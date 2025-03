https://thecradle.co/articles/the-battle-between-greater-israel-and-neo-ottomanism-in-syria



Der Kampf zwischen „Großisrael“ und „Neo-Osmanismus“ in Syrien

Während Israel seine Warnungen vor den hegemonialen Ambitionen und dem militärischen Einfluss der Türkei in Syrien verschärft, entwickelt sich eine einst strategische Partnerschaft zu einer tiefen Rivalität, die die Region neu gestalten könnte.

Mohamad Hasan Sweidan

20. März 2025

Im Januar veröffentlichte der israelische Haushaltsprüfungsausschuss für Sicherheit und Streitkräfte – nach seinem Vorsitzenden Yaakov Nagel auch als Nagel-Ausschuss bekannt – einen Bericht, in dem er auf die potenzielle Sicherheitsbedrohung durch ein syrisch-türkisches Bündnis hinwies.

Der Ausschuss warnte, dass diese entstehende Achse zu einer noch größeren Herausforderung als der Iran werden könnte, und kam zu dem Schluss, dass Israel sich auf eine direkte Konfrontation mit der Türkei vorbereiten sollte, da Ankara Ambitionen habe, den Einfluss aus der osmanischen Ära wiederherzustellen.

Weniger als zwei Monate nach der Veröffentlichung des Berichts richtete das israelische Militär neue türkischsprachige Konten auf den Social-Media-Plattformen X und Telegram ein und erweiterte seine Reichweite auf sieben Sprachen: Hebräisch, Englisch, Arabisch, Französisch, Spanisch, Persisch und jetzt Türkisch. Dieser Schritt wirft eine entscheidende Frage auf: Ist der wichtige Handelspartner Türkei zu einer direkten Bedrohung für Israel geworden?

Vom Partner zum Rivalen

In der Geopolitik sind Allianzen oft nur vorübergehend und werden eher von gegenseitigen Interessen als von ideologischer Übereinstimmung bestimmt. Israel und die Türkei pflegten in den 1990er und frühen 2000er Jahren eine strategische Zusammenarbeit mit umfangreichen militärischen und geheimdienstlichen Beziehungen.

Zu dieser Zeit betrachteten beide Staaten den Iran und Syrien unter der Herrschaft der Assad-Familie als gemeinsame Gegner. Mit der Veränderung der regionalen Dynamik entstand jedoch ein latenter Wettbewerb zwischen den beiden. Heute stehen Ankara und Tel Aviv bei der Umstrukturierung Syriens nach dem Krieg auf entgegengesetzten Seiten und betrachten sich gegenseitig als direkte Rivalen.

Mit anderen Worten: Zwei Länder können offizielle Verbündete sein – oder zumindest keine Feinde – und dennoch um die regionale Vorherrschaft konkurrieren. Diese Realität führt zu potenziellen Spannungen und Konflikten, da jede Seite versucht, ihren eigenen Einfluss zu festigen, und als Bedrohung für die andere angesehen wird. Die Beziehung zwischen der Türkei und Israel veranschaulicht diese Überschneidung zwischen gemeinsamen Interessen – wie der Eindämmung des Iran – und gegensätzlichen Ambitionen, wodurch ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Zusammenarbeit und Wettbewerb entsteht. Allianzen sind keine statischen Gebilde, sondern entwickeln sich mit sich ändernden strategischen Berechnungen weiter, insbesondere wenn ein politisches Vakuum – wie im Syrien nach dem ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad – nach Hegemonialmächten in der Region strebt.

Asli Aydintasbas, Gastwissenschaftlerin der Brookings Institution, stellt fest, dass die Türkei und Israel, die ihre Sicherheitszusammenarbeit und politischen Differenzen früher voneinander getrennt haben, nun aktiv dazu beitragen, sich gegenseitig zu schwächen:

„Syrien ist zu einem Schauplatz für Stellvertreterkriege zwischen der Türkei und Israel geworden, die sich eindeutig als regionale Konkurrenten betrachten … Dies ist eine sehr gefährliche Dynamik, da in allen verschiedenen Aspekten des Wandels in Syrien türkische und israelische Positionen aufeinanderprallen.“

Nach den Kriegen im Gazastreifen und im Libanon hat das Streben Israels nach regionaler Vorherrschaft, das durch die bedingungslose Unterstützung der USA gestärkt wird, die Verbündeten Washingtons – darunter auch die Türkei – alarmiert. Türkische Analysten warnen davor, dass dieser Weg einen breiteren regionalen Widerstand auslösen und die Spannungen in ganz Westasien eskalieren lassen könnte.

Israels Perspektive: Die türkische Bedrohung in Syrien

Israel betrachtet den zunehmenden Einfluss der Türkei in Syrien als direkte Bedrohung an seiner Nordgrenze. Israelische Regierungsvertreter befürchten, dass ein Syrien nach Assad, das sich Ankara anschließt, letztendlich eine extrem „sunnitisch-islamistische“ Regierung fördern könnte, die Tel Aviv feindlich gesinnt ist.

Diese Sorge ist besonders auffällig angesichts der früheren Unterstützung Israels für syrische Oppositionsgruppen, darunter die militanten Kämpfer der Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die jetzt Damaskus regieren. Anfangs betrachtete Israel diese Gruppen als Gegengewicht zum iranischen Einfluss. Mit dem Sturz Assads zeichnet sich jedoch eine Unsicherheit über die langfristigen Auswirkungen ihrer Herrschaft ab.

Anfang 2025 warnte ein israelischer Sicherheitsausschuss, dass ein extremistisch-sunnitisch-islamistisch orientiertes Syrien, das mit der türkischen Achse verbunden ist, eine größere Bedrohung darstellen könnte als die mit dem Iran verbündete Assad-Regierung. „Israel könnte einer neuen Bedrohung durch eine extremistische sunnitische Kraft ausgesetzt sein, die sich von vornherein weigert, die Existenz Israels anzuerkennen“, heißt es im Bericht des Ausschusses, und stellt fest, dass diese Bedrohung ‚nicht weniger ernst‘ sein könnte als die Bedrohung durch die Achse Iran-Hisbollah.

Die Angst Israels wird durch die Aussicht verstärkt, dass der Norden Syriens zu einem Zufluchtsort für bewaffnete Gruppen wird, die Israel feindlich gesinnt sind. Ankaras Beziehungen zur Hamas haben in Tel Aviv die Alarmglocken schrillen lassen, da der israelische Geheimdienst befürchtet, dass das von der Türkei kontrollierte syrische Gebiet als Basis für zukünftige Angriffe dienen könnte. Folglich hat Israel Washington unter Druck gesetzt, die Sanktionen gegen Syrien aufrechtzuerhalten, mit dem Argument, dass der türkische Schutz der neuen syrischen Regierung antiisraelische Fraktionen ermutigen könnte.

Die Gewinne der Türkei und Israels strategische Berechnungen

Über Syrien hinaus betrachtet Israel die Türkei als aufstrebenden regionalen Gegner mit expansionistischen Bestrebungen. Unter Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Türkei ihre militärische Macht im Irak, in Libyen und im östlichen Mittelmeerraum ausgebaut. Jetzt beunruhigt ihr wachsender Einfluss in Syrien die Beamten des israelischen Verteidigungsministeriums noch mehr, die Ankaras Handlungen als Teil einer umfassenderen neo-osmanischen Agenda betrachten.

Die Türkei wird auch 15 Mal im Bericht der Nagel-Kommission erwähnt, in dem davor gewarnt wird, dass die Umwandlung der syrischen Armee in einen „türkischen Stellvertreter“ zu einer „radikalen Veränderung“ in der Art der Beziehungen zwischen Tel Aviv und Ankara führen und sogar eine direkte Konfrontation zwischen den beiden Staaten bedeuten könnte. Indem sie bewaffnete Gruppierungen unterstützen, die in Damaskus an die Macht kommen, glauben die Israelis, dass die Türkei Syrien in einen Vasallenstaat verwandelt und den Iran als vorherrschende Macht ablöst, was für die Führung in Tel Aviv zutiefst beunruhigend ist. Laut einem Bericht von Israel Hayom hat der Aufstieg der von der Türkei unterstützten Gruppierungen an die Macht in Damaskus den israelischen Führern „schlaflose Nächte“ bereitet, die nun die türkischen Aktivitäten in Syrien zu einer ihrer obersten Sicherheitsprioritäten machen.

Israel beobachtet auch mit wachsender Besorgnis die militärische Expansion der Türkei in Syrien und die fortgeschrittenen Rüstungskapazitäten Ankaras. In einer Analyse des israelischen Alma Center for Research vom Februar wurde gewarnt, dass die Türkei eines Tages einen extremistischen sunnitischen Stellvertreter gegen Israel unterstützen oder die neue syrische Armee bei einer möglichen Konfrontation mit Israel direkt unterstützen könnte. Das wachsende Arsenal an Raketen und Drohnen der Türkei stellt eine direkte Bedrohung dar, die Israel dazu zwingt, seine militärischen Berechnungen neu zu bewerten, insbesondere angesichts der zweitgrößten Armee der NATO in der Nähe seiner Grenzen.

Israel strebt nach regionaler Hegemonie ohne Konkurrenz

Während Israel seine Bedenken auf den Einfluss der Türkei zurückführt, spiegeln seine Aktionen in Syrien eine umfassendere Strategie wider, die auf regionale Vorherrschaft abzielt. In der Vergangenheit haben israelische Entscheidungsträger versucht, die arabischen Nachbarstaaten zu schwächen, um ein fragmentiertes Westasien zu schaffen, das die Sicherheit und die strategischen Ambitionen Israels gewährleistet.

Das Konzept des „Groß-Israel“, das oft als Randerscheinung abgetan wird, hat dennoch das strategische Denken Israels beeinflusst. Wie der israelische Gelehrte Yitzhak Shahak argumentierte, sieht die zionistische Ideologie einen erweiterten israelischen Staat mit Grenzen vor, die von biblischen Erzählungen geprägt sind. Diese Vision steht im Einklang mit dem berüchtigten Yinon-Plan von 1982, der die Teilung der Nachbarländer entlang konfessioneller Linien befürwortete, um die Kontrolle Israels zu erleichtern.

Tel Avivs Expansionsdrang zeigt sich in seinem Vorgehen vor Ort in Syrien. Nach dem Sturz der Assad-Regierung erweiterte Israel seine Pufferzone im Süden rasch und umging dabei die Grenzen der besetzten Golanhöhen. Während israelische Beamte diesen Schritt als notwendig rechtfertigten, um „die Sicherheit zu gewährleisten“, offenbart die permanente Infrastruktur, die derzeit gebaut wird – von Militäranlagen über Straßen bis hin zu Siedlungen – eine ehrgeizigere Agenda. Israel hat schon immer die Gelegenheiten genutzt, die sich aus den Schwachstellen seiner Feinde ergaben, und hat den Traum von einer Erweiterung seiner Grenzen nie aufgegeben, wann und wo immer sich die Gelegenheit dazu bot.

Die Spannungen zwischen Israel und der Türkei in Bezug auf Syrien können nur im breiteren Kontext der regionalen Bestrebungen Israels vollständig verstanden werden. Ob es sich mit dem Iran, der Türkei oder arabischen Staaten auseinandersetzt, das Hauptziel Israels bleibt unverändert: die Aufrechterhaltung der regionalen Vorherrschaft durch Ausnutzung der Instabilität zu seinem Vorteil.

Während Ankara seinen Einfluss in Syrien geltend macht, sieht Tel Aviv eine doppelte Bedrohung: eine unmittelbare, da bewaffnete Gruppen möglicherweise Israel ins Visier nehmen, und eine langfristige, da die Türkei zu einem mächtigen regionalen Konkurrenten wird. Israels strategische Reaktion, von der Lobbyarbeit in Washington über die Aufrechterhaltung der Syrien-Sanktionen bis hin zur Ausweitung der Militärpräsenz im Norden, spiegelt die kalkulierten Bemühungen wider, beiden Bedrohungen entgegenzuwirken.

Letztendlich geht es bei dem Wettstreit zwischen Israel und der Türkei in Syrien nicht nur um die Nachkriegsordnung, sondern um einen Mikrokosmos eines größeren Kampfes um die regionale Vorherrschaft. Während beide Staaten versuchen, die Zukunft Westasiens zu gestalten, ist ihre Rivalität darauf ausgerichtet, die Region für die kommenden Jahre neu zu definieren.

