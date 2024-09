https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-lebanon-hezbollah-fatal-mistake-rules-war-not-bound



Der fatale Fehler der Hisbollah bestand darin, zu glauben, dass Israel an die Regeln des Krieges gebunden sei

Von Marco Carnelos

30. September 2024

Nach dem 7. Oktober ist Israel nicht mehr an irgendwelche Einsatzregeln gebunden, wie seine Militäroperationen in Gaza, im Libanon, im Jemen und im Iran bewiesen haben

Menschen laufen durch die Trümmer von Gebäuden in Beirut, die am 27. September durch israelische Angriffe dem Erdboden gleichgemacht wurden, bei denen der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah getötet wurde, 29. September 2024 (AFP)

Vor 32 Jahren wurde Abbas al-Musawi, der damalige Generalsekretär der Hisbollah, bei einem Angriff durch Israel getötet.

Damals feierten die israelischen Zeitungen auf ihren Titelseiten das Ereignis als endgültige Niederlage der Bewegung im Libanon. Die letzten drei Jahrzehnte haben gezeigt, dass dieser Optimismus völlig falsch war. Die Hisbollah reagierte anderswo blutig und ist inzwischen weitaus stärker als in den frühen 1990er Jahren.

Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Hassan Nasrallahs Ermordung am 27. September in Beirut erneut den Untergang der Hisbollah einleiten könnte.

Was Israel und generell die westlichen Demokratien in ihrer Analyse übersehen, ist, dass sich ihre allgemeinen Konzepte von Sieg oder Niederlage nicht ohne Weiteres auf eine Organisation anwenden lassen, die sich dem Märtyrertum verschrieben hat, wie es die Hisbollah tut.

Mit anderen Worten: Wenn die Hisbollah gewinnt, wird dieses Ereignis gefeiert. Wenn sie verliert, wird dies als Martyrium in einem größeren Konflikt gegen Unterdrückung (israelische Besetzung arabischer Länder) und Ungerechtigkeit (westliche Hegemonie und Doppelmoral in den internationalen Beziehungen) gefeiert. Mit einem Wort: Das nennt man Widerstand.

Wie jede andere Organisation macht auch die Hisbollah Fehler, und in letzter Zeit hat sie viele davon gemacht.

Der größte Fehler war zu glauben, dass Israel immer noch an einige Einsatzregeln gebunden sei – ein fataler Fehler. Denn nach dem 7. Oktober ist Israel nicht mehr an irgendwelche Einsatzregeln gebunden, wie seine Militäroperationen im Gazastreifen, im Libanon, im Jemen und im Iran bewiesen haben.

Enthauptet und geschwächt

Im Schutz der völligen Straffreiheit, die ihm die USA und die EU gewährt haben, und in einigen Fällen auch ihrer offenen Komplizenschaft, hat Israel seine einzigartigen nachrichtendienstlichen und militärischen Fähigkeiten genutzt, um seinen Feinden sehr harte Schläge zu versetzen. Ob es damit seine wichtigsten Ziele erreicht hat, ist derzeit schwieriger zu sagen.

Es ist noch nicht bekannt, inwieweit die spektakulären Explosionen von Pager-Geräten und Walkie-Talkies es Israel ermöglicht haben, durch den Zugriff auf GPS-Systeme in den Geräten auch hochrangige Informationen über die Bewegungen und Machtstrukturen der obersten Führung der Hisbollah zu erhalten.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Israel in den letzten 12 Monaten sowohl die Hamas als auch die Hisbollah geschwächt und enthauptet hat. Es hat in beiden Organisationen Verwirrung und Unordnung gestiftet, aber es ist alles andere als sicher, dass es ihnen auch ein für alle Mal den Garaus gemacht hat.

Man kann Menschen töten, aber nicht die Ideen und Missstände, die sie antreiben.

Was die Modalitäten und den Zeitpunkt der Reaktion der Hisbollah auf die jüngsten Schläge Israels betrifft, sollte man die Standardregel nicht vergessen, die seit Jahrzehnten in der Organisation konstant geblieben ist.

Die Hisbollah ist nicht von den Nachrichtenzyklus-Bedürfnissen der großen westlichen und nicht-westlichen Informationsnetzwerke abhängig, und noch viel weniger von den Erwartungen der politischen Klassen und Sicherheitsapparate der Staaten, mit denen sie konfrontiert ist, angefangen bei Israel selbst.

Die Hisbollah ist sich ihrer militärischen und technologischen Unterlegenheit bewusst und versucht daher seit jeher, immaterielle Faktoren wie Zeit zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Den Feind in Schach zu halten, während man wartet, ist oft nervenaufreibend. Denn wie und wann die Vergeltung eintritt, ist bereits eine Form der Reaktion und bestraft den Gegner.

Asymmetrische und hybride Kriegsführung zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl ist für Organisationen, die den Widerstand zum Hauptantrieb ihrer Tätigkeit gemacht haben, Standard. Ein Zermürbungskrieg und keine offene Konfrontation ist immer die beste Option im Umgang mit Israel.

Tödlicher Schlag

Darüber hinaus hat die Reaktion der Achse des Widerstands auf Israel noch keine nennenswerte Synergie und Koordination gezeigt.

Die Hamas führt ihre Raketenabschüsse durch, ebenso wie die Hisbollah, die Huthis und die schiitischen Milizen im Irak.

Teheran führte nach dem israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus im April seine eigene Operation durch. Sie handelten größtenteils getrennt voneinander.

Sie haben Israel nie gleichzeitig angegriffen, um das Iron-Dome-System zu überlasten und Israel weitaus mehr Opfer und Schäden zuzufügen. Es ist nicht klar, ob dies eine bewusste Zurückhaltung war oder das Ergebnis technischer und logistischer Schwierigkeiten.

Ungeachtet all dieser Überlegungen hat Israel der Hisbollah einen verheerenden Schlag versetzt. Aber dieser „Erfolg“ wird bedeutungslos sein, wenn er nicht auch die Bedrohung für seine nördlichen Gemeinden neutralisiert, die in den letzten 12 Monaten vertrieben wurden.

Wenn es, wie behauptet, Israels Hauptziel ist, seine 60.000 Bürger, die gewaltsam in den Süden umgesiedelt wurden, in ihre Heimat zurückzubringen, muss es eine Bodenoperation im Südlibanon durchführen.

Idealerweise würde es versuchen, die Pufferzone wiederherzustellen, die es zwischen 1982 und 2000 hatte. Im Falle einer Bodenoperation könnte die Hisbollah der israelischen Armee jedoch erhebliche Verluste zufügen.

Strategische Geduld

Israel sollte es sich zweimal überlegen, bevor es seine Bodentruppen in den Südlibanon schickt. Es könnte dort zwar auf eine verwirrte und demoralisierte Hisbollah-Armee treffen, aber auch auf eine Armee, die ihre Kampffähigkeiten erheblich verbessert hat, insbesondere nach den Erfahrungen, die sie im langen syrischen Bürgerkrieg gesammelt hat.

Israel könnte dort zwar auf eine verwirrte und demoralisierte Hisbollah-Armee treffen, aber auch auf eine Armee, die ihre Kampffähigkeiten erheblich verbessert hat

Die Eliteeinheiten der Hisbollah, die Radwan, die entlang der Grenze stationiert sind, sind weitgehend intakt.

Andererseits könnte sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in einer Win-win-Situation befinden.

Wenn nichts anderes passiert, könnte er einen wichtigen Sieg gegen die Hamas und die Hisbollah erringen, indem er eine erhebliche Schwächung ihrer Vermögenswerte und Führung erreicht.

Sollte stattdessen ein totaler Krieg ausbrechen, an dem die gesamte Achse des Widerstands beteiligt ist, könnte er den wichtigsten strategischen Erfolg Israels der letzten Jahrzehnte für sich beanspruchen: eine Eskalation, die die Vereinigten Staaten letztlich in einen offenen Konflikt mit dem Iran verwickeln könnte.

In einem solchen Szenario könnte sein Verbleib an der Macht für die kommenden Jahre gesichert sein.

Es gibt nur einen Weg, um eine solche Entwicklung zu vermeiden: Die Achse des Widerstands sollte weitaus mehr strategische Geduld zeigen, als sie es bisher getan hat.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 gehörte er dem außenpolitischen Stab von drei italienischen Premierministern an. In jüngerer Zeit war er Sonderbeauftragter der italienischen Regierung für den Friedensprozess im Nahen Osten und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

