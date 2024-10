https://www.haaretz.com/israel-news/haaretz-today/2024-10-27/ty-article/.premium/israels-most-beloved-tv-journalist-blew-up-a-building-in-lebanon-israelis-didnt-blink/00000192-cfa9-d6a0-affe-cfaf203e0000



Israels beliebtester Fernsehjournalist hat ein Gebäude im Libanon in die Luft gejagt. Die Israelis haben nicht mit der Wimper gezuckt

Von Maya Lecker

27. Oktober 2024

Dany Cushmaros Berichterstattung ist Propaganda. Dass sein Gehalt von einem privaten unabhängigen Medienunternehmen und nicht von der IDF kommt, ist nur ein Zufall

Dany Cushmaro ist wahrscheinlich der bekannteste Fernsehjournalist in Israel. Als einer der beliebtesten Moderatoren und Journalisten auf Channel 12 – Israels beliebtestem Nachrichtensender – berichtete er ab den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2023 über den Israel-Gaza-Krieg. In den ersten Tagen war er noch glaubwürdig. Traurig und verwirrt darüber, wie es der Hamas gelungen war, ihren schrecklichen Angriff auf israelische Zivilisten auszuführen, nahm er eine kritische Haltung ein und kritisierte die Regierung dafür, dass sie es versäumt hatte, die Bürger in ihren Häusern zu schützen.

