Israelischer Angriff auf libanesisches Dorf Almat tötet 23 Menschen, darunter sieben Kinder

Das Dorf liegt in einer überwiegend christlichen Region und außerhalb der traditionellen Hochburgen der Hisbollah im Libanon.

Menschen inspizieren den Ort eines israelischen Angriffs in der Stadt Almat im Distrikt Jbeil, Libanon [Thaier Al-Sudani/Reuters]

Veröffentlicht am 10. November 2024

Bei israelischen Angriffen sind am Sonntag im Libanon mindestens 38 Menschen getötet worden, darunter 23 bei einem Luftangriff auf das libanesische Dorf Almat, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte.

Das mehrheitlich von schiitischen Muslimen bewohnte Dorf Almat im Bezirk Jbeil liegt etwa 30 km (19 Meilen) nördlich der Hauptstadt Beirut und befindet sich in einem Gebiet, das hauptsächlich von Christen bewohnt wird.

Das Dorf liegt außerhalb der traditionellen Hochburgen der Hisbollah im Süden Beiruts und im Süd- und Ostlibanon, die Israel seit Ende September in seinem Krieg gegen die vom Iran unterstützte Gruppe heftig bombardiert.

„Der feindliche Angriff der Israelis auf Almat im Bezirk Jbeil hat 23 Menschen getötet, darunter sieben Kinder, in einer aktualisierten, aber noch nicht endgültigen Bilanz“, hieß es in einer Erklärung des Gesundheitsministeriums am Sonntag.

Es hieß auch, dass Leichenteile vom Ort des Geschehens geborgen worden seien und identifiziert würden.

Al Jazeeras Korrespondent Imran Khan berichtete aus Beirut, dass dies erst das zweite Mal sei, dass das Gebiet angegriffen wurde, seit sich die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah intensiviert haben.

Er fügte hinzu, dass bei einem israelischen Angriff auf Sidon im Südlibanon am Sonntag drei Sanitäter getötet wurden.

„Es ist jetzt ganz klar, dass die Hauptlast der Verwüstung, die entweder im Süden oder in anderen Teilen des Libanon stattgefunden hat, von der Zivilbevölkerung getragen wird“, sagte Khan.

Das Gesundheitsministerium gab bekannt, dass bei den israelischen Angriffen am Samstag 53 Menschen getötet und mindestens 99 Menschen verletzt wurden.

Offizielle libanesische Medien berichteten auch, dass ein israelischer Angriff ein Haus in der östlichen Stadt Baalbek getroffen habe, dem kein Zwangsräumungsbefehl der israelischen Streitkräfte vorausgegangen sei.

„Feindliche Flugzeuge griffen ein Haus im Stadtteil al-Laqees“ der Stadt an, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur National News Agency.

Seit dem 27. September hat das israelische Militär mehrere Warnungen zur Evakuierung herausgegeben und die Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Während das israelische Militär behauptet, dass Evakuierungsbefehle dem Schutz der libanesischen Zivilbevölkerung dienen, werden in Wirklichkeit nicht immer Evakuierungsbefehle erteilt.

Das israelische Militär gab bekannt, dass es bei seinen jüngsten Angriffen die Infrastruktur der Hisbollah in den Gebieten Tyrus und Baalbek getroffen habe, darunter Kämpfer, „Einsatzwohnungen“ und Waffenlager.

Als Vergeltung gab die Hisbollah bekannt, dass sie Raketenangriffe auf israelische Streitkräfte in der Stadt Shebaa im Südlibanon und in der Siedlung HaGoshrim im Norden Israels gestartet habe. Die Angriffe fanden in den frühen Morgenstunden des Sonntags statt.

Israel kämpft seit Oktober 2023 gegen die Hisbollah, doch seit Ende September dieses Jahres hat sich der Konflikt dramatisch verschärft. Israel hat seine Bombenangriffe intensiviert und ausgeweitet, und die Hisbollah hat ihre täglichen Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel verstärkt.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen wurden bei israelischen Angriffen im Libanon mindestens 3.189 Menschen getötet und 14.078 verwundet.

Die Hisbollah erklärte, sie handele zur Unterstützung der Hamas und aus Solidarität mit der Bevölkerung des Gazastreifens, wo der Krieg Israels weiter tobt. Bei einem Angriff israelischer Streitkräfte auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens am Sonntag wurden 33 Menschen getötet, darunter 13 Kinder.

Die Bemühungen um einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas sind bisher gescheitert, wobei beide Kriegsparteien sich gegenseitig die Schuld zuschieben.

Katar, ein Land, das eine Schlüsselrolle bei den Waffenstillstandsgesprächen spielte, gab am Samstag bekannt, dass Doha seine Vermittlungsbemühungen zwischen der Hamas und Israel aussetzen werde, bis die Parteien „ihren Willen und ihre Ernsthaftigkeit“ unter Beweis stellen, den Krieg in Gaza zu beenden.

In der Zwischenzeit treffen arabische und muslimische Staats- und Regierungschefs in Saudi-Arabien zu einem für Montag geplanten Gipfel ein, der sich laut saudischen Staatsmedien auf die Kriege Israels in Gaza und im Libanon konzentrieren wird.

Laut der saudischen Presseagentur sollen die Teilnehmer „die anhaltende israelische Aggression gegen die palästinensischen Gebiete und die Libanesische Republik sowie die aktuellen Entwicklungen in der Region“ erörtern.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

