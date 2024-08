Israels Endspiel in Gaza, eine unmögliche Mission von Dr. Daud Abdullah

https://www.middleeastmonitor.com/20240815-israels-endgame-in-gaza-an-impossible-mission/



Israels Endspiel in Gaza, eine unmögliche Mission

15. August 2024

Eine Person hält ein Plakat mit der Aufschrift „Die Nakba hat nie geendet“ in London während des „Nationalen Marsches für Gaza“ am 3. August 2024 [CARLOS JASSO/AFP via Getty Images]

Während des gesamten Krieges gegen Gaza wurde die Waffe der Desinformation mit tödlicher Wirkung eingesetzt. Von Anfang an führten Israels westliche Verbündete den Angriff auf die weltweite öffentliche Meinung an. Unwahrheiten über die Enthauptung von Babys und die Vergewaltigung israelischer Frauen wurden wiederholt und ohne Überprüfung aufgebauscht. Zu den weiteren Fälschungen, die weiterhin Verbreitung finden, gehört die Behauptung, Israel habe kein Endspiel in Gaza. Natürlich hat es das.

Für Israels rechtsgerichtete Regierung ist das ideale Endspiel eine zweite Nakba. Das erfordert die Entvölkerung aller Städte und Dörfer im Gazastreifen und die Zwangsvertreibung der Überlebenden in den ägyptischen Sinai. Vierundachtzig Prozent des Gaza-Gebietes stehen jetzt unter Evakuierungsbefehl.

Rufe nach einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens gab es schon lange vor der „Operation Al-Aqsa-Flut“. Im Oktober 2021 sagte Finanzminister Bezalel Smotrich vor arabischen Parlamentariern: „Ich führe keine Gespräche mit euch, ihr Antizionisten… Ihr seid [hier] aufgrund eines Fehlers, weil [Israels erster Premierminister David] Ben-Gurion die Arbeit nicht beendet und euch 1948 rausgeworfen hat.“

In jüngerer Zeit, im November 2023, kündigte Avi Dichter, das amtierende Mitglied des Sicherheitskabinetts und Landwirtschaftsminister, an: „Wir führen jetzt die Nakba des Gazastreifens durch“.

„Gaza Nakba 2023. So wird es enden“, betonte er.

Alles, was sich seit Oktober 2023 in Gaza ereignet hat, bestätigt, dass es tatsächlich einen Plan gibt. Er besteht darin, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen, damit seine Bewohner einfach zusammenpacken und gehen. Bereits jetzt wurden insgesamt 1,9 Millionen Menschen, also neun von zehn Bewohnern des Gazastreifens, vertrieben. Weiterlesen bei middleeastmonitor.com

