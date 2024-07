https://www.middleeastmonitor.com/20240724-israeli-president-stopped-from-leaving-plane-in-paris-after-security-alert/



Israelischer Präsident nach Sicherheitsalarm am Verlassen des Flugzeugs in Paris gehindert

24. Juli 2024

Israels Präsident Isaac Herzog in Tel Aviv am 14. Dezember 2023 [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog und seine Delegation mussten nach der Landung in Paris aufgrund eines Sicherheitsalarms in ihrem Flugzeug bleiben, wie israelische Medien am Mittwoch berichteten. Herzog war in der französischen Hauptstadt eingetroffen, um an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele teilzunehmen und sich mit französischen Offiziellen zu treffen, bevor er nach Italien weiterreiste, berichtet Anadolu.

„Aus Angst vor einem Sicherheitsvorfall auf dem Pariser Flughafen durften Präsident Herzog und die ihn begleitende Delegation nicht aus dem Flugzeug steigen“, berichtete der israelische Rundfunk KAN. „Nach etwa 40 Minuten durften der Präsident und die Delegation das Flugzeug verlassen.“

Nach Angaben des israelischen Nachrichtenportals Walla wurde das Flugzeug festgehalten, nachdem eine Person auf dem Dach eines nahe gelegenen Gebäudes gesichtet worden war, während das Flugzeug landete.

Nach Angaben der Times of Israel wurden die Sicherheitsmaßnahmen für die israelische Delegation bei den Olympischen Spielen in Paris aufgrund des anhaltenden Völkermords des Besatzungsstaates an den Palästinensern im Gazastreifen verschärft.

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel seit dem grenzüberschreitenden Überfall der Hamas am 7. Oktober einer internationalen Verurteilung seiner brutalen Offensive auf den Gazastreifen ausgesetzt.

Bei der israelischen Offensive wurden fast 40.000 Palästinenser getötet und mehr als 90.000 weitere verwundet, vor allem Kinder und Frauen. Schätzungsweise 10.000 Palästinenser werden unter den Trümmern ihrer Häuser und anderer von Israel zerstörter ziviler Infrastrukturen vermisst und gelten als tot. Mindestens 90 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen wurden vertrieben, wie die UNO bestätigt hat.

Der Internationale Gerichtshof hat Israel wegen Völkermordes angeklagt und Tel Aviv aufgefordert, seine Militäroperation in der südlichen Stadt Rafah, in die mehr als eine Million Palästinenser vor dem Einmarsch am 6. Mai vor dem Krieg geflüchtet waren, unverzüglich einzustellen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …