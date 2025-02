Kanzlerkandidat der CDU, Friedrich Merz im Interview mit der Jüdischen Allgemeinen, dem Zentralorgan des Zentralrats der Juden! „Unter meiner Führung wird der israelische Ministerpräsident unbehelligt nach Deutschland reisen können. Ich werde Mittel und Wege finden, das zu ermöglichen. An der engen Verbindung zu Israel lassen wir als CDU zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Zweifel. Gegen Netanjahu liegt ein Strafbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen angeblicher Verbrechen im Gazakrieg vor. Was wäre denn ein Weg, auf dem er in Deutschland einreisen könnte, ohne verhaftet zu werden?

Wir werden dafür eine juristische Lösung finden. Der Internationale Strafgerichtshof ist einst gegen autoritäre Staaten mit demokratisch nicht legitimierten Regierungen gegründet worden. Israel ist die einzige Demokratie im gesamten Nahen und Mittleren Osten. Es ist unvorstellbar, dass ein Repräsentant dieses Staates nun ausgerechnet wegen einer Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs nicht mehr in die Staaten der Europäischen Union einreisen können soll.“

506. Tag des Israel-Hamas-Krieges |

Israelischer Verteidigungschef: 40.000 Palästinenser aus Flüchtlingslagern im Westjordanland evakuiert, IDF bleibt ein Jahr lang

Ein Demonstrant hält ein gerahmtes Porträt von Hassan Nasrallah, dem getöteten Anführer der libanesischen schiitischen islamistischen Bewegung Hisbollah, vor libanesischen Soldaten während einer von der Hisbollah organisierten Kundgebung, um die Straße zum internationalen Flughafen Beirut zu blockieren, weil dort zwei iranische Flüge nicht landen durften, am 15. Februar 2025 in Beirut. Ein AFP-Korrespondent sagte, dass am 15. Februar Tränengas eingesetzt wurde, um die Menge zu zerstreuen, nachdem sie erneut blockiert hatte, während die vom Iran unterstützte Gruppe zu einem Sitzstreik aufrief. (Foto von IBRAHIM AMRO / AFP) Bildnachweis: AFP/IBRAHIM AMRO

Ein israelischer Bulldozer reißt am 19. Februar 2025 während einer laufenden Razzia im Lager Tulkarem für palästinensische Flüchtlinge im besetzten Westjordanland eine Straße auf. Seit dem 21. Januar führt das israelische Militär eine Großoperation im „Dreieck“ von Dschenin, Tubas und Tulkarem durch, in dem eine halbe Million Palästinenser leben. (Foto von Zain JAAFAR / AFP) Bildnachweis: AFP/ZAIN JAAFAR

Eine Frau trauert an einem Mahnmal für die verstorbenen Geiseln Shiri Bibas, ihre beiden Kinder Ariel und Kfir und Oded Lifshitz am „Geiselnplatz“, wo sich Israelis versammeln, während sie auf die Freilassung von sechs Geiseln in Gaza warten, in Tel Aviv, Israel, Samstag. Bildnachweis: Oded Balilty,AP

„evakuiert“ wurden

GEISEL IN GAZA: Sechs israelische Geiseln aus der Gefangenschaft freigelassen und zurück in Israel; Netanjahu verschiebt Freilassung palästinensischer Gefangener ■ GAZA: Trump sagt, er sei „OK“ mit Netanjahus bevorstehender Entscheidung zu Gaza nach der „barbarischen“ Freilassung von Bibas‘ Leichen ■ WESTJORDANLAND: Zwei palästinensische Jugendliche durch IDF-Feuer getötet; IDF verstärkt Truppen im Westjordanland nach Explosionen in Vororten von Tel Aviv

Ein palästinensischer Patient ist an sein Krankenhausbett gefesselt, aus einem der Videos, die von rechtsgerichteten Aktivisten gefilmt wurden.

Als ich als Arzt in einem öffentlichen Krankenhaus arbeitete, wurde ich Zeuge, wie ein rechtsgerichteter Aktivist wiederholt gewaltsam in das Krankenhaus eindrang und seine Handlungen live übertrug. Er umging die Sicherheitskräfte am Eingang, wanderte durch verschiedene Abteilungen und betrat Räume, in denen palästinensische Häftlinge versorgt wurden – und forderte dabei „das Volk Israel“ auf, sich ihm anzuschließen.

Seine Videos sollten die Öffentlichkeit gegen die Einlieferung von Häftlingen aus Gaza in Krankenhäuser aufbringen, aber sie enthüllten auch versehentlich die unmenschlichen Bedingungen ihrer medizinischen Versorgung. Die Häftlinge werden an allen vier Gliedmaßen fixiert – bekannt als Vier-Punkt-Fixierung – und oft mit verbundenen Augen, manchmal für Tage oder sogar Wochen. Einige befinden sich in einem kritischen Zustand, während andere sich von einer Operation erholen. Aufzeichnungen aus anderen Krankenhäusern zeigen, dass diese Praxis im gesamten öffentlichen Gesundheitssystem Israels weit verbreitet ist.

Bar Peleg

Bewohner verlassen das Flüchtlingslager Al-Fara im Februar. Bildnachweis: Majdi Mohammed/AP

Israels Verteidigungsminister Israel Katz gab am Sonntag bekannt, dass 40.000 Palästinenser aus den Flüchtlingslagern Dschenin, Tul Karm und Nur al-Shams im Westjordanland „evakuiert“ worden seien und dass er die israelischen Streitkräfte angewiesen habe, sich darauf vorzubereiten, dort für das kommende Jahr zu bleiben und den Bewohnern die Rückkehr zu verweigern.

