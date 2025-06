https://strategic-culture.su/news/2025/06/13/the-whole-planet-is-being-kept-hostage-by-a-death-cult/



Der gesamte Planet wird von einem Todeskult als Geisel gehalten

Pepe Escobar

13. Juni 2025

© Foto: Public Domain

Kein Wunder, dass Washington alles auf eine Karte setzt. Dies ist nun der Krieg der Zirkusdirektoren.

Kommen wir zum Punkt. Der verheerende Angriff auf den Iran durch die psychopathologische, genozidale „auserwählte“ ethnisch-supremacistische Gruppe in Tel Aviv – eine de facto Kriegserklärung – wurde bis ins Detail mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Zirkusdirektor Donald Trump, koordiniert.

Dieser von Infantilismus geplagte Narziss, der in seinem eigenen Spiegelbild ertrunken ist, hat sich in einem wirren Beitrag selbst verraten. Ausgewählte Highlights:

„Ich habe dem Iran Chance um Chance gegeben, ein Abkommen zu schließen.“ Kein „Abkommen“; eigentlich waren es seine einseitigen Forderungen. Schließlich hat er das ursprüngliche Abkommen, das JCPOA, torpediert, weil es nicht sein „Abkommen“ war.

„Ich habe ihnen gesagt, dass es viel schlimmer werden würde als alles, was sie kennen, erwarten oder ihnen gesagt wurde.“ Die Entscheidung zum Angriff war bereits gefallen.

„Bestimmte iranische Hardliner haben mutige Worte gefunden, aber (…) sie sind jetzt alle TOT, und es wird nur noch schlimmer werden!“ Schadenfreude kommt mit dem Amt.

„Die nächsten bereits geplanten Angriffe werden noch brutaler.“ Vollständige Übereinstimmung mit der typisch israelischen „Enthauptungsstrategie“.

„Der Iran muss einen Deal machen, bevor nichts mehr übrig ist, und das retten, was einst als iranisches Reich bekannt war.“ Es war das persische (Hervorhebung von mir) Reich – aber schließlich ist dies ein Mann, der weder liest noch studiert. Beachten Sie die Kunst der Diplomatie: Nehmen Sie meinen Deal an oder sterben Sie.

Dieses – glühende – Jahrzehnt wurde durch die Ermordung von General Soleimani in Bagdad eingeläutet, wie ich in meinem 2021 erschienenen Buch „ Raging Twenties“ betont habe. Er war auf diplomatischer Mission. Das grüne Licht kam persönlich vom damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump.

Die Mitte der „Raging Twenties“ wird nun durch die serielle Ermordung der IRGC-Führung in Teheran durch die psychopathisch-genozidale zionistische Entität an den Rand eines verheerenden Krieges in Westasien mit globalen Auswirkungen gestoßen. Nach einem ausgeklügelten Kabuki-Spiel der Täuschung kam das grüne Licht für Tel Aviv – macht weiter so – ebenfalls vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, Trump 2.0 (der behauptete, er sei „über die Angriffe informiert“ gewesen).

Ein Präventivkrieg gegen die BRICS

Der psychopathologische Völkermord-Masterplan besteht darin, Teheran zur Kapitulation zu zwingen – ohne dass es überhaupt zu einem Kampf kommt. Die Vorbereitungen wurden meisterhaft ausgeführt. Die indirekten Atomverhandlungen in Oman wurden in Teheran ernst genommen und lullten die iranische Führung, sowohl zivil als auch militärisch, in Sicherheit. Sie gingen in die Falle und wurden buchstäblich im Schlaf erwischt.

Ayatollah Khamenei – der selbst in physischer Gefahr schwebt, da Israel dasselbe Modell der Enthauptung anwendet, das es gegen die Hisbollah eingesetzt hat – steht vor einer sehr schwierigen Entscheidung: Kapitulation oder totaler Krieg. Es wird ein totaler Krieg werden – und zwar mit den USA als direktem Teilnehmer.

Die iranische Führung – eigentlich eher die Präsidentschaft Pezeshkian, die mit Befürwortern einer „Annäherung“ an den Westen gespickt ist – wurde in falsche Sicherheit gewiegt und vergaß dabei, dass Serienmörder keine Diplomatie betreiben.

Der Preis, den der Iran nun zahlen muss, wird also noch unerträglicher sein. Teheran wird reagieren – vorausgesetzt, die Fähigkeiten dazu sind noch vorhanden. In diesem Fall läuft die Ölindustrie des Landes Gefahr, zerstört zu werden. Es ist offen, ob zwei andere führende BRICS-Mitglieder neben dem Iran – Russland und China – dies aus unterschiedlichen Gründen zulassen werden.

Und sollten wir uns auf dieses besonders gefährliche Terrain begeben, kann der Iran seine ultimative Karte ausspielen: die Sperrung der Straße von Hormus und den Zusammenbruch der Weltwirtschaft.

Der Angriff auf den Iran, der vom Imperium des Chaos voll und ganz unterstützt wird, ist vor allem ein Präventivschlag gegen den Energiekern der BRICS-Staaten. Er ist Teil des imperialen Krieges gegen die BRICS-Staaten, insbesondere gegen Russland und China. Moskau und Peking müssen in Echtzeit die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen.

Der Iran, China und Russland sind durch eng verzahnte strategische Partnerschaften miteinander verbunden. Letzten Monat war ich im Iran, um den Fortschritt des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC) zu verfolgen, der Russland, den Iran und Indien verbindet. Dies ist nur eines von einer Reihe wichtiger strategischer Infrastrukturprojekte, die die wirtschaftliche Vernetzung Eurasiens noch weiter festigen werden. Ein verheerender Krieg in Westasien und ein zusammenbrechender Iran würden einen tödlichen Schlag für die zunehmende Integration Eurasiens bedeuten.

Genau das passt in die Pläne des Imperiums.

Kein Wunder also, dass Washington alles auf eine Karte setzt. Dies ist nun der Zirkusdirektor-Krieg.

Eine verheerende Reaktion, eine Atomwaffe oder Kapitulation

Die Botschaft Teherans lautet: „Wir haben den Krieg nicht begonnen, aber der Iran wird entscheiden, wie er endet.“

Die brennende Frage ist, ob sie noch über eine bedeutende Abschreckungs- und Angriffskapazität verfügen.

Die Völkermörder schlagen nach Belieben ballistische Raketenlagersysteme im Nordwesten des Iran und sogar den zivilen Flughafen Mehrabad in Teheran. Von Luftabwehr ist nichts zu sehen. Es ist unendlich schmerzhaft, das mit anzusehen.

Die IDF behauptet – bislang unbestätigt –, dass einige Raketensilos und mobile Komplexe zerstört wurden, noch bevor sie in Alarmbereitschaft versetzt wurden. Tatsache ist jedoch, dass der überwiegende Teil des riesigen Arsenals an ballistischen Raketen des Iran in tiefen, tiefen unterirdischen Silos und Tunneln gelagert ist, die massiven Luftangriffen und überlasteten Luftabwehrsystemen standhalten können.

Im Moment herrscht in Teheran unheimliche Stille. Das macht Sinn, denn sie müssen in Rekordzeit eine einheitliche Befehlskette wiederherstellen, die durch die Angriffe zerstört wurde; sicherstellen, dass Raketenwerfer eingesetzt werden können und nicht durch die israelische Luftüberlegenheit neutralisiert werden; die Operation „True Promise 3“ neu organisieren, die, wie einige von uns letzten Monat in Teheran erfahren haben, bereits startbereit war, nun aber an die neue Situation (einschließlich der Verluste) angepasst werden muss; und planen, wie Israel schmerzhafte Schläge gegen seine wirtschaftliche Infrastruktur versetzt werden können.

Es gibt keine Beweise dafür, dass die Angriffe die iranische Nuklearinfrastruktur zerstört haben – die tief unter der Erde verborgen ist. Derzeit lernt die Führung in Teheran auf die harte Tour, dass Diplomatie – Ausschüsse, Briefe an die UNO, Erklärungen gegenüber der IAEO, Ministertreffen – alles bedeutungslos ist, wenn es um das Gesetz des Dschungels geht.

Die Iraner waren naiv genug, die IAEO ihre strategischen Standorte besuchen zu lassen, während sprichwörtliche Spione alle Informationen sammelten, die sie brauchten, um die israelischen Angriffe zu erleichtern. Die DVRK wäre niemals in eine solche Falle getappt.

Die Eliminierung einer Spitzenfigur wie Ali Shamkhani, Khameneis wichtigster Berater, Irans führender Atomunterhändler, der seit Jahrzehnten Einfluss auf die IRGC und den Geheimdienstapparat hatte, ist ein schwerer Schlag.

Die systematische Auslöschung der militärischen und diplomatischen Führung des Iran innerhalb weniger Stunden entspricht der Logik, den engen Kreis um Khamenei zu zerschlagen. Dies begann vor langer Zeit mit der von Trump angeordneten Tötung Soleimanis und umfasst sicherlich auch den mysteriösen Tod des ehemaligen Präsidenten Raisi und Außenminister Abdollahian bei diesem dubiosen Hubschrauberunfall. Es geht darum, die Voraussetzungen für einen Regimewechsel zu schaffen.

Eine seltene positive Nachricht ist, dass die IRGC vor den Angriffen bekannt gegeben hat, dass sie eine geheime Technologie entwickelt hat, um die Wirkung ihrer Raketen auf Israel zu verstärken.

Wir alle befinden uns jetzt in einer stürmischen Lage. Es gibt wieder einmal keinen Ausweg: Entweder ein vernichtender Schlag gegen die psychopathischen Völkermörder oder Iran baut in kürzester Zeit eine Atomwaffe. Die dritte Option ist Kapitulation, Entmachtung und Regimewechsel.

In der Zwischenzeit ist der gesamte Planet Geisel einer tödlichen Bedrohung. Andrea Zhok ist Professor für Moralphilosophie an der Universität Mailand und hat neben seinen brillanten Analysen das Vorwort zur italienischen Ausgabe meines letztes Jahr erschienenen Buches „Raging Twenties“ geschrieben.

Prof. Zhok hat prägnant aufgezeigt, dass keine politische Konstruktion in der modernen Geschichte eine so toxische Kombination aus messianischem ethnischem Suprematismus, höchster Missachtung menschlichen Lebens (alle anderen, die nicht „auserwählt“ sind, sind ohnehin „Amalekiter“), höchster Missachtung des Völkerrechts und unbegrenztem Zugang zu tödlicher Feuerkraft angehäuft hat.

Was also ist mit einem so unersättlichen, außer Kontrolle geratenen Todeskult zu tun?

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …