zunichte gemacht, dass die Tötung des Hamas-Führers Yahya Sinwar am Mittwoch einen diplomatischen Weg zur Beendigung des Krieges und zur Freilassung israelischer und ausländischer Gefangener in Gaza wiederbeleben könnte.

Am Samstag warf das israelische Militär Flugblätter über dem südlichen Gazastreifen ab, auf denen Sinwars Leiche zu sehen war und die die Botschaft trugen: „Die Hamas wird Gaza nicht länger regieren.“

„Wer die Waffe fallen lässt und die Geiseln ausliefert, darf gehen und in Frieden leben“, hieß es auf dem Flugblatt auf Arabisch und wiederholte damit eine Aussage von Netanjahu nach der Bekanntgabe der Tötung von Sinwar am Donnerstag.

Am Freitag bestätigte der hochrangige Hamas-Beamte Khalil al-Hayya den Tod von Sinwar und wiederholte, dass die Gefangenen in Gaza erst nach Kriegsende nach Israel zurückgebracht würden.

Alles deutet darauf hin, dass Netanjahu seine Strategie des „maximalen Drucks“ in Gaza und im Libanon beibehält, was die Wahrscheinlichkeit einer katastrophalen regionalen – oder sogar globalen – militärischen Konfrontation unter Beteiligung der USA und des Iran erhöht.

Netanjahu beschuldigte den Iran, ein Attentat auf ihn verübt zu haben, nachdem eine Drohne, die Berichten zufolge vom Libanon aus gestartet wurde, am Samstag sein Haus in Caesarea, Zentralisrael, getroffen hatte.

Das Büro des Premierministers gab an, dass Netanjahu und seine Frau sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Haus aufhielten und es keine Opfer gab.

Der Iran distanzierte sich von dem Drohnenangriff. Der Sprecher der Teheraner UN-Mission erklärte gegenüber amerikanischen Medien, dass die Hisbollah im Libanon den Angriff durchgeführt habe.

Unterdessen „untersucht Washington ein Leck bei streng geheimen US-Geheimdienstinformationen über Israels Pläne für Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran“, berichtete CNN am Samstag.

Die durchgesickerten Dokumente, die auf den 15. und 16. Oktober datiert sind, wurden laut CNN am Freitag auf Telegram in Umlauf gebracht. Eine der drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen habe ihre Echtheit bestätigt.

Das Durchsickern streng geheimer Dokumente, in denen Israels taktische Pläne dargelegt werden, wäre ein „schwerwiegender Verstoß“, der die „zukünftige Koordination zwischen den USA und Israel“ in Frage stellen könnte, sagte Mick Mulroy, ein ehemaliger hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums und pensionierter CIA-Beamter, gegenüber CNN.

„Vernichtung“ im nördlichen Gaza

Das israelische Militär intensivierte seine Angriffe auf Dschabalija, das größte der Flüchtlingslager, die nach der ethnischen Säuberung Palästinas im Jahr 1948 in Gaza errichtet wurden, sowie auf die nahe gelegenen Städte Beit Hanun und Beit Lahija.

Israelische Truppen belagerten mehrere Unterkünfte vertriebener Zivilisten, bevor sie diese am Samstag stürmten. In den sozialen Medien kursierten Videos, die Dutzende von inhaftierten Männern und möglicherweise auch Jungen mit verbundenen Augen und gefesselten Händen zeigten:

Palästinenser warnten davor, dass Israel das Lager Jabaliya auslöschen würde, und ein Kommunikationsausfall in der Region verhinderte, dass die Menschen das Schicksal ihrer Angehörigen erfuhren, da das Militär Berichten zufolge ganze Wohnblöcke in Beit Lahiya in die Luft gesprengt haben soll.

Eid Sabbah, Pflegedirektor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahiya, sagte, dass vier oder fünf Wohnblöcke bei israelischen Luftangriffen dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Das Krankenhaus habe etwa 70 Tote und Dutzende Verletzte aufgenommen, während weitere Opfer unter den Trümmern eingeschlossen seien, so Sabbah.

„Wir bitten Gott, den Allmächtigen, sich der Kinder unseres Landes zu erbarmen und diese Last von uns und den Kindern unseres Landes zu nehmen“, fügte er hinzu.

„Und die Belagerung des Kamal-Adwan-Krankenhauses und aller anderen Krankenhäuser aufzuheben, damit das Leben wieder zur Normalität zurückkehren kann, und damit die ganze Welt … ihre Stimme erhebt, bevor es zu spät ist, bevor unser Volk ausgelöscht ist.“

Das Al-Awda-Krankenhaus und das Indonesian Hospital – die einzigen anderen Krankenhäuser, die im nördlichsten Teil des Gazastreifens noch funktionsfähig sind – wurden am Freitag direkt von israelischen Angriffen getroffen.

„In den letzten zwei Wochen haben die israelischen Streitkräfte den Druck auf diese Krankenhäuser erhöht, damit sie evakuiert werden, aber die Patienten konnten nirgendwo hingehen“, sagte Muhannad Hadi, der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen im Westjordanland und im Gazastreifen, am Samstag.

Zwei kritische Patienten starben im Indonesian Hospital, weil es keinen Strom mehr hatte, nachdem der Generator bei dem Angriff getroffen worden war, so der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hadi sagte, dass im Kamal-Adwan-Krankenhaus mehr als 370 Patienten behandelt wurden, die meisten davon Traumapatienten, und dass „die Betten, Medikamente, medizinische Versorgung und der Treibstoff knapp werden“.

Hadi fügte hinzu, dass Israel einer dringenden Bitte der UN, Zugang zum nördlichen Gazastreifen zu erhalten, um verletzte Menschen zu retten, die in den Trümmern zerstörter Gebäude eingeschlossen waren, nicht nachgekommen sei.

Palästinenser in UN-Schule getötet

Bei einem israelischen Angriff auf eine Schule, die als Unterkunft für vertriebene Palästinenser im Flüchtlingslager Jabaliya diente, wurden am Donnerstag zahlreiche Menschen getötet.

Philippe Lazzarini, Leiter der UNRWA, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, sagte am Freitag, dass dies „der dritte derartige Angriff“ auf ihre Einrichtungen „allein in dieser Woche“ sei.

Laut Lazzarini wurden seit Beginn der israelischen Offensive im Gazastreifen im vergangenen Oktober mindestens 231 UNRWA-Mitarbeiter getötet.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte am Freitag mit, dass es „eine dringende Anfrage an die israelischen Behörden gerichtet hat, die Evakuierung einiger Dutzend Menschen zu ermöglichen, die Berichten zufolge noch am Leben sind und unter Trümmern eingeschlossen sind“.

„In früheren Fällen hat das OCHA Rettungsteams begleitet, denen der Zugang zu spät ermöglicht wurde, was dazu führte, dass nur Leichen geborgen werden konnten“, fügte das UN-Büro hinzu.

Schätzungsweise 55.000 Menschen wurden in diesem Monat bisher aus der Region Jabaliya vertrieben, berichtete die amtierende UN-Nothilfechefin Joyce Msuya am Mittwoch dem Sicherheitsrat, „während andere in ihren Häusern festsitzen und Wasser und Lebensmittel knapp werden.“

Krankenhäuser unter Belagerung

Die drei Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens, die mit minimaler Kapazität arbeiten, waren mit ‚schwerwiegenden Engpässen bei Treibstoff, Blut, Traumabehandlungen und Medikamenten‘ konfrontiert, so Msuya.

Ein humanitärer Konvoi konnte zwei dieser Krankenhäuser erreichen, um Treibstoff zu liefern und einige Patienten am 12. Oktober in das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zu überführen. Der Konvoi durfte in den Norden fahren, „nachdem neun separate Versuche von den israelischen Streitkräften abgelehnt oder behindert worden waren“, fügte Msuya hinzu.

Heute warten wir seit dem Morgen auf grünes Licht, um Verletzte aus Jabalya im Norden des Gazastreifens zu retten.

Dieses Video zeigt, wie wir am Samstag nach mehreren Versuchen das letzte Mal in das Gebiet gelangt sind.

Um Leben zu retten, sollte man keine Belagerung brechen müssen. pic.twitter.com/J76jKjHgm8

– OCHA OPT (Palästina) (@ochaopt) 18. Oktober 2024

Israelische Streitkräfte hätten humanitäre Helfer der Vereinten Nationen und des Palästinensischen Roten Halbmonds „demütigender Behandlung“ ausgesetzt, während sie an einem Kontrollpunkt durchsucht und festgehalten wurden, so Msuya.

„Das medizinische Personal hielt ein Kind am Leben, indem es über sieben Stunden lang manuell Sauerstoff pumpte, bis es den Kontrollpunkt passiert hatte.“

Da der Zugang für humanitäre Hilfe „nahezu nicht vorhanden“ sei, warnte der amtierende UN-Nothilfechef, dass „alle lebensnotwendigen Vorräte im Norden des Gazastreifens zur Neige gehen“.

Es gebe „kaum noch Lebensmittel, die verteilt werden könnten, und die meisten Bäckereien werden in den nächsten Tagen ohne zusätzlichen Treibstoff wieder schließen müssen“, so Msuya.

UN-Organisationen berichten, dass Anfang Oktober keine Lebensmittel in den Norden des Gazastreifens gelangten und das Welternährungsprogramm aufgrund von Versorgungsengpässen, Zugangsbeschränkungen und anhaltenden Kämpfen in der Region nur etwa 100.000 Menschen erreicht hat, so OCHA.

Zwölf Lastwagen mit Mehl durften am Dienstag in den Norden des Gazastreifens einfahren, aber das reichte „nur für 9.200 Familien“, fügte OCHA hinzu.

Die Wasserproduktion aus städtischen Brunnen in Jabaliya und Beit Lahiya sei derzeit auf Null gesunken, so OCHA am Donnerstag.

Eine Hungersnot bedroht Palästinenser in allen Gebieten des Gazastreifens.

Volker Türk, der UN-Menschenrechtsbeauftragte, sagte diese Woche, dass „die Zahl der Menschen, die unter katastrophalem Hunger leiden, sich in den kommenden Monaten voraussichtlich verdoppeln wird“ und dass „diese Krise hauptsächlich auf die Entscheidungen der israelischen Behörden zurückzuführen ist“.

Türk fügte hinzu, dass Hunger als Mittel der Kriegsführung ein Kriegsverbrechen sei.

Polio-Impfkampagne

In der vergangenen Woche begann die Weltgesundheitsorganisation mit der Lieferung von Vorräten für eine zweite Phase einer Polio-Impfkampagne, die am Samstag begann.

„Die UN und ihre Partner wollen mehr als 293.000 Kinder im südlichen Gazastreifen mit der zweiten Dosis des Impfstoffs und mehr als 284.000 mit Vitamin-A-Präparaten versorgen“, so OCHA.

Die UN-Organisationen und das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza begannen die Impfkampagne Anfang September, nachdem ein zehn Monate altes Baby, das nun in einem Bein gelähmt ist, als erster Poliofall in dem Gebiet seit 25 Jahren diagnostiziert wurde.

Im September stoppten israelische Streitkräfte einen UN-Konvoi auf dem Weg in den Norden des Gazastreifens, um dort die Polio-Impfkampagne zu starten. Die Truppen rammten die Fahrzeuge, in denen sich UN-Mitarbeiter befanden, warfen Trümmer auf den Konvoi und bedrohten das humanitäre Personal mit vorgehaltener Waffe.

Der Euro-Med Human Rights Monitor hat Israel bereits zuvor beschuldigt, die Polio-Impfkampagne im Gazastreifen „entscheidend zu untergraben“, indem es die Umgebung von Impfzentren bombardiert, in denen die Kampfhandlungen eingestellt wurden.

Libanon

Israel bombardierte am Samstag die südlichen Vororte von Beirut und behauptete, Waffendepots der Hisbollah ins Visier zu nehmen, während der Libanon mit den humanitären Auswirkungen der eskalierenden Angriffe auf das Land im vergangenen Monat zu kämpfen hatte.

„Nach Angaben der libanesischen Behörden wurden 1,2 Millionen Menschen vertrieben oder sind anderweitig direkt von der Krise betroffen“, sagte OCHA am Freitag.

Laut der Internationalen Organisation für Migration hielten sich etwa 190.000 Menschen in mehr als 1.000 offiziellen Notunterkünften auf.

Die libanesischen Behörden gehen jedoch davon aus, dass mehr als viermal so viele Vertriebene außerhalb offizieller Unterkünfte leben. „Viele von ihnen sind stark gefährdet und laufen Gefahr, obdachlos zu werden oder in prekären Wohnverhältnissen zu leben“, so OCHA.

Israel griff am Mittwoch das Rathaus von Nabatieh im Südlibanon an und tötete dabei den Bürgermeister und Mitglieder des örtlichen Hilfsteams der Stadt während einer Krisensitzung. Laut OCHA flohen mehr als 3.000 der verbleibenden 12.000 Einwohner von Nabatieh nach dem Angriff.

Imran Riza, der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen im Libanon, verurteilte den „verheerenden Angriff“ in Nabatieh.

Riza erklärte, dass die israelischen Luftangriffe „zunehmend schwerwiegende Auswirkungen auf die zivile Infrastruktur und die Zivilbevölkerung im gesamten Libanon“ hätten.

„Gesundheitseinrichtungen, Moscheen, historische Märkte, Wohnkomplexe und jetzt auch Regierungsgebäude werden in Schutt und Asche gelegt“, sagte er. “Vertriebene Familien fühlen sich weiterhin gefährdet, selbst nachdem sie in sichere Gebiete geflohen sind.“

Am Samstag war der Bürgermeister einer anderen Stadt unter den vier Personen, die bei einem israelischen Angriff im libanesischen Bekaa-Tal getötet wurden.

Am selben Tag wurden zwei Menschen bei einem israelischen Angriff getötet, als sie auf der Hauptverkehrsstraße des Libanon in der Nähe von Jounieh unterwegs waren, und eine Person in Israel wurde durch Raketenbeschuss aus dem Libanon getötet.

Im vergangenen Jahr wurden bei israelischen Angriffen im Libanon mehr als 2.400 Menschen getötet, die meisten davon im letzten Monat, und etwa 60 Menschen wurden in Israel und den besetzten syrischen Golanhöhen durch Beschuss aus dem Libanon getötet.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …