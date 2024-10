Würde ein deutscher Kanzler das „Nie Wieder“ ernst nehmen, dann würde die deutsche Regierung weder Waffen an Israel für diesen Rachefeldzug liefern, noch die Staatsräson fortführen! Jonas Stahr Gore, der norwegische Ministerpräsident spricht genau die Sätze aus, die ich von einem deutschen Regierungschef hören möchte. Evelyn Hecht-Galinski

Norwegischer Premierminister bezeichnet Situation in Gaza als „alarmierend, dramatisch“ inmitten eines „barbarischen“ israelischen Krieges

28. Oktober 2024

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store hält am 22. März 2024 eine Rede in Brüssel, Belgien. [Dursun Aydemir – Anadolu Agency]

Der norwegische Premierminister Jonas Gahr Store kritisierte Israel am Montag scharf und bezeichnete den Krieg des Besatzungsstaates in Gaza als „barbarisch“, wie lokale Medien berichteten. Laut Anadolu beschrieb er die Situation in Gaza auch als „alarmierend und dramatisch“.

Store betonte, wie wichtig es sei, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten, das die Prinzipien zwischen Menschlichkeit und Barbarei darstelle. „Wenn diese Grundsätze gebrochen werden, wie in Gaza, befinden wir uns in der Barbarei„, sagte er der Zeitung VG.

Die Äußerungen des Ministerpräsidenten erfolgten nach einer Warnung der Vereinten Nationen vom Wochenende, dass die gesamte Bevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgrund der anhaltenden brutalen israelischen Militäroffensive in Lebensgefahr schwebt.

„Wenn glaubwürdige Quellen wie die UN, die WHO [Weltgesundheitsorganisation], das Rote Kreuz, der Rote Halbmond und das uns seit Jahren bekannte Gesundheitspersonal Alarmmeldungen senden, dann ist das ernst“, sagte er. „Es ist alarmierend, wenn wir mitansehen müssen, wie Hunderttausende schutzbedürftige Menschen im nördlichen Gazastreifen unmittelbar von Hunger, Tod und Krankheit bedroht sind. Und das passiert jetzt, in unserer Zeit. Sie [die Palästinenser] haben das Gefühl, dass sie nirgendwo sicher sind.“

Der norwegische Ministerpräsident wird am Montag nach Island reisen, um mit seinen nordischen Ministerpräsidentenkollegen die Lage in Gaza zu besprechen, und zwar im Vorfeld des Nordischen Rates, der am Dienstag stattfinden wird, wie die Zeitung berichtet.

Seit Israel im Oktober letzten Jahres seinen Krieg gegen die Palästinenser in Gaza begann, wurden fast 43.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, und 101.000 wurden verwundet. Schätzungsweise 11.000 werden vermisst, vermutlich tot, unter den Trümmern ihrer Häuser und anderer ziviler Infrastruktur, die von Israel zerstört wurden.

Mehr als ein Jahr nach Beginn des israelischen Krieges liegen weite Teile des Gazastreifens in Trümmern, während eine lähmende Blockade von Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten andauert. Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) des Völkermords an den Palästinensern beschuldigt, eine Anschuldigung, die das Land bestreitet.

Übersetzt mit Deepl.com

