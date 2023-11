Der Titan der amerikanischen Außenpolitik war mitschuldig am Tod von Millionen von Menschen – und zeigte nie Reue für seine Entscheidungen. Von Travis Waldron und George Zornick

Henry Kissinger, America’s Most Notorious War Criminal, Dies The titan of American foreign policy was complicit in millions of deaths – and never showed remorse for his decisions.

Außenminister Henry Kissinger spricht am 28. September 1973 zu Mitarbeitern des Außenministeriums. Kissinger forderte sie auf, die, wie er es nannte, einmalige Gelegenheit zu ergreifen, um eine friedliche internationale Struktur herbeizuführen. Die Rede kam nur zwei Wochen, nachdem Kissinger und die USA einen Militärputsch in Chile unterstützt hatten, der eine brutale Diktatur errichtete, die schätzungsweise 3.000 Tote oder Gefolterte und 40.000 Vermisste zur Folge hatte.via Associated Press

Von Travis Waldron und George Zornick

29. November 2023

Henry Kissinger, der als hochrangiger amerikanischer Außenpolitiker einige der groteskesten Kriegsverbrechen, die die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten begangen haben, beaufsichtigt, übersehen und manchmal sogar aktiv begangen hat, starb am Mittwoch in seinem Haus in Connecticut. Er wurde 100 Jahre alt.

Kissingers Tod wurde am Mittwochabend von seiner Beratungsfirma bekannt gegeben. Die Todesursache wurde nicht sofort bekannt gegeben.

Kissinger diente als Außenminister und nationaler Sicherheitsberater unter den Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford. Diese Positionen erlaubten es ihm, den Vietnamkrieg und den breiteren Kalten Krieg mit der Sowjetunion zu leiten und einen strikt „realistischen“ Ansatz umzusetzen, der den Interessen der USA und dem innenpolitischen Erfolg Vorrang vor allen möglichen Gräueltaten einräumte, die auftreten könnten.

Ersteres führte zu dem vielleicht berüchtigtsten Verbrechen, das Kissinger begangen hat: eine geheime vierjährige Bombenkampagne in Kambodscha, bei der unzählige Zivilisten getötet wurden, obwohl es sich um ein neutrales Land handelte, mit dem sich die Vereinigten Staaten nicht im Krieg befanden.

Während seiner Zeit an der Spitze der amerikanischen Außenpolitik leitete Kissinger auch illegale Waffenverkäufe an Pakistan, das 1971 ein brutales Vorgehen gegen die bengalische Bevölkerung durchführte. Er unterstützte den Militärputsch von 1973, der die demokratisch gewählte sozialistische Regierung in Chile stürzte, gab grünes Licht für die indonesische Invasion in Osttimor 1975 und unterstützte die repressive argentinische Militärdiktatur, als diese 1976 ihren „schmutzigen Krieg“ gegen Andersdenkende und Linke begann. Seine Politik während der Ford-Regierung schürte auch Bürgerkriege in Afrika, vor allem in Angola.

Selbst die großzügigsten Berechnungen deuten darauf hin, dass die mörderischen Regime, die Kissinger unterstützte, und die Konflikte, die sie führten, während und nach den acht Jahren, die er in der amerikanischen Regierung diente, für Millionen von Toten und Millionen von anderen Menschenrechtsverletzungen verantwortlich waren.

Kissinger zeigte nie Reue für diese Untaten. Er hat auch nie einen wirklichen Preis für sie bezahlt. Sein ganzes Leben lang hielt er einen spöttischen Ton gegenüber Kritikern seiner Menschenrechtsbilanz aufrecht und blieb bis zu seinem Tod ein angesehenes Mitglied der elitären politischen Gesellschaft in Washington.

Im Mai 2016 beispielsweise kam Präsident Barack Obama bei einem Besuch in Argentinien einer Entschuldigung der Vereinigten Staaten für ihre Rolle bei einer Menschenrechtsverletzung so nahe wie nie zuvor. Die USA „müssen auch ihre eigene Politik und ihre eigene Vergangenheit untersuchen“, sagte Obama, um sein Bedauern über die Rolle der Vereinigten Staaten im „schmutzigen Krieg“ auszudrücken. „Wir haben uns nur langsam für die Menschenrechte eingesetzt, und das war auch hier der Fall. Er versprach, Tausende von Dokumenten über die Schreckensherrschaft der Diktatur und die Unterstützung der USA für diese freizugeben.

Die Prüfung muss schnell erfolgt sein. Zwei Monate später überreichte die Obama-Regierung Kissinger, aus dessen Dokumenten hervorging, dass er sich in den 1970er Jahren mit dem argentinischen Militärdiktator Jorge Rafael Videla verbündet hatte, den Distinguished Public Service Award, die höchste Auszeichnung, die das Pentagon an Zivilisten vergibt.

Kissingers Gefolgsleute argumentieren, dass Auszeichnungen wie diese mehr als verdient sind. Seine Errungenschaften, darunter die Öffnung der Beziehungen zu China und die Entspannung mit der Sowjetunion, wiegen alle Missbräuche auf, die dazu beigetragen haben, sie zu ermöglichen. Zumindest seien die Missbräuche Teil eines kalten Kalküls gewesen, dass „die Sicherung des Überlebens einer Nation manchmal tragisch wenig Raum für private Moral lässt“, wie Robert D. Kaplan 2013 argumentierte. Kissingers Verteidiger weisen darauf hin, dass es möglicherweise noch mehr Tote gegeben hätte, wenn die USA stattdessen eine moralisch fundiertere Außenpolitik verfolgt hätten.

Seine Kritiker haben in zahlreichen Büchern, Dokumentarfilmen und Veröffentlichungen überzeugend dargelegt, dass Kissinger nicht nur ein Kriegsverbrecher war, sondern auch für die Schaffung einer imperialen Außenpolitik verantwortlich war, die die USA schließlich in einen ständigen Kriegszustand verwickelte und dazu führte, dass sie in den Jahrzehnten nach seinem Ausscheiden aus dem Amt zahlreiche Menschenrechtsverletzungen begingen oder übersahen.

Kissinger (Mitte) blieb zeitlebens ein angesehenes Mitglied der Washingtoner Politik-, Presse- und Gesellschaftselite, selbst unter führenden Persönlichkeiten wie Präsident Barack Obama (links), der die Menschenrechtsverletzungen, die unter seiner Aufsicht stattfanden, kritisierte.

Kissinger (Mitte) blieb sein Leben lang ein angesehenes Mitglied der politischen, presse- und gesellschaftspolitischen Elite Washingtons, selbst unter führenden Persönlichkeiten wie Präsident Barack Obama (links), der die Menschenrechtsverletzungen kritisierte, die unter seiner Aufsicht stattfanden.

WHITE HOUSE POOL via Getty Images

Wieder andere haben argumentiert, dass Kissinger, in den Worten des New Yorker Essayisten Thomas Meaney, „eine weit weniger bemerkenswerte Figur war, als seine Unterstützer, seine Kritiker – und er selbst – glaubten“. Meaney und andere sind der Meinung, dass Kissinger kein Ausreißer war, sondern ein vollendeter politischer Akteur und ein natürliches Produkt der amerikanischen Kriegsmaschinerie, wenn auch einer, der im Vergleich zu vielen der vermeintlich „großen Männer“, die das Land vor und nach ihm geführt haben, ein übermäßiges Gefühl der Selbstherrlichkeit hatte.

Die Festlegung eines endgültigen Vermächtnisses für Kissinger ist eine verlockende Aufgabe – eine, die Historiker, Außenpolitikexperten und Journalisten seit Jahrzehnten zu perfektionieren versuchen. Es ist auch ein geeignetes Unterfangen, um festzustellen, ob Kissingers Kriegsverbrechen ihn zu einer besonders bösen Figur machten oder ob sie zeigen, dass es einfach unmöglich ist, ein Imperium von der Größe der Vereinigten Staaten so lange zu steuern, ohne einige abscheuliche Dinge zu tun. Vielleicht ist beides wahr.

Unbestreitbar ist, dass anlässlich seines Todes Millionen von Argentiniern, Bangladeschern, Kambodschanern, Chilenen, Osttimoresen und anderen keine Meinung zu Henry Kissingers Vermächtnis oder der Welt, die er mitgestaltet hat, äußern können, weil sie durch die Hand der Tyrannen starben, die Kissinger ermöglichte.

***

Der 1923 in Bayern geborene Heinz Alfred Kissinger emigrierte 1938 mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten, um der Verfolgung der deutschen Juden durch die Nazis zu entgehen.

Kissinger hat die Auswirkungen, die dies auf sein Leben hatte, immer heruntergespielt, aber Historiker sind da anderer Meinung: Kissingers Erfahrungen als Kind haben wahrscheinlich seine „legendäre Unsicherheit, Paranoia und extreme Empfindlichkeit gegenüber Kritik“ geprägt und die Saat für seine „Betonung von Stabilität und Gleichgewicht und seine Ängste vor Revolution und Unordnung“ gelegt, schrieb Thomas A. Schwartz, ein Historiker der Vanderbilt University, in seiner Kissinger-Biografie im Jahr 2020. Dass Kissingers Vater, ein Lehrer, der gefeuert wurde, weil er Jude war, alles verlor, so Schwartz weiter, „trug zu Kissingers eigenem Gefühl bei, dass nicht nur die Sanftmütigen die Erde nicht erben, sondern dass Macht der ultimative Schiedsrichter sowohl im Leben als auch in den internationalen Beziehungen ist.“

Oder, wie es ein langjähriger Kissinger-Kollege in einem anderen von Schwartz übermittelten Zitat ausdrückte: „Kissingers Lebensphilosophie lautete: ‚Guter Wille wird dir nicht helfen, dich auf den Docks von Marseille zu verteidigen.'“

Kissinger wurde 1943 zur US-Armee eingezogen und diente während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, wo er sich zu einem erfolgreichen Geheimdienstler entwickelte. Er erhielt einen Bronze Star unter anderem für seine erfolgreiche Jagd auf Mitglieder der Gestapo, der Geheimpolizei der Nazis, unmittelbar nach dem Krieg.

Nach seiner Rückkehr in die USA und seinem Abschluss in Harvard machte er sich schnell einen Namen in der Außenpolitik. Zunächst erlangte er innerhalb des Establishments Berühmtheit, als er die Ansicht vertrat, Präsident Dwight D. Eisenhower müsse akzeptieren, dass ein „begrenzter Atomkrieg“ in Europa notwendig sein könnte, um die USA und ihre Verbündeten vor der aufstrebenden Macht der Sowjetunion zu schützen.

Präsident Richard Nixon (links) und Kissinger, als nationaler Sicherheitsberater, sprechen am 25. November 1972 in Washington miteinander.

Präsident Richard Nixon (links) und Kissinger, als nationaler Sicherheitsberater, sprechen am 25. November 1972 in Washington miteinander.

Weißes Haus via Consolidated News Pictures via Getty Images

Kissingers schneller Aufstieg in der Außenpolitik war auch deshalb möglich, weil er ein so geschickter politischer Operator war, so Schwartz. Er bot sowohl Eisenhower, einem Republikaner, als auch Präsident John F. Kennedy, einem Demokraten, diplomatische und außenpolitische Beratung an.

Er beriet den ehemaligen New Yorker Gouverneur Nelson Rockefeller bei drei verschiedenen Bewerbungen um die Präsidentschaft. Als Rockefeller 1968 die Nominierung der Republikaner nicht gewann, unterhielt Kissinger während der gesamten Wahl positive Beziehungen sowohl zu Richard Nixon, dem republikanischen Kandidaten, als auch zu dem Demokraten Hubert H. Humphrey. In Washington war es fast selbstverständlich, dass Kissinger in der nächsten Regierung eine herausragende Rolle spielen würde, ganz gleich, wie die Wahl ausgehen würde.

Nixon setzte sich durch und ernannte Kissinger zu seinem ersten wichtigen außenpolitischen Amt, indem er ihn zum nationalen Sicherheitsberater im Weißen Haus ernannte. Kissinger war wie Nixon ein glühender Skeptiker von Bürokraten, die seiner Meinung nach zu idealistisch und moralistisch an den Vietnamkrieg und den sowjetischen Kommunismus herangingen, und formte schon früh in seiner Amtszeit den Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses zu seiner modernen Form um, um „die Bürokratie zu zähmen“ und „einen zentralisierteren und geheimnisvolleren Ansatz in der Außenpolitik zu fördern“, schrieb Schwartz.

Das würde sich als nützlich erweisen. Kissinger mag den Status angestrebt haben, den er sich als prominenter Diplomat verdiente, und er spürte, wie wichtig die öffentliche Meinung für die Fähigkeit einer Regierung ist, ihre Außenpolitik zu betreiben. Aber er zog es vor, seine schmutzige Arbeit im Geheimen zu erledigen, weit weg von den potenziell verächtlichen Augen der Diplomaten des Außenministeriums, des Kongresses, der Journalisten oder der Öffentlichkeit.

„Kissinger hat jeden der 3.875 Bombenangriffe auf Kambodscha, die zwischen 1969 und 1970 stattfanden, persönlich genehmigt“.

Im Frühjahr 1969, als Kissinger verzweifelt versuchte, den Vietnamkrieg zu beenden, genehmigte er eines seiner schrecklichsten Kapitel: die geheimen Teppichbombenangriffe auf Kambodscha. Damit sollte Nordvietnam gezwungen werden, die verbesserten Bedingungen der USA für die Beendigung des Krieges zu akzeptieren. Dies war eine frühe Anwendung des Ansatzes „Bomben als Instrument der Diplomatie“, wie ihn der Yale-Historiker und scharfe Kissinger-Kritiker Greg Grandin beschrieben hat, der zu einem Markenzeichen der amerikanischen Außenpolitik geworden ist.

Von 1969 bis 1973, als ein Kongress, der über den Kambodscha-Feldzug weitgehend im Unklaren gelassen worden war, diesen zu stoppen versuchte, warfen die Vereinigten Staaten eine halbe Million Tonnen Bomben auf das neutrale Land ab. Kissinger genehmigte persönlich jeden der 3.875 Kambodscha-Bombenangriffe“, die zwischen 1969 und 1970 stattfanden, wie aus einem später veröffentlichten Pentagon-Bericht hervorgeht.

Verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass bei den Bombenangriffen zwischen 150.000 und einer halben Million kambodschanischer Zivilisten getötet wurden. Sie trug auch dazu bei, einen Bürgerkrieg in Kambodscha zu entfesseln, der zum Aufstieg der Roten Khmer und des Diktators Pol Pot führte, dessen Regime nach modernen Schätzungen bis zu 2 Millionen Kambodschaner tötete.

Die kambodschanische Landschaft im Jahr 1968 zeigt die Schäden, die durch die B-52-Bombardierung verursacht wurden.

Die kambodschanische Landschaft im Jahr 1968 zeigt die Schäden, die durch die B-52-Bombardierungen verursacht wurden.

Tim Page/CORBIS/Corbis via Getty Images

Kissinger und die USA handelten 1973 das Pariser Friedensabkommen mit Nordvietnam aus und ebneten damit den Weg für das Ende des Krieges. Dafür erhielt Kissinger den Friedensnobelpreis. Zwei Mitglieder des Preiskomitees traten daraufhin zurück.

Dies war die zweite seiner großen Errungenschaften. Im Jahr zuvor hatte er Nixon geholfen, die diplomatischen Beziehungen zu China wiederherzustellen, was sowohl Kissinger als auch Nixon als entscheidend für die Vertiefung der Kluft zwischen China und der Sowjetunion, den beiden größten kommunistischen Mächten der Welt, ansahen.

Diese beiden Episoden prägen Kissingers Karriere und die Art und Weise, wie sie interpretiert wurde. Sie machten ihn zu einem Superstar innerhalb der Nixon-Administration und des amerikanischen außenpolitischen Establishments. Die Errungenschaften, für die sie den Weg geebnet haben – darunter wichtige Rüstungsbeschränkungsabkommen mit der Sowjetunion und die vollständige Wiederherstellung der diplomatischen Anerkennung mit China – werden immer noch als dauerhafte Kissinger-Erfolge angeführt.

Sie waren jedoch auch mit unglaublichen menschlichen Verlusten verbunden, die eine direkte Folge von Kissingers verzweifeltem Streben nach diesen Erfolgen waren. Ähnlich wie das Ende des Vietnamkriegs ging der Öffnung der Beziehungen zu China eine Gräueltat voraus, die von den Vereinigten Staaten weitgehend ignoriert wurde: die pakistanische Ermordung von mindestens 500.000 Menschen im heutigen Bangladesch, das damals noch Ostpakistan hieß, im Jahr 1971.

Mit Blick auf Peking schauten Nixon und Kissinger nicht einfach weg, als das damalige Westpakistan einen aggressiven Feldzug gegen Ostpakistan startete. Kissinger und Nixon sahen in Westpakistan einen wichtigen Verbündeten gegen die Sowjets und ein „Tor zu offenen diplomatischen Beziehungen mit China“. In dem Bemühen, diese Tür offen zu halten, weigerte sich die Nixon-Administration weitgehend, die Bemühungen Westpakistans zur Unterdrückung der Bengalen im Osten zu verurteilen, und genehmigte sogar potenziell illegale Waffenlieferungen nach Westpakistan.

Die bengalischen Streitkräfte zwangen die Pakistaner mit Unterstützung Indiens schließlich zur Kapitulation, was zur Gründung des unabhängigen Bangladeschs führte – allerdings nicht, bevor die pakistanischen Streitkräfte und andere verbündete militante Gruppen nach modernen Schätzungen bis zu drei Millionen Menschen töteten und etwa 400.000 Frauen vergewaltigten. Die Krise zwang Millionen von Menschen zur Flucht aus dem Land.

Für Kissinger spielte das kaum eine Rolle. Im Jahr 1971 halfen die Pakistaner, ihn zu einem geheimen Besuch nach China zu bringen, der den Weg für Nixons spätere Reise nach Shanghai ebnete.

„Niemand hat bisher verstanden, was wir in Indien-Pakistan getan haben und wie wir die China-Option gerettet haben, die wir für die verdammten Russen brauchen“, sagte Kissinger 1972 zu Nixon, wie der Press Trust of India auf der Grundlage von Memos berichtet, die Jahrzehnte später freigegeben wurden. „Warum sollten wir uns einen Dreck um Bangladesch scheren?“

***

Deklassierte Memos und Notizen haben deutlich gemacht, dass Kissinger im Laufe seiner Karriere kaum eine Gelegenheit ausließ, einen ähnlich unbekümmerten Umgang mit Menschenrechten und Demokratie zu pflegen.

Nachdem die Chilenen 1970 den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende gewählt hatten, begannen Kissinger und Nixon fast sofort, den Sturz seiner Regierung zu planen. Das chilenische Militär putschte 1973, und General Augusto Pinochet errichtete eine mörderische Diktatur, in der schätzungsweise 3.000 vermeintliche Dissidenten getötet und bis zu 40.000 weitere gefoltert wurden, wie eine nationale Wahrheitskommission nach der Rückkehr Chiles zur Demokratie im Jahr 1990 feststellte.

Der chilenische Diktator Augusto Pinochet, ein Armeegeneral, kam 1973 durch einen von den USA unterstützten Staatsstreich an die Macht und begann eine brutale Herrschaft der Tyrannei. Kissinger wusste von den Misshandlungen und Morden, die unter Pinochet stattfanden, betrachtete ihn jedoch als Verteidiger gegen den Kommunismus, auch wenn seine Zeitgenossen im Außenministerium seine Vorgehensweise kritisierten.

Der chilenische Diktator Augusto Pinochet, ein Armeegeneral, kam 1973 durch einen von den USA unterstützten Staatsstreich an die Macht und begann eine brutale Herrschaft der Tyrannei. Kissinger wusste von den Misshandlungen und Morden, die unter Pinochet stattfanden, betrachtete ihn aber als Verteidiger gegen den Kommunismus, obwohl seine Zeitgenossen im Außenministerium sein Vorgehen kritisierten.

Bettmann via Getty Images

Kissinger verachtete stets das, was er als moralistische Bürokraten ansah, und spottete über die Bedenken, die Beamte des Außenministeriums über die Missstände in der Diktatur äußerten.

„Ich habe das Briefing-Papier für dieses Treffen gelesen, und darin stand nichts anderes als Menschenrechte“, sagte er 1973 zu einem US-Beamten über Chile, wie aus Unterlagen hervorgeht, die dem National Security Archive, einer gemeinnützigen Bibliothek mit öffentlichen Aufzeichnungen und freigegebenen Dokumenten, vorliegen. „Das Außenministerium besteht aus Leuten, die eine Berufung für den Dienst haben. Weil es nicht genug Kirchen für sie gibt, sind sie ins Außenministerium gegangen.“

Kissinger, der nur einen Monat nach Pinochets Putsch zum Außenminister ernannt wurde, sagte im Oktober 1973 zu Beamten des Außenministeriums, dass die Vereinigten Staaten sich nicht als Verteidiger der Menschenrechtsverletzungen des Militärregimes positionieren sollten. Aber die US-Politik, so erklärte er, sei, dass „egal wie unangenehm sie sich verhalten, die [Pinochet]-Regierung besser für uns ist, als es Allende war“.

Drei Jahre später erklärte er Pinochet bei einem offiziellen Treffen, dass die chilenische Diktatur das Opfer internationaler Propagandabemühungen geworden sei, die ihre Menschenrechtsbilanz verzerrt hätten. Dies geht aus freigegebenen Dokumenten hervor, die einem Sonderausschuss des US-Senats, der die verdeckten amerikanischen Aktionen im Zusammenhang mit dem chilenischen Staatsstreich untersuchte, nicht zugänglich gemacht wurden.

Oben links: Der chilenische Präsidentenpalast La Moneda unter Beschuss während des von Pinochet angeführten Putsches in Santiago im Jahr 1973. Oben rechts: Helfer und andere Personen, die mit der Präsidentschaft von Salvador Allende zu tun hatten, werden vor La Moneda von Soldaten bewacht. Unten links: Chilenische Soldaten gehen hinter einem Panzer in Deckung, um sich vor dem Beschuss durch Allendes Leibwächter während des Bodenangriffs zu schützen. Unten rechts: Soldaten, die den Staatsstreich unterstützten, gehen in Deckung, als Bomben auf den Präsidentenpalast abgeworfen werden.

„Meine Einschätzung ist, dass Sie ein Opfer aller linken Gruppen in der Welt sind und dass Ihre größte Sünde darin bestand, dass Sie eine Regierung gestürzt haben, die auf dem Weg zum Kommunismus war“, sagte er dem Chilenen.

Im Dezember 1975 flogen Kissinger und Ford nach Indonesien, um sich mit Suharto zu treffen, einem Militärdiktator, der nach dem Sturz des indonesischen Nationalisten Sukarno im Jahr 1967 die Kontrolle über das Land übernommen hatte. Zu dieser Zeit erwog Suharto eine Invasion des benachbarten Osttimors, das seine Unabhängigkeit anstrebte. Die USA und Suharto befürchteten, dass die Unabhängigkeitsbestrebungen zu einer antikolonialistischen Regierung führen könnten, die mit den Sowjets sympathisierte.

Suharto startete die Invasion nicht lange nach der Rückkehr von Kissinger und Ford in die Vereinigten Staaten, und aus freigegebenen Memos geht hervor, dass er dies in dem Wissen tat, „dass er die volle Zustimmung des Weißen Hauses hatte“.

„Es ist wichtig, dass alles, was Sie tun, schnell zum Erfolg führt“, sagte Kissinger zu Suharto, wie aus freigegebenen Memos hervorgeht, die dem National Security Archive vorliegen. „Es wäre besser“, fuhr er fort, „wenn dies nach seiner und Fords Rückkehr in die Vereinigten Staaten geschähe“.

Die indonesischen Streitkräfte verübten daraufhin einen Völkermord an der osttimoresischen Bevölkerung, den einige Historiker heute als Völkermord bezeichnen – Schätzungen zufolge wurden allein in den ersten Tagen der Invasion 2.000 Menschen ermordet. Ein Wahrheits- und Versöhnungsausschuss ging später davon aus, dass während des Konflikts und der anschließenden indonesischen Besetzung der Insel, die bis 1999 andauerte, zwischen 100.000 und 200.000 Osttimoresen starben.

„Unsere Regierung hat es versäumt, die Unterdrückung der Demokratie anzuprangern. Unsere Regierung hat es versäumt, die Gräueltaten anzuprangern.“

– Arthur Blood, damaliger amerikanischer Generalkonsul in Ostpakistan, in einem Memo von 1971

Gegen Ende seiner Amtszeit als Außenminister übermittelte Kissinger ähnliche Botschaften an die argentinische Militärdiktatur, die 1976 ihre Regierung stürzte. Bei einem Treffen in jenem Jahr forderte Kissinger den argentinischen Außenminister auf, „das Terroristenproblem“ – womit er Dissidenten gegen die neue Diktatur meinte – „so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen“, wie aus Memos hervorgeht, die 2002 freigegeben wurden und dem National Security Archive vorliegen. Der Argentinier verließ das Treffen in der Überzeugung, dass die USA grünes Licht für ihren „schmutzigen Krieg“ gegeben hatten und dass Kissinger die Beseitigung Andersdenkender für weitaus wichtiger hielt als die Menschenrechte.

Im selben Jahr besuchte Kissinger Brasilien und lobte die Militärdiktatur des Landes, die 1964 durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen war, bevor Kissinger die Regierung übernahm. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits bekannt, dass sich das Regime inmitten seiner brutalsten Unterdrückungsphase befand. Im Jahr 2014 stellte die nationale Wahrheitskommission des Landes fest, dass die Diktatur mindestens 434 politische Dissidenten tötete und Tausende weitere folterte.

Kissingers Sympathie für Tyrannen setzte sich auch nach seinem Ausscheiden aus der Regierung im Jahr 1977 fort. Kissinger besuchte die Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien als Sondergast des Diktators Videla und lobte das Regime für seinen Erfolg bei der „Auslöschung“ seiner Gegner, wie 2016 freigegebene Dokumente zeigen.

Damals äußerte ein Beamter des Außenministeriums die Sorge, dass die Argentinier „Kissingers lobende Äußerungen als Rechtfertigung für eine härtere Gangart in Sachen Menschenrechte nutzen könnten“. In der Tat ließ die Diktatur, die Andersdenkende gerne aus Hubschraubern ins Meer warf, bis zu 30.000 Menschen verschwinden.

Nachdem er unter Nixon als nationaler Sicherheitsberater gedient hatte, wurde Kissinger unter Präsident Gerald Ford Außenminister.

Nach seiner Tätigkeit als nationaler Sicherheitsberater unter Nixon wurde Kissinger unter Präsident Gerald Ford Außenminister.

David Hume Kennerly via Getty Images

Es besteht kein Zweifel daran, dass Kissinger während seiner gesamten Laufbahn von diesen zahlreichen Missbräuchen wusste.

1971 schrieb Archer Blood, der US-Generalkonsul in Ostpakistan, ein Memo, in dem er die pakistanischen Gräueltaten in Bangladesch detailliert beschrieb und seinen Vorgesetzten mitteilte, dass Pakistan Bangladescher „systematisch eliminiert“, „indem es sie aufspürt und abschießt“. Einen Monat später verfasste er ein weiteres Telegramm, in dem er die USA des „moralischen Bankrotts“ beschuldigte, weil sie sich weigerten, die gewaltsamen Übergriffe auf Ostpakistan zu verurteilen oder zu versuchen, sie einzuschränken. „Unsere Regierung hat es versäumt, die Unterdrückung der Demokratie anzuprangern. Unsere Regierung hat es versäumt, die Gräueltaten anzuprangern“, hieß es in dem Telegramm.

Nicht lange nachdem Blood das Memo über Pakistan verschickt hatte, wurde er von Kissinger und Nixon auf einen diplomatischen Posten in Washington versetzt.

Als Kissinger den Sturz der Regierung Allende in Chile plante, warnte ein Beamter des Nationalen Sicherheitsrates, dass dies „offensichtlich ein Verstoß gegen unsere eigenen Prinzipien und politischen Grundsätze“ sei. Doch die Warnungen hielten Kissinger nicht davon ab, Putsche zu schüren und diejenigen zu loben, die Gräueltaten begingen.

Kissinger war der Meinung, dass sich diese Gräueltaten lohnten, sowohl um die Ausbreitung des Sowjetkommunismus zu stoppen als auch um die amerikanischen Interessen und die Glaubwürdigkeit in der Welt zu stärken.

Der ehemalige Präsident George H.W. Bush, der unter Nixon als Botschafter bei den Vereinten Nationen diente, beschrieb Kissinger als paranoid, so der Princeton-Historiker und Kissinger-Kritiker Greg Bass, und diese Paranoia gegenüber dem Kommunismus trat während seiner Karriere wiederholt auf.

Kissinger sah die Wahl Allendes in Chile als Beweis für den unaufhaltsamen Vormarsch des Marxismus, der die Welt überrollen könnte, wenn die USA nicht handeln würden, um ihn zu stoppen, und die Übergriffe des Pinochet-Regimes lediglich als einen notwendigen Preis, um ihn zu stoppen.

1973 fragte er einen hochrangigen Lateinamerika-Beamten im Außenministerium, ob Pinochets Menschenrechtsverletzungen „so viel schlimmer als in anderen Ländern Lateinamerikas“ seien. Als der Beamte ihm sagte, dass dies der Fall sei, meinte er nur, dass die Einstellung der Militärhilfe „sehr ernste“ Konsequenzen haben würde.

Kissinger glaubte nicht, dass die amerikanische Außenpolitik erfolgreich sein könnte, wenn sie die Moral über Pragmatismus und Eigeninteresse stellt. Moralische Ergebnisse, so argumentierte er, entstünden durch das Voranschreiten der menschlichen Freiheit, und er glaubte, dass seine Maßnahmen dies erreichten.

„Ein Land, das von sich selbst moralische Perfektion als Test für seine Außenpolitik verlangt, wird weder Perfektion noch Sicherheit erreichen“, schrieb Kissinger 1994 in seinem Buch „Diplomatie“.

Er verachtete auch Sesselpupser. Regieren, so stellte er fest, ist schwierig und erlaubt nicht den Luxus der Rückschau, den Akademiker und seine Kritiker genießen.

„Der Analytiker geht kein Risiko ein. Wenn sich seine Schlussfolgerungen als falsch erweisen, kann er eine weitere Abhandlung schreiben“, schrieb er in „Diplomatie“. „Dem Staatsmann ist nur eine Vermutung erlaubt; seine Fehler sind unwiederbringlich.

Kissingers Verteidiger argumentieren, dass seine Kritiker den „Sieg des Westens“ im Kalten Krieg „als ausgemachte Sache“ betrachten und dass auf der ganzen Welt „revolutionäre Nihilisten“ ebenfalls damit beschäftigt waren, Menschen zu massakrieren. Aber das sind bequeme Entschuldigungen für viele der Gräueltaten, die Kissinger tolerierte oder genehmigte, und sie ignorieren, dass viele von Kissingers Zeitgenossen oft schon lange vorher klare Paranoia und Fehler in seinen Handlungen sahen.

„Ist Allende eine tödliche Bedrohung für die USA?“ fragte Viron Vaky, der NSC-Beamte, der Kissingers Bemühungen kritisierte, einen Putsch in Santiago anzuzetteln, in einem Memo von 1970, das später vom Nationalen Sicherheitsarchiv erhalten wurde. „Es ist schwer, dies zu bestreiten.“

***

2003 veröffentlichte der Filmregisseur Errol Morris „The Fog of War“, einen Dokumentarfilm über den ehemaligen US-Verteidigungsminister Robert McNamara, der einen Großteil des Vietnamkriegs beaufsichtigte. Im Mittelpunkt des Films standen die Lehren, die McNamara aus dieser Erfahrung gezogen hatte, während er versuchte, mit der „immensen moralischen Last seines Handelns“ in Vietnam Frieden zu schließen, wie Jon Lee Anderson von The New Yorker 2016 schrieb.

Kissinger hat sich nie auf eine solche Reflexion eingelassen. Stattdessen ging er weiterhin mit Lügen über seine Handlungen hausieren, einschließlich der absurden Behauptung im Jahr 2014, dass der Drohnenkrieg der USA mehr Tote gefordert habe als die Bombenangriffe auf Kambodscha.

„Anders als Robert McNamara hat Kissinger kaum ein Gewissen gezeigt“, schrieb Anderson. (Kissinger, so Anderson, habe McNamara sogar verspottet, weil er in dem Film Reue bekundete.) „Und aus diesem Grund, so scheint es sehr wahrscheinlich, wird die Geschichte ihn nicht einfach freisprechen.

Washington verbrachte jedoch die letzten Jahrzehnte von Kissingers Leben damit, genau das zu tun.

Kissinger diente als informeller Berater zahlreicher Präsidenten, Staatssekretäre und außenpolitischer Schwergewichte, selbst nachdem er die Regierung verlassen hatte. Er war bei den vornehmsten Dinnerpartys in Washington willkommen, wurde von den Führern beider großer politischer Parteien und großer Denkfabriken gefeiert und erhielt großzügige Plattformen, um seinen Rat und seine Sichtweise zu den amerikanischen militärischen Kreuzzügen auf den Seiten der bekanntesten Zeitungen des Landes und auf den Kanälen der größten Fernseh- und Radiosender anzubieten.

Kissinger mit Präsident George W. Bush, der sich während des weltweiten „Kriegs gegen den Terror“ der Regierung auf den ehemaligen Beamten als informellen Berater stützte. Kissinger war ein eifriger Befürworter der US-Invasion im Irak.

Kissinger mit Präsident George W. Bush, der sich während des weltweiten „Kriegs gegen den Terror“ der Regierung auf den ehemaligen Beamten als informellen Berater stützte. Kissinger war ein eifriger Befürworter der US-Invasion im Irak.

Foto von Ron Sachs-Pool/Getty Images

Er nutzte diese Plattformen unter anderem, um den Krieg im Irak zu bejubeln: Im Jahr 2002, ein Jahr vor dem Einmarsch der USA, rief er zum Regimewechsel in Bagdad auf. Kissinger diente während des gesamten Krieges, in dem Schätzungen zufolge bis zu 200.000 irakische Zivilisten starben und die USA eine ganze Reihe neuer Menschenrechtsverletzungen zu verantworten hatten, als „informeller Berater“, wie es der Historiker Grandin beschrieb, für Präsident George W. Bush, Vizepräsident Dick Cheney und den Top-Berater Karl Rove.

Kissingers Sinn für Überparteilichkeit ist nie ins Wanken geraten. Hillary Clinton holte sich als Außenministerin Rat bei ihm und nannte ihn einen Freund. Samantha Power, die als Obamas Botschafterin bei den Vereinten Nationen diente, kritisierte Kissinger oft und vertrat die Ansicht, dass die Menschenrechte in der amerikanischen Außenpolitik eine viel wichtigere Rolle spielen sollten. Dennoch besuchte sie 2014 mit Kissinger ein Spiel der Yankees gegen die Red Sox und nahm zwei Jahre später eine nach ihm benannte Auszeichnung entgegen. Die Obama-Regierung stützte sich auf die Bombardierung Kambodschas als rechtliche Rechtfertigung für ihre Drohnenkriege, einschließlich der gezielten Tötung amerikanischer Bürger im Ausland.

Die Tatsache, dass sein Einfluss nie nachgelassen hat, macht es leicht, Kissingers Fingerabdrücke auf jeder Krankheit – oder Leistung, wie seine Gefolgsleute sie bezeichnen würden – zu sehen, die folgte. Wahrscheinlich ist auch an der Vorstellung etwas Wahres dran, dass Kissinger seinen Einfluss zum großen Teil deshalb aufrechterhielt, um sich seinen Platz in der Geschichte als Amerikas bedeutendster außenpolitischer Kopf zu sichern, ganz gleich, wer sie geschrieben hat.

Immerhin haben die Vereinigten Staaten zahlreiche demokratisch gewählte Regierungen gestürzt, geheime Bombenangriffe durchgeführt und Menschenrechtsverletzungen begangen und zugelassen, lange bevor Kissinger an die Macht kam. Und die US-Regierung hat seit Kissingers Ausscheiden aus der Regierung jahrzehntelang endlose Kriege geführt, die zu einer beträchtlichen Zahl von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung, zum verstärkten Einsatz von Folter, zu unbefristeten Inhaftierungen, illegalen Überstellungen und außergerichtlichen Morden geführt haben.

Ähnlich wie Kissinger hatten die Urheber dieser Katastrophen nur wenige, wenn überhaupt, nennenswerte Konsequenzen zu befürchten. Ein Land, in dem die Sorge um die Menschenrechte so oft von den jeweiligen Menschen abhängt und in dem die Elite selbst für die eklatantesten Verbrechen und Missbräuche nur selten zur Rechenschaft gezogen wird, scheint sich seine Meinung über den Stellenwert der Moral in der Politik und im öffentlichen Leben gebildet zu haben, ohne Kissingers Hilfe zu benötigen. Er war nur glücklicher als die meisten anderen, sie zu leisten.

Vielleicht war Kissingers Leben deshalb am bemerkenswertesten, weil es eine einfache und hässliche Wahrheit über die Nation, der er diente, hell erleuchtete.

„Wenn alle Sünden des US-Sicherheitsstaates auf einen Mann geladen werden können, bekommen alle Parteien, was sie brauchen: Kissingers Status als weltgeschichtliche Figur ist gesichert, und seine Kritiker können seine Außenpolitik als die Ausnahme und nicht als die Regel betrachten“, schrieb der Essayist Meaney im Jahr 2020 für The New Yorker. „Es wäre tröstlich zu glauben, dass amerikanische Liberale in der Lage sind, zu erkennen, dass Politik mehr ist als eine Frage des persönlichen Stils, und dass sich die Bilanz durchsetzen wird, aber der anhaltende Kissinger-Kult deutet auf eine weniger schmackhafte Möglichkeit hin: Kissinger ist wir.“

