https://www.commondreams.org/news/is-israel-commiting-genocide



Blauer Rauch steigt aus einer Bombardierung der israelischen Streitkräfte auf, die in einem am 5. Mai 2025 in den sozialen Medien geposteten Video zu sehen ist. Soldaten sollen die Bomben so manipuliert haben, dass der Rauch blau war, um das Geschlecht des erwarteten Babys eines IDF-Mitglieds zu enthüllen.

(Foto: Instagram/Eye On Palestine)

„Unmenschlichkeit“: IDF-Soldaten werfen blaue Bombe in Gaza als Teil einer Feier zur Geschlechtsenthüllung

Eine Interessenvertretung sagte, die Tat „zeigt einmal mehr deutlich die brutale Natur des Völkermordkrieges Israels gegen Gaza und das palästinensische Volk“, so eine Interessenvertretung.

Julia Conley

05. Mai 2025

Während Tausende palästinensische Kinder in ganz Gaza zwei Monate nach Beginn der jüngsten vollständigen Blockade humanitärer Hilfslieferungen durch Israel hungern, sollen Mitglieder der israelischen Streitkräfte einen Angriff auf ein Wohngebiet als Kulisse für die Feier der bevorstehenden Vaterschaft eines Soldaten genutzt haben.

In einem Video, das am 5. Mai in den sozialen Medien gepostet wurde – und das die Soldaten angeblich auf ihren eigenen Konten geteilt haben –, sind IDF-Angehörige zu hören, wie sie jubeln und lachen, während ein Gebäude in einem zivilen Gebiet durch einen israelischen Bombenangriff zerstört wird und in der Ferne blauer Rauch aus den Trümmern aufsteigt.

Der Rauch bedeutete, dass das erwartete Kind des Soldaten ein Junge ist – und die Soldaten, Mitglieder des Militärs, das von Israel und seinen Verbündeten oft als „die moralischste Armee der Welt“ bezeichnet wird, zeigten keinerlei Anzeichen dafür, dass sie an die Zivilisten dachten, die sich möglicherweise in dem bombardierten Gebiet befanden, während sie laut über die „Geschlechtsenthüllung“ lachten.

„Wir haben einen Punkt erreicht, an dem der Völkermord so weit fortgeschritten ist, dass neues israelisches Leben buchstäblich durch die Vernichtung palästinensischen Lebens gefeiert wird“, sagte Heidi Matthews, Rechtsprofessorin an der York University in Toronto.

Ein weiterer Beobachter, Daniel Lambert, Manager des freimütigen irischen Hip-Hop-Trios Kneecap, das Israels Bombardierung des Gazastreifens verurteilt hat, bezeichnete das Video als ‚das Abscheulichste, was man je sehen kann‘.

„Während andere Babys hungern, begrüßen sie ihr Kind mit einem Kriegsverbrechen und Jubel“, sagte Lambert.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza ist die Zahl der Todesopfer in Gaza seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen im Oktober 2023 – als Vergeltung für einen Angriff der Hamas – auf über 52.000 gestiegen.

Israel und sein wichtigster internationaler Militärgeldgeber, die USA, haben wiederholt betont, dass die IDF gezielt gegen die Hamas vorgeht – obwohl Berichte aufgedeckt haben, dass es Massengräber mit Frauen und Kindern gibt, von denen einige offenbar lebendig begraben wurden oder mit hinter dem Rücken gefesselten Händen, und dass Angriffe wie derjenige stattfanden, bei dem 15 Sanitäter in deutlich gekennzeichneten Fahrzeugen und sieben Mitarbeiter der World Central Kitchen getötet wurden, die Lebensmittel an Palästinenser verteilten.

Israel hat mehr als 17.400 Kinder in Gaza getötet – und viele weitere werden vermutlich tot unter den Trümmern begraben sein.

Fünf von 100 Kindern in dem Gebiet sind zu Waisen geworden, und Israels Bombardements haben Gaza die höchste Zahl an Kindern mit Amputationen weltweit beschert – und die Kapazitäten für ihre Versorgung schwinden, da wiederholte Bombardements und die Blockade zu einem fast vollständigen Zusammenbruch des Gesundheitssystems geführt haben.

Trotz des wachsenden Konsenses unter internationalen Menschenrechtsorganisationen, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht, haben nur 94 von 535 stimmberechtigten Mitgliedern des US-Kongresses einen dauerhaften Waffenstillstand in dem Gebiet gefordert – und sich gegen Israels Angriffe auszusprechen, hat sich in den USA als gefährlich erwiesen: Zahlreiche ausländische Studenten wurden wegen der Organisation von Protesten festgenommen und mit Abschiebung bedroht.

„Während die israelische Regierung palästinensische Babys in Gaza mit voller Unterstützung unserer eigenen Regierung abschlachtet und hungern lässt, sprengen ihre Besatzungstruppen jetzt Gebäude, um ‚Gender-Reveal‘-Veranstaltungen zur Feier der Geburt ihrer eigenen Kinder zu inszenieren“, sagte der Council on American Islamic Relations. “Die Unmenschlichkeit solcher Taten zeigt einmal mehr deutlich die brutale Natur des Völkermordkrieges Israels gegen Gaza und das palästinensische Volk. Die israelische Regierung muss gestoppt werden.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …