Israels Attentate können den Widerstand nicht brechen

Die lange Geschichte der israelischen Attentate zeigt, dass sie sinnlos und kontraproduktiv sind.

Von Belén Fernández

Al Jazeera-Kolumnistin

Veröffentlicht am 29. September 2024

Demonstranten halten Bilder von Hassan Nasrallah, dem verstorbenen Anführer der libanesischen Gruppe Hisbollah, während einer Protestkundgebung in der libanesischen Stadt Sidon am 28. September 2024 [Mahmoud Zayyat/AFP]

Nach der Ermordung des Hisbollah-Generalsekretärs Hassan Nasrallah bei einem verheerenden Luftangriff auf das Beiruter Viertel Dahiyeh trat die israelische Armee auf die Plattform X, um triumphierend zu verkünden, dass Nasrallah „nicht mehr in der Lage sein wird, die Welt zu terrorisieren“.

Zugegeben, dem objektiven Beobachter sei verziehen, wenn er nicht erkennt, wie es sein kann, dass Nasrallah angeblich für irdischen Terror verantwortlich ist, wenn er nicht derjenige ist, der seit fast einem Jahr den Völkermord im Gazastreifen anführt. Offensichtlich ist er auch nicht derjenige, der im Libanon in weniger als einer Woche mehr als 700 Menschen getötet hat.

Israel rühmt sich all dessen, ebenso wie es sich damit brüstet, zahlreiche Wohngebäude und ihre Bewohner pulverisiert zu haben, um Nasrallah zu töten – ein ebenso gutes Beispiel wie jedes andere für die „Terrorisierung der Welt“.

Und während Israel die Eliminierung Nasrallahs als entscheidenden Schlag gegen die Organisation vermarktet, zeigt ein kurzer Blick in die Geschichte, dass solche Morde, was nicht überraschend ist, nichts dazu beitragen, den Widerstand auszurotten, sondern ihn stattdessen verstärken.

Ein typisches Beispiel: Abbas al-Musawi, Mitbegründer und zweiter Generalsekretär der Hisbollah, wurde 1992 im Südlibanon von israelischen Kampfhubschraubern ermordet, die auch seine Frau und seinen fünfjährigen Sohn töteten. Auch bei diesem Vorfall beglückwünschte sich Israel schnell zu seiner blutigen Tat – doch die Freude war verfrüht.Nach der Ermordung von al-Musawi wurde Nasrallah zum Generalsekretär gewählt und machte die Hisbollah zu einer mächtigen Kraft, nicht nur im Libanon, sondern in der gesamten Region.

Unter seiner Führung vertrieb die Hisbollah Israel im Jahr 2000 vom libanesischen Territorium und setzte damit einer brutalen 22-jährigen Besatzung ein Ende. Im 34-tägigen Libanonkrieg 2006 schlug sie erfolgreich zurück und versetzte dem israelischen Militär demütigende Schläge.

Unterdessen trug Israels anhaltende Besessenheit, Hisbollah-Mitglieder zu töten, wenig dazu bei, die Gruppe zu schwächen. Die gemeinsame Ermordung des Hisbollah-Militärkommandanten Imad Mughniyeh durch den Mossad und die CIA in Syrien im Jahr 2008 beispielsweise verhalf dem Mann lediglich zu einem noch mythischeren Status in der Ruhmeshalle der Hisbollah.

Dann gibt es natürlich die unzähligen Attentate auf palästinensische Anführer, die Jahrzehnte zurückreichen – und die Palästinenser nicht davon abgehalten haben, zu existieren.

Die Associated Press berichtet, dass mehrere Anführer der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) 1973 in ihren Wohnungen in Beirut von israelischen Kommandos getötet wurden, „bei einem nächtlichen Überfall unter der Leitung von Ehud Barak, der später Israels oberster Armeekommandeur und Premierminister wurde“.

Laut dem AP-Bericht tötete Baraks Team „Kamal Adwan, der für die PLO-Operationen im von Israel besetzten Westjordanland verantwortlich war, Mohammed Youssef Najjar, ein Mitglied des Exekutivkomitees der PLO, und Kamal Nasser, einen PLO-Sprecher und charismatischen Schriftsteller und Dichter“.

Dies geschah ein Jahr, nachdem Ghassan Kanafani – ein angesehener palästinensischer Autor, Dichter und Sprecher der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) – zusammen mit seiner 17-jährigen Nichte in Beirut vom Mossad ermordet worden war.

Diese und andere Attentate auf prominente palästinensische Persönlichkeiten konnten die palästinensische Widerstandsbewegung kaum aufhalten. Wie die erste und zweite Intifada in den 1980er und 2000er Jahren zeigten, können Palästinenser auch ohne politische oder militärische Anführer, die sie organisieren, Massenaufstände auslösen.

Und während Israel versuchte, traditionelle Widerstandsgruppen gewaltsam zu zerschlagen, entstanden neue. Dies war der Fall bei der Hamas, die von den israelischen Besatzungsbehörden in Gaza anfangs nur allzu gerne als Gegengewicht zur PLO gefördert wurde.

Schließlich geriet auch die Hamas ins Fadenkreuz der israelischen Tötungsstrategie, die wie üblich ihre vorgegebenen Ziele nicht erreichte.

1996 töteten die Israelis den Hamas-Ingenieur Yahya Ayyash, indem sie Sprengstoff in seinem Mobiltelefon anbrachten – vielleicht ein Vorläufer des jüngsten terroristischen Unternehmens Israels, bei dem Pager und andere elektronische Geräte im gesamten Libanon zur Explosion gebracht wurden.

Dann wurde im März 2004 Scheich Ahmed Yassin, ein an den Rollstuhl gefesselter Geistlicher und Gründer der Hamas, in Gaza-Stadt durch einen Hubschrauberangriff ermordet. Sein Nachfolger Abdel Aziz Rantisi wurde weniger als einen Monat später bei einem israelischen Luftangriff getötet.

Und doch gelang es der Hamas, trotz dreier apokalyptischer Kriege, regelmäßiger israelischer Militärangriffe und ständiger Attentate genügend Kapazitäten aufzubauen, um den Angriff auf Israel am 7. Oktober durchzuführen.

Nun hat die im Juli 2024 erfolgte Ermordung des politischen Chefs der Hamas, Ismail Haniyeh, der einer der Hauptverhandler für ein Waffenstillstandsabkommen in Gaza war und international als „gemäßigt“ galt, den palästinensischen Widerstand gegen den Völkermord nicht geschwächt, sondern vielmehr das Bestreben Israels unterstrichen, jede Möglichkeit einer Pause beim Massenmord zunichte zu machen.

Was Nasrallahs Tod betrifft, so muss man sich vor Augen halten, dass die Hisbollah nur deshalb existiert, weil Israel zum Massenmord neigt – insbesondere durch die israelische Invasion im Libanon im Jahr 1982, bei der Zehntausende Libanesen und Palästinenser getötet wurden.

Die Invasion, die als „Operation Frieden für Galiläa“ bezeichnet wurde, sollte angeblich den antiisraelischen Widerstand im Libanon auslöschen, hat ihn aber natürlich nur noch verstärkt.

Der Kriegsgrund, der zur Rechtfertigung der Operation angeführt wurde, war ein Mordversuch an Shlomo Argov, dem israelischen Botschafter im Vereinigten Königreich. Argov überlebte, ein Luxus, den sich die libanesischen und palästinensischen Opfer von „Frieden für Galiläa“ nicht leisten konnten.

Wenn selbst ein erfolgloses Attentat auf einen unbedeutenden Diplomaten Israel als Vorwand für ein Massaker dient, ist es ein Wunder, dass die israelische Regierung nicht innehält und darüber nachdenkt, welche Art von Vergeltung durch die tatsächliche Ermordung einer überlebensgroßen arabischen Ikone ausgelöst werden könnte – insbesondere vor dem Hintergrund eines unerbittlichen Völkermords an arabischen Mitmenschen.

Andererseits ist es zweifellos der Sinn der Sache, den Grundstein für einen andauernden und immer psychopathischeren Krieg zu legen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Belén Fernández, Kolumnistin bei Al Jazeera, ist Autorin von „Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center“ (OR Books, 2022), „Checkpoint Zipolite: Quarantine in a Small Place“ (OR Books, 2021), „Exile:Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016) und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye sowie zahlreiche andere Publikationen geschrieben.

Übersetzt mit Deepl.com

