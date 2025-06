https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/6/13/live-explosions-reported-in-iran-amid-israel-tensions



Sirenen heulen in ganz Israel nach iranischen Raketenangriffen Israel setzt Angriffe auf Iran fort, fast 80 Tote und über 300 Verletzte Drei Menschen in Israel getötet, Dutzende bei iranischen Raketenangriffen verletzt

LIVE: Iran schlägt mit Vergeltungsschlägen auf Israel zurück, nachdem Atomstätte angegriffen wurde

Von Umut Uras, Usaid Siddiqui und Hafsa Adil

Iranische Raketen treffen Ziele in ganz Israel und töten mindestens vier Menschen und Dutzende werden verletzt als Vergeltung für die anhaltenden israelischen Angriffe auf den Iran.

Der Iran gibt an, dass Israel mindestens 78 Menschen getötet hat, darunter Frauen und Kinder, und mehr als 320 weitere verletzt hat, während das israelische Militär weiterhin Angriffe auf Städte, Militärstandorte und Nuklearanlagen fliegt.

Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, warnte Israel, dass es nach dem „Verbrechen“ des Angriffs auf den Iran und der Tötung mehrerer hochrangiger Militärkommandanten und sechs Atomwissenschaftler mit „schwerer Bestrafung“ zu rechnen habe.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, die Militäroperation werde so lange wie nötig fortgesetzt.

Die Vereinigten Staaten haben versucht, sich von Israels Angriffen zu distanzieren, und gleichzeitig den Iran vor Angriffen auf amerikanische Stützpunkte in der Region gewarnt.

Atomgespräche mit den USA sind ein „zweischneidiges Schwert“

Der iranische Politologe Hamed Mousavi sagt, die Atomgespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten seien angesichts der anhaltenden Angriffe Israels wie ein „zweischneidiges Schwert“.

„Einerseits will der Iran keine diplomatischen Wege mit den Amerikanern verschließen, da der einzige Weg, um diesen Krieg zu beenden, eine sehr diplomatische Lösung ist, bei der die Amerikaner wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen würden“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

„Gleichzeitig will der Iran die Verhandlungen, die in den letzten zwei Monaten zu einem Atomabkommen geführt haben, nicht fortsetzen.“

Mousavi sagte, es sei „sinnlos“, die Verhandlungen fortzusetzen, solange der Iran „unter Beschuss“ stehe.

„Die Trump-Regierung behauptet immer wieder, wir hätten eine Frist von 60 Tagen gesetzt, die abgelaufen sei, woraufhin die Israelis angreifen konnten.

Die ursprünglichen Atomverhandlungen dauerten zwei Jahre, wenn die Amerikaner also wirklich in gutem Glauben verhandeln wollen, müssen sie diese Zeit auch einräumen. Der Versuch, den Iran mit Bomben in die Knie zu zwingen, wird das Gegenteil bewirken.“

Menschen verteilen Plakate während einer Protestkundgebung gegen die israelischen Angriffe auf den Iran in New York City [Christian Monterrosa/Reuters]

Israel hat einen unprovozierten Angriff auf den Iran gestartet, darunter Angriffe auf Nuklearanlagen und die Ermordung mehrerer hochrangiger Militärkommandanten und Wissenschaftler.

Vor den Augen der Weltmedien stellt die Regierung Netanjahu den Angriff jedoch als „Präventivschlag“ dar.

