Dank an meinen Freund Joseph Massad für diesen sehr interessanten Artikel über die wahren Gründe der zionistischen Angriffe in Syrien und die Reaktionen der syrischen Drusen über diesen „Freundschaftsbomben-Blitzkrieg“. Evelyn Hecht-Galinski

Israels Aggression in Syrien treibt einen jahrhundertelangen Plan voran, die Drusen zu kooptieren

Joseph Massad

6. Mai 2025,

Von der Mandatszeit Palästinas bis zum heutigen Syrien nach Assad haben zionistische Führer die drusischen Gemeinschaften ins Visier genommen, um die arabische Gesellschaft zu spalten und eine kolonialistische Siedlerordnung zu festigen

Israelische Soldaten hindern eine syrische drusische Familie daran, sich am 3. Mai 2025 der Grenze bei Majdal Shams in den von Israel besetzten Golanhöhen zu nähern (Jalaa Marey/AFP)

Letzte Woche nahm sich das räuberische israelische Militär Zeit von seinem vollen Terminkalender, der mit der Ausrottung der Palästinenser in Gaza, der Bombardierung und Erschießung von Palästinensern in der Westbank, der Bombardierung des Libanon und der Einleitung einer Reihe von Bombenangriffen auf syrisches Gebiet – einschließlich der Hauptstadt Damaskus – ausgefüllt war, um einen ganz besonderen Bombenangriff zu starten.

Der jüngste Luftangriff richtete sich gegen eine von Israel als „extremistische Gruppe“ bezeichnete Organisation, die Mitglieder der syrischen Drusen-Gemeinschaft angegriffen hatte, denen Israel „versprochen“ hatte, sie innerhalb Syriens zu verteidigen.

Nach dem Sturz des Regimes des ehemaligen Präsidenten Bashar al-Assad im vergangenen Dezember durch Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), einer ehemaligen Al-Qaida-Splittergruppe, kam es zu staatlich gelenkten religiös motivierten Gewalttaten gegen syrische Alawiten und Drusen. Religiöse Minderheiten fühlen sich bedrängt und haben zunehmend Angst vor der Zukunft.

Trotz der Zusicherungen des selbsternannten Interimspräsidenten Syriens und ehemaligen Al-Qaida-Kommandanten Ahmed al-Sharaa, dass religiöse Minderheiten geschützt würden, hat das Regime bereits begonnen, vielen Bereichen der Gesellschaft strenge „sunnitisch-islamistische“ Vorschriften aufzuerlegen, darunter Schulcurricula und die Geschlechtertrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Unterdessen halten die sektiererischen Gewalttaten staatlich gelenkter Gruppen und nichtstaatlicher Milizen an.

Vor dem Hintergrund dieser sektiererischen Gewalt sah Israel eine Gelegenheit, ein Programm voranzutreiben, das die zionistische Bewegung seit den 1920er Jahren verfolgt hatte: neue Spaltungen zwischen religiösen Gruppen in Palästina und den umliegenden arabischen Ländern zu schaffen oder bestehende auszunutzen, um sie nach dem klassischen Prinzip „Teile und herrsche“ zu spalten.

Diese fortgesetzte Politik Israels zielt darauf ab, der angeblichen Daseinsberechtigung Israels mehr Legitimität zu verleihen – nicht als europäische zionistische Siedlerkolonie im Dienste der imperialen Interessen Europas und der USA, sondern als religiös-sektiererischer Staat, dessen Modell im gesamten Nahen Osten repliziert werden soll, indem einheimische religiöse Gruppen in separate Kleinstaaten aufgeteilt werden, um Minderheiten zu „schützen“.

Sektiererischer Entwurf

Israel glaubt, dass es nur dann in der Region normalisiert werden kann, wenn solche sektiererischen Kleinstaaten geschaffen werden – insbesondere im Libanon und in Syrien.

Bereits in den 1930er Jahren verbündeten sich israelische Führer mit libanesischen maroniten Sektierern, und 1946 unterzeichneten sie ein politisches Abkommen mit der sektiererischen maroniten Kirche.

Obwohl die Drusen zunächst als zu marginal abgetan wurden, um kooptiert werden zu können, führten zionistische Führer Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre eine konzertierte Kampagne durch, um sie in ihren Bann zu ziehen.

Ihre anschließende Unterstützung für faschistische libanesische christliche Gruppen wie die Phalangisten, die einen maronitischen Staat im Libanon errichten wollten, stand im Einklang mit den zionistischen Plänen für die palästinensische drusische Gemeinschaft. Diese Strategie begann in den 1920er Jahren, als die zionistischen Kolonisatoren erstmals die palästinensische drusische Bevölkerung ins Visier nahmen.

Nach dem Ersten Weltkrieg und nachdem Großbritannien den zionistischen Siedlerkolonialismus in Palästina unterstützt hatte, starteten zionistische Führer Bemühungen, um religiöse Spaltungen zwischen palästinensischen Christen und Muslimen zu schaffen.

Die Palästinenser waren jedoch in ihrer Ablehnung des Zionismus und der britischen Besatzung vereint, und zwar unter dem Dach der „Muslim-Christian Associations“, die 1918 als institutionelle Instrumente der nationalen Einheit und des Widerstands gegen die Kolonialherrschaft gegründet wurden.

Ein damit verbundenes zionistisches Projekt zielte darauf ab, die winzige palästinensische drusische Religionsgemeinschaft zu isolieren, um sie als möglichen Verbündeten zu gewinnen.

Zu Beginn des britischen Mandats im Jahr 1922 zählten die palästinensischen Drusen 7.000 Menschen, die in 18 Dörfern in ganz Palästina lebten und weniger als ein Prozent der 750.000 Einwohner des Landes ausmachten.

Kolonialmythologie

Kolonialmächte stützten sich oft auf rassistische Mythen, um die einheimische Bevölkerung zu spalten. Während die Franzosen behaupteten, die algerischen Berber seien von den Galliern abstammend, um sie von ihren arabischen Landsleuten zu trennen, stellten die Briten die Drusen als Nachkommen der Kreuzritter dar – sie beschrieben sie als nicht-arabische „ältere ‚weiße‘ Rasse“ und „eine viel reinere und besser aussehende Rasse“ als andere Palästinenser, da sie überwiegend helle Haut und blaue Augen hatten.

Obwohl die Drusen zunächst als zu marginal abgetan wurden, um kooptiert zu werden, führten zionistische Führer Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre eine konzertierte Kampagne durch, um sie in ihre Reihen zu holen.

Israel greift wieder zu seinen alten „Teile und herrsche“-Tricks. Die Drusen in Syrien müssen sich dagegen wehren.

Weiterlesen »

Genauso wie sie die Rivalitäten zwischen den prominenten palästinensischen Familien von Jerusalem – den Husaynis und den Nashashibis – ausgenutzt hatten, versuchten die Zionisten dasselbe mit den Drusen, indem sie die Spaltung zwischen den Tarifs und den Khayrs förderten und eine partikularistische, sektiererische Identität propagierten.

In den 1920er Jahren führten die britischen Besatzungsbehörden in Palästina ein konfessionelles System ein, das der europäischen jüdischen Kolonisierung diente und die palästinensische Drusengemeinschaft vom Rest des palästinensischen Volkes trennte.

Neben den Zionisten förderten die Briten die Spaltung in Fraktionen und den religiösen Kommunitarismus – Bemühungen, die 1932 in der Gründung der sektiererischen Druze Union Society gipfelten, neben neuen muslimischen und orthodoxen christlichen Gesellschaften, die im gleichen Zeitraum als Ergebnis der britischen Politik entstanden.

Im selben Jahr intensivierten die Zionisten ihre Bemühungen, drusische Führer zu kooptieren, wobei sie sich auf eine bestimmte Fraktion konzentrierten und deren Sektierertum förderten.

Dies führte 1933 zu Zusammenstößen zwischen den verschiedenen drusischen Fraktionen, doch die nationalistische Familie Tarif behielt die Führung und besiegte die mit den Zionisten kollaborierende Fraktion. Die Zionisten hofften, durch die Kooptierung der palästinensischen Drusen den Weg für Bündnisse mit den größeren drusischen Bevölkerungsgruppen in Syrien und im Libanon zu ebnen.

Taktiken gegen Aufstände

In der zweiten Hälfte der 1930er Jahre, während des Großen Palästinensischen Aufstands gegen die britische Besatzung und die europäische zionistische Kolonisierung (1936-1939), verschärften die Zionisten und die Briten ihre konfessionelle Kampagne, um palästinensische Drusen daran zu hindern, sich dem antikolonialen Aufstand anzuschließen.

Zu diesem Zweck rekrutierten sie Scheich Hasan Abu Rukun, einen drusischen Fraktionsführer aus dem palästinensischen Dorf ‚Isfiya, zu einer Zeit, als sich Drusen aus Palästina, Syrien und dem Libanon dem Aufstand angeschlossen hatten. Im November 1938 wurde Abu Rukun von palästinensischen Revolutionären als Kollaborateur getötet und sein Dorf angegriffen, um weitere Kollaborateure ausfindig zu machen.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye, um alle aktuellen Informationen zum Krieg zwischen Israel und Palästina zu erhalten.

Die Zionisten nutzten seine Ermordung in ihrer sektiererischen Kampagne zur Kooptierung der drusischen Gemeinschaft und behaupteten, er sei nicht wegen seiner Kollaboration, sondern wegen seiner Zugehörigkeit zu den Drusen ermordet worden.

Tatsächlich töteten die Revolutionäre während des palästinensischen Aufstands etwa 1.000 palästinensische Kollaborateure – die meisten von ihnen sunnitische Muslime, darunter viele aus prominenten Familien.

Während die Zionisten unermüdlich daran arbeiteten, den Sektierertum unter den drusischen Gemeinschaften in Palästina, Syrien und dem Libanon zu verbreiten, planten sie Ende 1937 gleichzeitig, die gesamte drusische Bevölkerung – damals 10.000 Menschen – aus dem von der britischen Peel-Kommission vorgeschlagenen jüdischen Staat zu vertreiben, da alle drusischen Dörfer innerhalb der empfohlenen Grenzen lagen.

Unterdessen trieben die britischen Besatzungsbehörden ihr sektiererisches Projekt voran, indem sie bestimmte drusische Führer bezahlten, sich nicht an der Revolte zu beteiligen.

Transferpläne

1938 nahmen die Zionisten Beziehungen zu dem syrischen drusischen Antikolonialführer Sultan al-Atrash auf, dessen Revolte gegen die französische Herrschaft von 1925 bis 1927 ein Jahrzehnt zuvor niedergeschlagen worden war. Sie boten al-Atrash den sogenannten „Transferplan“ an – die geplante Vertreibung der palästinensischen Drusen-Gemeinschaft, die als Schutz vor Angriffen palästinensischer Revolutionäre dargestellt wurde.

Al-Atrash stimmte nur der freiwilligen Auswanderung derjenigen zu, die Zuflucht suchten, lehnte jedoch jegliche Freundschaftsabkommen mit den Zionisten ab.

Die Vertreibungspläne Israels sind nicht neu: Sie wurden erstmals in den 1930er Jahren vorgeschlagen.

Weiterlesen »

Um al-Atrash zu erreichen, schalteten die Zionisten einen ihrer Kontakte ein, Yusuf al-‚Aysami – einen ehemaligen syrischen drusischen Berater, der in den 1930er Jahren im Exil in Transjordanien gelebt hatte. Während seines Exils besuchte er die palästinensischen Drusen und knüpfte Verbindungen zu den Zionisten.

1939 war Chaim Weizmann, Vorsitzender der Zionistischen Organisation, von der Idee der Vertreibung der Drusen begeistert. Die „freiwillige“ Auswanderung von 10.000 Palästinensern – denen „zweifellos weitere folgen würden“, wie er glaubte – bot eine wertvolle Gelegenheit, die Kolonisierung der Galiläa-Region im Norden Palästinas durch europäische Juden voranzutreiben.

Die Finanzierung für den Kauf der drusischen Ländereien kam jedoch nie zustande. Und 1940 milderte die Versöhnung zwischen einigen drusischen Familien und den palästinensischen Revolutionären den Druck auf die drusischen Führer und untergrub die ursprüngliche Wette der Zionisten auf diese Gemeinschaft.

1944 schmiedeten die zionistische Geheimdienstorganisation (damals bekannt als „Shai“) und der Syrer al-‚Aysami einen Plan, die Drusen nach Transjordanien umzusiedeln und dort die Gründung von Dörfern zu finanzieren, im Austausch gegen alle drusischen Ländereien in Palästina.

Die Zionisten entsandten sogar eine Erkundungsexpedition östlich von Mafraq in Transjordanien, um den Plan voranzutreiben. Aufgrund des Widerstands sowohl der Drusen als auch der Briten scheiterte der Plan jedoch Ende 1945. Dennoch gelang es den Zionisten 1946, über lokale Kollaborateure drusisches Land in Palästina zu erwerben.

Kooptierung

Im Dezember 1947 schlossen sich weitere palästinensische Drusen dem Widerstand an, obwohl Zionisten und drusische Kollaborateure Beiträge leisteten, um die Gemeinschaft neutral zu halten oder sie für die zionistische Seite zu gewinnen.

Tatsächlich schlossen sich Drusen aus Syrien und dem Libanon dem palästinensischen Widerstand gegen die zionistische Eroberung im Jahr 1948 an.

Im April 1948 reagierten palästinensische drusische Widerstandskämpfer auf einen Angriff von Siedlern auf eine drusische Patrouille mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die jüdische Siedlung Ramat Yohanan und erlitten dabei schwere Verluste.

Inmitten der zionistischen Siege gaben jedoch Desertion und Verzweiflung unter den drusischen Kämpfern zionistischen Geheimdienstagenten – darunter dem ukrainischen Zionistenführer Moshe Dayan – und drusischen Kollaborateuren die Gelegenheit, drusische Überläufer zu rekrutieren.

Als die israelische Siedlungskolonie 1948 gegründet wurde, bestand eine ihrer ersten Maßnahmen darin, die Spaltung des palästinensischen Volkes zu institutionalisieren, indem sie fiktive ethnische Identitäten entlang religiöser und sektiererischer Linien erfand.

Zu diesem Zeitpunkt erkannte der israelische Staat die palästinensischen Drusen – damals 15.000 an der Zahl – als eine von anderen Muslimen „getrennte“ religiöse Sekte an und richtete für sie separate religiöse Gerichte ein.

Bald darauf begann Israel, die drusische Bevölkerung sowohl in Bezug auf ihre ethnische Zugehörigkeit als auch auf ihre Nationalität als „Drusen“ statt als „Araber“ zu bezeichnen. Doch damals wie heute litten sie weiterhin unter derselben rassistischen Diskriminierung und Unterdrückung durch die jüdische Vorherrschaft, wie sie alle Palästinenser in Israel erfahren, einschließlich der Aneignung ihres Landes.

Zu diesem Zeitpunkt hatten drusische Kollaborateure mit Unterstützung des israelischen Staates die Oberhand in der Gemeinschaft gewonnen. Einige ihrer Führer forderten die Regierung sogar auf, Drusen in die israelische Armee einzuziehen – ein Angebot, das Israel bereitwillig annahm, obwohl drusische Soldaten weiterhin vom Dienst in „sensiblen“ Einheiten ausgeschlossen sind.

Drusischer Widerstand

Trotz der Kooptierung vieler Mitglieder der drusischen Gemeinschaft durch den israelischen Staat hielt der Widerstand gegen die Siedlerkolonisierung unvermindert an.

Der palästinensisch-drusische Dichter Samih al-Qasim (1939–2014) ist nach wie vor eine der drei bekanntesten Figuren im pantheon der palästinensischen Dichter, die für ihren Widerstand gegen den Zionismus bekannt sind (die beiden anderen sind Tawfiq Zayyad und Mahmoud Darwish). Seine Beiträge werden nicht nur in der gesamten palästinensischen Gesellschaft innerhalb und außerhalb Palästinas rezitiert, sondern viele seiner Gedichte wurden auch von Sängern wie Kamilya Jubran und Rim al-Banna vertont.

Syrische Drusenführer widersetzen sich diesem israelischen Blitzkrieg, indem sie bekräftigen, dass sie ein fester Bestandteil des syrischen Volkes sind.

Weitere prominente palästinensische Drusen aus Literatur und Wissenschaft, die an der Spitze des Widerstands gegen den Zionismus und den israelischen Siedlerkolonialismus stehen, sind der Schriftsteller Salman Natour (1949–2016), der zeitgenössische Dichter Sami Muhanna, der wegen seiner politischen Ansichten mehrfach von Israel inhaftiert wurde, der verstorbene Gelehrte Sulayman Bashir (1947–1991), der über die Geschichte der Beziehungen der UdSSR zum palästinensischen Nationalismus und zu zionistischen jüdischen „Kommunisten“ schrieb, sowie der Historiker Kais Firro (1944–2019), der für seine Geschichtsdarstellungen über die drusische Gemeinschaft bekannt ist.

Der derzeitige Versuch Israels, die syrischen Drusenführer zu kooptieren, zielt darauf ab, das zu wiederholen, was es zuvor mit palästinensischen Drusen-Kollaborateuren erreicht hat.

Die syrischen Drusenführer widersetzen sich jedoch diesem israelischen Blitzkrieg, indem sie bekräftigen, dass sie ein fester Bestandteil des syrischen Volkes sind – auch wenn sie die Politik des neuen „islamistischen“ und sektiererischen Regimes verurteilen.

Dennoch ist Israels Bestreben, die arabische Einheit zu zerstören, ungebrochen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher, wissenschaftlicher Artikel und journalistischer Beiträge. Zu seinen Büchern zählen „Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan“, „Desiring Arabs“, „The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians“ und zuletzt „Islam in Liberalism“. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com