Israels Angriff auf den Iran: Warum Netanjahu den Würfel geworfen hat

Abed Abou Shhadeh

13. Juni 2025,

Wir treten in eine Ära der brutalen Machtpolitik ein, in der jede Fehleinschätzung massive Auswirkungen haben kann

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt am 13. Juni 2025 Angriffe gegen den Iran an (GPO/AFP)

Am selben Tag, an dem die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu inmitten einer Auseinandersetzung über einen Vorschlag zur Einführung einer Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden die Auflösung des Parlaments knapp vermeiden konnte, startete der Staat einen beispiellosen Militärschlag gegen die iranische Nuklearinfrastruktur.

Die Serie von Angriffen, die sich gegen hochrangige iranische Militärs und Atomwissenschaftler richtete, markierte den Beginn eines umfassenden Krieges, den Netanjahu in Anlehnung an einen biblischen Vers, in dem der Prophet Bileam Israel mit einem Löwen vergleicht, der nicht ruhen wird, bis der Sieg errungen ist, als „Operation Rising Lion“ (Operation Aufstrebender Löwe) bezeichnete.

Die religiöse Terminologie ist kein Zufall. Sie steht in einer langen Tradition der politischen Elite Israels, die mit messianischer Sprache den Krieg als heilige Mission darstellt. Auf diese Weise rechtfertigt Netanjahu Gewalt nicht nur, sondern hüllt sie in einen göttlichen Zweck.

Diese Eskalation kommt jedoch zu einer Zeit, in der Israel bereits unter innerem und äußerem Druck steht.

Die israelische Armee leidet unter Personalmangel, während die öffentliche Unzufriedenheit über die ungleiche Last der Kriegsführung zwischen säkularen und ultraorthodoxen Bürgern wächst und die Verhandlungen mit der Hamas über die Freilassung von Geiseln stagnieren. Angesichts des nun begonnenen Krieges gegen den Iran scheinen alle ernsthaften Bemühungen, die Gräueltaten in Gaza zu beenden oder israelische Gefangene zu befreien, aufgegeben worden zu sein.

Trotz der zunehmenden internationalen Isolation Israels, einschließlich Haftbefehlen gegen Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant, entschied sich der Staat, alles auf eine Karte zu setzen. Netanjahu schlug gegen das iranische Atomprogramm zu, in der Zuversicht, dass die weltweiten Medien dies als einen Alleingang Israels darstellen würden.

In Wahrheit waren die USA über die Operation vollständig informiert und haben beschlossen, sie nicht zu stoppen. Washington scheint die militärische Eskalation Israels als strategisches Druckmittel in seinen eigenen Verhandlungen mit Teheran zu betrachten. Während Außenminister Marco Rubio öffentlich zur Deeskalation aufrief, fließen weiterhin amerikanische Waffen und Geheimdienstinformationen in israelische Hände.

Die Botschaft von Präsident Donald Trump in den sozialen Medien machte die Position der USA deutlich: Wenn der Iran sich weigert, Kompromisse einzugehen, wird er mit weiteren Angriffen rechnen müssen.

„Existenzielle Bedrohung“

Für Israel gehen die Ziele über die Eindämmung des Atomprogramms hinaus. Das eigentliche Ziel ist die Destabilisierung der Islamischen Republik, obwohl die israelischen Führer genau wissen, dass Israel den iranischen Atomfortschritt bestenfalls verzögern, aber nicht aufhalten kann.

Diese Sichtweise erinnert an den ehemaligen Premierminister Yitzhak Rabin, der den Iran bereits in den 1990er Jahren als „existenzielle Bedrohung“ bezeichnete. Rabin hatte erkannt, dass der Iran unter den Ayatollahs nicht nur eine militärische Gefahr darstellte, sondern auch eine langfristige Herausforderung für die regionale Vorherrschaft Israels – insbesondere angesichts der mangelnden Abschreckungsmöglichkeiten Israels gegenüber einem atomar bewaffneten Gegner und seiner direkten Einmischung in die iranische Politik, einschließlich der Unterstützung des Schah-Regimes.

Die ersten Schüsse in diesem Krieg galten neben führenden Atomwissenschaftlern auch Schlüsselpersonen der Islamischen Revolutionsgarde und der militärischen Führung des Iran. Netanjahu ist nicht naiv; er weiß, dass Vergeltungsmaßnahmen unvermeidlich sind. Aber die Hisbollah hat signalisiert, dass sie keine Angriffe starten wird, und Israels Schläge gegen die strategischen Verteidigungsanlagen des Iran im vergangenen Oktober wurden in Tel Aviv als historische Chance gesehen, die iranische Front zu durchbrechen.

Die israelische Wirtschaft stagniert, die Lebenshaltungskosten steigen und die gesellschaftlichen Spaltungen vertiefen sich, während Netanjahu eine Doktrin des endlosen Krieges vorantreibt.

Innenpolitisch ist sich Netanjahu auch bewusst, dass Krieg Einheit schafft. Tatsächlich hatten sich bis Freitagmorgen fast alle jüdischen Oppositionsführer – seine lautstärksten Kritiker – hinter die Regierung gestellt.

Dennoch hat das israelische Militär strenge Warnungen ausgesprochen: Die Folgen dieses Krieges könnten beispiellos sein. Selbst wenn es keine größere Reaktion des Iran gibt, kommt der Krieg nach fast zwei Jahren eines zermürbenden Konflikts an mehreren Fronten, der Zehntausende Reservisten für längere Zeit aus dem zivilen Leben gerissen hat.

Die israelische Wirtschaft stagniert, die Lebenshaltungskosten steigen und die gesellschaftlichen Spaltungen vertiefen sich, während Netanjahu eine Doktrin des endlosen Krieges vorantreibt. Israels Ruf ist bereits zu dem eines regionalen Paria verkommen, und die Entscheidung, Nuklearstandorte anzugreifen, bedroht nicht nur den Iran, sondern die gesamte Region mit potenzieller radioaktiver Verseuchung.

Solche Angriffe schaffen einen gefährlichen globalen Präzedenzfall für die Legitimierung von Angriffen auf nukleare Infrastruktur, ungeachtet der Folgen.

Politisches Vermächtnis

Für Netanjahu ist dieser Moment eine Prüfung seines politischen Vermächtnisses. Er hat sich lange Zeit als Beschützer des jüdischen Volkes vor „existenziellen Bedrohungen“ profiliert und in den letzten zehn Jahren obsessiv vor den nuklearen Ambitionen des Iran gewarnt, wobei er sich selbst als „Mr. Security“ darstellte.

Von der öffentlichen Zurechtweisung des ehemaligen Präsidenten Barack Obama in einer Rede vor dem US-Kongress im Jahr 2015 bis hin zur Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung, um das Atomabkommen zu kippen, hat Netanjahu seine Karriere auf dieser Konfrontation aufgebaut. Heute weiß er jedoch, dass ein ähnliches Manöver in Washington – wie beispielsweise die Einmischung in die wieder aufgenommenen Verhandlungen – Trump verärgern könnte, der im Gegensatz zu Obama keine Einmischung Israels in die amerikanische Politik toleriert.

Dieser Krieg markiert einen deutlichen Bruch mit Israels historischer Herangehensweise an regionale Bedrohungen. In den vergangenen Jahrzehnten hat Israel direkte militärische Auseinandersetzungen vermieden und stattdessen die USA dazu gedrängt, die Kämpfe zu führen (wie im Irak).

Doch nachdem die diplomatischen Mittel ausgeschöpft sind und sich die strategische Macht von Israel zu den Golfstaaten verlagert – wie Trumps jüngste Nahost-Reise zeigt, bei der Israel komplett übersprungen wurde –, versteht Netanjahu, dass die USA Israel nicht mehr als Kernstück ihrer Regionalstrategie betrachten. Washington ist mit China und Handelskriegen beschäftigt, nicht mit neuen Kriegen im Nahen Osten.

Eine Konstellation verschiedener Faktoren hat Netanjahu dazu veranlasst, alles auf eine Karte zu setzen. Aber anders als bei früheren Kampagnen ist dies ein Glücksspiel ohne klare Ausstiegsstrategie. Der Preis für den Angriff auf Nuklearanlagen, der Anstieg der globalen Ölpreise und die Ungewissheit über das Ausmaß der iranischen Vergeltungsmaßnahmen haben die Israelis in eine nationale Angststimmung versetzt.

Es ist noch zu früh, um die vollständigen Folgen abzuschätzen. Wenn der Angriff seine Ziele erreicht, ohne massive Gegenreaktionen auszulösen, wird Netanjahu wahrscheinlich nicht nur seine Wahlposition festigen, sondern auch sein Vermächtnis als „Verteidiger der jüdischen Nation“.

In der Region, in der Trump Israels Mut begeistert begrüßt, treten wir eindeutig in eine Ära der brutalen Machtpolitik ein. Legalität und Präzedenzfälle werden beiseite geschoben. Sollte der Krieg jedoch scheitern oder Israel teuer zu stehen kommen, könnte dies das Gegenteil bewirken: politischen Zusammenbruch, diplomatische Isolation und ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte der Fehleinschätzungen im Nahen Osten.

Alle Optionen bleiben offen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Abed Abou Shhadeh ist ein politischer Aktivist mit Sitz in Jaffa. Abou Shhadeh war von 2018 bis 2024 Stadtrat der palästinensischen Gemeinde in Jaffa-Tel Aviv und hat einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft der Universität Tel Aviv.

Übersetzt mit Deepl.com

