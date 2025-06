https://www.caitlinjohnst.one/p/israels-own-actions-invalidate-all?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=165914764&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Israels eigene Handlungen entkräften alle pro-israelischen Argumente

Caitlin Johnstone

14. Juni 2025

Ich habe Israel nicht so gemacht. Es ist nicht meine Schuld, dass das zionistische Projekt so aussieht. Sie können mich den ganzen Tag lang als antisemitisches Monster bezeichnen, weil ich Israels Völkermord und wahnsinnige Kriegstreiberei kritisiere, aber ich habe Israel das nicht aufgezwungen. Israel hat sich selbst dafür entschieden. So sieht ein Staat voller Zionisten aus, wenn man die Zionisten alles tun lässt, was sie wollen.

Man kann so viel man will über die historische Verfolgung des jüdischen Volkes reden. Man kann versuchen zu argumentieren, dass Juden aus irgendeinem Grund einen eigenen Staat brauchen, und zwar genau dort, wo das jüdische Volk in der Antike gelebt hat. Aber was wir heute vor uns sehen, ist das Ergebnis davon. Das ist es. Das ist das Ergebnis. Das ist das einzige Ergebnis, das es gibt. Und es ist nicht meine Schuld, dass das so ist.

Alle Argumente, die zur Verteidigung Israels vorgebracht werden, beruhen letztlich auf der unhinterfragten Annahme, dass das jüdische Volk unbedingt eine Heimat haben muss, in der jüdische Menschen die Kontrolle haben, und dass diese Heimat unbedingt an dem Ort liegen muss, an dem Israel sich derzeit befindet. Sobald man diese Prämisse akzeptiert, sind alle anderen Argumente für die Notwendigkeit der Handlungen Israels sinnvoll und verteidigbar.

Aber wir haben gesehen, zu welchen Ergebnissen diese Prämisse führt. Sie bedeutet zwangsläufig unaufhörliche Gewalt, Tyrannei, Krieg und Missbrauch. Sie bedeutet zwangsläufig Völkermord. Sie bedeutet zwangsläufig ethnische Säuberungen. Woher wissen wir, dass sie zwangsläufig dazu führt? Weil wir uns in dieser Situation befinden.

Die Prämisse, auf der alle pro-israelischen Argumente beruhen, ist also ungültig.

Das bedeutet, dass alle Argumente unbegründet sind.

Das bedeutet, dass es wirklich keinen guten Grund gibt, den Status quo des modernen Israels aufrechtzuerhalten.

Das bedeutet, dass es keinen guten Grund gibt, warum westliche Regierungen diesen Status quo weiterhin unterstützen sollten.

Das bedeutet, dass es keinen guten Grund gibt, den Apartheidstaat nicht zu beenden, allen gleiche Rechte zu gewähren, den Palästinensern das Recht auf Rückkehr zu gewähren, das Unrecht der Vergangenheit wiedergutzumachen und Israel und seine westlichen Unterstützer so viele Reparationszahlungen an ihre Opfer zu leisten, dass zukünftige Generationen die Auswirkungen ihrer Misshandlungen nicht mehr spüren werden.

Das ist die einzig logische Position in dieser Frage. Israels eigene Handlungen haben das deutlich gemacht. Israels Kritiker haben Israel nicht zu diesen Handlungen gezwungen. Diese Handlungen sind lediglich das Ergebnis dessen, was Israel ist.

