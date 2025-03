Großen Dank an meinen Freund Joseph Massad für die Zusendung seines neuen Artikels, der einen historischen Vergleich zur politischen heutigen ethnischen Säuberung Palästinas darstellt. Ich danke ihm für diesen Artikel der Sonderklasse. Die Veröffentlichung auf der Hochblauen Seite ist auch für deutsche Leser eine wichtige Bereicherung. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/opinion/israeli-expulsion-plan-continues-centuries-european-and-american-colonial



Israelischer Vertreibungsplan erinnert an koloniale ethnische Säuberungen von Madagaskar bis Amerika

Joseph Massad

31. März 2025

Israels völkermörderischer Vorschlag zur „freiwilligen Migration“ für Palästinenser setzt das gewalttätige koloniale Erbe der Vertreibung indigener Völker fort

Vertriebene Palästinenser verlassen am 19. März 2025 mit ihrem Hab und Gut Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen und begeben sich auf den Weg nach Gaza-Stadt, nachdem Israel die Evakuierung angeordnet hat (Bashar Taleb/AFP)

Letzte Woche

Dieses „Gremium“ besteht aus Mitarbeitern der israelischen Ministerien für Justiz, auswärtige Angelegenheiten, Inneres, Finanzen, Verkehr und strategische Angelegenheiten sowie aus „Vertretern der IDF [israelisches Militär], des Koordinators der Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT), des Shin Bet (israelischer Sicherheitsdienst), des Nationalen Sicherheitsrates und der israelischen Polizei“.

Das Gremium wird auch in der Lage sein, seine Aktivitäten mit internationalen Organisationen und anderen Parteien zu koordinieren. Seine Aufgabe wird darin bestehen, „die kontrollierte Bewegung von Palästinensern durch Israel zu erleichtern, damit sie in Drittländer ausreisen können“.

Diese „freiwillige“ Vertreibung der Menschen palästinensischer Herkunft aus ihrer Heimat soll angeblich im Einklang mit dem „Völkerrecht“ erfolgen.

Offer Cassif, Mitglied des israelischen Parlaments (Knesset), verglich das neue israelische Ausweisungskomitee mit dem „Zentralbüro für jüdische Auswanderung“ der Nazis, das im August 1938 eingerichtet wurde, um die „freiwillige“ Auswanderung von Juden aus Nazi-Deutschland und dem von den Nazis annektierten Österreich zu fördern.

Cassif veröffentlichte ein Bild auf X, das deutsche Juden zeigt, die 1938 vor dem Auswanderungsamt in Berlin Schlange standen.

Daraufhin reichte der Abgeordnete Almog Cohen von der rechtsextremen Kahanisten-Partei Otzma Yehudit (Jüdische Macht) eine Beschwerde beim Ethikausschuss der Knesset ein, in der er Cassif als „Terrorunterstützer“ bezeichnete und „seinen abscheulichen und schändlichen Vergleich des Programms zur freiwilligen Auswanderung von Bewohnern des Gazastreifens mit der freiwilligen Auswanderung von Juden aus Nazi-Deutschland“ verurteilte.

Vertreibung von Palästinensern

Angesichts der Weigerung Ägyptens und Jordaniens, vertriebene Palästinenser aufzunehmen, kündigte Israel die neue „Behörde“ an, kurz nachdem durchgesickert war, dass die USA und Israel den Sudan, Somalia und das abtrünnige Somaliland als alternative Ziele angesprochen hatten.

Dies sind jedoch bei Weitem nicht die einzigen Optionen.

Bereits im Januar 2024 hatte Israel Gespräche mit Ruanda und dem Tschad aufgenommen, um deren Bereitschaft zu erkunden, Palästinenser aufzunehmen, die es aus dem Gazastreifen vertreiben will.

Tatsächlich wurde der erste Vertreibungsplan bereits eine Woche nach Ausbruch des Krieges ausgearbeitet. In einem Dokument des israelischen Geheimdienstministeriums vom 13. Oktober 2023 wurde vorgeschlagen, die Palästinenser aus dem Gazastreifen in den Sinai sowie nach Spanien, Griechenland und Kanada zu vertreiben.

Bisher hat sich noch niemand gemeldet.

Es ist überraschend, dass diese neue israelische „Behörde“ zur Vertreibung von Palästinensern einen solchen Aufschrei ausgelöst hat, wenn man bedenkt, dass die zionistische Bewegung seit den 1930er Jahren bereits drei Vertreibungskomitees eingerichtet hat

Es ist überraschend, dass die Einrichtung dieser neuen israelischen „Behörde“ zur Vertreibung von Palästinensern einen solchen Aufschrei ausgelöst hat, wenn man bedenkt, dass die zionistische Bewegung seit den 1930er Jahren bereits drei Vertreibungskomitees eingerichtet hat.

Das erste zionistische „Bevölkerungstransferkomitee“ wurde im November 1937 gegründet, nachdem die britische Regierung den Bericht der Peel-Kommission veröffentlicht hatte, in dem die Vertreibung von fast einer Viertelmillion Palästinensern aus dem Gebiet empfohlen wurde, das als zukünftiger jüdischer Staat in Palästina vorgesehen war.

Dieses Komitee war in dieser Hinsicht bahnbrechend, da es dem „Zentralbüro für jüdische Auswanderung“ der Nazis um zehn Monate voraus war.

Die Jewish Agency richtete 1941 ein zweites „Bevölkerungstransferkomitee“ ein und ein drittes während der zionistischen Eroberung Palästinas im Mai 1948.

Die Zionisten und Israelis vertrieben zwischen Dezember 1947 und Januar 1949 mehr als eine Dreiviertelmillion Palästinenser auf der Grundlage dieser Pläne.

Historischer Präzedenzfall

Andere haben den neuen Plan Israels und der USA mit dem „Madagaskar-Plan“ der Nazis verglichen, den die Nazis vor ihrer Entscheidung zur Vernichtung der europäischen Juden ins Leben riefen.

Der Madagaskar-Plan war jedoch keine Erfindung der Nazis.

Die Freeland League for Jewish Territorial Colonisation, eine zionistische Organisation, die 1935 in London vom antisowjetischen Exilanten Isaac Steinberg gegründet wurde, war die erste, die diesen Plan vorschlug.

Trumps Plan zur Kolonisierung des Gazastreifens erinnert an gescheiterte amerikanische Missionen im 19. Jahrhundert

Die Liga verfolgte mehrere mögliche Standorte für eine jüdische Kolonisierung und erkundete Regionen in Afrika, Ozeanien und Südamerika.

Einer ihrer ersten Vorschläge, der 1936 ausgearbeitet wurde, war die jüdische Siedlerkolonisierung in Madagaskar, damals eine französische Kolonie.

Der Madagaskar-Plan stellt somit einen relevanten historischen Präzedenzfall für das gemeinsame israelisch-amerikanische Vorhaben dar, Palästinenser in den ägyptischen Sinai oder in andere afrikanische Länder zu vertreiben – insbesondere, da Zionisten und Antisemiten ihn einst gemeinsam geplant hatten.

Im Jahr 1936 arbeitete die Freeland League mit der französischen Societé d’émigration et de Colonisation Juive zusammen, die später zu ihrer Pariser Zweigstelle wurde, sowie mit dem französischen Kolonialminister Marius Moutet, der im Kabinett des ersten jüdischen Premierministers Frankreichs, Léon Blum, diente.

Gemeinsam erkundeten sie Neukaledonien, Französisch-Guayana und vor allem Madagaskar als potenzielle Standorte für die jüdische Siedlerkolonisation.

Sie arbeiteten auch mit der polnischen Regierung zusammen, insbesondere mit ihrem antisemitischen Außenminister, Oberst Jozef Beck, der sich mit Blum über den Madagaskar-Plan beriet.

Jüdische Kolonisierung

Tatsächlich koordinierten US-Vertreter des World Jewish Congress, zusammen mit der jüdischen Hilfsorganisation American Joint Distribution Committee (JDC), mit Moutet die Durchführbarkeit des Plans.

Der deutsche Antisemit Paul de Lagarde hatte 1885 Madagaskar als Deportationsziel für die Juden Europas vorgeschlagen.

Auf Betreiben der jüdischen Führer der Freeland League im Jahr 1937 koordinierten der Antisemit Beck und sein Außenministerium mit dem Philosemiten Moutet (dessen Frau selbst eine jüdische Ostflüchtling war) die Entsendung einer Expedition nach Madagaskar.

Der Delegation gehörten zwei polnische Juden an – Solomon Dyk, der bereits als bewaffneter Kolonialsiedler in Palästina lebte, und Leon Alter – sowie der polnisch-katholische Militäroffizier Mieczyslaw Lepecki.

Reproduktion einer Zeichnung aus dem Jahr 1895, die die Ankunft des französischen Parlamentariers Hova in Tananarive, Madagaskar, zeigt, der gekommen war, um die Insel zu kolonisieren (AFP)

Ihre Aufgabe bestand darin, die Eignung der Insel für eine jüdische Kolonisierung zu untersuchen. Sie brachen im Frühjahr 1937 auf und verbrachten mehr als drei Monate auf der Insel. Im September desselben Jahres kehrten sie nach Paris zurück.

Nach ihrer Rückkehr informierte Lepecki Beck über ihre optimistischen Ergebnisse. Die Freeland League rechnete mit Gegenreaktionen für die Zusammenarbeit mit Antisemiten, sah in der Expedition jedoch eine Gelegenheit, den „politischen Einfluss“ der League zu „veröffentlichen“.

Während der JDC-Bericht das Kolonialpotenzial der Insel weniger optimistisch einschätzte, zitierte er die positive Einschätzung der polnischen Juden und stellte fest, dass Madagaskar „gut als Kolonie für Europäer dienen könnte“.

Dyk verfasste sogar seinen eigenen persönlichen Bericht und reichte ihn beim Kolonialbeauftragten der Zionistischen Weltorganisation, Arthur Ruppin, ein.

1938 förderte die antisemitische polnische Regierung die Gründung von Kolonisationsorganisationen durch polnische zionistische Revisionisten. Zu diesem Zweck unterstützte sie unter anderem das „Komitee zur Förderung der jüdischen Kolonisation von Madagaskar und Kenia“.

Zusammenarbeit mit den Nazis

Alter, das andere polnisch-jüdische Mitglied der Madagaskar-Delegation, machte sich Sorgen über den Widerstand der Einheimischen gegen die jüdische Kolonisation in Madagaskar und die Schwierigkeit, polnische Schtetl-Juden davon zu überzeugen, dorthin zu ziehen.

Die Nazis begannen sich erst ernsthaft für Madagaskar zu interessieren, nachdem sie im Mai 1940 in Frankreich einmarschiert waren. Bis zum Sommer hatten sie einen Vorschlag ausgearbeitet, Juden auf die Insel zu deportieren.

Er nahm an, dass der Widerstand der Einheimischen in Madagaskar „größer sein würde als der der Araber gegen die Juden in Palästina“.

Tatsächlich erschienen in dieser Zeit in den Zeitungen Madagaskars Artikel, die sich gegen die jüdische Kolonisierung aussprachen, da man eine „semitische Invasion“ befürchtete.

Dennoch unterstützte die französische Regierung das Projekt weiterhin und wurde später vom britischen Außenministerium unterstützt, das sich ebenfalls für Madagaskar als jüdische Siedlerkolonie aussprach.

Die Nazis begannen sich erst ernsthaft für Madagaskar zu interessieren, nachdem sie im Mai 1940 in Frankreich einmarschiert waren. Bis zum Sommer hatten sie einen Vorschlag ausgearbeitet, der von Heinrich Himmler und Hitler selbst gebilligt wurde, nämlich Juden auf die Insel zu deportieren.

Gemäß diesem Plan sollten die deportierten Juden „Autonomie unter dem [deutschen] Polizeigouverneur“ genießen und ihre eigene Verwaltung betreiben, einschließlich Bürgermeister, Polizei, Post und Eisenbahn.

Adolf Eichmann wurde als leitender Planer hinzugezogen und legte einen Vorschlag vor, vier Millionen Juden in den „jüdischen Staat“ in Madagaskar zu schicken, finanziert durch beschlagnahmtes Eigentum europäischer Juden.

Die Nazis verfolgten den Plan bis zum Winter 1941/42.

Die zionistische revisionistische Terrorgruppe in Palästina, die Stern-Bande, schlug sogar vor, mit den Nazis beim Madagaskar-Plan zusammenzuarbeiten. Die Kontakte der Sternisten zu den Nazis dauerten bis Dezember 1941, als die britische Polizei ihre Agenten entdeckte und verhaftete.

Der Plan der Nazis wurde schließlich ad acta gelegt, nachdem britische Truppen Mitte 1942 in das von Vichy kontrollierte Madagaskar einmarschierten und es besetzten – zu diesem Zeitpunkt hatten die völkermordenden Nazis bereits zu einer Politik der Ausrottung übergegangen.

Koloniales Erbe

Natürlich unterschieden sich die Nazis und ihre europäischen Antisemiten nicht von den weißen europäischen Siedlern in Amerika, deren Vertreibung der einheimischen Bevölkerung aus ihren Ländern die Geschichte der Vereinigten Staaten prägt.

Die „Trail of Tears“, eine Massenvertreibung der amerikanischen Ureinwohner, die zwischen 1830 und 1850 zu Tausenden von Toten führte, war eine von vielen Gräueltaten, die im Rahmen des „Indian Removal Act“ von 1830 in den USA begangen wurden.

Es gibt zahlreiche weitere Beispiele für die Vertreibung von Hunderttausenden von Menschen in der kolonisierten Welt – sei es durch die Franzosen in Algerien und ihren anderen Kolonien oder durch die Portugiesen in Angola und Mosambik und darüber hinaus.

„Säuberung“ des Gazastreifens: Warum Trumps ‚freiwilliger‘ Transfervorschlag an die Israelis gerichtet werden sollte

Eine wichtige Lehre, die der Madagaskar-Plan oder der Indian Removal Act vermitteln, ist die Leichtigkeit, mit der völkermörderische und rassistische Regime die Vertreibung von Bevölkerungsgruppen und den Diebstahl ihres Landes und Eigentums planen, und das alles mit völliger Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leid.

Dazu gehört auch die Gleichgültigkeit gegenüber dem Widerstand derjenigen, die sie vertreiben wollen, oder der Ureinwohner in den Ländern, in die sie sie vertreiben wollen.

Israel und die USA betrachten den Tschad, Somalia, den Sudan oder Ruanda – ganz zu schweigen vom Sinai – als leere Länder, die auf die Ankunft der vertriebenen Bevölkerungsgruppen warten.

In Wirklichkeit ist die liberale europäische „zivilisierte“ Rhetorik darüber, wie Europa und seine weißen Siedlerkolonien angeblich ihre Lektion aus dem Völkermord der Nazis gelernt haben und „aufgeklärt“ geworden sind, nichts weiter als Geschwätz, etwas, das die Völker Asiens und Afrikas schon lange erkannt haben.

Die völkermörderische Politik und die Pläne der Israelis und Amerikaner für die Palästinenser sind heute nichts anderes als eine Fortsetzung der jahrhundertelangen europäischen und amerikanischen Grausamkeit gegenüber den Kolonisierten.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

