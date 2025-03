Die riesige Unterschätzung der Todesfälle in Gaza

https://www.counterpunch.org/2025/03/31/the-vast-gaza-death-undercount/



Ralph Nader

31. März 2025

Die Zahl der von Israel verursachten Todesfälle in Gaza wird regelmäßig mit 50.000 unterschätzt. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer durch gewaltsame Militäraktionen und die indirekten Todesfälle (durch Infektionskrankheiten, Epidemien, unbehandelte chronische Krankheiten, unbehandelte schwere Wunden und Hunger) liegt bei weit über 400.000 und steigt von Tag zu Tag.

Keine überfüllte Enklave wie der Gazastreifen – geografisch so groß wie Philadelphia – mit 2,3 Millionen Menschen, die seit langem belagert werden und deren Lebensgrundlagen blockiert sind, kann mehr als 115.000 Tonnen Bomben, Artillerie, Granaten und Scharfschützen aushalten, die auf Zivilisten zielen, während überall unkontrollierbare Brände wüten. Wie können 97,5 % der Einwohner überleben? Zehntausende von palästinensischen Kindern, Frauen und Männern liegen unter den Trümmern. Zehntausende von Diabetikern und Krebskranken haben keine Medikamente. Fünftausend Babys werden jeden Monat in den Trümmern geboren.

Wie die israelischen Kriegsministerien erklären, gibt es „keine Nahrung, kein Wasser, keine Medizin, keinen Strom und keinen Treibstoff“ – die Worte für Völkermord oder Massenmord an völlig wehrlosen Zivilisten, die nichts mit dem 7. Oktober 2023 zu tun hatten -, was das Verhältnis der „indirekten Todesfälle“ auf das Drei- bis Fünfzehnfache erhöht, wie das Sekretariat der Genfer Erklärung bei der Überprüfung früherer Konflikte festgestellt hat.

In meinem ausführlichen Artikel, der im Capitol Hill Citizen (Ausgabe August/September 2024) veröffentlicht wurde, habe ich darauf hingewiesen, dass das von Netanjahu verhängte totale Verbot für ausländische und israelische Reporter, die Tötungsfelder in Gaza zu betreten, es ermöglicht, dass die Unterzählung durch die Hamas der Anker für die tödliche Wahrheit ist. Die Hamas zählt nur die Namen der Verstorbenen, die von Krankenhäusern und Leichenhallen angegeben werden, die vor vielen Monaten weitgehend zerstört wurden. Die Hamas, wie auch Netanjahu, bevorzugt eine Unterzählung aus offensichtlich unterschiedlichen Gründen – erstere, um den Zorn der eigenen Bevölkerung zu mindern, weil sie nicht geschützt wird, und letztere, um internationale Sanktionen und Verurteilungen zu vermindern.

Es ist ja nicht so, dass es keine höheren Schätzungen glaubwürdiger Gruppen gäbe. UN-Organisationen, internationale Hilfsorganisationen und Spezialisten für Katastrophenopfer an Universitäten wie der Brown University und der University of Edinburgh sowie Berichte in der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift LANCET weisen alle auf eine erhebliche Unterschätzung hin. Sie zitieren mindestens vernünftige Schätzungen. Aber die Massenmedien zitieren immer wieder die Hamas-Unterzählung und warten auf eine magische Zahl, die ein unmögliches Maß an Präzision erfüllt.

Interessanterweise haben die Massenmedien kein Problem damit, Schätzungen über die Zahl der Todesopfer unter der syrischen Assad-Diktatur, während des sudanesischen Konflikts oder des russischen Krieges gegen die Ukraine zu veröffentlichen. Nur die Palästinenser werden von den israelischen und US-amerikanischen Terrorregimen anscheinend nicht am Leben gelassen und es wird ihnen nicht gesagt, wie viele von ihnen vernichtet werden. Stellen Sie sich vor, ganze Großfamilien in Wohnhäusern und Zelten.

Noch merkwürdiger ist, warum sich die so genannten Linken bei ihren Anprangerungen immer noch an die Figur der Hamas klammern. Ein berühmter Kommentator von Haaretz und ein zivilgesellschaftlicher Führer in den USA gaben mir die gleiche Antwort. Die Zahlen der Hamas sind erschreckend genug!

Können Sie sich vorstellen, dass die israelischen Regierungen die Zahl ihrer Todesopfer um fast 90 % unterschätzen?

Ich frage mich, was die wenigen überzeugten Verteidiger des palästinensischen Überlebens im Kongress davon abhält, den Congressional Research Service der Library of Congress zu bitten, anhand der verfügbaren empirischen und klinischen Daten eine möglichst genaue Zahl zu ermitteln.

Was hat die Mehrheit der Demokraten im Senat unter Biden davon abgehalten, die vom Außenministerium gesammelten Beweise für die Zahl der Toten/Verletzten vorzuladen? Das Außenministerium widersetzt sich seit dem 23. Mai 2024 unserem Antrag auf Informationsfreiheit. Wie wäre es, die Arbeit von sechzehn israelischen Menschenrechtsgruppen anzuzapfen, einschließlich der militärischen Reservistengruppen wie „Breaking the Silence“?

In Kriegen und bei Naturkatastrophen spielen Zahlen eine Rolle. Sie sind wichtig für die Intensität der zivilen, politischen und diplomatischen Bemühungen auf der ganzen Welt, das Töten zu beenden, einen dauerhaften Waffenstillstand zu sichern, Tausende von Lastwagen mit humanitärer Hilfe (Lebensmittel, Wasser, Medikamente, Treibstoff und andere lebenswichtige Güter) hereinzulassen und ernsthafte Friedensverhandlungen aufzunehmen.

Stattdessen unterstützt Trump die Vertreibung der palästinensischen Überlebenden, die Annexion des Westjordanlandes und überlässt den verwüsteten Gazastreifen israelischen und amerikanischen Bauunternehmern als Immobilienmarkt.

Diese Haltung hat Jim Zogby (Gründer des Arab-American Institute) aufgedeckt, als er vor Jahren vor einem israelischen Universitätspublikum einen Vortrag zum Thema „Der andere Antisemitismus“ hielt. Der andere Antisemitismus, den Biden und Trump an den Tag legen, wird durch F-16 und andere Massenvernichtungswaffen gestützt, die über 100.000 Kinder und ihre Mütter, Väter, Großmütter und Großväter getötet haben.

Ein tiefgreifender Rassismus, der Tag für Tag durch ein völkermörderisches Trägersystem unterstützt wird, wird durch amerikanische Steuergelder finanziert, die von einem mörderischen Kongress bereitgestellt werden. Ein Kongress, der es seit 1948 ablehnt, dass führende israelische und palästinensische Friedensbefürworter vor den Ausschüssen des Repräsentantenhauses und des Senats aussagen, um dem palästinensischen Volk Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Ralph Nader ist Verbraucherschützer, Rechtsanwalt und Autor von Only the Super-Rich Can Save Us!

