Israels höllischer Angriff auf die Palästinenser am 18. März

Vijay Prashad

20. März 2025

Am 18. März 2025 brach Israel einseitig das Waffenstillstandsabkommen und bombardierte mehrere Ziele in Gaza. Schätzungen zufolge starben mindestens 400 Palästinenser, hauptsächlich Zivilisten, durch israelische Bomben. Journalisten in Gaza berichten, dass 174 der Toten Kinder sind. Wieder einmal wurden ganze Familien ausgelöscht. Der Leiter der UN-Organisation für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), Philippe Lazzarini, sagte, die Israelis hätten die „Hölle auf Erden“ angeheizt. Die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamard, beschrieb die Situation als „höllischen Albtraum intensiver Bombardierung“. Das Wort „Hölle“ ist in aller Munde. Es beschreibt die derzeitige Lage in Gaza.

Israels Angriff

Warum haben die Israelis den Waffenstillstand gebrochen? Dafür gibt es keinen triftigen Grund. Die Palästinenser haben nichts vor Ort getan, was diese Rückkehr zur tödlichen Gewalt provoziert hätte. Der Gefangenenaustausch verlief so reibungslos wie möglich und der Prozess der Überprüfung des Waffenstillstands war intakt. Es gibt jedoch drei interessante Punkte, die die Israelis zur Gewalt zurückgeführt haben könnten.

Erstens brachten die Palästinenser die israelische Regierung in mindestens zwei Punkten in Verlegenheit: durch den Marsch von Hunderttausenden in Richtung Norden am 27. Januar, um den nördlichen Gazastreifen zurückzuerobern, und durch die Erlaubnis an die israelischen Gefangenen, bei ihrer Freilassung Mitgefühl mit ihren Entführern zu zeigen (bis hin zu israelischen Soldaten, die Hamas-Kämpfer küssten, die sie als Geiseln gehalten hatten).

Zweitens brach die israelische Regierung den Waffenstillstand und der damalige Premierminister Benjamin Netanjahu begrüßte drei Mitglieder der rechtsextremen Otzma Yehudit (Itamar Ben-Gvir, Amichai Eliyahu und Yitzhak Vassirulov) wieder in seinem Kabinett, die wegen des Waffenstillstands zurückgetreten waren. Ihre Rückkehr festigt die Regierung von Netanjahu. Es liegt in der Natur von Netanjahu, Palästinenser zu ermorden, um seine eigene politische Macht zu erhalten.

Schließlich gab US-Präsident Donald Trump grünes Licht für Israel, um die Feindseligkeiten wieder aufzunehmen, indem er die jemenitische Regierung als Vergeltung für deren Verteidigung der Palästinenser zum Angriff autorisierte. Die jemenitische Ansar Allah war die einzige verbliebene Gruppe, die Israel wegen des Völkermords weiterhin angriff (die libanesische Hisbollah und die syrischen Fraktionen wurden weitgehend zum Schweigen gebracht).

Schwangere Palästinenserinnen

Nach Angaben des United Nations Population Fund (UNFPA) leben in Gaza 50.000 schwangere Palästinenserinnen, von denen 4.000 im nächsten Monat ihr Kind zur Welt bringen werden (mehr als 130 pro Tag). Derzeit erhalten diese Frauen keine angemessene medizinische Versorgung. Die israelische Regierung hat zwei Wochen lang die Lieferung von 54 Ultraschallgeräten und neun tragbaren Inkubatoren (die für Frühgeborene lebenswichtig sind) blockiert. Die Kürzungen bei Strom und Wasser zusätzlich zu den zerstörten medizinischen Zentren und Krankenhäusern haben das medizinische Personal und damit auch die schwangeren Frauen übermäßig belastet.

Dr. Yacoub (Name geändert), ein Arzt am Kuwait Hospital in Gaza, erzählte zwei wichtige Geschichten, als die Bomben erneut fielen. Eine dreißigjährige Frau, die in der 22. Schwangerschaftswoche war, kam mit einer Kopfverletzung, die sie sich bei einem israelischen Luftangriff zugezogen hatte, aus al-Mawasi in Khan Younis ins Krankenhaus. Sie starb im Krankenhaus. Als der Arzt sie untersuchte, stellte er fest, dass auch ihr Baby tot war. Eine zweite Frau, die in der 12. Schwangerschaftswoche war, erlitt eine Fehlgeburt. Als sie eintraf, hatte sie schreckliche Schmerzen. Ihre Mutter sagte dem Arzt: „Wir haben es kaum bis zu diesem Krankenhaus geschafft. Wir haben kaum ein Transportmittel gefunden. Die Lage ist instabil, es wird beschossen und wir haben Angst. Wir sind voller Angst hierhergekommen.“ Eine der beiden Frauen starb. Beide Babys sind tot. „In Kriegszeiten“, so Dr. Yacoub, „erstreckt sich die Verwüstung über das Schlachtfeld hinaus und betrifft unschuldige Menschen, darunter auch werdende Mütter und ihre ungeborenen Kinder.“

Wiedereröffnung in Gaza

Allen Widrigkeiten zum Trotz eröffnete die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft das al-Quds-Krankenhaus im Stadtteil Tal al-Hawa in Gaza-Stadt wieder. Das Krankenhaus war von den Israelis bombardiert worden und seit November 2023 geschlossen. Das vor drei Jahren von Zivilisten gegründete Notfallkomitee Nord-Gaza traf sich, um über die absolute Notwendigkeit zu entscheiden, trotz der schwierigen Umstände eine gewisse medizinische Versorgung bereitzustellen. Es gelang ihnen, zwei Operationssäle, eine Notaufnahme und Ambulanzen wiederherzustellen.

Es ist wichtig, die Leser daran zu erinnern, dass Israel während dieses Völkermords Palästinenser ins Visier nahm, die Leiter der Notfallkomitees gewesen waren und sich für die Einfuhr humanitärer Hilfe eingesetzt hatten. So wurden beispielsweise im März 2024 Amjad Hathat, ein beliebter Anführer eines Notfallkomitees im Westen des Gazastreifens, und Brigadegeneral Fayeq al-Mabhouh, der Polizist, der die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter durch die Palästinensische UN-Agentur (UNRWA) koordinierte, von israelischen Flugzeugen gezielt getötet. Durch die Ermordung von Menschen wie Hathat und al-Mabhouh fehlt es den Palästinensern im Norden des Gazastreifens an Fachleuten, die Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen und dann unter den Palästinensern verteilen können. Trotz ihres Verlustes sind andere in die Bresche gesprungen, darunter die bedrängten UNRWA-Beamten.

Während der Waffenruhe eröffnete die UNRWA 130 temporäre Lernräume im gesamten Gazastreifen, in denen bemerkenswerte 270.000 Jungen und Mädchen eingeschrieben wurden. Wie UNRWA-Chef Lazzarini schrieb: „Bildung für Kinder gibt Hoffnung. Sie hilft ihnen, zu helfen und sich langsam wieder mit ihrer Kindheit zu verbinden.“ Aber er schrieb dies am 15. März. Israel begann seine Bombardierung drei Tage später erneut.

Die Trümmer werden wachsen. Die Verzweiflung wird zunehmen. Der Völkermord geht weiter.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter und No Cold War erstellt.

Vijay Prashads neuestes Buch (mit Noam Chomsky) ist „The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of US Power“ (New Press, August 2022).

