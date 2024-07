https://www.middleeastmonitor.com/20240724-israels-ben-gvir-calls-for-al-aqsa-to-be-open-24-7-for-jewish-prayer/



Israels Ben-Gvir fordert, dass die Al-Aqsa rund um die Uhr für jüdische Gebete geöffnet sein soll

24. Juli 2024

Israels Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir spricht am 3. Juni 2024 im israelischen Parlament in Jerusalem [Amir Levy/Getty Images].

Der rechtsextreme israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat die „Rückkehr Israels zum Tempelberg“ gefordert und versprochen, die Verbote für jüdische Gebete auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem aufzuheben.

In einer Rede vor der israelischen Knesset erklärte Ben-Gvir diese Woche, dass sich der Tempelberg im Wandel befinde. Wir alle wissen, wovon ich spreche“. Unter Bezugnahme auf die Erstürmung des Al-Aqsa-Geländes – der drittwichtigsten heiligen Stätte des Islams in der Welt – in der vergangenen Woche mit Unterstützung der israelischen Sicherheitskräfte, sagte der Minister: „Was im Stillen gesagt werden muss, wird im Stillen getan. Ich war auf dem Tempelberg. Ich habe auf dem Tempelberg gebetet.“

Ben-Gvir stellte den langjährigen Status quo in Jerusalem in Frage, wonach die Al-Aqsa-Moschee und ihr Gelände muslimischen Gebeten vorbehalten sind, eine Haltung, die von der israelischen Regierung offiziell aufrechterhalten – wenn auch oft verletzt – wird. „Man sagt mir immer, die ‚politische Führung‘ sei dagegen. Ich bin die politische Führung. Und die politische Führung erlaubt das jüdische Gebet auf dem Tempelberg“, so der extremistische Minister.

Er behauptete weiter, dass der Status quo und ähnliche Einschränkungen Bereiche darstellen, „in denen Juden diskriminiert werden. Das ist Rassismus. Es gibt keinen Grund dafür, dass der Tempelberg nicht rund um die Uhr geöffnet sein darf, dass Juden am Schabbat nicht kommen dürfen. Alle Bereiche des Tempelbergs sollten für Juden zugänglich sein.“

Nach Ben-Gvirs aufrührerischen Äußerungen hagelte es Kritik von israelischen Politikern und Gesetzgebern: Der Likud-Abgeordnete Moshe Gafni erklärte, das jüdische Gebet auf dem Al-Aqsa-Gelände sei ein „schwerer Verstoß“ gegen das jüdische Gesetz, und forderte Premierminister Benjamin Netanjahu auf, „nicht zuzulassen, dass sich der Status quo ändert“.

Benny Gantz, ehemaliger Minister des Kriegskabinetts und Abgeordneter der Partei der Nationalen Einheit, erklärte: „So wie Ben-Gvir keine Entscheidungen über den Besuch von Muslimen auf dem Tempelberg während des Ramadan getroffen hat, trifft er auch heute keine Entscheidungen.“ Er forderte außerdem, dass Ben-Gvir „alle seine Befugnisse in Bezug auf sensible Sicherheitsfragen entzogen werden“.

Übersetzt mit deepl.com

